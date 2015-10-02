Yaşam alanlarına derinlik katan 3 boyutlu duvar kağıtları

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın dekorasyonlarını ve tasarımlarını yaparken söz konusu mekanların karakterini en çok belirleyen ve onlara kişilik kazandıran unsur hiç şüphesiz ki renkler ve renklerin nasıl kullanıldığının ölçütü olan desen ve motiflerdir. Canlı renklerle dizayn edilmiş bir yaşam alanı çok daha hareketli ve pozitif enerjili görünürken, oturaklı renklerin kullanıldığı, koyu tonların hakim olduğu bir dekorasyon ise çok daha ağırbaşlı ve seçkin bir görünüme kavuşur. Renklerin en çok belli olduğu yer ise pek tabii ki duvarlardır. Mobilya ve aksesuar tercihlerinizde kullandığınız renkler söz konusu yaşam alanlarına dağılırken yekpare bir etki yaratamazlar ama duvarlarda kullanılan renkler dekorasyonların dokusunu belirlemede ve ortamın karakterini oluşturmada oldukça çarpıcı ve doğrudan bir etkiye sahiptirler. Evinize renk ve dinamizm katan malzeme: Desenli duvar kağıdı başlıklı yazımızda da duvar kağıtlarının yaşam alanlarına ne kadar etkili olduğunu uzun uzun ele almış ve çarpıcı örnekleri derlemiştik. Duvar kağıtlarını seçerken en çok dikkat etmemiz gereken şey elbette duvar kağıdının uygulanacağı odaya nasıl bir etkisi olacağını hesap etmektir. Ancak, her geçen gün giderek daha da çeşitlenen ve zenginleşen duvar kağıdı modelleri artık çok daha fazlasını yapıyor. Küçük bir yaşam alanınız varsa duvar kağıdınız sayesinde odanızı olduğundan iki üç kat daha büyük ve geniş gösterebilirsiniz. Nasıl mı? Elbette yaşam alanlarında derinlik hissi sağlayan desenlere sahip olan ve üç boyutlu duvar kağıtları sayesinde.