Yaşam alanlarına derinlik katan 3 boyutlu duvar kağıtları

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın dekorasyonlarını ve tasarımlarını yaparken söz konusu mekanların karakterini en çok belirleyen ve onlara kişilik kazandıran unsur hiç şüphesiz ki renkler ve renklerin nasıl kullanıldığının ölçütü olan desen ve motiflerdir. Canlı renklerle dizayn edilmiş bir yaşam alanı çok daha hareketli ve pozitif enerjili görünürken, oturaklı renklerin kullanıldığı, koyu tonların hakim olduğu bir dekorasyon ise çok daha ağırbaşlı ve seçkin bir görünüme kavuşur. Renklerin en çok belli olduğu yer ise pek tabii ki duvarlardır. Mobilya ve aksesuar tercihlerinizde kullandığınız renkler söz konusu yaşam alanlarına dağılırken yekpare bir etki yaratamazlar ama duvarlarda kullanılan renkler dekorasyonların dokusunu belirlemede ve ortamın karakterini oluşturmada oldukça çarpıcı ve doğrudan bir etkiye sahiptirler. Evinize renk ve dinamizm katan malzeme: Desenli duvar kağıdı başlıklı yazımızda da duvar kağıtlarının yaşam alanlarına ne kadar etkili olduğunu uzun uzun ele almış ve çarpıcı örnekleri derlemiştik. Duvar kağıtlarını seçerken en çok dikkat etmemiz gereken şey elbette duvar kağıdının uygulanacağı odaya nasıl bir etkisi olacağını hesap etmektir. Ancak, her geçen gün giderek daha da çeşitlenen ve zenginleşen duvar kağıdı modelleri artık çok daha fazlasını yapıyor. Küçük bir yaşam alanınız varsa duvar kağıdınız sayesinde odanızı olduğundan iki üç kat daha büyük ve geniş gösterebilirsiniz. Nasıl mı? Elbette yaşam alanlarında derinlik hissi sağlayan desenlere sahip olan ve üç boyutlu duvar kağıtları sayesinde.
Hem bembeyaz hem hareketli bir desene sahip olan bu üç boyutlu duvar kağıdı modeli doku bazında da desen bazında da uygulandığı yaşam alanında çarpıcı bir etki yaratıyor. Kabartmalı üç boyutlu yapısı sayesinde desenleriyle oluşturduğu derinlik etkisini bir kat daha katlayan bu duvar kağıdı dalgaların büyüsünden faydalanarak odanıza minimal ama çarpıcı bir derinlik katıyor.
Diva Yapı tarafından üretilen üç boyutlu 3D gold duvar kaplama panelleri de üç boyutlu duvar kaplamalarının etkili örneklerinden biri. Üzerinde bulunan kabartmalı şık desenlerle estetik ve seçkin bir atmosfer yaratırken, bu örnekte olduğu gibi simsiyah bir duvar kaplamasının bile yaşam alanlarını kasvetli ve boğucu bir hale getirmesini engelliyor ve tam tersine, odada müthiş bir derinlik ve genişlik duygusu yaratıyor.
Venedik manzaralı bir yatak odasında uyanmayı kim istemez ki? Ya da Paris? Ya da Brooklyn! Artmodel isimli firma tarafından dizayn edilen bu manzara fotoğrafı desenli gerçekçi duvar kağıtlarıyla bu mümkün.
Salonunuzun içinden upuzun, genişliğiyle göz dolduran ve tarihi merdivenler çıksa hoş olmaz mıydı? Merak etmeyin salonunuza merdiven ekletmeyi önermeyeceği tabii ki! Tek cepheye uygulayacağınız böyle bir duvar kağıdı taş bir tarihi binada oturuyormuş ya da bir sarayın içinde yaşıyormuş gibi hissetmenizi sağlamaya fazlasıyla yetecektir.
Taş duvarlar yaşam alanlarına ve evlere her zaman inanılmaz tarihi ve seçkin bir hava katarlar. Ancak biliyoruz ki taş evler oldukça masraflı ve kıymetli mekanlardır ve çoğumuzun bütçesini de aşarlar. İşte her zaman taş evde oturmak isteyenler için hazırlanmış bu üç boyutlu görünümlü taş desenli duvar kağıdı da benzersiz bir imkan yaratıyor. Artık taş evlerde yapamak çok daha ulaşılabilir!
Göz yanılsamaları sayesinde duvar kağıtlarında da harika etkiler yaratmak mümkün. Mesela çizgi oyunları sayesinde yaşam alanınızı kabartmalı ve hareketli bir duvar dekorasyonu görünümüne kavuşturabilirsiniz. Bu örnek duvar kağıdı modelinde de ince çizgilere şık ve becerikli hareketler verilerek dahiyane bir efekt yaratılmış ve bu da duvarda iki büyük yuvarlak kabartı olduğu izlenimini veriyor. Hem odayı derinleştiren hem de sıra dışı ve benzersiz bir modern doku yaratan bu duvar kağıdı, inanıyoruz ki çağdaş yaşam alanları yaratmak isteyen okurlarımız için ilham verici olacaktır.
Çizgilerin gücünü hafife almamamız gerektiğini bir önceki örnek duvar kağıdı modelinde de gördük. Bu örnek desende de benzer bir motifle karşılaşıyoruz. Üst üste yığılmış düzgün tahta parçalarını andıran görsel efekt yaşam alanına inanılmaz bir sanatsal doku katıyor. Yumuşak renklerle ve minimal ve konforlu bir dekorasyonla bir araya gelen bu artistik çizgiler sofistike tasarımlar için ideal bir seçim olma niteliği taşıyor.
Dünyada upuzun tüneller kadar derinlik hissini kuvvetlendiren bir başka yapı daha yoktur herhalde. O halde evinizin bir odasını tünelin tam ortasına taşımaya ne dersiniz? Hayır, çıldırmadık. Yaşam alanlarına derinlik katan ve odaları olduğundan çok daha büyük gösteren ve söz konusu alana eşsiz bir ferahlık katan bu duvar kağıdı modelleriyle bir tünelin derinliğinden faydalanmak da, bir balo salonunun içinde yaşamak da mümkün.
Kütüphaneler de rafları ve raflarında yer alan farklı boyutta kitap ciltlerinin yarattığı etkiyle odanızı derinleştiren sofistike dekorasyon unsurlarından biridir. Üstelik son derece şık ve modern bir dokuları da vardır ve bulundukları yaşam alanlarına kendilerine has ve ağırbaşlı bir estetik sağlayarak dekoratif olarak da katkıda bulunurlar. Evin her odasında kütüphane yaratmak da elbette kitap kurtları hariç hiçbirimiz için mümkün değil. Hatta teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitap kurtları bile artık e-kitap okuyuculara ve elektronik kitaplara yöneldikleri için artık günümüzde kütüphane oluşturmak daha da zor. Ama kütüphane dokusu yaratmak için kitaplara ihtiyacınız yok. Siz e-kitap okuyucunuzdan keyifle elektronik kitabınızın sayfalarında gezinirken kütüphane desenli duvar kağıtları da odanıza gerekli sofistike havayı ve derinliği katabilir.
Tasarımında 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke imzası olan duvar dekorasyonu ürünlerinden biri de bu örnekte gördüğümüz kabartmalı çember desenlerden oluşan modern ve şık duvar kağıdı. Üç boyutlu duvar kağıdı denildiğinde eğer aklınıza hep gösterişli ve fazla dikkat çekici modeller geliyorsa yanıldığınızın en başarılı kanıtlarından biri olan bu duvar kağıdında basit ve minimal desenler kullanılarak son derece modern, sofistike ve derinlikli bir atmosfer ve doku yaratılıyor. İddialı ve şaşalı desen ve modellerden uzak durmak istiyorsanız bu tür üç boyutlu ve derinlik yaratan duvar kağıdı çeşitlerini kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Ve son olarak aydınlatma detayıyla etkisi ikiye katlanan mükemmel bir üç boyutlu duvar kağıdı örneği ile karşı karşıyayız. Dalgalı ve köşesiz desenler kabartmalı yapılarıyla sonsuz bir sakinleştirici etkiye sahip ve huzurlu ve sağlıklı bir yatak odası yaratıyor. Yatak başının ardından uzanan ve tatlı tatlı bu desenlerin üzerine yayılan beyaz ışık da dekorasyonu kusursuz hale gelen son dokunuş niteliğinde.