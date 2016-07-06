Hangisi daha güzel?

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Bugün sayfamızda her biri birbirinden farklı mimari prensipler ile inşa edilmiş 10 konut örneğini inceleyeceğiz. Kimi geleneksel kimi ise ultra-modern olan bu yapılardan bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz?