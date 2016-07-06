Hangisi daha güzel?

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Bugün sayfamızda her biri birbirinden farklı mimari prensipler ile inşa edilmiş 10 konut örneğini inceleyeceğiz. Kimi geleneksel kimi ise ultra-modern olan bu yapılardan bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz?
İlk örneğimiz geleneksel Orta Avrupa mimarisinin modernize edilmiş bir versiyonu. Eğimli kiremit çatısı geleneksel yapılarda kullanılan kızıl kiremitin aksine günümüz trendi olan antrasit renginde. Yapının tüm kapı ve pencere çerçeveleri de çatı ile uyumlu olacak şekilde koyu renkli. Konutun bünyesinde bir adet kapalı otopark bulunuyor. Küçük ön bahçesi ise az sayıda bitki ve çakıl taşları ile düzenlenmiş.
Mersin'de konumlanan ve çağdaş stilde tasarlanmış olan bu konutlarda beyaz ve ahşabın muhteşem uymuna bir kez daha tanık oluyoruz. Ahşap ya da taş gibi geleneksel yapı malzemeleri çağdaş binalarda detay düzeyinde sıklıkla kullanılıyor ve ortaya harika sonuçlar çıkıyor. Geniş veranda ve balkonlara sahip olan bu konut başarılı dış mekan aydnlatması ile de öne çıkıyor.
Son dönem ülkemizdeki en popüler yapıların belki de başında taş evler geliyor. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu taş evde ise geleneksel stil ile modern çizgilerin dengeli birleşimine tanık oluyoruz. Ege ve Akdeniz'de yaygın olan kırmızı kiremitli taş evlerin geniş ve gösterişli bir versiyonu olan bu konut için modernize edilmiş bir rustik yapı diyebiliriz.
Fotoğraftaki örneğimiz ise Kayseri'nin Çay Bağları mevkiinden. Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanıp gerçekleştirilen projede geometrik şekiller ustaca kullanılmış. Her yönüyle çarpıcı bir yapı olan bu konutun cephesi boyunca uzanan pencereleri ve cam kapıları sayesinde içerinin tüm aydınlatmasını muhteşem bir biçimde dışarı yansıtıyor.
Konteynerlerden oluşmuş gibi görünen bu konut prefabrik, yani modüler bir yapıya sahip. Parçalar halinde atölyelerde üretilen ve yerleştirileceği alanda gerçekleştirilen altyapı çalışması sonrası birkaç gün gibi kısa bir sürede tüm montajı yapılan bu tür konutları önümüzdeki yıllarda sıklıkla görmeye başlayacağız. Kalite/maliyet açısından büyük avantaj sağlayan prefabrik evler, farklı model seçenekleri, kısa sürede üretilip monte edilmeleri ile özellikle kırsal alanlarda büyük avantaj sağlıyor.
’Prefabrik deyip geçmeyin!’ başlıklı yazımızda alışılagelmiş modellerden oldukça uzak, birbirinden güzel modüler ev modellerini görebilirsiniz.
Almanya'nın Nürnberg şehrindeki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konut muhteşem bir tadilat çalışması geçirmiş. Muhteşem çatı yapısı ile yöresine özgü olan bu sevimli konutun bir de çatı katı odası bulunuyor.
Çağdaş mimari stilde tasarlanmış bu konut tam bir kale görünümüzde! Cadde tarafında, yani evin giriş kapısının buluduğu ön cephede içerinin görünmesine neden olacak hiçbir açıklık yok, konutun pencereleri boy hizasının üstünde, yatay olarak ince uzun yapıda oluşturulmuş ve bu da dışarıdan içerisinin görünmesini tamamen engelliyor. Sıradışı yapısı ile öne çıkan bu evi daha yakından incelemek isteyen okuyucularımız ’Her ihtiyaca cevap verebilen modern ve şık bir ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirler.
Harman tuğla dış cephesi, beyaz çerçeveli giyotin tipi pencereleri ve portiko girişiyle gözlere ziyafet çeken Georgian tarzı bir malikane ile karşı karşıyayız. İngiliz asillerinin evlerini anımsatan bu görünüm son derece cezbedici. Huzur arayışında lüksten de vazgeçmek istemeyenler için ideal.
Huzur dolu yapısı ve salaş görünümlü keyifli tasarımıyla öne çıkan bu konut insanı adeta kendine davet ediyor. Turuncu renkli dış cephesi ve etrafındaki atmosferin sıcacık dokusuyla mükemmel bir ahenk oluşturan evin ön cephesi yerel mimarinin güzelliğini gözler önüne seriyor. Balkon üstlerindeki hasır gölgeliği ve pergolalarda kullanılan rustik ham ahşap detaylar dikkat çeken çarpıcı tasarım özelliklerinden bazıları.
Emlak devlerinden CCT Investments portföyünde bulunan ve Bakırköy'de konumlanan bu rezidans projesi belki de bazı okuyucularımızın aradığı konut tipi: Şehrin göbeğinde ancak deniz kenarında ve sakin bir bölgede, türlü lüks olanaklar ile çevrili çağdaş bir konut.