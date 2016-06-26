5 korkunç salon 5 büyük değişim

Evimizde akşam işten geldikten sonra ailemizle en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanları salonlardır. Bu nedenle ev dekorasyonlarından salonlara farklı bir iltimas gösterip evimizin en görsel , en göz alıcı ve en güzel alanı olmasını sağlarız. Salon dekorasyonları bu kadar önemli olduğu için çok farklı salon dekorasyon fikirleri geliştirilmiştir. Evimizi, dekore ederken yardım aldığımız salon dekorasyonlarından önce evimizin salonunun ne kadar demode ve yenilenmeye ihtiyacı olan bir salon olduğu daha net bir şekilde anlaşılır. Salon dekorasyonlarından önce evimizin salonumuzun her ne kadar iyi olsa da içler acısı ve korkunç halde olan ve mutlaka modern bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyan salonlarda vardır. Homify yenilenmeden önceki korkunç görünümlere sahip salonların öncesi ve sonrası hallerini sizler için bir araya getirerek bir salonun modern bir dekorasyon ile ne kadar modern ve estetik bir salon haline geldiğine şahit olacaksınız.