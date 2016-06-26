현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

5 korkunç salon 5 büyük değişim

ümit atdağ ümit atdağ
PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Loading admin actions …

Evimizde akşam işten geldikten sonra ailemizle en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanları salonlardır.  Bu nedenle ev dekorasyonlarından salonlara farklı bir iltimas gösterip evimizin en görsel , en göz alıcı ve en güzel alanı olmasını sağlarız. Salon dekorasyonları bu kadar önemli olduğu için çok farklı salon dekorasyon fikirleri geliştirilmiştir. Evimizi, dekore ederken yardım aldığımız salon dekorasyonlarından önce evimizin salonunun ne kadar demode ve yenilenmeye ihtiyacı olan bir salon olduğu daha net bir şekilde anlaşılır.  Salon dekorasyonlarından önce evimizin salonumuzun her ne kadar iyi olsa da içler acısı ve korkunç halde olan ve mutlaka modern bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyan salonlarda vardır. Homify yenilenmeden önceki korkunç görünümlere sahip salonların öncesi ve sonrası hallerini  sizler için bir araya getirerek bir salonun modern bir dekorasyon ile ne kadar modern ve estetik bir salon haline geldiğine şahit olacaksınız.

Eski salon

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Evin girişi ile birleşik bir şekilde dekore edilen salonlar evin ilk intibasını oluşturan ve sizi tanıtan alanlar olduğundan şık bir şekilde dekore edilmelidir. Aksi durumda evinize gelen misafirlerin gözünde kötü bir intiba bırakmış olursunuz. Resimdeki salonun mevcut hali oldukça eski bir dekorasyonun izlerini taşıyor.

Salonun yeni hali

Living Room The White House Interiors Modern Oturma Odası
The White House Interiors

Living Room

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Salonun eski halinden kurtulması için oldukça modern bir dekorasyon yapılmış. Kapı ve iç duvarlar beyaz renge boyanmış ve koyu renkli perdeler ile zıt renkler bir arada kullanılmış. Uygun tonlarda oturma grubu seçilerek evin salonu misafirlerin ağırlandığı ultra lüks bir salon haline getirilmiş.

Korkun görünümlü salonlar

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Salonlar dekore edilmeden önce oldukça kötü görünen ve korkunç kasvetli bir havaya sahip olan yaşam alanlarıdır. Örnek resimde yer alan salonda olduğu gibi tesisat boruları ortalığa saçılmış, zemin kaplamaları yapılmamış, duvar kaplamaları yapıştırılmamış olan salon çok kötü görünmektedir. 

Yenilenmiş salon

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Demir/Çelik
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Eski ve harabe görüntüye sahip olan salon yenilenerek resimdeki gibi modern v e ışıl ışıl bir salon haline getirilmiş. Zemin parkeleri yenilenmiş, cam pencere genişletilmiş ve modern salon mobilyaları ile muhteşem bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Eski görüntüsü ile arasında dağ kadar fark olan yeni, salon ideal aydınlatması ile muhteşem görünüyor.

Köyü dekorasyon

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Bir salonun güzel ve şık olması yapılan dekorasyonun güzelliği ile orantılıdır. resimdeki gibi kötü bir dekorasyona sahip bir salon sahibi iseniz yapmanız gereken salonu modern bir şekilde dekore etmek, yenilemektir.  Mobilya seçimlerini farklı bir şekilde yapmak,  salonu baştan yaratmak evinizi daha farklı gösterecektir.

Modern değişim

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Eklektik Oturma Odası
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Salonu yenilemek için yeni mobilyaların yanında genel dekorasyon fikri değiştirilmiş ve modern bir şömine konseptinin yanında halılar ile desteklenmiş  oturma grupları salonun modern görsel ve şık bir salon olmasını sağlamış. Yenilenmiş hali ile göz alıcı bir güzelliğe sahip  yeni bir salon yaratılmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yerleşim planı

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Salon dekorasyonunda yerleşim planı önemlidir. Resimde yer alan salonda olduğu gibi dolap niş şeklinde duvara gömülmüş,  sarı renkler ve beyaz zemin kaplamaları ile uyumsuz bir renk tercihi yapılarak salonun görselliği bozulmuş. 

yeni ve modern salon

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Renk tercihlerinin yanlış yapılmış olması ve beyaz zemin karoları ile uyumsuz duvarların yerini uygun renk seçimi ve beyaz duvarlar ile muhteşem güzellikte bir salon yaratılmış. Niş duvar dolabı beyaz tonların uyumlu hali ve uygun tonlarda oturma grubu salonun görselliğini pekiştirmiş ve eski kötü görüntüyü ortadan kaldırmış.

Geleneksel ve eski

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Yemek Odası
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Resimde yer alan korkunç  bir dekorasyona sahip salon zemin rengi, mobilyaları ve duvar süslemeleri ile çok eski bir görünüme sahip.Özellikle koyu renkli zemin karoları   salonun karanlık ve kasvetli bir salon olmasını sağlamış. Yenilenerek muhteşem bir görünüme kavuşan bu salon eski haline göre oldukça modern ve şık bir salon haline gelmiş.

Yenilenmiş salon

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Oturma Odası
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Salon yenilenerek modern ve zarif bir salon haline getirilmiş. Şömine modern bir şekilde gizlenmiş ve salonun içinde bir aksesuar gibi görünmesi sağlanmış. Mobilyalar doğal ve estetik mobilyalardan seçilerek salonun zarif, şık ve modern bir görünüme kavuşması sağlanmış.

Devasa bir bahçe içinde ihtişamlı bir villa
Bu salon tadilat projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler