5 korkunç salon 5 büyük değişim

Evimizde akşam işten geldikten sonra ailemizle en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanları salonlardır. Bu nedenle ev dekorasyonlarından salonlara farklı bir iltimas gösterip evimizin en görsel , en göz alıcı ve en güzel alanı olmasını sağlarız. Salon dekorasyonları bu kadar önemli olduğu için çok farklı salon dekorasyon fikirleri geliştirilmiştir. Evimizi, dekore ederken yardım aldığımız salon dekorasyonlarından önce evimizin salonunun ne kadar demode ve yenilenmeye ihtiyacı olan bir salon olduğu daha net bir şekilde anlaşılır. Salon dekorasyonlarından önce evimizin salonumuzun her ne kadar iyi olsa da içler acısı ve korkunç halde olan ve mutlaka modern bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyan salonlarda vardır. Homify yenilenmeden önceki korkunç görünümlere sahip salonların öncesi ve sonrası hallerini sizler için bir araya getirerek bir salonun modern bir dekorasyon ile ne kadar modern ve estetik bir salon haline geldiğine şahit olacaksınız.
Evin girişi ile birleşik bir şekilde dekore edilen salonlar evin ilk intibasını oluşturan ve sizi tanıtan alanlar olduğundan şık bir şekilde dekore edilmelidir. Aksi durumda evinize gelen misafirlerin gözünde kötü bir intiba bırakmış olursunuz. Resimdeki salonun mevcut hali oldukça eski bir dekorasyonun izlerini taşıyor.
Salonun eski halinden kurtulması için oldukça modern bir dekorasyon yapılmış. Kapı ve iç duvarlar beyaz renge boyanmış ve koyu renkli perdeler ile zıt renkler bir arada kullanılmış. Uygun tonlarda oturma grubu seçilerek evin salonu misafirlerin ağırlandığı ultra lüks bir salon haline getirilmiş.
Salonlar dekore edilmeden önce oldukça kötü görünen ve korkunç kasvetli bir havaya sahip olan yaşam alanlarıdır. Örnek resimde yer alan salonda olduğu gibi tesisat boruları ortalığa saçılmış, zemin kaplamaları yapılmamış, duvar kaplamaları yapıştırılmamış olan salon çok kötü görünmektedir.
Eski ve harabe görüntüye sahip olan salon yenilenerek resimdeki gibi modern v e ışıl ışıl bir salon haline getirilmiş. Zemin parkeleri yenilenmiş, cam pencere genişletilmiş ve modern salon mobilyaları ile muhteşem bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Eski görüntüsü ile arasında dağ kadar fark olan yeni, salon ideal aydınlatması ile muhteşem görünüyor.
Bir salonun güzel ve şık olması yapılan dekorasyonun güzelliği ile orantılıdır. resimdeki gibi kötü bir dekorasyona sahip bir salon sahibi iseniz yapmanız gereken salonu modern bir şekilde dekore etmek, yenilemektir. Mobilya seçimlerini farklı bir şekilde yapmak, salonu baştan yaratmak evinizi daha farklı gösterecektir.
Salonu yenilemek için yeni mobilyaların yanında genel dekorasyon fikri değiştirilmiş ve modern bir şömine konseptinin yanında halılar ile desteklenmiş oturma grupları salonun modern görsel ve şık bir salon olmasını sağlamış. Yenilenmiş hali ile göz alıcı bir güzelliğe sahip yeni bir salon yaratılmış.
Salon dekorasyonunda yerleşim planı önemlidir. Resimde yer alan salonda olduğu gibi dolap niş şeklinde duvara gömülmüş, sarı renkler ve beyaz zemin kaplamaları ile uyumsuz bir renk tercihi yapılarak salonun görselliği bozulmuş.
Renk tercihlerinin yanlış yapılmış olması ve beyaz zemin karoları ile uyumsuz duvarların yerini uygun renk seçimi ve beyaz duvarlar ile muhteşem güzellikte bir salon yaratılmış. Niş duvar dolabı beyaz tonların uyumlu hali ve uygun tonlarda oturma grubu salonun görselliğini pekiştirmiş ve eski kötü görüntüyü ortadan kaldırmış.
Resimde yer alan korkunç bir dekorasyona sahip salon zemin rengi, mobilyaları ve duvar süslemeleri ile çok eski bir görünüme sahip.Özellikle koyu renkli zemin karoları salonun karanlık ve kasvetli bir salon olmasını sağlamış. Yenilenerek muhteşem bir görünüme kavuşan bu salon eski haline göre oldukça modern ve şık bir salon haline gelmiş.
Salon yenilenerek modern ve zarif bir salon haline getirilmiş. Şömine modern bir şekilde gizlenmiş ve salonun içinde bir aksesuar gibi görünmesi sağlanmış. Mobilyalar doğal ve estetik mobilyalardan seçilerek salonun zarif, şık ve modern bir görünüme kavuşması sağlanmış.