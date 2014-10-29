homify 360°: Bir Katalan villasının büyüleyici restorasyonu

Bu resimdeki manzarada bize, oturma odası ve mutfak gibi ortak alanların bulunduğu evin en üst katını görüyoruz. Hem mutfaktan hem de oturma odasından aynı katta bulunan havuza ve bahçeye geçiş yapılabiliyor. Bu sıradışı seçenek, bölgenin inişli çıkışlı yapısı nedeniyle düşünülmüş ve uygulamada da evin, çevreden en üst düzeyde yararlanmasına olanak tanımış.

Özellikle bu resimde oturma odasının bir asma kat üzerine yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Renkli dekor seçimleri dinamik ve kişisel bir çevre yaratmayı sağlamış. Cömert ışık ve mimari incelik de geri kalan her şeyin icabına bakmış.