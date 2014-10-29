homify 360°: Bir Katalan villasının büyüleyici restorasyonu

Bugünkü homify 360 köşemizde bir antik Katalan villasının restorasyonunu ve bir çiftlik evinden bir aile evine dönüşümünü inceleyeceğiz. Özgün ve yabani bir bitki örtüsünün içinden yükselen bu ev, Akdeniz havzasının ve karşıdaki Medes adalarının bakmaya doyulmaz manzarasını sunuyor. Bu villa, Girona kenti yakınlarında, meşe, çam ağaçlarının ve diğer bitki örtülerinin geniş bir bölgeye yayıldığı bir doğa rezervi Les Gavarres Doğa Parkı olarak bilinenen alanda bulunan bir yapı. Bir Katalan mimarlık atölyesi olan Zest Architecture, kadim olan ile çağdaş olan arasında bir denge kurmayı başarmış ve böylece ev sahiplerinin amaçlarını gözeterek, eski bir çiftlik evini, büyük şehirden bir hafta sonu kaçamağı için kullanılabilecek çağdaş bir villaya dönüştürmüş.
Güzel ve heybetli: bu evin kusursuz restorasyon projesini tasvir etmek için akla gelen iki sıfat, güzel ve heybetli. Resimde, binayı karakterize eden her bir unsuru rahatlıkla görebiliyoruz: yüksek kalite materyal seçimi, mimari tasarım ve çevredeki manzara ile sıkı bir ilişki. Yılın herhangi bir zamanında huzur ve sükunet vaad eden cennet gibi bir bölge.
Villa CP, daha önce antik, mevcut bir taş yapı temelde tasarlanmış bir villayı yeni bir ev olarak restore etme projesi. Mevcut taş duvarların çoğu çevredeki kayalardan yararlanılarak yeniden inşa edildi ve böylece, bu mülkün bulunduğu muazzam çevresel güzellik ve tipik bir Akdeniz bölgesi ile villa arasında yeni bir bağ kurulmuş oldu.
Mutfak ve yemek odası tek bir akıcı ve aydınlık mekanda birleştirildi. Orijinal çatı yapısı korundu ve yeni kullanıma adapte edildi. Bunun yanında, tüm araç gereçler yeni bir mutfağa uyum gösterecek şekilde modernize edildi. Araç gereçler ve modern tasarım dekorasyon, evin günümüz tarzlarını yansıtabilmesi için final dokunuşu işlevi gördü.
Bu resimdeki manzarada bize, oturma odası ve mutfak gibi ortak alanların bulunduğu evin en üst katını görüyoruz. Hem mutfaktan hem de oturma odasından aynı katta bulunan havuza ve bahçeye geçiş yapılabiliyor. Bu sıradışı seçenek, bölgenin inişli çıkışlı yapısı nedeniyle düşünülmüş ve uygulamada da evin, çevreden en üst düzeyde yararlanmasına olanak tanımış.
Özellikle bu resimde oturma odasının bir asma kat üzerine yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Renkli dekor seçimleri dinamik ve kişisel bir çevre yaratmayı sağlamış. Cömert ışık ve mimari incelik de geri kalan her şeyin icabına bakmış.
Zest Architecture, kendilerinden bekleneceği gibi, bu projenin sürdürülebilirliği olması ve çevre dostu bir ev yaratması için gereken neyse yapmış. Çiçekler ve yeşillikler tarafından filtrelenen doğal havuz suyu kullanımı, yerel mantarlardan yapılan yalıtım ve ısıtma ve soğutma sistemleri gibi tesisatlardaki materyal ve araç gereç seçimi bütünüyle bu sürdürülebilirlik fikrinin birer ifadesini sergiliyor.
Bu villadaki antik ve modern manzaralar hem bir karşıtlık hem de bir bir aradalık halinde. Çok sayıda unsur çiğ, işlenmemiş halde bırakılmış ve kasıtlı olarak çağdaş tasarım formları ile bir ilişkiye sokulmamış. Bunun nedeni bu projenin, parçalanmış çelik, ahşap ya da kil üzerinden görüleceği gibi, kendi doğal güzelliğini sürdürmesinin istenmesi. Doğal erozyon, kullanılan materyaller ve mimari teknik sayesinde, bu projeyi zaman içinde daha da güzel bir hale getirecek.