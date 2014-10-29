현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizde tek dokunuşla devrim yapmanın yolları

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Vlies fotobehang, Muurmode Muurmode Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Loading admin actions …

Bazen bir odayı yerleştirdikten sonra, özellikle de bu ev sizin ilk evinizse ve halen toplamanız gereken çok fazla dekorasyon ve mobilya varsa, iç mekanda bir şeylerin eksik olduğu fikrine kapılabilirsiniz. Oda boş, çok düz, çok sıkıcı ya da hayal kırıcı gelebilir. Belki mekana dair özel planlarınız vardı ve bu planlar tam olarak istediğiniz yönde gerçekleşmedi; minimalist dekor çok bağırıyor ya da İskandinav tasarımı bir hastanenin bekleme odasını andırıyor. Böyle durumlarda odaya hayat verecek ve cesur bir ifade ile öne çıkacak bir mobilya ya da dekorasyon parçası ararsınız. Bugün size böyle ürünlerden oluşturduğumuz bir koleksiyon sunuyoruz. Bu koleksiyondaki parçaların odanızın ihtiyaç duyduğu hayat enerjisini zerk edecek parçalar olabileceğinden de eminiz.

Gölgeler

Sky (lacelamp), Linlin et Pierre-Yves Jacques Linlin et Pierre-Yves Jacques SanatResim & Tablolar
Linlin et Pierre-Yves Jacques

Sky (lacelamp)

Linlin et Pierre-Yves Jacques
Linlin et Pierre-Yves Jacques
Linlin et Pierre-Yves Jacques

Evinizin duvarlarını süslemek söz konusu olduğunda, ışıklandırma her zaman aklınıza gelen ilk seçenek değildir. Yapay ışık her binanın en temel parçalarından biri olsa da, bunun başarabileceği şeyleri unutmaya son derece eğilimliyizdir. Işık kullanılarak oluşturulabilecek spektaküler efektler, abajurun etrafındaki deliklerden oluşan, tüm duvarlarda muazzam bir döngü yaratan desenler vasıtasıyla bu resimde görülebilir. Işık düğmesine basar basmaz, ışık hüzmelerinin duvarlara yansıyan sanatı evinizi bir anda bir ışık enstalasyonuna dönüştürebilir!

Woodstock '68

Edge Coffee Table homify Ev İçiEv Aletleri
homify

Edge Coffee Table

homify
homify
homify

Direk altmışlı yılların Woodstock festivallerinden zaman yolculuğu yaparak evinize inmiş gibi görünen bu harika masa evinizde ani bir değişiklik yapıyor. Neşeli ve oyunbaz renk tonları pozitif dalgaları ve mutlu tonları tetikliyor, kendine has desenler 60'ların hippilerinin kıyafet seçimlerini hatırlatıyor.

Asma yaprağı

MALUS COMMUNIS , deFactStudio deFactStudio
deFactStudio

deFactStudio
deFactStudio
deFactStudio

Yine, bu düz duvara yapılan basit bir dekorasyon hamlesi sayesinde, saf betonun kaba doğası anında özgün bir titreşime ve doğal kontrasta sahip bir duvara dönüşüyor. Bir dekorasyon parçası olarak durmakla birlikte, bu parça bize binanın ön yüzünü yavaş yavaş saran bir sarmaşığı ya da asma ağacını hatırlatıyor. Bu hoş parça, bazılarına ölü ve sıkıcı gelen bir duvarı dekore eden raf serileri olarak da kullanılabilir. Fakat kendi başına bırakılsa dahi, bu tasarım harika bir sanat eseri olarak göze hitap ediyor.

Çizgi oyunları

Casa Paoli, Sammarro Architecture Studio Sammarro Architecture Studio Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
Sammarro Architecture Studio

Sammarro Architecture Studio
Sammarro Architecture Studio
Sammarro Architecture Studio

Eğer tek bir mobilya ya da dekor parçasının odanın ihtiyaç duyduğu hayat kıvılcımını yakmak için yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, kalın duvar kağıdı kaplaması harika bir seçenek sunabilir. Bu yatak odasındaki güçlü çizgi desenleri, zemin kaplamasının hatları ile kusursuz bir uyum göstermenin yanında, kahverengi ve bej tonlarla ek bir sıcaklık hissi de yaratıyor.

Doğayı içeri al

Vlies fotobehang, Muurmode Muurmode Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Muurmode

Muurmode
Muurmode
Muurmode

Yemek odasından başlayarak, evin içine doğadan bir dokunuş getirmeyi amaçlayan bu manzara çıktısı gibi geniş plan çıktılar hem maliyet hem de görsel etki bakımından son derece etkin olabilir. Yeşil ve mavi bize kusursuz bir yaz günü ışığındaki bir göl kenarı ormanını hayal ettiriyor. Masanın üst kısmındaki ve bacaklarındaki cilalanmış ahşap orman temasını daha da belirgin kılıyor. Bu örnekteki gibi resim çıktıları, kolay kurulup kolay kaldırılabilmeleriyle hem ruh halinizi hem de mevsiminizi değiştirmenize olanak tanıyor.

Dört bir taraf

Viocero Valpenta Olive VIOCERO MutfakIşıklandırma
VIOCERO

Viocero Valpenta Olive

VIOCERO
VIOCERO
VIOCERO

Bu son örnekte başladığımız yere geri dönüyoruz: yine lambalar. Burada soğuk ve sessiz bir mekanın, mutfaktaki masa üzerine kurulan iki göz alıcı lamba olmaksızın nasıl görüneceğini bir düşünün. Gördüğümüz ilk lambadan farklı olarak, burada dikkati çeken ışık ışınları değil, lamba etrafındaki kaplamanın mat siyah tasarımı. Böylece, çok kolay bir şekilde, iki basit lamba kullanılarak iç mekana sıcaklık ve atmosfer katılabilir ve mutfaktaki mevcut renk paleti ile bir birlik oluşturulabilir. Bir abajur gibi basit ve ince ilaveler bir odanın nasıl bir anda düz bir mekan olmaktan çıkıp, zahmetsizce cesur ve göz alıcı bir hale dönüştürülebileceğini gösteriyor.

homify 360°: Bir Katalan villasının büyüleyici restorasyonu
İşte ufak tefek bir dokunuşla evinizin bütün havasını değiştirmenin yolları.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler