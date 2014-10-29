Evinizde tek dokunuşla devrim yapmanın yolları

Bazen bir odayı yerleştirdikten sonra, özellikle de bu ev sizin ilk evinizse ve halen toplamanız gereken çok fazla dekorasyon ve mobilya varsa, iç mekanda bir şeylerin eksik olduğu fikrine kapılabilirsiniz. Oda boş, çok düz, çok sıkıcı ya da hayal kırıcı gelebilir. Belki mekana dair özel planlarınız vardı ve bu planlar tam olarak istediğiniz yönde gerçekleşmedi; minimalist dekor çok bağırıyor ya da İskandinav tasarımı bir hastanenin bekleme odasını andırıyor. Böyle durumlarda odaya hayat verecek ve cesur bir ifade ile öne çıkacak bir mobilya ya da dekorasyon parçası ararsınız. Bugün size böyle ürünlerden oluşturduğumuz bir koleksiyon sunuyoruz. Bu koleksiyondaki parçaların odanızın ihtiyaç duyduğu hayat enerjisini zerk edecek parçalar olabileceğinden de eminiz.