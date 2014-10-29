Evinizde tek dokunuşla devrim yapmanın yolları

Bazen bir odayı yerleştirdikten sonra, özellikle de bu ev sizin ilk evinizse ve halen toplamanız gereken çok fazla dekorasyon ve mobilya varsa, iç mekanda bir şeylerin eksik olduğu fikrine kapılabilirsiniz. Oda boş, çok düz, çok sıkıcı ya da hayal kırıcı gelebilir. Belki mekana dair özel planlarınız vardı ve bu planlar tam olarak istediğiniz yönde gerçekleşmedi; minimalist dekor çok bağırıyor ya da İskandinav tasarımı bir hastanenin bekleme odasını andırıyor. Böyle durumlarda odaya hayat verecek ve cesur bir ifade ile öne çıkacak bir mobilya ya da dekorasyon parçası ararsınız. Bugün size böyle ürünlerden oluşturduğumuz bir koleksiyon sunuyoruz. Bu koleksiyondaki parçaların odanızın ihtiyaç duyduğu hayat enerjisini zerk edecek parçalar olabileceğinden de eminiz.
Evinizin duvarlarını süslemek söz konusu olduğunda, ışıklandırma her zaman aklınıza gelen ilk seçenek değildir. Yapay ışık her binanın en temel parçalarından biri olsa da, bunun başarabileceği şeyleri unutmaya son derece eğilimliyizdir. Işık kullanılarak oluşturulabilecek spektaküler efektler, abajurun etrafındaki deliklerden oluşan, tüm duvarlarda muazzam bir döngü yaratan desenler vasıtasıyla bu resimde görülebilir. Işık düğmesine basar basmaz, ışık hüzmelerinin duvarlara yansıyan sanatı evinizi bir anda bir ışık enstalasyonuna dönüştürebilir!
Direk altmışlı yılların Woodstock festivallerinden zaman yolculuğu yaparak evinize inmiş gibi görünen bu harika masa evinizde ani bir değişiklik yapıyor. Neşeli ve oyunbaz renk tonları pozitif dalgaları ve mutlu tonları tetikliyor, kendine has desenler 60'ların hippilerinin kıyafet seçimlerini hatırlatıyor.
Yine, bu düz duvara yapılan basit bir dekorasyon hamlesi sayesinde, saf betonun kaba doğası anında özgün bir titreşime ve doğal kontrasta sahip bir duvara dönüşüyor. Bir dekorasyon parçası olarak durmakla birlikte, bu parça bize binanın ön yüzünü yavaş yavaş saran bir sarmaşığı ya da asma ağacını hatırlatıyor. Bu hoş parça, bazılarına ölü ve sıkıcı gelen bir duvarı dekore eden raf serileri olarak da kullanılabilir. Fakat kendi başına bırakılsa dahi, bu tasarım harika bir sanat eseri olarak göze hitap ediyor.
Eğer tek bir mobilya ya da dekor parçasının odanın ihtiyaç duyduğu hayat kıvılcımını yakmak için yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, kalın duvar kağıdı kaplaması harika bir seçenek sunabilir. Bu yatak odasındaki güçlü çizgi desenleri, zemin kaplamasının hatları ile kusursuz bir uyum göstermenin yanında, kahverengi ve bej tonlarla ek bir sıcaklık hissi de yaratıyor.
Yemek odasından başlayarak, evin içine doğadan bir dokunuş getirmeyi amaçlayan bu manzara çıktısı gibi geniş plan çıktılar hem maliyet hem de görsel etki bakımından son derece etkin olabilir. Yeşil ve mavi bize kusursuz bir yaz günü ışığındaki bir göl kenarı ormanını hayal ettiriyor. Masanın üst kısmındaki ve bacaklarındaki cilalanmış ahşap orman temasını daha da belirgin kılıyor. Bu örnekteki gibi resim çıktıları, kolay kurulup kolay kaldırılabilmeleriyle hem ruh halinizi hem de mevsiminizi değiştirmenize olanak tanıyor.
Bu son örnekte başladığımız yere geri dönüyoruz: yine lambalar. Burada soğuk ve sessiz bir mekanın, mutfaktaki masa üzerine kurulan iki göz alıcı lamba olmaksızın nasıl görüneceğini bir düşünün. Gördüğümüz ilk lambadan farklı olarak, burada dikkati çeken ışık ışınları değil, lamba etrafındaki kaplamanın mat siyah tasarımı. Böylece, çok kolay bir şekilde, iki basit lamba kullanılarak iç mekana sıcaklık ve atmosfer katılabilir ve mutfaktaki mevcut renk paleti ile bir birlik oluşturulabilir. Bir abajur gibi basit ve ince ilaveler bir odanın nasıl bir anda düz bir mekan olmaktan çıkıp, zahmetsizce cesur ve göz alıcı bir hale dönüştürülebileceğini gösteriyor.