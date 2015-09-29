Alternatif yaklaşımlarla banyo dekorasyon fikirleri

Bir ev dekore edilirken kişileri rahatlatan ve ihtiyaçlarını gideren, arındıran önemli yaşam alanlarından biri banyolardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılayan bir tasarım söz konusu olmalıdır. Duvar zemini kaplamalarından duşakabin veya küvet modellerine, banyo aksesuarlarından lavabo dizaynına kadar işlevsel ve estetik değerler ön planda olmalıdır. Bireysel kullanım alanlarından birini teşkil edebilecek banyolar, evde yaşayanların zevk ve beğenileri doğrultusunda dizayn edilmelidir. Aynı zamanda belli bir stili takip ederek banyolarınızı dekore edebileceğiniz gibi, farklı stillerle yaklaşımları bir araya getiren bir dizayn oluşturabilirsiniz. Özellikle modern stil banyo dekorasyonuyla ilgilenenler için; Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyo fikri yazımızı da incelemelerini tavsiye ederiz. Yeni ev döşüyor olabilirsiniz, ya da sahip olduğunuz banyonun dekorasyonu ile ilgili bazı değişiklikler için fikirlere ihtiyacınız olabilir. Sizler için seçtiğimiz banyo dekorasyonu ile ilgili fikirler veren örnekleri gözden geçirip, beğenilerinize hitap eden modelleri inceleyebilirsiniz.