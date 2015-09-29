Alternatif yaklaşımlarla banyo dekorasyon fikirleri

Bir ev dekore edilirken kişileri rahatlatan ve ihtiyaçlarını gideren, arındıran önemli yaşam alanlarından biri banyolardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılayan bir tasarım söz konusu olmalıdır. Duvar zemini kaplamalarından duşakabin veya küvet modellerine, banyo aksesuarlarından lavabo dizaynına kadar işlevsel ve estetik değerler ön planda olmalıdır. Bireysel kullanım alanlarından birini teşkil edebilecek banyolar, evde yaşayanların zevk ve beğenileri doğrultusunda dizayn edilmelidir. Aynı zamanda belli bir stili takip ederek banyolarınızı dekore edebileceğiniz gibi, farklı stillerle yaklaşımları bir araya getiren bir dizayn oluşturabilirsiniz. Özellikle modern stil banyo dekorasyonuyla ilgilenenler için; Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyo fikri yazımızı da incelemelerini tavsiye ederiz. Yeni ev döşüyor olabilirsiniz, ya da sahip olduğunuz banyonun dekorasyonu ile ilgili bazı değişiklikler için fikirlere ihtiyacınız olabilir. Sizler için seçtiğimiz banyo dekorasyonu ile ilgili fikirler veren örnekleri gözden geçirip, beğenilerinize hitap eden modelleri inceleyebilirsiniz.
Nötr ve soğuk renklerin bulunduğu bir banyo dekorasyonuna sıcak bir renk daha ekleyerek atmosferi bambaşka yansıtabilirsiniz. Daha farklı bir banyo modeline geçmek ya da dekorasyonu küçük farklarla tamamen değiştirmek istiyorsanız; soğuk renklerden oluşan banyolar için sıcak renkleri barındıran aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Bu mekana daha estetik bir görünüm kazandırırken, soğuk etkiden tamamen kurtarır. Banyo tezgahı altı gri kirli sepetleri için pratik kullanım alanı olarak değerlendirilmiş. Öte yandan sarı ve turuncu gibi sıcak renklerin kattığı atmosfer oldukça etkileyici. Turuncu askılı lamba aksesuarları ise banyo dekorasyonunu oldukça değiştiren sıcak detaylardan sadece bir tanesi.
Klasik stilden farklı olarak sadelikle ve yalın bir tasarımla dizayn edilen modern stil banyo dekorasyonları oldukça ilgi çekiyor. Gereksiz detaylar ve göz yoran akışı ortadan kaldırmak, duvarla ve yer zeminin bütünleşmesi ile mümkün. Aynı şekilde banyo ürünleri ve aksesuarlarda basit çizgi ve yalınlık yakalamak mümkün. Basit çizgilerle küvet ve lavabo dizaynı, sade bir dekoratif ayna ile uyum sağlıyor. Az çoktur. Gözlere hitap eden banyo dekorasyonu örneği, Polonya'da bulunan CERAMİKA PARADYŻ tarafından dizayn edilmiş.
Siyah ve beyazın izlerinin tüm banyo dekorasyonuna hakim olduğu banyoda, sıcak bir renk tonu olarak kırmızı dokunuşlar ise görsel etkiyi arttıran bir tutum olmuş. Öte yandan lamba ve aksesuarlarda farklı çizgiler estetik algıyı yükseltiyor. Pratik ve bir o kadar da göze hitap eden bir banyo. Duvar dekoru olarak göze hitap eden çiçek motifleri kullanılırken, cam duşakabinin bulunduğu alan beyaz seramikler ve şeffaf tasarımıyla derinlik katıyor.
Banyoların artık sadece hijyen ihtiyacının giderildiği mekanlar olmadıklarını kabul etmeliyiz. Keyif düşkünleri için özel tasarımlarla yeni ve özel banyo modelleri mevcut. Gümüş küvetin kattığı görsellik, kırmızı tuğla duvar sıcaklığı ve şömine ile doğal uyumu gözlere hitap ediyor. Böyle sıcak bir atmosferi avize ile tamamlamak, Country stil ve klasik dokulardan vazgeçemeyenlerin kalbinden vuracak. Özetle; banyolarınızı keyif veren yaşam alanları haline getirin, pişman olmayacaksınız.
Organik mimari ile ilgilenenlerin dikkatini çekebilecek özgün tasarımlarla bağımsız küvet modelleri de mevcut. Banyo dekorasyonunun havasını neredeyse tamamen değiştirebilecek aykırı bir tutum. Nötr grilerle bezenen zemin renkleri, daha cesur formları ön plana çıkarmaya yarıyor. Hem konfor hem de estetiğin buluştuğu şahane küvet tasarımı, bağımsız fikirlerden etkilenenlere etkileyici bir örnek. Su tesisatı giderleri için duvar akslarından tüm ihtiyacı gideriyor ve uzun bir hatta akışı sağlayan bir banyo planı mevcut.
İzmir'den klasik stil bir banyo modeli ile devam edelim. Görsel açıdan her bir detayın özenle dizayn edildiği bir yaklaşım. Özel hissettiren ve banyo dizaynı detayları ile estetik algıyı buluşturan tutum oldukça göze hitap ediyor. Dekoratif aynanın tüm detayları ve bezemeleri banyonun havasını tamamen değiştiriyor. Şık bir küvet modeli ile uyumlu banyo dekorasyonu sağlanırken, benzer tarzları yakalayan perdeler, aksesuarlar banyoyu özelleştiren unsurlardan sadece birkaçı.
Banyo dekorasyonuna hakim iki ana renk; siyah ve beyaz olarak tercih edilmiş. Duvarın yarısı beyaz seramik olarak kaplanırken, beyaz seramik yüzeye duvara monte siyah klozet konularak kontrast etki arttırılmış. Zıt renklerin banyo dekorasyonuna canlılık ve enerji katacağını hatırlatalım. Modern stil banyo dekorasyonuna simetri hakim. Öte yandan fonksiyonel ve estetik bir banyo tasarlamak için zıt iki renkten yola çıkılarak, modern lavabo dizaynı, aynalar ve şık tasarlanmış bir havluluk kullanılmış.
Banyolarda ahşap malzemenin nadir olarak kullanılacağı düşünülür fakat artık kullanımı daha çok mümkün. Hem ahşap görünümlü kaplamalarla benzer görüntü verilebilir, hem de uygun su geçirmez cilalarla ahşap ürünler kullanılabilir. Tabureden aydınlatma aksesuarlarına, havluluk için kullanılan ahşap kütükten lavabo altında kullanılan ahşap materyal görünüm olarak daha estetik ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Ahşap materyalin modern stil dizayn edilmiş bir banyoda kullanımına en şık örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Şık modelleriyle bağımsız küvetler halen banyo keyfi düşkünlerine hizmet ediyor. Özellikle yorgun ve stresli bir günün ardından, dinlenmek ve banyoda ferah zamanlar geçirmek isteyenler için fonksiyonel modelleri de mevcut. Küvet ayaklarının tekerleklerinin olması, istenilen keyif ortamını oluşturmak ya da rahat temizlik yapmak için pratik kullanım olanakları sunuyor. Banyo dekorasyonunu farklı kılan şık modellerle daha özgün tasarım dünyalarına açılmak isteyenlere.
Dönemsel etkilerden hoşlananlara, eski zamanların banyolarında sık sık kullanılan mermer materyalini hatırlatalım. Lavabo dizaynından duvar dekorlarına mermer, adeta banyolar için en şık ve fonksiyonel seçeneklerden biri. Özellikle ıslak mekanlarda herhangi bir problem çözme ihtiyacı yaratmayacağı gibi, görsel açıdan banyo dekorasyonunu zenginleştirmenize yardımcı oluyor. Şık ve zarif bir banyo dekorasyonu oluşturmak isteyenlere, pratik fikirler sunuyor.
Sadelikle ve modern çizgilerle bezenmiş banyo dekorasyonu örneğimizde şık ve pratik kullanım detaylarına rastlıyoruz. Neredeyse tüm banyoya hakim açık renk tonlarında zemin kaplamaları tercih edilmiş. Bu sayede daha geniş ve ferah bir ambiyans elde edilmiş. Öte yandan dekoratif modern stil dizayn edilmiş ayna boyutu da, banyo alanını daha geniş ve ferah gösteren bir model olarak dizayn edilmiş. Duvar zemini kaplaması olarak çiçek desenli seramik dekoru banyonun havasını değiştiren en önemli detaylardan biri.
Tamamiyle ahşap duvar zeminlerinden oluşan banyo oldukça dikkat çekici ve göz alıcı biçimde dizayn edilmiş. Özellikle duvar dekoru olarak kullanılan aksesuarlar bütünüyle ahşap zemin kullanılan banyo dekorasyonunda ön plana çıkıyor. Beyaz renk duvar dekoru geyik büstleri, ilgili fotoğrafların bulunduğu çerçeveler ve yine ahşap materyalden raf dizaynı kullanılmış. Özellikle karakteristik öğeler barındıran bir banyo dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız, aile ve yakınlarınızın, sevdiklerinizin fotoğraflarının bulunduğu çerçevelerle pekala banyoda da şık bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.