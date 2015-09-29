현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Alternatif yaklaşımlarla banyo dekorasyon fikirleri

Meral Eser Meral Eser
1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Rustik Banyo
Loading admin actions …

Bir ev dekore edilirken kişileri rahatlatan ve ihtiyaçlarını gideren, arındıran önemli yaşam alanlarından biri banyolardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılayan bir tasarım söz konusu olmalıdır. Duvar zemini kaplamalarından duşakabin veya küvet modellerine, banyo aksesuarlarından lavabo dizaynına kadar işlevsel ve estetik değerler ön planda olmalıdır. Bireysel kullanım alanlarından birini teşkil edebilecek banyolar, evde yaşayanların zevk ve beğenileri doğrultusunda dizayn edilmelidir. Aynı zamanda belli bir stili takip ederek banyolarınızı dekore edebileceğiniz gibi, farklı stillerle yaklaşımları bir araya getiren bir dizayn oluşturabilirsiniz. Özellikle modern stil banyo dekorasyonuyla ilgilenenler için; Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyo fikri yazımızı da incelemelerini tavsiye ederiz. Yeni ev döşüyor olabilirsiniz, ya da sahip olduğunuz banyonun dekorasyonu ile ilgili bazı değişiklikler için fikirlere ihtiyacınız olabilir. Sizler için seçtiğimiz banyo dekorasyonu ile ilgili fikirler veren örnekleri gözden geçirip, beğenilerinize hitap eden modelleri inceleyebilirsiniz.

Eklektik çizgiler: İşlevsellik rolü

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Nötr ve soğuk renklerin bulunduğu bir banyo dekorasyonuna sıcak bir renk daha ekleyerek atmosferi bambaşka yansıtabilirsiniz. Daha farklı bir banyo modeline geçmek ya da dekorasyonu küçük farklarla tamamen değiştirmek istiyorsanız; soğuk renklerden oluşan banyolar için sıcak renkleri barındıran aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Bu mekana daha estetik bir görünüm kazandırırken, soğuk etkiden tamamen kurtarır. Banyo tezgahı altı gri kirli sepetleri için pratik kullanım alanı olarak değerlendirilmiş. Öte yandan sarı ve turuncu gibi sıcak renklerin kattığı atmosfer oldukça etkileyici. Turuncu askılı lamba aksesuarları ise banyo dekorasyonunu oldukça değiştiren sıcak detaylardan sadece bir tanesi.

Duvar zemini ve yer döşemesini bütünleştiren tasarım

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Modern Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Klasik stilden farklı olarak sadelikle ve yalın bir tasarımla dizayn edilen modern stil banyo dekorasyonları oldukça ilgi çekiyor. Gereksiz detaylar ve göz yoran akışı ortadan kaldırmak, duvarla ve yer zeminin bütünleşmesi ile mümkün. Aynı şekilde banyo ürünleri ve aksesuarlarda basit çizgi ve yalınlık yakalamak mümkün. Basit çizgilerle küvet ve lavabo dizaynı, sade bir dekoratif ayna ile uyum sağlıyor. Az çoktur. Gözlere hitap eden banyo dekorasyonu örneği, Polonya'da bulunan CERAMİKA PARADYŻ tarafından dizayn edilmiş.

Eklektik stil banyo

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Siyah ve beyazın izlerinin tüm banyo dekorasyonuna hakim olduğu banyoda, sıcak bir renk tonu olarak kırmızı dokunuşlar ise görsel etkiyi arttıran bir tutum olmuş. Öte yandan lamba ve aksesuarlarda farklı çizgiler estetik algıyı yükseltiyor. Pratik ve bir o kadar da göze hitap eden bir banyo. Duvar dekoru olarak göze hitap eden çiçek motifleri kullanılırken, cam duşakabinin bulunduğu alan beyaz seramikler ve şeffaf tasarımıyla derinlik katıyor.

Country stil zarafeti: Şömine, avize, gümüş küvet

Country Bathroom Hart Design and Construction Kırsal Banyo
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Banyoların artık sadece hijyen ihtiyacının giderildiği mekanlar olmadıklarını kabul etmeliyiz. Keyif düşkünleri için özel tasarımlarla yeni ve özel banyo modelleri mevcut. Gümüş küvetin kattığı görsellik, kırmızı tuğla duvar sıcaklığı ve şömine ile doğal uyumu gözlere hitap ediyor. Böyle sıcak bir atmosferi avize ile tamamlamak, Country stil ve klasik dokulardan vazgeçemeyenlerin kalbinden vuracak. Özetle; banyolarınızı keyif veren yaşam alanları haline getirin, pişman olmayacaksınız.

Organik ve aykırı

Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE Minimalist Banyo
AFTER SPACE

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Organik mimari ile ilgilenenlerin dikkatini çekebilecek özgün tasarımlarla bağımsız küvet modelleri de mevcut. Banyo dekorasyonunun havasını neredeyse tamamen değiştirebilecek aykırı bir tutum. Nötr grilerle bezenen zemin renkleri, daha cesur formları ön plana çıkarmaya yarıyor. Hem konfor hem de estetiğin buluştuğu şahane küvet tasarımı, bağımsız fikirlerden etkilenenlere etkileyici bir örnek. Su tesisatı giderleri için duvar akslarından tüm ihtiyacı gideriyor ve uzun bir hatta akışı sağlayan bir banyo planı mevcut.

Görsel etkiyi arttıran klasik stil banyo

Suite Bathroom LOLA 38 Hotel BanyoKüvet & Duşlar
LOLA 38 Hotel

Suite Bathroom

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

İzmir'den klasik stil bir banyo modeli ile devam edelim. Görsel açıdan her bir detayın özenle dizayn edildiği bir yaklaşım. Özel hissettiren ve banyo dizaynı detayları ile estetik algıyı buluşturan tutum oldukça göze hitap ediyor. Dekoratif aynanın tüm detayları ve bezemeleri banyonun havasını tamamen değiştiriyor. Şık bir küvet modeli ile uyumlu banyo dekorasyonu sağlanırken, benzer tarzları yakalayan perdeler, aksesuarlar banyoyu özelleştiren unsurlardan sadece birkaçı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Kontrast değerler, parlak yüzeyler

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Modern Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Banyo dekorasyonuna hakim iki ana renk; siyah ve beyaz olarak tercih edilmiş. Duvarın yarısı beyaz seramik olarak kaplanırken, beyaz seramik yüzeye duvara monte siyah klozet konularak kontrast etki arttırılmış. Zıt renklerin banyo dekorasyonuna canlılık ve enerji katacağını hatırlatalım. Modern stil banyo dekorasyonuna simetri hakim. Öte yandan fonksiyonel ve estetik bir banyo tasarlamak için zıt iki renkten yola çıkılarak, modern lavabo dizaynı, aynalar ve şık tasarlanmış bir havluluk kullanılmış.

Ahşap materyallerle estetik görünüm kazandırmak

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Modern Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Banyolarda ahşap malzemenin nadir olarak kullanılacağı düşünülür fakat artık kullanımı daha çok mümkün. Hem ahşap görünümlü kaplamalarla benzer görüntü verilebilir, hem de uygun su geçirmez cilalarla ahşap ürünler kullanılabilir. Tabureden aydınlatma aksesuarlarına, havluluk için kullanılan ahşap kütükten lavabo altında kullanılan ahşap materyal görünüm olarak daha estetik ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Ahşap materyalin modern stil dizayn edilmiş bir banyoda kullanımına en şık örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Banyo keyfi unsuru: Bağımsız küvet modelleri

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Şık modelleriyle bağımsız küvetler halen banyo keyfi düşkünlerine hizmet ediyor. Özellikle yorgun ve stresli bir günün ardından, dinlenmek ve banyoda ferah zamanlar geçirmek isteyenler için fonksiyonel modelleri de mevcut. Küvet ayaklarının tekerleklerinin olması, istenilen keyif ortamını oluşturmak ya da rahat temizlik yapmak için pratik kullanım olanakları sunuyor. Banyo dekorasyonunu farklı kılan şık modellerle daha özgün tasarım dünyalarına açılmak isteyenlere.

Mermer zarafeti

Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Alaçatı Köstem Hotel

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Dönemsel etkilerden hoşlananlara, eski zamanların banyolarında sık sık kullanılan mermer materyalini hatırlatalım. Lavabo dizaynından duvar dekorlarına mermer, adeta banyolar için en şık ve fonksiyonel seçeneklerden biri. Özellikle ıslak mekanlarda herhangi bir problem çözme ihtiyacı yaratmayacağı gibi, görsel açıdan banyo dekorasyonunu zenginleştirmenize yardımcı oluyor. Şık ve zarif bir banyo dekorasyonu oluşturmak isteyenlere, pratik fikirler sunuyor.

Fark yaratan detaylar: Çiçek desenli seramikler

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Modern Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Sadelikle ve modern çizgilerle bezenmiş banyo dekorasyonu örneğimizde şık ve pratik kullanım detaylarına rastlıyoruz. Neredeyse tüm banyoya hakim açık renk tonlarında zemin kaplamaları tercih edilmiş. Bu sayede daha geniş ve ferah bir ambiyans elde edilmiş. Öte yandan dekoratif modern stil dizayn edilmiş ayna boyutu da, banyo alanını daha geniş ve ferah gösteren bir model olarak dizayn edilmiş. Duvar zemini kaplaması olarak çiçek desenli seramik dekoru banyonun havasını değiştiren en önemli detaylardan biri.

Rustik banyo: Aksesuarlarıyla duvar dekoru

1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Rustik Banyo
vollmilch. Das Architekturbüro.

vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.

Tamamiyle ahşap duvar zeminlerinden oluşan banyo oldukça dikkat çekici ve göz alıcı biçimde dizayn edilmiş. Özellikle duvar dekoru olarak kullanılan aksesuarlar bütünüyle ahşap zemin kullanılan banyo dekorasyonunda ön plana çıkıyor. Beyaz renk duvar dekoru geyik büstleri, ilgili fotoğrafların bulunduğu çerçeveler ve yine ahşap materyalden raf dizaynı kullanılmış. Özellikle karakteristik öğeler barındıran bir banyo dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız, aile ve yakınlarınızın, sevdiklerinizin fotoğraflarının bulunduğu çerçevelerle pekala banyoda da şık bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.

Dinlendirici, sağlıklı ve keyifli hidromasajlı küvet modelleri
Bu banyo dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler