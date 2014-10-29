Berlin Prenzlauer Berg'de yaşamak

Berlin'in Prenzlauer Berg semti bir zamanlar kötü bir şöhrete sahipti, fakat bugün vegan, soya sütlü latte içen, pahalı bebek arabalarını önlerine katmış yeni nesil ebeveynler gibi klişelerle tanınıyor. Dolayısıyla bu bölge her zaman olduğundan daha popüler. Kısmen bunun nedeni semtte bolca bulunan kafeler, barlar, sanat merkezleri ve muazzam eski binalar. Homify Almanya'nın uzman fotoğrafçılarından Ringo Paulusch harika daireleri, dükkanları ve mekanları, bu bölgede eski ile yeninin buluşmasını resmediyor.

Bugün sizlere bir zamanlar planlama ofisi tarafından kullanılan bir Prenzlauer Berg evini göstermek istiyoruz. Bu incelemedeki detaylar, akıllı mekan kullanımı ve aydınlık tasarım dikkatinizi çekecek diye düşünüyoruz.