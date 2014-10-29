Berlin Prenzlauer Berg'de yaşamak

Berlin'in Prenzlauer Berg semti bir zamanlar kötü bir şöhrete sahipti, fakat bugün vegan, soya sütlü latte içen, pahalı bebek arabalarını önlerine katmış yeni nesil ebeveynler gibi klişelerle tanınıyor. Dolayısıyla bu bölge her zaman olduğundan daha popüler. Kısmen bunun nedeni semtte bolca bulunan kafeler, barlar, sanat merkezleri ve muazzam eski binalar. Homify Almanya'nın uzman fotoğrafçılarından Ringo Paulusch harika daireleri, dükkanları ve mekanları, bu bölgede eski ile yeninin buluşmasını resmediyor.
Bugün sizlere bir zamanlar planlama ofisi tarafından kullanılan bir Prenzlauer Berg evini göstermek istiyoruz. Bu incelemedeki detaylar, akıllı mekan kullanımı ve aydınlık tasarım dikkatinizi çekecek diye düşünüyoruz.
Bu aydınlık odada yemek ve oturma odası için bolca alan mevcut. Aydınlık duvarlar zaten geniş olan odayı daha da açık hale getiriyor. Nane yeşilinden kızıl kahverengiye düşük tonlardaki sandalyeler ahşap masanın etrafına dizilmiş. Karşı duvarda gömme raflardan oluşan ev içi kütüphaneyi görüyoruz. Minimalist tasarıma sahip bu dairenin bu bölümündeki renk kullanımı eve davetkar bir hava katıyor.
Kolay temizlenebilmesi ve hijyeni koruyabilmesi ile fayans zemin kullanımı mutfak için genellikle en iyi seçimdir. Mutfak açık bir alan olarak tasarlanmış olduğundan, ahşap ve fayans karşımı, fotoğrafçımız Paulusch'a güzel bir kare yakalama şansı veriyor. Yine minimalist bir tasarıma sahip mufakta beyaz ağırlıklı dekorasyon, ahşap gibi doğal materyaller üzerinden küçük vurgular dikkat çekiyor. Ortaya çıkan sonuç ise havalı bir genel resim. Mutfağın odanın ortasında konumlandırılması, misafirlere yemeğin hızlıca ulaşabilmesini de sağlıyor.
Mutfağa ikinci ve daha dikkatli bir bakış, heyecan verici detayları da görmemizi sağlıyor. Fotoğrafçımızın lensi vasıtasıyla bu göz alıcı detaylara yaklaşıyoruz. Örneğin dolap kapılarındaki eski, numaralı kilitler. Mutfaktaki temiz tasarım kişisel dokunuşu da öne çıkarıyor.
Gri yeşil mermer tezgah, dolap kompartmanlarının krem tonunu daha da öne çıkarıyor. Resmin ön planındaki geleneksel kahve makinesi, bu rüya dairede bir kahve aşığının yaşadığını gösteriyor.
Resimde görüldüğü gibi, bu dairenin dekorasyonu özenli bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla, işlevsel nesnelerin mümkün olduğunca havalı bir biçimde tasarlanmasına dikkat edilmiş olduğunu görüyoruz.
Örneğin burada merkezde yüksek teknoloji bir pikap platformu görüyoruz. Bu da minimalist ruhun siyah bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor ve plak koleksiyonumuzun mütevazı fakat tarz sahibi görünmesini sağlıyor.
Arka plandaki mutfak ışıkları ise koni biçimleriyle göze çarpıyor.
Daire, çok sayıda açık alandan oluşmasından dolayı, bir kat değişimi ile yapılandırılmış. Ahşap bir merdiven mutfağın da bulunduğu üst kata çıkıyor ve alt katta hafifçe bölümlenmiş bir alan yaratıyor, ki bu alan aydınlık duvarlarla evin geri kalanından farklı bir görselliği temsil ediyor. Yine, yüksek duvarların kitap rafları ile kaplı olduğunu görüyoruz.
Son olarak, size banyoyu da göstererek incelememizin sonuna geliyoruz. Kameranın pozisyonu bu aydınlık, minimalist tasarıma sahip banyonun iki kısımdan oluşmuş olduğu izlenimini veriyor. Ahşap kaplı oda alanı bütünüyle beyaz bir cam duvarlı duş kısmından ayrılıyor. Buraya varmadan yine bütünüyle beyaz renkle dekore edilmiş bir çamaşır alanı görüyoruz. Düşük tavan ışığı hoş bir atmosfer oluşturuyor.