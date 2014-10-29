Yemek keyfi için en güzel mutfaklar

Mutfak belki her yerde evin en çok özenilen ve vakit geçirilen odası değildir, ama yeme içmeye düşkün olan bizimki gibi güney ülkelerinde mutfağın önemi büyüktür. Hele de pasta börekten tutun da yapımı en zor yemeklere kadar, evde bu işten hoşlanan biri varsa, mutfağın dekorasyonu sadece estetik açıdan değil kullanım kolaylığı açısından da çok önemli bir hale gelir. Mutfakta en fazla akşam yemeğinde yiyeceğiniz iki yumurtayı kırmak için vakit geçiriyorsanız, mutfağınızın şekli şemali çok önemli olmayabilir, ama mutfakta saatlerinizi geçiriyorsanız, kendiniz ya da misafirleriniz için 4-5 çeşitten aşağısının kurtarmadığı göz alıcı menüler hazırlamayı seviyorsanız dengeler değişir. Bunun için öncelikle kullanacağınız onca mutfak aletini saklamak için yeterince dolap ve çekmece şarttır. İkinci olarak mutfak tezgâhını çok sık kullanacağınız için geniş ve kolay erişilebilir bir tezgâh olmazsa olmazlardan. Ayrıca mutfakta yeterince hareket alanına sahip olmak da fena olmazdı.

Bugünkü yazımızda özellikle yemek yapmayı seven okurlarımız için hem pratik ve kullanım kolaylığı sunan, hem işlevsel, hem de şık görünen mutfaklar arasında bir derleme yaptık. Mutfağınızı şekillendirirken size ilham ve fikir vermesi umuduyla: