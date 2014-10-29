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Yemek keyfi için en güzel mutfaklar

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Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
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Mutfak belki her yerde evin en çok özenilen ve vakit geçirilen odası değildir, ama yeme içmeye düşkün olan bizimki gibi güney ülkelerinde mutfağın önemi büyüktür. Hele de pasta börekten tutun da yapımı en zor yemeklere kadar, evde bu işten hoşlanan biri varsa, mutfağın dekorasyonu sadece estetik açıdan değil kullanım kolaylığı açısından da çok önemli bir hale gelir. Mutfakta en fazla akşam yemeğinde yiyeceğiniz iki yumurtayı kırmak için vakit geçiriyorsanız, mutfağınızın şekli şemali çok önemli olmayabilir, ama mutfakta saatlerinizi geçiriyorsanız, kendiniz ya da misafirleriniz için 4-5 çeşitten aşağısının kurtarmadığı göz alıcı menüler hazırlamayı seviyorsanız dengeler değişir. Bunun için öncelikle kullanacağınız onca mutfak aletini saklamak için yeterince dolap ve çekmece şarttır. İkinci olarak mutfak tezgâhını çok sık kullanacağınız için geniş ve kolay erişilebilir bir tezgâh olmazsa olmazlardan. Ayrıca mutfakta yeterince hareket alanına sahip olmak da fena olmazdı. 

Bugünkü yazımızda özellikle yemek yapmayı seven okurlarımız için hem pratik ve kullanım kolaylığı sunan, hem işlevsel, hem de şık görünen mutfaklar arasında bir derleme yaptık. Mutfağınızı şekillendirirken size ilham ve fikir vermesi umuduyla:

Kütüphaneli mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yukarıdakinin aksine bu kez daha modern görünümlü ve son zamanların modasına uygun şekilde ortasında ada bulunan enfes bir mutfakla karşı karşıyayız. Bu adanın bir enteresan özelliği alt katlarına bütün o yemek kitaplarınızı ve dergilerinizi yerleştirebiliyor olmanız. Ama mutfağın asıl değeri ayrıntılı yemek operasyonları için son derece uygun oluşu. Arkanızda çorbanız kaynarken, siz de ortadaki tezgâhta bir sonraki yemeğin hazırlıklarını yapabilir, işi biten kap kacağı da lavabonun bulunduğu tarafa atıp kendinize alan açabilirsiniz. Ayrıca ortadaki adanın rengi ev şekliyle, mutfaktaki genel siyah-beyaz tandansını tamamlayıp ortama farklı bir hava kattığına da dikkat çekmekte fayda var.

Küçük ama derli toplu mutfak

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Gördüğünüz gibi ilk örneğimiz aslında öyle çok büyük bir mutfak değil. Ama öyle güzel organize edilmiş ki, bir tezgâhta yemek pişirirken, diğerinde salata malzemelerini doğrayabilir, en sağa da işi biten bulaşıkları yığabilirsiniz. Tabii burada tezgâhın gereksiz dekoratif unsurlar ve çok az kullanılan elektronik mutfak aletleriyle doldurulmamış olmasının da payı var.

COCINA EN EL MASNOU, VETZARA 3 S.L. VETZARA 3 S.L. Modern Mutfak
VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.

İşte yine dar bir alanı maksimum verimle kullanmanın güzel bir örneğiyle karşı karşıyayız. Burada iyi bölünmüş bir duvar ve tezgâh, elektronik aletlerin küçük bir alana yerleştirilmesini sağlayıp mutfağın dört bir yanını işgal etmelerinin önüne geçiyor. Hem pratik, hem de şık.

Ekstra tezgâh her zaman faydalıdır

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Elbette her mutfak buna uygun olmayabilir, ama duvara dayalı klasik tezgâh aranjmanının dışına çıkıp ekstra bir çalışma alanı yaratabiliyorsanız bu sizi rahatlatacak etkenlerden biri olabilir. Bu örnekte gördüğünüz gibi sıcak bir mutfakta, böylesine ekstra bir alana sahip olmak konuk ağırlamayı sevenleri çok rahatalatacaktır.

Endüstriyel bir hava

Attico privato a Udine, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design Modern Mutfak
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

İlk bakışta bu size endüstriyel bir restoran mutfağı gibi görünmüş olabilir, ama değil. Bu tarz mutfaklardan esinlenmiş olsa da, karşımızda aslında bir ev mutfağı var. Eğer şef aşçılığa meraklı iseniz, restoranlardaki şeflere özeniyor, ben onlardan daha iyi yaparım diyorsanız, kendinizi sınamak için bundan daha bir ortam olamaz herhalde.

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yine hafif endüstriyel görünümlü ama bu kez biraz daha sıcak vurguları olan bir mutfakla karşı karşıyayız. Tabii yemek yapmayı seviyorsanız, bu mutfağa bakıp iç geçirmiş olabilirsiniz. Zira bu göz alıcı modern mutfak, hem dekorasyonu, hem müthiş şık görünen ankastre mutfağı, hem de geniş hareket alanıyla saatler boyu her türlü yemeği pişirebileceğiniz bir ortam sunuyor.

Bar gibi mutfak

Cucina Country Chic, Shock-Id Shock-Id Klasik Mutfak
Shock-Id

Shock-Id
Shock-Id
Shock-Id

Neden olmasın? Eğer bir yandan misafirlerinizi ağırlarken, bir yandan da yemeklerinize ya da hamur işlerinize devam etmek, hem onlara laf yetiştirip, hem de yemeğin altını karıştırmak istiyorsanız, sizin için ideal mutfak bu olmalı. Ayrıca bunun gerek seçilen yumuşak tonlu renkler, gerekse de ahşap tezgâh sayesinde çok sıcak ve dostça bir mutfak olduğunu da eklemek lazım. Evinde gelip gideni eksik olmayan, yedirmeyi içirmeyi seven birine de böyle bir mutfak yakışır zaten. 

Peki siz bu mutfaklardan hanginsi beğendiniz. Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

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Yemek yapmayı sevenler için ideal mutfakları derledik. 

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