Çok beğeneceğiniz 5 açık mutfak örneği

Sıcak havaların gelmesi ile birlikte bahçe de barbekü keyfi, mangal keyfi ve ailecek bahçe de akşam yemeği keyfi paha biçilemez kadar değerlidir. Aile ve arkadaşlarınızla bahçe de geçireceğiniz neşeli, keyifli dakikalar için evin mutfağından transfer yapmak yerine bahçenize dekore edeceğiniz modern, estetik ve görsel güzelliği olan açık mutfaklar hem yemek hazırlayıp servis etmenizi kolaylaştıracak hem de bahçenizin içinde ışıl ışıl çok beğenilen bir açık mutfak olarak bahçenizi süsleyecektir. Homify uzmanları tarafından bir araya getirilen açık mutfak örnekleri ve bahçe mutfaklarını inceleyerek evinizin bahçesine yapacağınız açık mutfaklar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Önerilen mutfak modelleri bahçenizi süsleyen, bahçe içinde yeşil çim ve doğal ağaçlarla muhteşem görünen görsel anlamda kusursuz bir güzelliği bulunan mutfaklar olduğu için gönül rahatlığı ile inşa ederek dekore edebilirsiniz.