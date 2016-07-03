Çok beğeneceğiniz 5 açık mutfak örneği

Sıcak havaların gelmesi ile birlikte bahçe de barbekü keyfi, mangal keyfi ve ailecek bahçe de akşam yemeği keyfi paha biçilemez kadar değerlidir. Aile ve arkadaşlarınızla bahçe de geçireceğiniz neşeli, keyifli dakikalar için evin mutfağından transfer yapmak yerine bahçenize dekore edeceğiniz modern, estetik ve görsel güzelliği olan açık mutfaklar hem yemek hazırlayıp servis etmenizi kolaylaştıracak hem de bahçenizin içinde ışıl ışıl çok beğenilen bir açık mutfak olarak bahçenizi süsleyecektir. Homify uzmanları tarafından bir araya getirilen açık mutfak örnekleri ve bahçe mutfaklarını inceleyerek evinizin bahçesine yapacağınız açık mutfaklar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Önerilen mutfak modelleri bahçenizi süsleyen, bahçe içinde yeşil çim ve doğal ağaçlarla muhteşem görünen görsel anlamda kusursuz bir güzelliği bulunan mutfaklar olduğu için gönül rahatlığı ile inşa ederek dekore edebilirsiniz.
Evin yan tarafında yer alan verandanın bir kısmına inşa edilmiş olan adete bir ressamın elinden çıkmış bir tablo gibi duran açık mutfak, açık havanın, bahçenin ve verandanın güzelliğini pekiştirmiş, yemek masası ve mutfak bir arada dekore edilerek muhteşem bir açık hava mutfağı oluşturulmuş. Aydınlatmalar da hem mutfağı hem de verandayı aydınlatacak şekilde tasarlanarak açık hava mutfağının görsel anlamda kusursuz bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.
Eğer geleneksel bir tarzınız varsa ve geleneksel çözümleri seviyorsanız resimdeki gibi doğal taşlardan yapılmış ankastre bir mutfak sahibi olabilir ve bahçenizi doğal taşlarla süslediğiniz gibi mutfağınızın komplike bir mutfak olmasını sağlayarak eksiksiz ve kusursuz bir mutfağa sahipsiz olabilirsiniz. Özenle yapılmış bacası, barbekü alanı, tezgah bölümü, ve estetik güzelliği ile bahçenizi süsleyen, bahçenize farklılık kazandıran bu mutfak modelini tercih edebilirsiniz.
Eğer yemek pişirmeyi ve farklı lezzetler ortaya çıkarmayı seven biriyseniz, mutfağınızla barışık bir ilişkiniz varsa mutlaka resimdeki gibi profesyonel bir mutfak dekore etmeli ve açık havada serin havanın keyfini çıkararak yemekler pişirmelisiniz. Teras alanına da yapabileceğiniz bir mutfak ile açık hava da yemek pişirme keyfini yaşayabilirsiniz. Tasarım açısından sizin için kolaylık sağlayacak bir tasarımla mutfağınızın hakimi olabilir ve estetik olarak evinizle uyumlu bir dekorasyona sahip mutfak oluşturabilirsiniz.
Mutfaklar bahçe de yer aldığı için sabit oldukları gibi tekerleklere sahip mobil mutfaklar olarak da tercih edilebilir. Resimdeki gibi hareketli bir barbekü veya mutfak ile birleştirilmiş bir mutfak konsepti, bahçe de mutfağa ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda yararlanabileceğiniz için fonksiyonel olacaktır. Resimdeki barbekü mutfağın optimize edilmiş hali olduğu için ideal mutfak modeli olarak tercih edilebilir.
Bahçenizde her mevsim kullanabileceğiniz bir mutfak modeli istiyorsanız resimdeki gibi modern ve her mevsime uyumlu bir mutfak tercih edebilirsiniz. Özellikle her mevsim kullanılabilir olması, barbeküsü olması, yüksek oturaklara sahip olması ile bahçe de keyifli bir mangal başı partisi yapmanızı sağlıyor. Hızlı ve rahat kullanımı ile size kolaylık sağlayan mutfak modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.