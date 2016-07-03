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Çok beğeneceğiniz 5 açık mutfak örneği

ümit atdağ ümit atdağ
homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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Sıcak havaların gelmesi ile birlikte bahçe de barbekü keyfi, mangal keyfi ve ailecek bahçe de akşam yemeği keyfi paha biçilemez kadar değerlidir.  Aile ve arkadaşlarınızla bahçe de geçireceğiniz neşeli, keyifli dakikalar için evin mutfağından  transfer yapmak yerine bahçenize dekore edeceğiniz modern, estetik ve görsel güzelliği olan açık mutfaklar hem yemek hazırlayıp servis etmenizi kolaylaştıracak hem de  bahçenizin içinde ışıl ışıl çok beğenilen bir açık mutfak olarak bahçenizi süsleyecektir. Homify uzmanları tarafından bir araya getirilen açık mutfak örnekleri ve bahçe mutfaklarını inceleyerek evinizin bahçesine yapacağınız açık mutfaklar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Önerilen mutfak modelleri  bahçenizi süsleyen, bahçe içinde yeşil çim ve doğal ağaçlarla muhteşem görünen görsel anlamda kusursuz bir güzelliği bulunan mutfaklar olduğu için gönül rahatlığı ile inşa ederek dekore edebilirsiniz.

Bir açık hava tablosu

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Evin yan tarafında yer alan verandanın bir kısmına inşa edilmiş olan adete bir ressamın elinden çıkmış bir tablo  gibi duran açık mutfak,   açık havanın, bahçenin ve verandanın güzelliğini pekiştirmiş, yemek masası ve mutfak bir arada dekore edilerek muhteşem bir açık hava mutfağı oluşturulmuş.  Aydınlatmalar da hem mutfağı hem de verandayı aydınlatacak şekilde tasarlanarak  açık hava mutfağının görsel anlamda kusursuz bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.

Ankastre mutfak

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Akdeniz Bahçe
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Eğer geleneksel bir tarzınız varsa ve geleneksel çözümleri seviyorsanız resimdeki gibi doğal taşlardan yapılmış ankastre bir mutfak sahibi olabilir ve bahçenizi doğal taşlarla süslediğiniz gibi mutfağınızın komplike bir mutfak olmasını sağlayarak eksiksiz ve kusursuz bir mutfağa sahipsiz olabilirsiniz. Özenle yapılmış bacası,  barbekü alanı,  tezgah bölümü, ve estetik güzelliği ile bahçenizi süsleyen, bahçenize farklılık kazandıran bu mutfak modelini  tercih edebilirsiniz.

Profesyonel mutfak

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

Eğer yemek pişirmeyi ve farklı lezzetler ortaya çıkarmayı seven biriyseniz, mutfağınızla barışık bir ilişkiniz varsa mutlaka resimdeki gibi profesyonel bir mutfak  dekore etmeli ve açık havada serin havanın keyfini çıkararak yemekler pişirmelisiniz. Teras alanına da yapabileceğiniz bir mutfak ile açık hava da yemek pişirme keyfini yaşayabilirsiniz. Tasarım açısından sizin için kolaylık sağlayacak bir tasarımla  mutfağınızın hakimi olabilir ve estetik olarak evinizle uyumlu bir dekorasyona sahip mutfak oluşturabilirsiniz.

Tekerlekli mutfaklar

homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar bahçe de yer aldığı için sabit oldukları gibi tekerleklere sahip mobil mutfaklar olarak da tercih edilebilir. Resimdeki gibi hareketli bir barbekü veya mutfak ile birleştirilmiş bir mutfak konsepti, bahçe de mutfağa ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda yararlanabileceğiniz için fonksiyonel olacaktır.  Resimdeki barbekü mutfağın optimize edilmiş hali olduğu için  ideal mutfak modeli olarak tercih edilebilir.

Her mevsim mutfak

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store MutfakMutfak Tezgâhları
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

Bahçenizde her mevsim kullanabileceğiniz bir mutfak modeli istiyorsanız resimdeki gibi modern ve her mevsime uyumlu bir mutfak tercih edebilirsiniz. Özellikle her mevsim kullanılabilir olması, barbeküsü olması,  yüksek oturaklara sahip olması ile bahçe de keyifli bir mangal başı partisi yapmanızı sağlıyor. Hızlı ve rahat kullanımı ile  size kolaylık sağlayan mutfak modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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