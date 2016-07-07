현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük mutfaklar için düşük maliyetli dekorasyon önerileri

Özlem K. Özlem K.
homify Rustik Mutfak Seramik
Loading admin actions …

Bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip olan mutfaklarımızı tadilata soktuğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve en uygun maliyetle ne gibi çözümler bulabileceğimizi inceledik. Mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız ve içinizden o mutfağa girip yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. Üstelik mutfağınız küçükse dahi, doğru tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde oldukça kullanışlı ve son derece de şık bir mekan oluşturabilirsiniz. Küçük bir alana sahip olan mutfakları dekore etmek geniş olanlara göre elbette daha zorlayıcıdır ancak ölü alan bırakmayan bir tasarım ve muhteşem mutfak dolapları üreten mobilya firmaları bir mutfağın tam teşekküllü, kullanışlı, ferah ve aynı zamanda çok da şık olmasını sağlayabilir. Mutfağınız küçük diye sıkıcı, soğuk ve stil sahibi olmayan bir mutfağa mahkum değilsiniz! homify sayfalarında yapacağınız gezintiler sizlere muhteşem fikirler verecektir. Bu fikirlerden 6 tanesini de bu sayfamızda bir derledik, daha fazlası için Mutfak sayfalarımızı gezmeyi ihmal etmeyin.

Farklı stilleri bir arada kullanın

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Modern Mutfak Kahverengi
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

Klasik dekorasyon stilinde döşenmiş bir eviniz var ancak mutfağınızda modern bir dolap takımını mı tercih ediyorsunuz? O halde modern ürünler ve klasik detayları birleştirebilir ve hem işlevsel, kolay temizlenen, sade hem de şık ve evinizin diğer odaları ile uyumlu bir mutfak alanı oluşturabilirsiniz. Örneğin, doğal ahşap ya da doğal ahşap görünümlü dolap kapakları mutfağınıza klasik bir atmosfer kazandırmak için idealdir.

Duvar boyunca olan üniteleri tercih edin

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Çalışma tezgahı, ocak ve lavabo dışında kalan kısımlarda duvar boyunca olan üniteleri tercih etmek de hem görsel hem de işlevsel olarak doğru bir karar oacaktır. Alt ve üst parçalardan oluşan mutfak dolapları yerine duvar boyunca olan bir mutfak dolabı kullanmak küçük mutfağınızda hem derli toplu bir görüntü oluşturacak hem de dolap miktarının artmasını sağlayacaktır.

İstediğiniz dekorasyon stilini seçmekten imtina etmeyin

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Mutfak
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Küçük mutfağınızın illaki modern bir dekorasyon stiline göre tasarlanmış olması gerekmiyor. Eğer klasik tarzlardan ya da fotoğraftaki Hoyran Wedre Country Houses mutfağında olduğu üzere rustik tarzdan hoşlanıyorsanız, küçük mutfağınızda bu tarzları da uygulayabilir ve doğru renk kombinasyonları sayesinde harika tasarımlar elde edebilirsiniz. Doğal ahşap renginin beyaz renkle mükemmel uyum sağladığını unutmayın!

Mutfağınızı dolap kapaklarının ardına saklayın

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Açık planlı bir mutfağa sahipseniz ve mutfak fazla göz önünde ise, mutfağın tamamını kapatacak dolap kapakları ile bu alanaı tamamen gözden aklırabilirsiniz. En iyi sonucu almak ve alanın daralmasını engellemek için duvar badananız ile aynı renge sahip dolap kapaklarını tercih etmeyi unutmayın. Bu taktik apart otel tipi otellerde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Tezgahların üstünü derli toplu tutun

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakMutfak Malzemeleri
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Küçük mutfaklarda tezgah üstlerini mümkün olduğunda boş tutmak mekanın daha ferah ve temiz görünmesini sağlar. Aynı şekilde, açık raflarınız varsa, bunları da son derece düzenli tutmalısınız. Eğer açık planlı bir mutfağa sahipseniz,  açık raflarınızda ya son derece dekoratif olan mutfak eşyalarınızı sergileyin ya da bu alanı da oturma odası dekorasyonuna entegre edecek şekilde, dekoratif aksesuarları tercih edin ancak en önemli kuralı unutmayın: Dekorlar az sayıda, birbiri ile uyumlu ve mümkün olduğunca sade olmalı.

Aydınlatmaya ekstra özen gösterin

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Mutfağınız ister büyük ister küçük olsun, iyi bir aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Mümkünse doğal gün ışığı en iyi aydınlatmadır ancak hem akşam vakti hem de tezgahlar için ekstra aydınlatma zaruridir. Aynı şekilde, ocak üstü, kahvaltı barı da iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır. Konuyla ilgili, ’Mutfağım için en ideal aydınlatma hangisi?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Türkiye'deki banyolardan 6 dahiyane fikir
Küçük mutfaklar için derlediğimiz bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler