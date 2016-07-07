Küçük mutfaklar için düşük maliyetli dekorasyon önerileri

Bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip olan mutfaklarımızı tadilata soktuğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve en uygun maliyetle ne gibi çözümler bulabileceğimizi inceledik. Mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız ve içinizden o mutfağa girip yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. Üstelik mutfağınız küçükse dahi, doğru tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde oldukça kullanışlı ve son derece de şık bir mekan oluşturabilirsiniz. Küçük bir alana sahip olan mutfakları dekore etmek geniş olanlara göre elbette daha zorlayıcıdır ancak ölü alan bırakmayan bir tasarım ve muhteşem mutfak dolapları üreten mobilya firmaları bir mutfağın tam teşekküllü, kullanışlı, ferah ve aynı zamanda çok da şık olmasını sağlayabilir. Mutfağınız küçük diye sıkıcı, soğuk ve stil sahibi olmayan bir mutfağa mahkum değilsiniz! homify sayfalarında yapacağınız gezintiler sizlere muhteşem fikirler verecektir. Bu fikirlerden 6 tanesini de bu sayfamızda bir derledik, daha fazlası için Mutfak sayfalarımızı gezmeyi ihmal etmeyin.