Küçük mutfaklar için düşük maliyetli dekorasyon önerileri

Bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip olan mutfaklarımızı tadilata soktuğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve en uygun maliyetle ne gibi çözümler bulabileceğimizi inceledik. Mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız ve içinizden o mutfağa girip yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. Üstelik mutfağınız küçükse dahi, doğru tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde oldukça kullanışlı ve son derece de şık bir mekan oluşturabilirsiniz. Küçük bir alana sahip olan mutfakları dekore etmek geniş olanlara göre elbette daha zorlayıcıdır ancak ölü alan bırakmayan bir tasarım ve muhteşem mutfak dolapları üreten mobilya firmaları bir mutfağın tam teşekküllü, kullanışlı, ferah ve aynı zamanda çok da şık olmasını sağlayabilir. Mutfağınız küçük diye sıkıcı, soğuk ve stil sahibi olmayan bir mutfağa mahkum değilsiniz! homify sayfalarında yapacağınız gezintiler sizlere muhteşem fikirler verecektir. Bu fikirlerden 6 tanesini de bu sayfamızda bir derledik, daha fazlası için Mutfak sayfalarımızı gezmeyi ihmal etmeyin.
Klasik dekorasyon stilinde döşenmiş bir eviniz var ancak mutfağınızda modern bir dolap takımını mı tercih ediyorsunuz? O halde modern ürünler ve klasik detayları birleştirebilir ve hem işlevsel, kolay temizlenen, sade hem de şık ve evinizin diğer odaları ile uyumlu bir mutfak alanı oluşturabilirsiniz. Örneğin, doğal ahşap ya da doğal ahşap görünümlü dolap kapakları mutfağınıza klasik bir atmosfer kazandırmak için idealdir.
Çalışma tezgahı, ocak ve lavabo dışında kalan kısımlarda duvar boyunca olan üniteleri tercih etmek de hem görsel hem de işlevsel olarak doğru bir karar oacaktır. Alt ve üst parçalardan oluşan mutfak dolapları yerine duvar boyunca olan bir mutfak dolabı kullanmak küçük mutfağınızda hem derli toplu bir görüntü oluşturacak hem de dolap miktarının artmasını sağlayacaktır.
Küçük mutfağınızın illaki modern bir dekorasyon stiline göre tasarlanmış olması gerekmiyor. Eğer klasik tarzlardan ya da fotoğraftaki Hoyran Wedre Country Houses mutfağında olduğu üzere rustik tarzdan hoşlanıyorsanız, küçük mutfağınızda bu tarzları da uygulayabilir ve doğru renk kombinasyonları sayesinde harika tasarımlar elde edebilirsiniz. Doğal ahşap renginin beyaz renkle mükemmel uyum sağladığını unutmayın!
Açık planlı bir mutfağa sahipseniz ve mutfak fazla göz önünde ise, mutfağın tamamını kapatacak dolap kapakları ile bu alanaı tamamen gözden aklırabilirsiniz. En iyi sonucu almak ve alanın daralmasını engellemek için duvar badananız ile aynı renge sahip dolap kapaklarını tercih etmeyi unutmayın. Bu taktik apart otel tipi otellerde de sıklıkla kullanılmaktadır.
Küçük mutfaklarda tezgah üstlerini mümkün olduğunda boş tutmak mekanın daha ferah ve temiz görünmesini sağlar. Aynı şekilde, açık raflarınız varsa, bunları da son derece düzenli tutmalısınız. Eğer açık planlı bir mutfağa sahipseniz, açık raflarınızda ya son derece dekoratif olan mutfak eşyalarınızı sergileyin ya da bu alanı da oturma odası dekorasyonuna entegre edecek şekilde, dekoratif aksesuarları tercih edin ancak en önemli kuralı unutmayın: Dekorlar az sayıda, birbiri ile uyumlu ve mümkün olduğunca sade olmalı.
Mutfağınız ister büyük ister küçük olsun, iyi bir aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Mümkünse doğal gün ışığı en iyi aydınlatmadır ancak hem akşam vakti hem de tezgahlar için ekstra aydınlatma zaruridir. Aynı şekilde, ocak üstü, kahvaltı barı da iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır. Konuyla ilgili, ’Mutfağım için en ideal aydınlatma hangisi?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.