Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi

Doğanın ortasında, doğal ve bir o kadarda aykırı mimarisi ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olan bu ev geometrik desenler ve çizgileri ile muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Stüdio Mimarlık ofisi tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş olan bu ev, üç ayrı kit üzerine inşa edilmiş, farklı formlar içinde geometrik bir ev oluşturulmuş. Kitlerin farklı formlarda olması, dış cephenin ve çatının farklı geometrik yapısa sahip olmasını sağlamış. Geometrik gölgeler üzerinde farklı şekiller oluşturularak tasarımın aykırı bir tasarım olması sağlanmış. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan bu proje aynı zamanda doğanın içinde olması ile de farklı bir güzelliğe sahip olmuş. Muhteşem bir geometriye, eşsiz bir güzelliğe sahip bu evi homify farkı ile bu evi daha yakından inceleyelim.