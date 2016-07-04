Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi

Doğanın ortasında, doğal ve bir o kadarda aykırı mimarisi ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olan bu ev geometrik desenler ve çizgileri ile muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Stüdio Mimarlık ofisi tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş olan bu ev, üç ayrı kit üzerine inşa edilmiş, farklı formlar içinde geometrik bir ev oluşturulmuş. Kitlerin farklı formlarda olması, dış cephenin ve çatının farklı geometrik yapısa sahip olmasını sağlamış. Geometrik gölgeler üzerinde farklı şekiller oluşturularak tasarımın aykırı bir tasarım olması sağlanmış. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan bu proje aynı zamanda doğanın içinde olması ile de farklı bir güzelliğe sahip olmuş. Muhteşem bir geometriye, eşsiz bir güzelliğe sahip bu evi homify farkı ile bu evi daha yakından inceleyelim.
Çağdaş bi dış cepheye sahip olan bu ev Güney Kore'nin Yangpyeong bölgesinde yer alıyor. Kırsal bir alanın ortasına inşa edilmiş olan evin dış cephesi geometrik çizgileri ve farklı yapısı ile oldukça modern ve çağdaş bir şekilde tasarlanmış. 3 farklı kit üzerine oturtulmuş olan çatı, farklı formu ile dikdörtgen bir çatı şeklinde ve kat kat olarak inşa edilmiş. Aykırı bir mimariye sahip olarak doğanın içinde hayran kalacağınız bir ev ortaya çıkarılmış ve görsellik ön plana alınmış.
Bu muhteşem eve farklı açılardan baktığınızda değişken zemine sahip olduğunu göreceksiniz. Farklı zeminlerin bir biri üzerinde kilitlenmesi ile elde edilmiş hissi uyandıran bu ev, topraktan merdiven ile başlayıp ana girişe ulaşmanızı sağlıyor. İlk basamak zemin burada bitiyor ve sonraki zemin seviyesine ulaşmanız için bir iki basamak ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde tasarlanıp inşa edilen ev değişken zeminlere sahip olmuş.
Evin dış duvarları eşsiz güzellikteki siyah tuğlalardan yapılmış ve zarif bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Benzersiz bir düzenleme ile çatı olukları gizlenmiş ve evin dış cephesinin tek bir yapı olarak görülmesi sağlanmış. Ana giriş kapısı üzerinde yer alan örtü beyaz renge boyanmış ve siyah duvarlar ile uyumlu olması sağlanarak görsellik oluşturulmuş.
Evin dış cephesini yakından incelediğinizde titiz bir işçilikle gölgelendirme sanatının uygulandığını görüyorsunuz. Siyah renkli tuğlaların geometrik çizgiler üzerinde muhteşem bir sanat ile katman katman dizayn edilmesi sonucunda gölge sanatının muhteşem bir şekilde uygulanmış halini yakından görebiliyorsunuz. Binanın değişen kitlerine rağmen katmanlar birbirini takip edecek şekilde gizlenmiş.
Evin iç kısımlarına adımınızı attığınızda beyazın muhteşem görselliğini görüyorsunuz. Mutfak bölümün dekorasyonunun geometrik desenler ile desteklendiğini ve geometrik desenlerin evin mutfağına nasıl farklı bir hava kazandırdığına yakından şahit oluyorsunuz. Mutfak adasının zarif bir şekilde mutfakta yer alması siyah ve beyaz tonların bir arada muhteşem bir şekilde kullanılması evin mutfağının çok zarif ve şık olmasını sağlamış.
Evin odalara açılan koridorunun doğallığı göz kamaştırıyor. Ahşap kapılar ve beyaz iç duvarların yanı sıra salondan bahçeye bakan cephenin geniş bir pencere şekilde tasarlanmış olması koridorun daha doğal bir koridor olmasını sağlamış. Minimalist düzende düşünülmüş olan bu evin en doğal alanlarından biri de koridor bölümü olmuş.