현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi

ümit atdağ ümit atdağ
Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
Loading admin actions …

Doğanın ortasında, doğal ve bir o kadarda aykırı mimarisi ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olan bu ev geometrik desenler ve çizgileri ile  muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Stüdio Mimarlık ofisi tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş olan bu ev, üç ayrı kit üzerine inşa edilmiş,  farklı formlar içinde geometrik bir ev oluşturulmuş. Kitlerin farklı formlarda olması,  dış cephenin ve çatının farklı geometrik yapısa sahip olmasını sağlamış.  Geometrik gölgeler üzerinde  farklı şekiller oluşturularak tasarımın aykırı bir tasarım olması sağlanmış. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan bu proje aynı zamanda doğanın içinde olması ile de farklı bir güzelliğe sahip olmuş.  Muhteşem bir geometriye, eşsiz bir güzelliğe sahip bu evi homify farkı ile  bu evi daha yakından inceleyelim.

Çağdaş dış cephe

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Çağdaş bi dış cepheye sahip olan bu ev Güney Kore'nin Yangpyeong bölgesinde yer alıyor.  Kırsal bir alanın ortasına inşa edilmiş olan evin dış cephesi geometrik çizgileri ve farklı yapısı ile oldukça modern ve çağdaş bir şekilde tasarlanmış. 3 farklı kit üzerine oturtulmuş olan çatı, farklı formu ile  dikdörtgen bir çatı  şeklinde ve kat kat olarak inşa edilmiş. Aykırı bir mimariye sahip olarak doğanın içinde hayran kalacağınız bir ev ortaya çıkarılmış ve görsellik ön plana alınmış.

Değişken zemin seviyeleri

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Bu muhteşem eve farklı açılardan baktığınızda değişken zemine sahip olduğunu göreceksiniz.  Farklı zeminlerin bir biri üzerinde kilitlenmesi ile elde edilmiş hissi uyandıran bu ev,  topraktan merdiven ile  başlayıp ana girişe ulaşmanızı sağlıyor. İlk basamak zemin burada bitiyor ve sonraki zemin seviyesine ulaşmanız için bir iki basamak ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde tasarlanıp inşa edilen ev  değişken zeminlere sahip olmuş.

Eşsiz tuğlalar

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Evin dış duvarları eşsiz güzellikteki siyah tuğlalardan yapılmış ve zarif bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Benzersiz bir düzenleme ile   çatı olukları gizlenmiş ve  evin dış cephesinin tek bir yapı olarak görülmesi sağlanmış. Ana giriş kapısı üzerinde yer alan  örtü beyaz renge boyanmış ve siyah duvarlar ile uyumlu olması sağlanarak görsellik oluşturulmuş.

Gölge sanatı

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Balkon, Veranda & Teras
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Evin dış cephesini yakından incelediğinizde titiz bir işçilikle gölgelendirme sanatının uygulandığını görüyorsunuz. Siyah renkli tuğlaların  geometrik çizgiler üzerinde muhteşem bir sanat ile  katman katman dizayn edilmesi sonucunda  gölge sanatının muhteşem bir şekilde uygulanmış halini  yakından görebiliyorsunuz. Binanın değişen kitlerine rağmen katmanlar birbirini takip edecek şekilde gizlenmiş. 

Geometrik dekor

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Mutfak
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Evin iç kısımlarına adımınızı attığınızda beyazın muhteşem görselliğini görüyorsunuz. Mutfak bölümün dekorasyonunun  geometrik desenler ile desteklendiğini  ve geometrik desenlerin evin mutfağına nasıl farklı bir hava kazandırdığına yakından şahit oluyorsunuz. Mutfak adasının zarif bir şekilde mutfakta yer alması  siyah ve beyaz tonların bir arada muhteşem bir şekilde kullanılması evin mutfağının çok zarif ve şık olmasını sağlamış.

Doğal koridor

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Koridor, Hol & Merdivenler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Evin odalara açılan koridorunun doğallığı göz kamaştırıyor. Ahşap kapılar ve beyaz iç duvarların yanı sıra salondan bahçeye bakan cephenin  geniş bir pencere şekilde tasarlanmış olması koridorun daha doğal bir koridor olmasını sağlamış. Minimalist düzende düşünülmüş olan bu evin en doğal alanlarından biri de koridor bölümü olmuş.

Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir
Bu konut projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler