İnsanın içini ısıtacak 6 çatı katı

Evin kullanılmayan alanlarından biri olan çatı katları titiz bir dekorasyon ile şık ve modern bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Çatı katları genelde fazla eşyaların depolandığı, kullanılmayan ölü alanlar oldukları için kullanılmazlar. İhtiyaç duyulmadığı için bakımsız ve depo olarak kullanılan bu alanlar evde fazladan bir oda ihtiyacı oluştuğunda modern bir dekorasyon yapılarak rüyalarınızı süsleyen bir soyunma ve giyinme odası, yatak odası, çocuk odası , çalışma odası haline getirilebilir. Bu sayede alt katta bulunan fazla oda hobi ve sinema odası olarak kullanılabilir. Çatı katı dekorasyonu için yararlanabileceğiniz örnek odaları bir araya getiren homify çatı katınızda yer alan odalarınızı estetik ve görsel bir odaya dönüştürmeniz konusunda size yardımcı oluyor. Çatı katlarınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda modern ve fonksiyonel bir oda haline getirerek evinizin daha işlevsel bir ev olmasını sağlayabilir ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir odaya sahip olabilirsiniz.