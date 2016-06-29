İnsanın içini ısıtacak 6 çatı katı

Evin kullanılmayan alanlarından biri olan çatı katları titiz bir dekorasyon ile şık ve modern bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Çatı katları genelde fazla eşyaların depolandığı, kullanılmayan ölü alanlar oldukları için kullanılmazlar. İhtiyaç duyulmadığı için bakımsız ve depo olarak kullanılan bu alanlar evde fazladan bir oda ihtiyacı oluştuğunda modern bir dekorasyon yapılarak rüyalarınızı süsleyen bir soyunma ve giyinme odası, yatak odası, çocuk odası , çalışma odası haline getirilebilir. Bu sayede alt katta bulunan fazla oda hobi ve sinema odası olarak kullanılabilir. Çatı katı dekorasyonu için yararlanabileceğiniz örnek odaları bir araya getiren homify çatı katınızda yer alan odalarınızı estetik ve görsel bir odaya dönüştürmeniz konusunda size yardımcı oluyor. Çatı katlarınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda modern ve fonksiyonel bir oda haline getirerek evinizin daha işlevsel bir ev olmasını sağlayabilir ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir odaya sahip olabilirsiniz.
Çatı katınızı geleneksel düşünceye ters olacak şekilde salon olarak dekore edebilirsiniz. Dubleks evlerde salon alt katta olsa da siz çatı katını salon haline getirerek resimdeki gibi teras ile iç içe muhteşem bir salon sahibi olabilirsiniz. Teras bölümünün cam olarak tercih edilmiş olması salonun aydınlık ve ışıl ışıl olmasını sağlamış. Ayrıca beyaz renklerde dekore edilmiş olan çatı katı sade bir salon dekorasyonu ile hem işlevsel hem de minimalist bir salon haline gelmiş.
Çatı katı odanız evinizde ölü bir alan olarak duruyorsa bu odayı giyinme odası şeklinde dekore edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz giyinme odasına sahip olarak yatak odanızın sadece yatak odası olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Resimde yer alan çatı katı giyinme odası örneğinde olduğu gibi beyaz dekorasyonu ve küçük penceresi ile çok özel ve çok şirin bir giyinme odasına sahip olarak elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz.
Çatı katınızı misafir odası olarak dekore ederek misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, misafirlerinizin rahat etmesini sağlayarak onları memnun edeceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi çatı katını minimalist düzende dekore ederek misafirlerinizi ağırlayabilir, çatı katınızı kullanılan odalar arasına koyarak evinizi daha fonksiyonel bir ev haline getirebilirsiniz.
Çatı katınızı çocuklarınız için dekore ederek çocuklarınızın yaşam alanı haline getirebilir, çocuk odası olarak kullanacağınız bu oda ile evinizde yer alan odaları çocuk odasına çevirmek zorunda kalmazsınız. Çocuklarınızın eşyalarının yer aldığı tüm muhafaza ve depolama alanlarını çatı katına dekore edeceğiniz çocuk odasına taşıyarak evinizin kalabalık ve kötü görünmesini engelleyebilirsiniz. Resimde yer alan çocuk odası dekorasyonunda olduğu gibi doğal ve şık bir dekorasyon ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.
Evinizde kendinizi dinleyeceğiniz, kitap okuyarak ruhunuzu besleyeceğiniz bir odanız yoksa çatı katınızı okuma odası olarak dekore edebilir ve kendinize ait özel bir oda sahibi olabilirsiniz. Okuma odası için gerekli olan temiz hava ve gün ışığını resimdeki gibi teras girişi ve pencere ile sağlayarak okuma odası için gerekli tüm şartları sağlayıp çatı katınızın muhteşem bir alan haline gelmesini sağlayabilirsiniz.
Çatı katının dekorasyonu için bir yatak odası konsepti oluşturabilir, yatak odanızı evin genel dekorasyonundan bağımsız ve aile bireylerinden uzak bir alan olan çatı katına yapabilirsiniz. Musait bir alan olarak kendinize özel bir yatak odası yaparak istediğiniz zaman dinlenebilirsiniz. Çatı katınızı kullanarak evinizin işlevsel ve fonksiyonel olmasını sağlayabilirsiniz.