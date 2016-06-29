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İnsanın içini ısıtacak 6 çatı katı

ümit atdağ ümit atdağ
Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Klasik Yatak Odası
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Evin kullanılmayan alanlarından biri olan çatı katları titiz  bir dekorasyon ile  şık ve modern bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Çatı katları genelde fazla eşyaların depolandığı, kullanılmayan ölü alanlar oldukları için  kullanılmazlar. İhtiyaç duyulmadığı için bakımsız ve depo olarak kullanılan bu alanlar evde fazladan bir oda ihtiyacı oluştuğunda modern bir dekorasyon yapılarak  rüyalarınızı süsleyen bir soyunma ve giyinme odası, yatak odası, çocuk odası , çalışma odası haline getirilebilir. Bu sayede alt katta bulunan fazla oda hobi ve sinema odası olarak kullanılabilir. Çatı katı dekorasyonu için yararlanabileceğiniz örnek odaları  bir araya getiren homify çatı katınızda yer alan odalarınızı estetik ve görsel bir odaya dönüştürmeniz konusunda size yardımcı oluyor. Çatı katlarınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda modern  ve fonksiyonel bir oda haline getirerek evinizin daha işlevsel bir ev olmasını sağlayabilir ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir odaya sahip olabilirsiniz.

Işıl ışıl salon

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Çatı katınızı geleneksel düşünceye ters olacak şekilde salon olarak dekore edebilirsiniz. Dubleks evlerde salon alt katta olsa da siz çatı katını salon haline getirerek resimdeki gibi teras ile iç içe muhteşem bir salon sahibi olabilirsiniz. Teras bölümünün cam olarak tercih edilmiş olması salonun aydınlık ve  ışıl ışıl olmasını sağlamış. Ayrıca beyaz renklerde dekore edilmiş olan çatı katı sade bir salon dekorasyonu ile hem işlevsel hem de minimalist bir salon haline gelmiş.

Giyinme odası

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Modern Yatak Odası
acertus

acertus
acertus
acertus

Çatı katı odanız evinizde ölü bir alan olarak duruyorsa bu odayı giyinme odası şeklinde dekore edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz giyinme odasına sahip olarak yatak odanızın sadece yatak odası olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Resimde yer alan çatı katı giyinme odası örneğinde olduğu gibi beyaz dekorasyonu ve küçük penceresi ile çok özel ve çok şirin bir giyinme odasına sahip olarak  elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz.

Misafir odası

Efe' s Attic Room ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Çocuk Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Efe' s Attic Room

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Çatı katınızı misafir odası olarak dekore ederek misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, misafirlerinizin rahat etmesini sağlayarak onları memnun edeceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi çatı katını minimalist düzende  dekore ederek misafirlerinizi ağırlayabilir, çatı  katınızı kullanılan odalar arasına koyarak evinizi daha fonksiyonel bir ev haline getirebilirsiniz.

Çocuk odası

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Modern Yatak Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Çatı katınızı çocuklarınız için dekore ederek çocuklarınızın  yaşam alanı haline getirebilir, çocuk odası olarak kullanacağınız bu oda ile evinizde yer alan odaları çocuk odasına çevirmek zorunda kalmazsınız. Çocuklarınızın eşyalarının yer aldığı  tüm muhafaza ve depolama alanlarını çatı katına dekore edeceğiniz çocuk odasına taşıyarak evinizin kalabalık ve kötü görünmesini engelleyebilirsiniz. Resimde yer alan çocuk odası dekorasyonunda olduğu gibi doğal ve şık bir dekorasyon ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.

Okuma odası

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Klasik Yatak Odası
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Evinizde kendinizi dinleyeceğiniz, kitap okuyarak ruhunuzu besleyeceğiniz bir odanız yoksa çatı katınızı okuma odası olarak dekore edebilir ve kendinize ait özel bir oda sahibi olabilirsiniz. Okuma odası için gerekli olan temiz hava ve gün ışığını resimdeki gibi  teras girişi ve pencere ile sağlayarak okuma odası için gerekli tüm şartları sağlayıp çatı katınızın muhteşem bir alan haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yatak odası

Haus MK, Nähe Frankfurt, SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR Modern Yatak Odası
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR

SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR
SIMONE JÜSCHKE INNEN|ARCHITEKTUR

Çatı katının dekorasyonu için bir yatak odası konsepti oluşturabilir, yatak odanızı evin  genel dekorasyonundan bağımsız ve aile bireylerinden uzak bir alan olan çatı katına yapabilirsiniz. Musait bir alan olarak kendinize özel bir yatak odası yaparak istediğiniz zaman dinlenebilirsiniz. Çatı katınızı kullanarak evinizin işlevsel ve fonksiyonel olmasını sağlayabilirsiniz.

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