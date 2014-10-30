Berlin’de sıradışı bir mutfak

Daha bir yüzyıl öncesine kadar evlerin karanlık bir köşesine hapsedilen ya da yaşam alanının bir parçası olarak düşünülen mutfak, özellikle 20. yüzyılla birlikte yavaş yavaş önem kazanmaya ve evlerin ayrı, özel, değerli bir bölümü olarak görülmeye başlandı. Bu değişim elbette moderniteyle birlkte artan refahın, tüketim toplumu alışkanlıklarının ve bunlarla birlikte gelen yaşam tarzı değişimlerinin sonucuydu. Ama her ne olursa olsun, günümüzde en küçük stüdyo daireden tutun da en lüks villaya kadar mutfak evsahiplerinin en çok özen gösterdiği, hele de Türkiye gibi yemek kültürünün yerleşik olduğu ülkelerde en çok vakit geçirilen mekânlardan biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla da tasarımcılar ve dekoratörler de her geçen gün artan sıradışı, orijinal ve göz alıcı mutfak taleplerine kayıtsız kalmayıp birçok enteresan ürünle aklımızı çeliyorlar.
homify sayfalarında mutfağına önem veren, orayı sadece basit bir sandviç ya da içecek hazırlayıp çıkacakları bir geçici istasyondan çok evin en temel ve organik parçalarından biri olarak gören okurlarımıza fikir verecek ilginç ve sıradışı mutfakları derlemeye çalışıyoruz. Bugünkü yazımızda ise size Alman tasarım ofisi Studio Andree Weissert’in elinden çıkma, hem tamamıyla orijinal, hem de yer yer çılgınca bir mutfağı tanıtacağız.
Mutfağın geneli elle verniklenmiş multipleks panellerden oluşuyor. Tasarımcı Andree Weissert’in hem ustalık, hem de mimarlık geçmişine sahip olduğunu bu mutfağa bakınca görmek mümkün. Zira müthiş renk uyumu, ferahlığı ve modern tasarımıyla dikkat çeken mutfakta, el işçiliğinin ne kadar ince ve özenli olduğunu da bu fotoğraftan bile görüp takdir etmek mümkün.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, mobil karaktere sahip ve oturma odalarına entegre edebilecekleri orijinal bir mutfak isteyen bir ailenin siparişi üzerine tasarlanan bu mutfağın bir eşi benzeri daha yok. Gördüğünüz gibi sadece tasarım açısından değil, işlevsellik açısından da göz alıcı görünen mutfakta, tezgâhın altından tamamen çıkabilen tekerlekli kısımlar hem çocuklara saklanabilecekleri bir alan sunuyor, hem de müthiş bir temizlik kolaylığı. Ama bu mutfağı özel kılan sadece bu değil. Turumuza devam edelim…
Gayet büyük ve her işinizi görebileceğiniz bu endüstriyel görünümlü lavabonun yanıbaşında, üzerinde bir şeyler doğrayabileceğiniz ya da yıkadığınız şeyleri koyabileceğiniz ahşap doğrama tahtaları bulunuyor. Yine bu mutfağa özgü yaratıcı çözümlerden biri de lavabonun hemen arkasına yerleştirilmiş ufak dolap ve raflar. Ayrıca baharat rafının altına yerleştirilmiş olan ama gözü rahatsız etmeyen ışıklar sayesinde bir sorun daha şıp diye çözülmüş oluyor.
Bu mutfağın en ilgi çekici özelliklerinden biri olan tekerlekli alt üniteler, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi yerlerinden tamamen çıkabiliyor. Bu hem müthiş bir pratiklik ve esneklik sağlarken, hem de evdeki çocuklara bir oyun alanı sunuyor. Ama tabii asıl güzellik hem normalde ulaşılması imkansız olduğu için bir türlü temizleyemediğiniz derinliklere klayca ulaşabilmek, hem de dolabın diplerinde, ulaşılması zor kısımlarda bulunan herhangi bir ürünü kolayca alabilmek.
Mobil bir mutfak dolabının en büyük güzelliklerinden biri de bu işte: Onu evinizde istediğiniz her yere taşıyabilecek olmanız. İlk fotoğrafta tezgâhın solunda ayrı bir ünite olarak gördüğünüz bu tekerlekli dolabı, dilerseniz mutfak alanından ayırıp bu örnekte olduğu gibi bambaşka dekoratif amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Peki ama diyelim ki çok sayıda misafiriniz var ve masanız küçük geldi. O zaman ne yapacaksınız? Onun cevabı da bir sonraki fotoğrafta.
Yaratıcı ve zekice tasarım işte tam da böyle bir şey olmalı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi normalde dolap olarak düşünülen ürün gerektiğinde bir masaya dönüşüp kalabalık bir akşam davetinde hayatınızı kurtaran bir ürün oluyor. Ya da diyelim ki masanın yanıbaşında servis yapacağınız tencereleri ya da bir sabah kahvaltısında çay tepsisini koyacak bir sehpaya ihtiyacınız oldu, yine bu sıradışı parça imdada yetişiyor. Kesinlikle orijinal.
Peki siz bu mutfağı nasıl buldunuz. Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan kaçınmayın lütfen.