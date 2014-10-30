Berlin’de sıradışı bir mutfak

Daha bir yüzyıl öncesine kadar evlerin karanlık bir köşesine hapsedilen ya da yaşam alanının bir parçası olarak düşünülen mutfak, özellikle 20. yüzyılla birlikte yavaş yavaş önem kazanmaya ve evlerin ayrı, özel, değerli bir bölümü olarak görülmeye başlandı. Bu değişim elbette moderniteyle birlkte artan refahın, tüketim toplumu alışkanlıklarının ve bunlarla birlikte gelen yaşam tarzı değişimlerinin sonucuydu. Ama her ne olursa olsun, günümüzde en küçük stüdyo daireden tutun da en lüks villaya kadar mutfak evsahiplerinin en çok özen gösterdiği, hele de Türkiye gibi yemek kültürünün yerleşik olduğu ülkelerde en çok vakit geçirilen mekânlardan biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla da tasarımcılar ve dekoratörler de her geçen gün artan sıradışı, orijinal ve göz alıcı mutfak taleplerine kayıtsız kalmayıp birçok enteresan ürünle aklımızı çeliyorlar.

homify sayfalarında mutfağına önem veren, orayı sadece basit bir sandviç ya da içecek hazırlayıp çıkacakları bir geçici istasyondan çok evin en temel ve organik parçalarından biri olarak gören okurlarımıza fikir verecek ilginç ve sıradışı mutfakları derlemeye çalışıyoruz. Bugünkü yazımızda ise size Alman tasarım ofisi Studio Andree Weissert’in elinden çıkma, hem tamamıyla orijinal, hem de yer yer çılgınca bir mutfağı tanıtacağız.