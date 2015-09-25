Kusursuz bir bahçe için kameriye, gazebo ve bahçe şemsiyeleri

Şehir hayatının durmadan artan kalabalık, gürültü ve kirliliği bir yandan, büyük şehirlerin deprem, sel gibi doğal afetler karşısında daha dayanıksız oluşu diğer yandan, insanları kırsal yaşama ve bahçeli, villa tipi evlere yöneltiyor. İnsanlar daha güvenli ve deprem ağırlığı az olan yapılara yani tek katlı evlere ilgi göstermeye başlıyorlar. Yapı sektöründeki bu bahçeli ev popülaritesi beraberinde bahçe dekorasyonuna ilgiyi getiriyor. Bahçe dekorasyonu, sadece bir iki ağaç ve çimen ile tamamlanan bir unsur olmaktan çıkalı çok oldu. Bahçe dekorasyonu için özel olarak üretilen mobilyalar, sadece bu alanda uzmanlaşmış tasarımcılar ve sadece bahçe, peyzaj işleri yapan firmalar mevcut. Bahçe dekorasyonuna hak ettiği önemi verebilmek adına dekorasyonun önemli unsurlarından biri hakkında birbirinden güzel örnek tasarımları sizin için derledik. Bahçe dekorasyonunun önemli bir parçası olan şemsiye, gölgelik, gazebo, pergola, kameriye gibi yapı unsurlarını bu yazımızda göz önüne alıyoruz. Teras, veranda, kış bahçesi gibi alanlarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz, havuz başlarının vazgeçilmezi ve bahçe dekorasyonun en önemli ögesi olan bahçe şemsiyeleri ve kameriye, gazebo gibi unsurlar mükemmel örnek tasarımlarla birlikte bu yazımızda olacak.

Bahçe dekorasyonunun bir başka önemli ögesi olan bahçe aksesuarları üzerine örnek tasarımlar ve yaratıcı fikirler görmek istiyorsanız “Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler“ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.