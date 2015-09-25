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Kusursuz bir bahçe için kameriye, gazebo ve bahçe şemsiyeleri

Homify Homify
Designergarten, L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner Modern Bahçe
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Şehir hayatının durmadan artan kalabalık, gürültü ve kirliliği bir yandan, büyük şehirlerin deprem, sel gibi doğal afetler karşısında daha dayanıksız oluşu diğer yandan, insanları kırsal yaşama ve bahçeli, villa tipi evlere yöneltiyor. İnsanlar daha güvenli ve deprem ağırlığı az olan yapılara yani tek katlı evlere ilgi göstermeye başlıyorlar. Yapı sektöründeki bu bahçeli ev popülaritesi beraberinde bahçe dekorasyonuna ilgiyi getiriyor. Bahçe dekorasyonu, sadece bir iki ağaç ve çimen ile tamamlanan bir unsur olmaktan çıkalı çok oldu. Bahçe dekorasyonu için özel olarak üretilen mobilyalar, sadece bu alanda uzmanlaşmış tasarımcılar ve sadece bahçe, peyzaj işleri yapan firmalar mevcut. Bahçe dekorasyonuna hak ettiği önemi verebilmek adına dekorasyonun önemli unsurlarından biri hakkında birbirinden güzel örnek tasarımları sizin için derledik. Bahçe dekorasyonunun önemli bir parçası olan şemsiye, gölgelik, gazebo, pergola, kameriye gibi yapı unsurlarını bu yazımızda göz önüne alıyoruz. Teras, veranda, kış bahçesi gibi alanlarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz, havuz başlarının vazgeçilmezi ve bahçe dekorasyonun en önemli ögesi olan bahçe şemsiyeleri ve kameriye, gazebo gibi unsurlar mükemmel örnek tasarımlarla birlikte bu yazımızda olacak.

Bahçe dekorasyonunun bir başka önemli ögesi olan bahçe aksesuarları üzerine örnek tasarımlar ve yaratıcı fikirler görmek istiyorsanız “Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler“ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Bahçenizde uzun ve keyifli saatler için mobilya ve şemsiye

Designergarten, L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner Modern Bahçe
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner

L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner

Teras, veranda, kış bahçesi gibi alanlarda değil de bahçenin tam göbeğinde, kuş cıvıltılarının arasında vakit geçirmek istiyorsanız size bir bahçe mobilyası, bir de geniş bir gölgelik lazım. Hasır, bambu gibi kir tutmayan malzemelerden üretilen bahçe mobilyalarının ekürisi geniş ve sağlam bir şemsiye olabilir. Örnek dekorda kullanılan siyah, antrasit tonlarındaki mobilyalar bahçenin dekoratif uygulamalarına oldukça uyumlu seçilmiş. Bu başarılı kompozisyona eklenen şemsiye ise bahçe şemsiyesi olarak ideal sağlamlık ve şıklıkta. Taşıyıcı sistemi oldukça sağlam olan şemsiyenin muşambası da son derece kaliteli. Hemen her koşulda uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model.

Havuz başı masalarının şemsiyeleri

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçede havuz varsa birçok yerde şemsiyeye de ihtiyaç var demektir. Şezlongların başında, masa başında, bahçe alanında bir kaç farklı boy ve özellikte gölgeliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu dekorda masa başında kullanılan, ahşap görünümlü gövdesiyle orta boy şemsiye, hem bahçenin ihtiyacını karşılamış hem de dekora şık ve modern bir görüntü kazandırmış. Ayarlanabilir yüksekliği ve sağlam muşambası ile oldukça kullanışlı dekoratif.

Pergola

​S-line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Bahçe
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

​S-line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Teras veya veranda gibi alanlara, ahşap ayaklar ve üst iskelet şeklinde uygulanan ve isteğe göre sarmaşıklarla veya çadırla kapatılabilen pergolalar bahçeler için oldukça kullanışlı bir gölgelik. Şemsiyeler gibi taşınabilir özellikte olmasalar da sabit kullanıldıkları alana son derece şık bir gölgelik kazandıran pergolaların uygulaması ve üretimi de çok kolay. Uygun fiyatlara yaptırarak ömür boyu kullanabileceğiniz bu sapasağlam gölgelik yapısı yağmur, rüzgar, güneş gibi hava olaylarından da etkilenmez. Bu dekorda kullanılan pergola ahşap bir masa ve sandalye takımıyla muhteşem bir dinlenme köşesi oluşturabilir.

Bahçeye uygulanan pergola

Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH Modern Bahçe
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH

GartenLandschaft Berg & Co. GmbH
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH
GartenLandschaft Berg & Co. GmbH

Sıradan pergolalar gibi veranda veya teras alanlarına değil de bahçe duvarına sabitlenen pergolalar, vaktini evin etrafında değil bahçenin tam ortasında geçirmek isteyenler için ideal. Ağaçların arasında, çimenlerin üzerinde kendinize bir dinlenme alanı belirlediyseniz ve üzerinizde sağlam ve sabit bir gölgelik istiyorsanız bu tarz bir pergola işinizi görür. Örnek dekorda kullanılan metal iskeletli pergola renk ve stiliyle bahçe dekorasyonuna da mükemmel uyum sağlamış.

Şezlonglarla kullanılan bahçe şemsiyeleri

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Şemsiyelerin sabit gölgeliklere göre en büyük avantajı taşınabilir olması ve farklı büyüklüklerde temin edilerek farklı alanlar için kullanılabilecek olmasıdır. Örneğin havuz başı alanlarda ya da güneşlenmek için ayırdığınız alanlarda şezlongların yanına tek veya iki kişilik bir şemsiyeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Örnek tasarımda kullanılan küçük boy şemsiyeler bu tip alanlar için ideal. Studio Bems imzası taşıyan bu tasarım, taşınabilir, kullanışlı, sağlam ve su geçirmez bahçe şemsiyeleri ile mükemmel bir havuz başı yaratmış.

Geniş ve modern şemsiyeler

JARDÍN RESIDENCIA TEJADO, PAISAJE MEXICANO PAISAJE MEXICANO Minimalist Bahçe
PAISAJE MEXICANO

PAISAJE MEXICANO
PAISAJE MEXICANO
PAISAJE MEXICANO

Şezlong ya da masa gibi küçük ve orta boy alanlarda kullanılan şemsiyeler dışında bir de büyük oturma gruplarını koruyacak şekilde üretilen geniş şemsiyeler mevcut. Taşıyıcı sistemi ve iskeleti daha geniş ve daha sağlam üretilen ve çok daha güçlü rüzgarlara dayanabilen bu şemsiyeler kalabalık misafirlerinizi bahçede ağırlamak için ideal. Görselde kullanılan siyah beyaz bahçe mobilyaları ile beyaz şemsiye oldukça modern bir alan yaratmış.

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Kameriyeler

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Eklektik Bahçe
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Genelde düzgün çokgen şekillerinde üretilen, çatı ve ayaklardan oluşan iskeletiyle bahçe, park gibi alanlarda kullanılan kameriyeler bahçe dekorasyonu için popüler tercihlerden biridir. Genelde ahşap malzemeden üretilir, çiçek ve sarmaşıklarla da süslenebilirler. Kameriyeler farklı ışıklandırma, perde, minder gibi aksesuarlarla da oldukça farklı tasarımlarda kullanılabiliyor. Görseldeki kameriye aydınlatma ögeleri, perdeleri ve aksesuarlarıyla zen usulu bir dinlenme alanı için mükemmel tasarlanmış.

Oturma grubu ve çatı birleşimi: Gazebo

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Bahçe
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Bahçe gölgeliklerinden bahsederken gazeboları es geçmek olmazdı. Çatı, iskelet ve oturma grubundan oluşan ve bütün bahçe gölgelikleri arasında en konforlusu olan gazebolar havuz başı, bahçe içi hatta verandalarda bile rahatlıkla kullanılabilir. Kameriyeler gibi ışıklandırma ve bitki süslemeleriyle de kullanılabilen gazebolar özellikle rahat minderler ve kapitone döşemelerle kullanılır. Görselde, farklı lambaları ve rahat minderleri ile vakit geçirmekten asla sıkılmayacağınız bir gazebo örneği mevcut.

Gazebolarda sarmaşık ve bitkilerle oluşturulan çatılar

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Gazeboların birçok farklı kullanım şekli vardır. Görselde en natürel ve şık olanlarından birini görebilirsiniz. Metal iskeletli ve çatısı sarmaşıklarla kaplanmış gazeboda oturma grubunun ortasına da yuvarlak bir masa yerleştirilerek kullanışlı ve yemek alanı yaratılmış. Beyaz rengin ferforje ile uyumu ve bunun çiçeklerle oluşturduğu büyülü bütünlük göz kamaştırıyor. Rahat minderleriyle de insanın aklını çelen bu gölgelik bahçeniz için en ideali olabilir.

Ferah ve kullanışlı, beyaz gölgelikler

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Şemsiyelerin en büyüğü de diyebiliriz kendisine. Dikdörtgen yapısı, mukavemeti yüksek taşıma sistemi ve metal destekli iskeletiyle oldukça sağlam ve en geniş oturma gruplarını bile kapsayabilecek kadar geniş koruma alanına sahip bu şemsiyeler açık renkleriyle de ferah bir hava yaratıyor. Yakıcı güneşin etkilerinden sizi en iyi koruyacak bu özel üretim şemsiyeler bahçenizde mutlaka bulunması gereken objelerden.

Hasır şemsiyeler

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar, Estateinwest Estateinwest Modern Balkon, Veranda & Teras
Estateinwest

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Şemsiyelerden bahsederken hasır plaj şemsiyelerini eklemeden geçemezdik. Bahçelerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz ve son derece natürel bir görüntüye sahip bu hasır şemsiyeler, her dekorasyona uyum sağlayabileceği gibi istediğiniz yere de kolayca taşınabilir. Hemen hemen bütün bahçe mobilyası satan yerlerde bulabileceğiniz bu hasır şemsiyeler hiç beklemediğiniz bir yerde, bir tatil yolculuğunda yol kenarında da karşınıza çıkabilir.

Bonus: Ağaç ev

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Rustik Bahçe
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

Bahçeniz için gölgelik ihtiyacınız olduğunu ve bu yazıya geldiğinizi düşünerek bu bonusu da eklemek istedik. Kendiniz ve misafirleriniz için bahçe ürünleri bakarken evin ufaklıkları için de son derece kolay kurulabilen hazır ağaç evlere bir göz atabilirsiniz. Ağacı severek büyümesini sağlayacak daha iyi bir oyun alanı yoktur.

Her duvara yakışan raf örnekleri
Bu bahçe şemsiyelerini siz nasıl buldunuz?

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