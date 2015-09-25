Kusursuz bir bahçe için kameriye, gazebo ve bahçe şemsiyeleri

Şehir hayatının durmadan artan kalabalık, gürültü ve kirliliği bir yandan, büyük şehirlerin deprem, sel gibi doğal afetler karşısında daha dayanıksız oluşu diğer yandan, insanları kırsal yaşama ve bahçeli, villa tipi evlere yöneltiyor. İnsanlar daha güvenli ve deprem ağırlığı az olan yapılara yani tek katlı evlere ilgi göstermeye başlıyorlar. Yapı sektöründeki bu bahçeli ev popülaritesi beraberinde bahçe dekorasyonuna ilgiyi getiriyor. Bahçe dekorasyonu, sadece bir iki ağaç ve çimen ile tamamlanan bir unsur olmaktan çıkalı çok oldu. Bahçe dekorasyonu için özel olarak üretilen mobilyalar, sadece bu alanda uzmanlaşmış tasarımcılar ve sadece bahçe, peyzaj işleri yapan firmalar mevcut. Bahçe dekorasyonuna hak ettiği önemi verebilmek adına dekorasyonun önemli unsurlarından biri hakkında birbirinden güzel örnek tasarımları sizin için derledik. Bahçe dekorasyonunun önemli bir parçası olan şemsiye, gölgelik, gazebo, pergola, kameriye gibi yapı unsurlarını bu yazımızda göz önüne alıyoruz. Teras, veranda, kış bahçesi gibi alanlarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz, havuz başlarının vazgeçilmezi ve bahçe dekorasyonun en önemli ögesi olan bahçe şemsiyeleri ve kameriye, gazebo gibi unsurlar mükemmel örnek tasarımlarla birlikte bu yazımızda olacak.
Bahçe dekorasyonunun bir başka önemli ögesi olan bahçe aksesuarları üzerine örnek tasarımlar ve yaratıcı fikirler görmek istiyorsanız “Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler“ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Teras, veranda, kış bahçesi gibi alanlarda değil de bahçenin tam göbeğinde, kuş cıvıltılarının arasında vakit geçirmek istiyorsanız size bir bahçe mobilyası, bir de geniş bir gölgelik lazım. Hasır, bambu gibi kir tutmayan malzemelerden üretilen bahçe mobilyalarının ekürisi geniş ve sağlam bir şemsiye olabilir. Örnek dekorda kullanılan siyah, antrasit tonlarındaki mobilyalar bahçenin dekoratif uygulamalarına oldukça uyumlu seçilmiş. Bu başarılı kompozisyona eklenen şemsiye ise bahçe şemsiyesi olarak ideal sağlamlık ve şıklıkta. Taşıyıcı sistemi oldukça sağlam olan şemsiyenin muşambası da son derece kaliteli. Hemen her koşulda uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model.
Bahçede havuz varsa birçok yerde şemsiyeye de ihtiyaç var demektir. Şezlongların başında, masa başında, bahçe alanında bir kaç farklı boy ve özellikte gölgeliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu dekorda masa başında kullanılan, ahşap görünümlü gövdesiyle orta boy şemsiye, hem bahçenin ihtiyacını karşılamış hem de dekora şık ve modern bir görüntü kazandırmış. Ayarlanabilir yüksekliği ve sağlam muşambası ile oldukça kullanışlı dekoratif.
Teras veya veranda gibi alanlara, ahşap ayaklar ve üst iskelet şeklinde uygulanan ve isteğe göre sarmaşıklarla veya çadırla kapatılabilen pergolalar bahçeler için oldukça kullanışlı bir gölgelik. Şemsiyeler gibi taşınabilir özellikte olmasalar da sabit kullanıldıkları alana son derece şık bir gölgelik kazandıran pergolaların uygulaması ve üretimi de çok kolay. Uygun fiyatlara yaptırarak ömür boyu kullanabileceğiniz bu sapasağlam gölgelik yapısı yağmur, rüzgar, güneş gibi hava olaylarından da etkilenmez. Bu dekorda kullanılan pergola ahşap bir masa ve sandalye takımıyla muhteşem bir dinlenme köşesi oluşturabilir.
Sıradan pergolalar gibi veranda veya teras alanlarına değil de bahçe duvarına sabitlenen pergolalar, vaktini evin etrafında değil bahçenin tam ortasında geçirmek isteyenler için ideal. Ağaçların arasında, çimenlerin üzerinde kendinize bir dinlenme alanı belirlediyseniz ve üzerinizde sağlam ve sabit bir gölgelik istiyorsanız bu tarz bir pergola işinizi görür. Örnek dekorda kullanılan metal iskeletli pergola renk ve stiliyle bahçe dekorasyonuna da mükemmel uyum sağlamış.
Şemsiyelerin sabit gölgeliklere göre en büyük avantajı taşınabilir olması ve farklı büyüklüklerde temin edilerek farklı alanlar için kullanılabilecek olmasıdır. Örneğin havuz başı alanlarda ya da güneşlenmek için ayırdığınız alanlarda şezlongların yanına tek veya iki kişilik bir şemsiyeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Örnek tasarımda kullanılan küçük boy şemsiyeler bu tip alanlar için ideal. Studio Bems imzası taşıyan bu tasarım, taşınabilir, kullanışlı, sağlam ve su geçirmez bahçe şemsiyeleri ile mükemmel bir havuz başı yaratmış.
Şezlong ya da masa gibi küçük ve orta boy alanlarda kullanılan şemsiyeler dışında bir de büyük oturma gruplarını koruyacak şekilde üretilen geniş şemsiyeler mevcut. Taşıyıcı sistemi ve iskeleti daha geniş ve daha sağlam üretilen ve çok daha güçlü rüzgarlara dayanabilen bu şemsiyeler kalabalık misafirlerinizi bahçede ağırlamak için ideal. Görselde kullanılan siyah beyaz bahçe mobilyaları ile beyaz şemsiye oldukça modern bir alan yaratmış.
Genelde düzgün çokgen şekillerinde üretilen, çatı ve ayaklardan oluşan iskeletiyle bahçe, park gibi alanlarda kullanılan kameriyeler bahçe dekorasyonu için popüler tercihlerden biridir. Genelde ahşap malzemeden üretilir, çiçek ve sarmaşıklarla da süslenebilirler. Kameriyeler farklı ışıklandırma, perde, minder gibi aksesuarlarla da oldukça farklı tasarımlarda kullanılabiliyor. Görseldeki kameriye aydınlatma ögeleri, perdeleri ve aksesuarlarıyla zen usulu bir dinlenme alanı için mükemmel tasarlanmış.
Bahçe gölgeliklerinden bahsederken gazeboları es geçmek olmazdı. Çatı, iskelet ve oturma grubundan oluşan ve bütün bahçe gölgelikleri arasında en konforlusu olan gazebolar havuz başı, bahçe içi hatta verandalarda bile rahatlıkla kullanılabilir. Kameriyeler gibi ışıklandırma ve bitki süslemeleriyle de kullanılabilen gazebolar özellikle rahat minderler ve kapitone döşemelerle kullanılır. Görselde, farklı lambaları ve rahat minderleri ile vakit geçirmekten asla sıkılmayacağınız bir gazebo örneği mevcut.
Gazeboların birçok farklı kullanım şekli vardır. Görselde en natürel ve şık olanlarından birini görebilirsiniz. Metal iskeletli ve çatısı sarmaşıklarla kaplanmış gazeboda oturma grubunun ortasına da yuvarlak bir masa yerleştirilerek kullanışlı ve yemek alanı yaratılmış. Beyaz rengin ferforje ile uyumu ve bunun çiçeklerle oluşturduğu büyülü bütünlük göz kamaştırıyor. Rahat minderleriyle de insanın aklını çelen bu gölgelik bahçeniz için en ideali olabilir.
Şemsiyelerin en büyüğü de diyebiliriz kendisine. Dikdörtgen yapısı, mukavemeti yüksek taşıma sistemi ve metal destekli iskeletiyle oldukça sağlam ve en geniş oturma gruplarını bile kapsayabilecek kadar geniş koruma alanına sahip bu şemsiyeler açık renkleriyle de ferah bir hava yaratıyor. Yakıcı güneşin etkilerinden sizi en iyi koruyacak bu özel üretim şemsiyeler bahçenizde mutlaka bulunması gereken objelerden.
Şemsiyelerden bahsederken hasır plaj şemsiyelerini eklemeden geçemezdik. Bahçelerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz ve son derece natürel bir görüntüye sahip bu hasır şemsiyeler, her dekorasyona uyum sağlayabileceği gibi istediğiniz yere de kolayca taşınabilir. Hemen hemen bütün bahçe mobilyası satan yerlerde bulabileceğiniz bu hasır şemsiyeler hiç beklemediğiniz bir yerde, bir tatil yolculuğunda yol kenarında da karşınıza çıkabilir.
Bahçeniz için gölgelik ihtiyacınız olduğunu ve bu yazıya geldiğinizi düşünerek bu bonusu da eklemek istedik. Kendiniz ve misafirleriniz için bahçe ürünleri bakarken evin ufaklıkları için de son derece kolay kurulabilen hazır ağaç evlere bir göz atabilirsiniz. Ağacı severek büyümesini sağlayacak daha iyi bir oyun alanı yoktur.