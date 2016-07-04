Sansasyone açık hava mutfağı fikirleri

Güneşli günlerde bahçenizin keyfini yaşamak ve bahçe de yemek pişirme zekine varmak için bahçenize, terasınıza veya verandanıza açık bir mutfak yaptırabilirsiniz. Arkadaşlarınız yapacağınız keyifli toplantılarda arkadaşlarınızdan ayrı kalmadan bir arada durarak mutlu anlar yaşayabilmeniz için bahçenizde yer alan mutfağı kullanmalı, eğlenceli dakikalar yaşamalısınız. Eğer mutfak yaptıracak bir alanınız yoksa hareketli mobil pişirme üniteleri veya farklı paket mutfak modellerini tercih edebilir ve açık hava da yemek pişirme keyfinden mahrum kalmazsınız. Açık hava mutfak modelleri bahçe de yer alacağı gibi teras ve veranda içinde de yer alabilir. Bu tamamen ev sahibinin kişisel zevkine kalmış bir durum olduğundan mutfağın yeri evin ve ev sahibinin tercihlerine göre değişebilir. Homify açık hava mutfak modellerinden oluşan bir derleme yaparak sizlerin açık hava mutfağı için yararlanacağınız modellere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.