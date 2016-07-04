Sansasyone açık hava mutfağı fikirleri

Güneşli günlerde bahçenizin keyfini yaşamak ve bahçe de yemek pişirme zekine varmak için bahçenize, terasınıza veya verandanıza açık bir mutfak yaptırabilirsiniz. Arkadaşlarınız yapacağınız keyifli toplantılarda arkadaşlarınızdan ayrı kalmadan bir arada durarak mutlu anlar yaşayabilmeniz için bahçenizde yer alan mutfağı kullanmalı, eğlenceli dakikalar yaşamalısınız. Eğer mutfak yaptıracak bir alanınız yoksa hareketli mobil pişirme üniteleri veya farklı paket mutfak modellerini tercih edebilir ve açık hava da yemek pişirme keyfinden mahrum kalmazsınız. Açık hava mutfak modelleri bahçe de yer alacağı gibi teras ve veranda içinde de yer alabilir. Bu tamamen ev sahibinin kişisel zevkine kalmış bir durum olduğundan mutfağın yeri evin ve ev sahibinin tercihlerine göre değişebilir. Homify açık hava mutfak modellerinden oluşan bir derleme yaparak sizlerin açık hava mutfağı için yararlanacağınız modellere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.
Sosyal toplantılarınız için evinizin terasını tercih eden biriyseniz terasınızın bir köşesini açık hava mutfakları gibi dekore ederek arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirirken bir yandan da yemek pişirme zevkini yaşayabilirsiniz. Güneşin tadını çıkararak ailenizle kahvaltı keyfi yaparken bir yandan da ailenizle birlikte keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Terasınızda yer alan açık hava mutfağını resimdeki gibi minimalist tarzda dekore ederek terasınızda fazla yer kaplamasını da engellemiş olursunuz.
Eğer geniş bir aileye sahipseniz resimdeki gibi tüm aile bireylerine yetecek kadar genişlikte bir mutfak dekorasyonu yaptırmalısınız. Geniş bir mutfak ile hem rahat ve kolay bir şekilde yemek yapabilir, hem ailenizle birlikte yemek keyfi yaşayabilir hem de mutfağınızı görsel ve modern bir şekilde dekore edebilirsiniz. Resimde yer alan mutfak ta olduğu gibi yemek masası ve teras alanı uyumlu renklerde tercih ederek mutfağınızın insanı mest eden bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizin mutfak kısmı küçük hacimli bir alan ise yapmanız gereken mutfağınızı bu alan adapte etmek ve küçük bir mutfak tercih etmektir. Resimde yer alan küçük mutfak dekorasyonunda olduğu gibi verandanızda veya bahçenizin bir köşesinde çok şık ve modern bir mutfak yapabilir ve yemek yapma keyfini açık hava da yaşayabilirsiniz.
Evinizi modern bir şekilde dekore edecekseniz resimdeki gibi bir mutfak modeli tercih edebilirsiniz. Mutfak alanını bir mutfak adası ve bir pişirme ocağı ile hem küçük hem de oldukça modern bir mutfağı evinizin her hangi bir alanına veya bahçesine dekore edebilirsiniz. Resimde yer alan mutfağın renk uyumlarına dikkat ettiğinizde muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu da göreceksiniz.
Evinizin bahçesine resimdeki gibi estetik kırmızı tuğlalardan bir pişirme ünitesi veya pişirme ocağı yapabilir, tuğlanın görsel güzelliğinden yararlanarak mutfağınızın daha görsel ve daha estetik olmasını sağlayabilirsiniz. Basit bir ahşap masa ve kırmızı tuğla ocak mutfağın hem doğal hem de görsel bir mutfak olmasını sağlamış.
Evinizin terasını değerlendirmek istiyorsanız resimdeki gibi açık hava mutfağı dekore ederek muhteşem güzellikte bir terasa ve mutfağa sahip olabilirsiniz. Sarı rengin ağırlığında dekore edilerek farklı bir güzelliğe kavuşturulmuş olan mutfak terasta yapacağınız aile ve arkadaş toplantılarınız için en ideal alan olmuş.