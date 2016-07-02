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Aklınızı başınızdan alacak 8 ağaç ev

ümit atdağ ümit atdağ
Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
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Doğal bir yaşamı arzulayanlar ve beton evlerin soğuk duvarlarından bunalanların kaçış noktası olarak gördükleri doğal kütük evler artık hızla yaygınlaşmakta.Ağaç evler doğal olmaları, uzun ömürlü olmaları ve en önemlisi doğal dekorasyonlar ile ferah ve nezih bir yaşam alanı sunmaları nedeniyle insanlar tarafından çok beğeniliyor. homify ağaç ev modellerini bir araya getirerek görebileceğiniz en güzel evleri sizlere sunuyor.   Ağaç evler doğal renkleri, estetik tasarımları, insanın içini açan dekorasyonları, verandaları ve doğası ile doğal bir yaşam sunuyor. Bu nedenle insanlar  evlerinin kır evi havasında, ağaç evi özgünlüğünde olmasını arzuluyorlar. Homify ağaç ev modellerini birlikte inceleyerek ağaç evlerin özgünlüğüne tanık olalım ve bir evin ne kadar doğal olabileceğini görelim.

Ağaç evin estetiği

Деревянный дом , ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO Kırsal Evler
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Ağaç gövdelerinin işlenmesi ile elde edilen görsel açıdan kusursuz güzelliğe sahip kütüklerin muhteşem bir tasarımla birleştirilmesi sonucunda resimdeki estetik ve zarif ağaç ev ortaya çıkmış.  Evin dış cepheleri doğal halleri ile bırakılmış ve oda bölmeleri için kullanılan kütükler tıraşlanmadan bırakılarak evin doğallığı ve özgünlüğü korunmuş.  Cam  pencereler  ağaç evin görselliğini artırdığı gibi doğa manzarasının evin içinde yaşanmasını sağlamış

Güzel ve özgün

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Ağaç evler ev sahibinin istediği şekilde tasarlandığı için kişisel zevklere göre şekillenir. Resimde yer alan kütük evimizde olduğu gibi ağaçların birleştirilmesi ve selüloz ile sızdırmazlık sağlanarak   göz alıcı bir ağaç ev ortaya çıkarılmış. Çatısı ve kiremitlerinin rengi ile kütüklerin uyumlu olması bir ressamın elinden çıkmış yağlı boya tablosu gibi görünmesini sağlamış.

Veranda keyfi

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Ağaç evlerin insanlara sunduğu en büyük avantaj veranda da çay ve kahve içme keyfi sağlamasıdır. Bu evde olduğu gibi ağaç  ve kütüklerden oluşmuş veranda insanın kendisini doğa da hissetmesini sağlıyor. Evin her alanında ahşap ve kütüklerin kullanılmış olması doğallığı daha da pekiştiriyor. Ev sahibinin akşam çayını yudumlayacağı ve doğallığı derinden hissedeceği bir ev olarak  insanı mest eden bir çekiciliğe sahip.

Renklerin dansı

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Bu ağaç ev örneğimiz hem doğal olması hem de titiz bir renklendirme çalışması sonucunda rengarenk ve estetik bir dış cepheye sahip olmuş. Koyu kahverengi ve beyaz renklerin  uyumu çatıda da devam ettirilmiş. Dışarıdan bakıldığında doğa ile uyumlu, kendi içinde renkli ve muhteşem görünen b,r ev ortaya çıkarılmış.

Zarif çiftlik evi

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Klasik Evler
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Ağaç evler genel olarak kırsal kesimlerde tercih edildiği için resimdeki gibi çiftlik evleri de genellikle şehir dışında yer alıyor.  Kütükler kullanılarak beton zemin üzerine inşa ediilmiş olan bu ev, yeşil çatısı ve modern şömine bacası ile hem doğal hem de modern bir ev olarak insanı büyülüyor.

Kütüklerin zarafeti

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Evler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Ağaç evler genel olarak kütüklerden inşa edildikleri için tasarım ve renk tercihleri evin görselliğini pekiştiren etkenler oluyor. Bu ev örneğinde olduğu gibi açık sarı renkte renklendirilmiş olan kütükler, bordo tonlarında tercih edilen kiremitler ile oldukça modern bir uyum oluşturmuş. Dışarıdan baktığınızda insanı etkileyen ve cezbeden bir güzelliğe sahip olan bu ağaç ev her insanın hayal ettiği bir ev olarak bizi büyülüyor.

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Ahşap evler

Rear Garden Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Ahşap evlerin görselliği ve doğallığı inşa edilirken kullanılan malzemelerin doğal olmasından kaynaklanıyor. Bu ev örneğinde olduğu gibi  kütüklerin ve ahşapların doğallığı korunarak inşa edilen ve koyu kahverengi ile renklendirilen  dış cephe çatısı ile muazzam bir uyum içinde. Evin küçük bahçesi de  evin ön cephesini tamamlayarak görselliğin pekiştirilmesini sağlamış

Ağaç ve beton evler

Ristrutturazione di charme a Courmayeur. Progetto a cura di arch. Alessandra Bonanni e Arch. Domenico Mazza, Alessandra Bonanni Studio Alessandra Bonanni Studio Rustik Evler
Alessandra Bonanni Studio

Alessandra Bonanni Studio
Alessandra Bonanni Studio
Alessandra Bonanni Studio

Kütük evler doğa içinde yer alabildikleri gibi kasabalarda veya beldelerde de tercih edilebilmektedir. Resimde yer alan ev bir kasabada yer alan ve taş malzemeleri kullanılarak yapılmış evin birinci katı olarak inşa edilmiş. Doğal malzeme olan taşlar ile doğal ağaçlar muhteşem bir uyum yakalayarak evin görsel açıdan eksiksiz ve kusursuz olması sağlanmış.

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