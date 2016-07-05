Mükemmel mutfağa sahip göl manzaralı bir ev

Homify; sizleri bu gün tanıdık bir ev olan, Arjantinli yönetmen Alejandro Agresti tarafından çekilen Göl Evi adlı filmin geçtiği muhteşem güzellikteki bir eve misafir oluyoruz. Manzara ile mimarinin birleşmesi sonucuna ortaya çıkan şahane ev, doğa ile iç içe ve mimari açıdan kıskandıracak derece de güzel. Doğal olması, doğal dekorasyona sahip bir ev olması ve muhteşem tasarımı ile sizleri ilk gördüğünüz andan itibaren etkileyen ve güzelliği ile kıskandıran bir ev. Homify farkı ile inceleyeceğiniz evin iç ve dış bölümleri ayrı ayrı tasarlanmış ayrı ayrı dekore edilerek her detay farklı bir şekilde yansıtılmış. Evin mutfağı ahşap olarak dekore edilerek estetik ve görsel açıdan eksiksiz olması sağlanmış.