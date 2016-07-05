Mükemmel mutfağa sahip göl manzaralı bir ev

Homify; sizleri bu gün tanıdık bir ev olan, Arjantinli yönetmen Alejandro Agresti tarafından çekilen Göl Evi adlı filmin geçtiği muhteşem güzellikteki bir eve misafir oluyoruz. Manzara ile mimarinin birleşmesi sonucuna ortaya çıkan şahane ev, doğa ile iç içe ve mimari açıdan kıskandıracak derece de güzel. Doğal olması, doğal dekorasyona sahip bir ev olması ve muhteşem tasarımı ile sizleri ilk gördüğünüz andan itibaren etkileyen ve güzelliği ile kıskandıran bir ev. Homify farkı ile inceleyeceğiniz evin iç ve dış bölümleri ayrı ayrı tasarlanmış ayrı ayrı dekore edilerek her detay farklı bir şekilde yansıtılmış. Evin mutfağı ahşap olarak dekore edilerek estetik ve görsel açıdan eksiksiz olması sağlanmış.
Planlanmış bir mutfak kuşkusuz bir evin mükemmel olmasını sağlar. Bu projede de planlanmış dekorasyonlar yapılmış ve mutfağın basit ama mükemmel bir mutfak olması sağlanmış. Basit ahşap mobilyalar ve muhafaza alanları ile mutfak işlevsel formda bir mutfak haline getirilmiş, planlı bir yerleşim ile işlevselliğinin yanında görselliği de oluşturulmuş. Dikdörtgen formların bolca yer aldığı ahşap mobilyalar ve dolaplar ile mutfak adası mutfağın sade ve düzgün bir görünüme sahip olmasını sağlamış.
Evin yemek odasının olduğu bölüm özel bir şekilde dekore edilerek göl manzarasına hakim, bahçe peyzajı ile iç içe bir yemek odası ortaya çıkarılmış. Basit bir ahşap yemek masası ve altı sandalye ile yemek masası takımı yemek odasında panoramik göl manzarasına karşı yemek yeme imkanına sahip olmanızı sağlamış. Yemek masası üzerine yerleştirilmiş olan aydınlatmalar be pencere önünde yer alan üst örtü yemek odasının yağmur ve güneşten korunmasını sağlayarak özel bir alan olmasına katkı sağlamış.
ev her ne kadar göl manzarasına hakim konumda olsa da bahçe de bir havuz projesi hazırlanmış ve uygulanarak havuz manzarasında yemek keyfi yaşamanız sağlanmış. Havuz klasik havuz konseptine aykırı bir şekilde tasarlanarak taş yürüme yolları ve yerden 20 cm yüksekte olacak şekilde yapılmış. Yeşil çimlerin olduğu bahçe de havuz yapılarak mükemmel bir bahçe oluşturulmuş.
evin bahçesinde havuzun dışında kalan alan estetik bir peyzaj ile görsel ve zarif bir bahçe haline getirilmiş. Çim alan üzerine basamaklı yürüyüş yolları yapılmış, ahşap kapılı garaja kadar ilerleyen bir bahçe yolu yapılarak bahçenin görselliği pekiştirilmiş. Ağaçların dibine taşlar yerleştirilerek peyzajın olabildiğince doğal olması sağlanmış.
Evin karşı tarafında, araba yolunun kenarında bindirme çatılı bir bahçe kulübesi yer alıyor. Bahçe işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin depolandığı bu geleneksel bina aynı zamanda evin trafosu ve elektrik tesisatlarının bir arada olduğu bir lan olarak kullanılıyor.