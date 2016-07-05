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Mükemmel mutfağa sahip göl manzaralı bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Yemek Odası
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Homify; sizleri  bu gün tanıdık bir ev olan, Arjantinli yönetmen Alejandro Agresti tarafından çekilen Göl Evi adlı filmin geçtiği muhteşem güzellikteki bir eve misafir oluyoruz.  Manzara ile mimarinin birleşmesi sonucuna ortaya çıkan  şahane ev, doğa ile iç içe ve mimari açıdan kıskandıracak derece de güzel. Doğal olması, doğal dekorasyona sahip bir ev olması ve muhteşem tasarımı ile sizleri ilk gördüğünüz andan itibaren etkileyen ve güzelliği ile kıskandıran bir ev. Homify farkı ile inceleyeceğiniz evin iç ve dış bölümleri ayrı ayrı tasarlanmış ayrı ayrı dekore edilerek her detay farklı bir şekilde yansıtılmış. Evin mutfağı ahşap olarak dekore edilerek  estetik ve görsel açıdan eksiksiz olması sağlanmış.

​Basit ve planlı mutfak

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Mutfak
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Planlanmış bir mutfak kuşkusuz bir evin mükemmel olmasını sağlar.  Bu projede de planlanmış dekorasyonlar yapılmış ve mutfağın basit ama  mükemmel bir mutfak olması sağlanmış. Basit ahşap mobilyalar ve muhafaza alanları ile mutfak işlevsel formda bir mutfak haline getirilmiş, planlı bir yerleşim ile işlevselliğinin yanında görselliği de oluşturulmuş. Dikdörtgen formların bolca yer aldığı ahşap mobilyalar ve dolaplar ile mutfak adası mutfağın sade ve düzgün bir görünüme sahip olmasını sağlamış.

Özel yemek odası

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Yemek Odası
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Evin yemek odasının olduğu bölüm özel bir şekilde dekore edilerek  göl manzarasına hakim, bahçe peyzajı ile iç içe bir yemek odası ortaya çıkarılmış. Basit bir ahşap yemek masası ve altı sandalye ile yemek masası  takımı yemek odasında panoramik göl manzarasına karşı yemek yeme imkanına sahip olmanızı sağlamış. Yemek masası üzerine yerleştirilmiş olan aydınlatmalar be pencere önünde yer alan  üst örtü yemek odasının yağmur ve güneşten korunmasını sağlayarak özel bir alan olmasına katkı sağlamış.

Havuzlu bahçe

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Havuz
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

ev her ne kadar göl manzarasına hakim konumda olsa da bahçe de bir havuz projesi hazırlanmış  ve uygulanarak havuz manzarasında yemek keyfi yaşamanız sağlanmış.  Havuz klasik havuz konseptine aykırı bir şekilde tasarlanarak taş yürüme yolları ve yerden 20 cm yüksekte olacak şekilde yapılmış. Yeşil çimlerin olduğu bahçe de havuz yapılarak mükemmel bir bahçe oluşturulmuş.

Sihirli peyzaj

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Bahçe
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

evin bahçesinde havuzun dışında kalan alan estetik bir peyzaj ile görsel ve zarif bir bahçe haline getirilmiş.  Çim alan üzerine basamaklı yürüyüş yolları yapılmış, ahşap kapılı garaja kadar ilerleyen bir bahçe yolu yapılarak bahçenin görselliği pekiştirilmiş. Ağaçların dibine taşlar yerleştirilerek peyzajın olabildiğince doğal olması sağlanmış.

Bahçenin alt bölümü

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Evler
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Evin karşı tarafında,  araba yolunun kenarında  bindirme çatılı bir bahçe kulübesi yer alıyor. Bahçe işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin depolandığı bu geleneksel bina aynı zamanda  evin trafosu ve elektrik tesisatlarının bir arada olduğu bir lan olarak kullanılıyor. 

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