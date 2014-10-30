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Fransız taşra romantizmini evinize taşıyın

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Taşra deyince aklınıza tozlu yollar, eski püskü evler, tezek kokulu, sıkıcı mahalleler geliyor olabilir aklınıza, ama iş Fransa taşrasına, hele de bu güzel ülkenin güneyinin taşrasına gelince, bu denklem tamamen değişiyor. Her daim popüler bir turist destinasyonu olmuş olan Fransa’nın güneyindeki kırsal bölgeler, birçoklarının da yaşam hayallerini süsleyecek kadar düzeldir. Yoğun renkleri, parlak ve göz alıcı doğal ışığı ve muhteşemn lavanta tarlalarıyla bu enfes coğrafya sanatçılara, yazarlarla, müzisyenlere de yüzyıllardır ilham verecek kadar özeldir. Bu taşra, yani “Provence” stilini artık başka coğrafyalarda kullanılan mobilyalarda ve dekorasyonlarda da görmek mümkün. Samim, davetkâr, arkadaş canlısı, rustik ve romantik olarak niteleyebileceğimiz bu Fransız taşra stilinie siz de düşkünseniz bu yazı tam size göre. Güney Fransa’yı filmlerden görüp aşık olan ya da oraya yolu düşüp aklı kalmış olan okurlarımız için, bu üslûbu kendi evlerine nasıl taşıyabileceklerine dair birkaç ipucu derledik:

Renkler

homify Duvar & ZeminHalı & Kilimler
homify

homify
homify
homify

Eğer renk skalası olarak da evinizin salonunda Güney Fransa kırlarından gelen bir esinti hissettirmek istiyorsanız, seçeceğiniz en güzel renklerden biri lavanta tarlalarının lila rengi olmalı. Elbette koca bir salonu lilayla donatmak hem riskli, hem de bir felaketle sonuçlanabilecek bir tercih olabilir, ama bu örnekte olduğu gibi canlı bir renk olan lilayı, daha donuk bir bej ya da krem rengiyle birleştirip iç açıcı ve ferah bir etki elde edebilirsiniz.

Doğal

planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
edictum – UNIKAT MOBILIAR

planter

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Provence deyince akla tabii ki ilk olarak muhteşem doğası geliyor. Uçsuz bucaksız uzanan lavanta tarlaları, muhteşem meyve ve çiçek kokuları ve göze hoş gelen engebeli arazisiyle, Fransız taşrasına ilişkin bir stil tanımlayacaksak bunun mutlaka önemli bir parçasını bizzat tabiat teşkil etmeli. Fotoğrafta gördüğünüz rustik tahta kasa içindeki çiçeklerle birlikte girdiği her eve o kendine özgü Güney Avrupa havasını taşıyabilecek bir parça. İçine nasıl bir çiçek ekeceğinizi seçmekse size kalmış elbette.

Rustik

Quill Bureau Loaf Ofis Alanları & Mağazalar
Loaf

Quill Bureau

Loaf
Loaf
Loaf

Güney Fransa’da yaygın olan stil elbette yerel, rustik ve doğal özelliklerle bezelidir. Dolayısıyla eviniz nerede olursa olsun, bu Akdeniz havasını estirmek istiyorsanıza, seçeceğiniz mobilyalar da buna uygun olmalı. Örneğin fotoğrafta gördüğünüz bu sandalye ve dolaplı çalışma masası girdiği en modern evin havasını bile değiştirebilecek kadar kendine özgü ve rustik bir parça. Eskitilmiş açık renkli ahşapın sıcaklığı ve samimiyeti, ilk bakışta insanın gönlünü çalarken, bu odanın zeminiyle de mükemmel bir uyum sağlayarak huzur veren bir atmosfer oluşturuyor.

Romantik

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Elbette Fransa’dan ve bu ülkenin güneyinden bahsediyorsak, romantizme bir paragraf açmadan olmaz. Bu yöreye özgü stilin romantizmini de evimizde bir odaya taşıyacaksak herhalde bunun için en iyi aday yatak odası ır. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Yumuşak renkler, farklı form, büyüklük ve renklerdeki çiçek desenleri, açık renk skalasının insanın içini ısıtan bir morla tamamlanması ve yatak örtüleri odaya hem çok şık, hem de son derece romantik bir hava katıyor.

Malzeme ve kumaşlar

Villa Vittoni, Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer Rustik Yatak Odası
Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer

Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer
Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer
Vittorio Bonapace 3D Artist and Interior Designer

Fransız taşra stilinde baskın olan malzeme ve kumaşlar hem rustik, hem de romantik tarzlarıyla öne çıkarlar. Bunun en güzel örneklerinden biri bu fotoğraftaki yatak, sandalye ve komodinde kullanılan açık renkli ahşap malzeme iken, bu renklere uyum sağlayan ve çok göze batmayan çarşaf ve yatak örtüsü de kompozisyonu en iyi şekilde tamamlıyor. Yatağın önündeki çamaşır sepetinin de sadece basit bir eşya olarak değil, bir dekoratif unsur olarak da bu eve ne kadar yakıştığına dikkatinizi çekeriz.

Ve açık hava

Manutti, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal BahçeMobilyalar
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

Elbette Fransız taşrasındaki bütün bu güzelliklerin hikmeti yörenin yumuşak, güneş ışığının hiç eksik olmadığı iklimiyle de alâkalı. Doalyısıyla, eğer eviniz buna müsaitse, bu kır havasını balkon ya da terasınızda da, fotoğraftaki gibi özenle seçilmiş, zarif mobilyalar sayesinde yaşayabilirsiniz. Açık renkleri ve ahşap vurgularıyla bu masa ve sandalye takımı, insanda saatlerce oturup güneşin ya da doğanın ve sohbetin tadını çıkarma isteği yaratıyor. 

Fransız taşra stili konusunda sizin de vereceğiniz ipuçları varsa, fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen.

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