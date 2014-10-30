Fransız taşra romantizmini evinize taşıyın

Taşra deyince aklınıza tozlu yollar, eski püskü evler, tezek kokulu, sıkıcı mahalleler geliyor olabilir aklınıza, ama iş Fransa taşrasına, hele de bu güzel ülkenin güneyinin taşrasına gelince, bu denklem tamamen değişiyor. Her daim popüler bir turist destinasyonu olmuş olan Fransa’nın güneyindeki kırsal bölgeler, birçoklarının da yaşam hayallerini süsleyecek kadar düzeldir. Yoğun renkleri, parlak ve göz alıcı doğal ışığı ve muhteşemn lavanta tarlalarıyla bu enfes coğrafya sanatçılara, yazarlarla, müzisyenlere de yüzyıllardır ilham verecek kadar özeldir. Bu taşra, yani “Provence” stilini artık başka coğrafyalarda kullanılan mobilyalarda ve dekorasyonlarda da görmek mümkün. Samim, davetkâr, arkadaş canlısı, rustik ve romantik olarak niteleyebileceğimiz bu Fransız taşra stilinie siz de düşkünseniz bu yazı tam size göre. Güney Fransa’yı filmlerden görüp aşık olan ya da oraya yolu düşüp aklı kalmış olan okurlarımız için, bu üslûbu kendi evlerine nasıl taşıyabileceklerine dair birkaç ipucu derledik: