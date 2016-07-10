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İnsanın ağzını açık bırakan 40 mükemmel mutfak modeli

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VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli MutfakMutfak Tezgâhları
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Birçok kuzey ülkesinde mutfak ayaküstü bir şeyler hazırlamak ve atıştırmak için kullanılan, özel günler dışında çok fazla vaktin harcanmadığı, dolayısıyla çok da özen gösterilmeyen bir odayken, Türkiye gibi ülkelerde bu durum değişir. Kimi zaman sadece yemek yapmak ve yemek için değil, misafir ağırlamak için bile kullanılan mutfaklar Türkiye'deki birçok evde en az salon kadar önemlidir ve buna bağlı olarak da hepimiz mutfağımızın dekorasyonuna, eşyalarına ve genel atmosferine çok büyük özen gösteririz. Öyle ki, farklı ve aklınıza gelmeyecek mutfak fikirleri ve örneklerini derlediğimiz yazılar da genellikle homify'ın en çok okunanları arasında oluyor. O halde lafı daha fazla uzatmadan konuya girelim ve sizi dünyanın farklı köşelerinde derlediğimiz, tarzı ve dekorasyonuyla insanın ağzını açık bırakan 40 mutfak modeliyle baş başa bırakalım.

1. Kusursuz bir mutfak adası

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

2. Ailece huzurlu zaman geçirmek için ideal

homify Kırsal Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

3. Ahşapla beyazın dansı

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

4. Modern ve asalet sahibi mutfak

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas MutfakDolap & Raflar
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

5. Rustik bir esinti

10 PRECIOSAS COCINAS CON LACANCHE, Gamahogar Gamahogar MutfakMutfak Malzemeleri
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

6. Her şey muntazam ve yerli yerinde

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

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7. Bir tiyatro sahnesi gibi görkemli

Moderne strakke kookeilanden, Tinnemans Keukens Tinnemans Keukens Modern Mutfak
Tinnemans Keukens

Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens

8. Hem şık hem biraz havai

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

9. Eskiye rağbet olsa böyle güzel mutfaklar çıkardı ortaya

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Endüstriyel Mutfak
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

10. Rengarenk mozaiklerle gelen canlılık

homify Kolonyal Mutfak Mozaik Rengarenk
homify

homify
homify
homify

11. Huzur verici tonlar

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

12. Küçük, samimi, şeker gibi

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

13. Minimalizmin retro ve ahşapla müthiş birleşimi

Modern meets Edwardian. Rencraft Klasik Mutfak
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

14. Kusursuz minimalizm

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Minimalist Mutfak
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

15. Sıcacık bir kır evi mutfağı

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Oturma Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

16. Minicik ama süper pratik

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

17. Siyahla beyazın asaleti

Appartamento fuori milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni MutfakMasa & Oturma Grupları Beyaz
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

18. Dinamik dokularla huzur veren ortam

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Klasik Mutfak
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

19. Sade, sakin ve ferah

Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

20. Hem pratik ve işlevsel, hem de çok şık

Mediterranean Style Rencraft Akdeniz Mutfak Ahşap Mavi
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

21. Rustik ve sürprizlerle dolu

Cocina Patagon Chef W30, Patagon Chef Patagon Chef MutfakDepo & Kiler Metal Gri
Patagon Chef

Patagon Chef
Patagon Chef
Patagon Chef

22. Manzaraya karşı öğle yemeği

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Modern Mutfak
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

23. Basit ve derli toplu

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky MutfakMasa & Oturma Grupları
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

24. Ultramodern dizaynı sevenler için

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl Modern Mutfak
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

25. Ahşabın sıcaklığıyla kendini bulan bir mutfak

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO İskandinav Mutfak Masif Ahşap Kahverengi
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

26. Basit, modern ve temizliği kolay

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Modern Mutfak
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

27. Geleceğin mutfağı

COCINAS MODERNAS, Maxel Maxel MutfakMutfak Tezgâhları
Maxel

Maxel
Maxel
Maxel

28. Kendine özgü bir ışıklandırma çözümü

Crespià, Dröm Living Dröm Living İskandinav Mutfak
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

29. Tam bir aile mutfağı

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

30. Taşın soğukluğuyla ahşabın sıcaklığının dansı

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

31. Klasik tarzın göz alıcılığı

Cocina de estilo americano , DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

32. Doğal malzemeyle gelen ferahlık

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Mutfak
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

33. Küçük alanlar, büyük çözümler

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS Eklektik Mutfak
SAS

SAS
SAS
SAS

34. Gün ışığıyla ferahlayan mutfak

Casa en Garín, 2424 ARQUITECTURA 2424 ARQUITECTURA Modern Mutfak Ahşap
2424 ARQUITECTURA

2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA

35. Eski günlerdeki gibi…

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

36. Siyah ve beyazın müthiş birlikteliği

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

37. Bir loft mutfağı, adeta evin kalbi

The Workshop, Henning Stummel Architects Ltd Henning Stummel Architects Ltd Modern Mutfak
Henning Stummel Architects Ltd

The Workshop

Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd

38. Bambaşka tarzların buluşması

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Rustik Mutfak
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

39. Mutfağa endüstriyel bir dokunuş

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yemek Odası
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

40. Bir zarafet ve evcimenlik sembolü

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Öncesi ve sonrası: 5 farklı ve göz alıcı banyo
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