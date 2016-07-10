İnsanın ağzını açık bırakan 40 mükemmel mutfak modeli

Birçok kuzey ülkesinde mutfak ayaküstü bir şeyler hazırlamak ve atıştırmak için kullanılan, özel günler dışında çok fazla vaktin harcanmadığı, dolayısıyla çok da özen gösterilmeyen bir odayken, Türkiye gibi ülkelerde bu durum değişir. Kimi zaman sadece yemek yapmak ve yemek için değil, misafir ağırlamak için bile kullanılan mutfaklar Türkiye'deki birçok evde en az salon kadar önemlidir ve buna bağlı olarak da hepimiz mutfağımızın dekorasyonuna, eşyalarına ve genel atmosferine çok büyük özen gösteririz. Öyle ki, farklı ve aklınıza gelmeyecek mutfak fikirleri ve örneklerini derlediğimiz yazılar da genellikle homify'ın en çok okunanları arasında oluyor. O halde lafı daha fazla uzatmadan konuya girelim ve sizi dünyanın farklı köşelerinde derlediğimiz, tarzı ve dekorasyonuyla insanın ağzını açık bırakan 40 mutfak modeliyle baş başa bırakalım.