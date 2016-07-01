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Giyinme odası nedir, nasıl dizayn edilir ?

ümit atdağ ümit atdağ
İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası
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Giyinme odaları,  giyinmenizi bir şölene dönüştürerek yatak odanızın dışında elbiselerinizi muhafaza ettiğiniz, giyinirken mutlu olduğunuz odalardır.  Ev dekorasyonlarında genel olarak yatak odası içerisinde yer alan giyinme odaları  zamanla yatak odası dışın açıkmış ve evin bir odası giyinme odası olarak dekore edilmeye başlanmıştır.  Giyinme odaları, kişisel tarza, zevklere ve beğenilere göre dekore edilir.  Evinizde ihtiyacınızın dışında fazladan bir odanız varsa veya çatı katında kullanmadığınız odalardan birini giyinme odası olarak dekore edebilir,  dışarı çıkmadan veya işe gitmeden önce  giyinip soyunacağınız bu alanı kendi özel odanız gibi de dekore edebilirsiniz. Giyinme odaları dizayn edilirken  doğru bir tasarım yaparak hem işlevsellik kazandırabilir hem de bütün elbiselerinizin muhafaza edileceği ve sade bir düzende bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Giyinme odalarında genel olarak açık dolap sistemleri tercih edilse de kişisel beğenilere göre kapaklı dolap sistemleri de tercih edilebilir. Elbise dolapları dışında çekmece sistemleri ile sürekli kullandığınız aksesuar, takı gibi eşyalarınızı da kolay ulaşılabilir bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Homify giyinme odası dekorasyonlarına örnek olması amacıyla estetik ve dekoratif giyinme odalarını bir araya getirerek sizlere alternatif giyinme odası dekorasyonu fikirleri sunuyor.

Açık dolap sistemleri

Armarios y Vestidores Alvic , ALVIC ALVIC Giyinme OdasıDepo
ALVIC

ALVIC
ALVIC
ALVIC

Geniş bir giyinme odasına sahipseniz  açık dolap sistemleri tercih ederek  giyinme aşamasında kombin fikirlerini kolayca oluşturabilir ve bu fikirler içinden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Örnek giyinme odasında olduğu gibi  açık dolap sistemleri oda dekorasyonu ile uyumlu bir şekilde tercih edilmiş genel konsept korunarak giyinme odasının hem işlevsel hem de dekoratif olması sağlanmış.

Raf sistemelri

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Giyinme odası olarak ayıracağınız odanız yeterli genişlikte değilse alternatif dekorasyon fikirlerinden biri olan raf sistemlerini tercih edebilirsiniz. Açık raf sistemleri sayesinde oda duvarını resimdeki gibi şık bir şekilde dekore edebilir ve giyinme odanızda kendiniz için yeterli bir harekat alanı oluşturabilirsiniz. Renk seçimlerini zevkinize göre yaparak dünyanızı daha renkli bir hale getirebilirsiniz.

Kapsamlı dekorasyonlar

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Giyinme odasına ihtiyaç duyan ve sık sık üzerini değiştiren biriyseniz resimdeki gibi kapsamlı ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir giyinme odasına ihtiyacınız var demektir. Açık dolap sistemlerinin yanında orta masa şeklinde dekore edilmiş takı çekmecesi ve beyaz rengin uyumlu olarak dizayn edilmiş olması  giyinme odasının muhteşem bir güzelliğe ve sadeliğe sahip olmasını sağlamış.

Estetik dekorasyonlar

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.K EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Giyinme odası  dekorasyonları yapılırken  dekorasyonun şık ve estetik çizgilerde olmasına özen göstermelisiniz. Resimde yer alan ince uzun bir geometriye sahip giyinme odasının dekorasyonu yapılırken açık dolap sistemleri tercih edilmiş, oda rengi ile uyumlu bir aydınlatma seçilmiş,  oda sonuna bir boy aynası konulara odanın daha fazla kalabalık olması önlenerek şık bir giyinme odası dekorasyonuna imza atılmış.

Dekoratif dolaplar

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası dressing room,giyinme odası,cupboard,dolap
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Giyinme odalarında tercih edilen dolaplar genellikle kapalı sistemlerdir.  Kapalı sistemler yerine giyinme odalarının   daha estetik bir görünüme sahip olması için cam kapaklı ve elbiselerinizi hem koruyan hem de  kolayca seçilmesini sağlayan sistemler tercih edebilirsiniz. Resimdeki gibi hem dekoratif hem de görsel bir giyinme odası sahibi olabilirsiniz.

Farklı kondeptler

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Giyinme odaları sadece giyinmek için değil aynı zamanda makyaj odası olarak da kullanılabilir. Resimde yer alan giyinme odası dekorasyonunda olduğu gibi hem elbiselerinizi muhafaza edebileceğiniz hem de makyaj odası olarak kullanabileceğiniz bir giyinme odası konsepti ile yatak odanızın sadece yatak odası olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Renk oyunları

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Giyinme odanızın farklı olmasını istiyorsanız resimdeki gibi  siyah beyaz çizgilere sahip bir dekorasyon yapabilir ve  giyinme odanızın rengarenk olmasını sağlayabilirsiniz. Mobilya seçimleri ve duvar kağıtlarının renkleri de seçtiğiniz renklerle uyumlu tonlarda olduğunda   giyinme odanızda renkli bir dünya yaratmış olursunuz.

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