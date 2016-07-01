Giyinme odası nedir, nasıl dizayn edilir ?

Giyinme odaları, giyinmenizi bir şölene dönüştürerek yatak odanızın dışında elbiselerinizi muhafaza ettiğiniz, giyinirken mutlu olduğunuz odalardır. Ev dekorasyonlarında genel olarak yatak odası içerisinde yer alan giyinme odaları zamanla yatak odası dışın açıkmış ve evin bir odası giyinme odası olarak dekore edilmeye başlanmıştır. Giyinme odaları, kişisel tarza, zevklere ve beğenilere göre dekore edilir. Evinizde ihtiyacınızın dışında fazladan bir odanız varsa veya çatı katında kullanmadığınız odalardan birini giyinme odası olarak dekore edebilir, dışarı çıkmadan veya işe gitmeden önce giyinip soyunacağınız bu alanı kendi özel odanız gibi de dekore edebilirsiniz. Giyinme odaları dizayn edilirken doğru bir tasarım yaparak hem işlevsellik kazandırabilir hem de bütün elbiselerinizin muhafaza edileceği ve sade bir düzende bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Giyinme odalarında genel olarak açık dolap sistemleri tercih edilse de kişisel beğenilere göre kapaklı dolap sistemleri de tercih edilebilir. Elbise dolapları dışında çekmece sistemleri ile sürekli kullandığınız aksesuar, takı gibi eşyalarınızı da kolay ulaşılabilir bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Homify giyinme odası dekorasyonlarına örnek olması amacıyla estetik ve dekoratif giyinme odalarını bir araya getirerek sizlere alternatif giyinme odası dekorasyonu fikirleri sunuyor.