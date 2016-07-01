Giyinme odası nedir, nasıl dizayn edilir ?

Giyinme odaları, giyinmenizi bir şölene dönüştürerek yatak odanızın dışında elbiselerinizi muhafaza ettiğiniz, giyinirken mutlu olduğunuz odalardır. Ev dekorasyonlarında genel olarak yatak odası içerisinde yer alan giyinme odaları zamanla yatak odası dışın açıkmış ve evin bir odası giyinme odası olarak dekore edilmeye başlanmıştır. Giyinme odaları, kişisel tarza, zevklere ve beğenilere göre dekore edilir. Evinizde ihtiyacınızın dışında fazladan bir odanız varsa veya çatı katında kullanmadığınız odalardan birini giyinme odası olarak dekore edebilir, dışarı çıkmadan veya işe gitmeden önce giyinip soyunacağınız bu alanı kendi özel odanız gibi de dekore edebilirsiniz. Giyinme odaları dizayn edilirken doğru bir tasarım yaparak hem işlevsellik kazandırabilir hem de bütün elbiselerinizin muhafaza edileceği ve sade bir düzende bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Giyinme odalarında genel olarak açık dolap sistemleri tercih edilse de kişisel beğenilere göre kapaklı dolap sistemleri de tercih edilebilir. Elbise dolapları dışında çekmece sistemleri ile sürekli kullandığınız aksesuar, takı gibi eşyalarınızı da kolay ulaşılabilir bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Homify giyinme odası dekorasyonlarına örnek olması amacıyla estetik ve dekoratif giyinme odalarını bir araya getirerek sizlere alternatif giyinme odası dekorasyonu fikirleri sunuyor.
Geniş bir giyinme odasına sahipseniz açık dolap sistemleri tercih ederek giyinme aşamasında kombin fikirlerini kolayca oluşturabilir ve bu fikirler içinden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Örnek giyinme odasında olduğu gibi açık dolap sistemleri oda dekorasyonu ile uyumlu bir şekilde tercih edilmiş genel konsept korunarak giyinme odasının hem işlevsel hem de dekoratif olması sağlanmış.
Giyinme odası olarak ayıracağınız odanız yeterli genişlikte değilse alternatif dekorasyon fikirlerinden biri olan raf sistemlerini tercih edebilirsiniz. Açık raf sistemleri sayesinde oda duvarını resimdeki gibi şık bir şekilde dekore edebilir ve giyinme odanızda kendiniz için yeterli bir harekat alanı oluşturabilirsiniz. Renk seçimlerini zevkinize göre yaparak dünyanızı daha renkli bir hale getirebilirsiniz.
Giyinme odasına ihtiyaç duyan ve sık sık üzerini değiştiren biriyseniz resimdeki gibi kapsamlı ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir giyinme odasına ihtiyacınız var demektir. Açık dolap sistemlerinin yanında orta masa şeklinde dekore edilmiş takı çekmecesi ve beyaz rengin uyumlu olarak dizayn edilmiş olması giyinme odasının muhteşem bir güzelliğe ve sadeliğe sahip olmasını sağlamış.
Giyinme odası dekorasyonları yapılırken dekorasyonun şık ve estetik çizgilerde olmasına özen göstermelisiniz. Resimde yer alan ince uzun bir geometriye sahip giyinme odasının dekorasyonu yapılırken açık dolap sistemleri tercih edilmiş, oda rengi ile uyumlu bir aydınlatma seçilmiş, oda sonuna bir boy aynası konulara odanın daha fazla kalabalık olması önlenerek şık bir giyinme odası dekorasyonuna imza atılmış.
Giyinme odalarında tercih edilen dolaplar genellikle kapalı sistemlerdir. Kapalı sistemler yerine giyinme odalarının daha estetik bir görünüme sahip olması için cam kapaklı ve elbiselerinizi hem koruyan hem de kolayca seçilmesini sağlayan sistemler tercih edebilirsiniz. Resimdeki gibi hem dekoratif hem de görsel bir giyinme odası sahibi olabilirsiniz.
Giyinme odaları sadece giyinmek için değil aynı zamanda makyaj odası olarak da kullanılabilir. Resimde yer alan giyinme odası dekorasyonunda olduğu gibi hem elbiselerinizi muhafaza edebileceğiniz hem de makyaj odası olarak kullanabileceğiniz bir giyinme odası konsepti ile yatak odanızın sadece yatak odası olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
Giyinme odanızın farklı olmasını istiyorsanız resimdeki gibi siyah beyaz çizgilere sahip bir dekorasyon yapabilir ve giyinme odanızın rengarenk olmasını sağlayabilirsiniz. Mobilya seçimleri ve duvar kağıtlarının renkleri de seçtiğiniz renklerle uyumlu tonlarda olduğunda giyinme odanızda renkli bir dünya yaratmış olursunuz.