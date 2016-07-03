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Kutu gibi evim olsun diyenler için 8 ideal ev

ümit atdağ ümit atdağ
VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
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Bu gün sizler için dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilmiş, müstakil ancak kutu gibi mimariye sahip ev modellerini inceliyoruz.  Kutu gibi ev olarak tanımlanan bu ev modelleri,  hem sempatik hem işlevsel  hem de konfor olarak en üst düzey de evler olarak insanların ilgisini çekiyor. Bu evlerin pratik olması, kolayca inşa ediliyor olması,  ekonomik olması  çağdaş mimari çizgilerine sahip olması nedeniyle kullanımı yaygınlaşmıştır. Farklı geometrik tasarımları, fonksiyonel kullanımı,  insanlarda hayranlık uyandıran güzelliği ile sizler için bir araya getirdiğimiz farklı ev modellerini birlikte inceleyelim.

Çağdaş tasarım

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ev tasarımı, projelendirmesi çok zor bir aşama olduğu için resimde yer alan modern mimariye sahip kutu gibi ev tanımına uygun bu ev modeli ilginizi çekiyor. Modern mimarisi,  ön avlusu ile olan uyumu, üst çatı örtüsü ile küçük ama şirin bir ev olarak  her bireyin sahip olmak isteyeceği bir güzelliğe sahip. Cam penceresi ile ışıl ışıl olarak düşünülmüş olan ve beyaz dış cepheye sahip   bu ev görenleri mutlu ediyor.

Kapsamlı ve eksiksiz

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Ev tasarımı küçükte olsa tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek  resimdeki gibi  bir ev tasarımı  yapabilir,  havuzu, balkonu ve verandası olan bir eve sahip olabilirsiniz. Resimde yer alan kutu gibi tanımına uygun küçük ama kapsamlı bir tasarıma sahip eve sahip olarak keyifli bir yaşam sürebilirsiniz.

Renk cümbüşü

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Lea Çeşme Houses

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Küçük ama bana ait olsun, benim dünyam olsun istiyorsanız resimdeki gibi modern küçük renklerin dans ettiği şirin bir ev tercih edebilirsiniz.  Alt katı küçük ve tek odadan oluşmuş, üst katı farklı geometriye sahip olan bu evin dış cephesi ve bahçesi renkler dünyası olarak  doğanın tüm renklerini barındırıyor.

Kutu gibi evler

Steel Nest on Greenfield thinkTREE Architects and Partners Modern Evler
thinkTREE Architects and Partners

Steel Nest on Greenfield

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Resimdeki gibi kolay inşa edilen ve istediğiniz tasarımı kolaylıkla yapabileceğiniz bir ev tasarımı yapabilirsiniz. Kırmızı ve beyaz rengin bir arada uyumlu bir şekilde  kutu konteynerların birleştirilmesi ile yapılmış olması  evinizin küçük olması handikapını ortadan kaldırmış.

Doğa da bir kübik ev

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Evinizin doğa  ile iç içe olması ve doğanın kalbinde yer alması  sizin daha ferah ve daha doğal bir ortamda yaşamanızı sağlar. Resimde yer alan  kübik ama doğa ile uyumlu olan bu ev örneğinde olduğu gibi  küçük kutu gibi ve muhteşem güzellikte bir ev tercih ederek yaşamınızın daha ferah ve daha doğal olmasını sağlayabilirsiniz.

Yazlık evler

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares Minimalist Evler
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

Yazlık bölgelerde  küçük ve şirin evler genellikle  bolca yer alır. Resimdeki gibi yazlık bir evin çok büyük olmasına gerek yoktur. Küçük olsun,şirin olsun muazzam bir sadelikte ve görsellikte olsun yeterlidir. Resimdeki evin küçük olması deniz kenarında yer alıyor omasına mani olmadığı gibi açık havanın  tadını çıkarmanızı da engellemeyecektir.

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Işıl ışıl evler

House HU, CONIX RDBM Architects CONIX RDBM Architects Modern Evler
CONIX RDBM Architects

CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects

Küçük ve kutu gibi olan evler resimdeki gibi özel bir aydınlatma sistemi ile aydınlatıldığında ışıl ışıl parlayan ev modeli ortaya çıkıyor.   Küçük olarak tasarlanmış olan evin ön cephesine veranda ve balkon eklenmiş havuz manzarası karşısında muhteşem bir güzellik oluşturularak evin küçük olması durumu arka plana atılmıştır.

Şık ve modern evler

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Eğer küçük, şık ve modern bir evim olsun diyorsanız resimdeki gibi basit bir tasarıma sahip doğal ortam ile uyumlu ve  estetik bir güzelliğe sahip bu evi tercih ederek doğanın ortasında yaşayabilirsiniz. İnce uzun bir hacmi olan ve iki odadan oluşan bu ev ana giriş kapısında yer alan verandası ile iki kişilik yaşam alanı olarak düşünülmüş.

Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim
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