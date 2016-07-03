Kutu gibi evim olsun diyenler için 8 ideal ev

Bu gün sizler için dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilmiş, müstakil ancak kutu gibi mimariye sahip ev modellerini inceliyoruz. Kutu gibi ev olarak tanımlanan bu ev modelleri, hem sempatik hem işlevsel hem de konfor olarak en üst düzey de evler olarak insanların ilgisini çekiyor. Bu evlerin pratik olması, kolayca inşa ediliyor olması, ekonomik olması çağdaş mimari çizgilerine sahip olması nedeniyle kullanımı yaygınlaşmıştır. Farklı geometrik tasarımları, fonksiyonel kullanımı, insanlarda hayranlık uyandıran güzelliği ile sizler için bir araya getirdiğimiz farklı ev modellerini birlikte inceleyelim.