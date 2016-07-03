Kutu gibi evim olsun diyenler için 8 ideal ev

Bu gün sizler için dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilmiş, müstakil ancak kutu gibi mimariye sahip ev modellerini inceliyoruz. Kutu gibi ev olarak tanımlanan bu ev modelleri, hem sempatik hem işlevsel hem de konfor olarak en üst düzey de evler olarak insanların ilgisini çekiyor. Bu evlerin pratik olması, kolayca inşa ediliyor olması, ekonomik olması çağdaş mimari çizgilerine sahip olması nedeniyle kullanımı yaygınlaşmıştır. Farklı geometrik tasarımları, fonksiyonel kullanımı, insanlarda hayranlık uyandıran güzelliği ile sizler için bir araya getirdiğimiz farklı ev modellerini birlikte inceleyelim.
Ev tasarımı, projelendirmesi çok zor bir aşama olduğu için resimde yer alan modern mimariye sahip kutu gibi ev tanımına uygun bu ev modeli ilginizi çekiyor. Modern mimarisi, ön avlusu ile olan uyumu, üst çatı örtüsü ile küçük ama şirin bir ev olarak her bireyin sahip olmak isteyeceği bir güzelliğe sahip. Cam penceresi ile ışıl ışıl olarak düşünülmüş olan ve beyaz dış cepheye sahip bu ev görenleri mutlu ediyor.
Ev tasarımı küçükte olsa tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek resimdeki gibi bir ev tasarımı yapabilir, havuzu, balkonu ve verandası olan bir eve sahip olabilirsiniz. Resimde yer alan kutu gibi tanımına uygun küçük ama kapsamlı bir tasarıma sahip eve sahip olarak keyifli bir yaşam sürebilirsiniz.
Küçük ama bana ait olsun, benim dünyam olsun istiyorsanız resimdeki gibi modern küçük renklerin dans ettiği şirin bir ev tercih edebilirsiniz. Alt katı küçük ve tek odadan oluşmuş, üst katı farklı geometriye sahip olan bu evin dış cephesi ve bahçesi renkler dünyası olarak doğanın tüm renklerini barındırıyor.
Resimdeki gibi kolay inşa edilen ve istediğiniz tasarımı kolaylıkla yapabileceğiniz bir ev tasarımı yapabilirsiniz. Kırmızı ve beyaz rengin bir arada uyumlu bir şekilde kutu konteynerların birleştirilmesi ile yapılmış olması evinizin küçük olması handikapını ortadan kaldırmış.
Evinizin doğa ile iç içe olması ve doğanın kalbinde yer alması sizin daha ferah ve daha doğal bir ortamda yaşamanızı sağlar. Resimde yer alan kübik ama doğa ile uyumlu olan bu ev örneğinde olduğu gibi küçük kutu gibi ve muhteşem güzellikte bir ev tercih ederek yaşamınızın daha ferah ve daha doğal olmasını sağlayabilirsiniz.
Yazlık bölgelerde küçük ve şirin evler genellikle bolca yer alır. Resimdeki gibi yazlık bir evin çok büyük olmasına gerek yoktur. Küçük olsun,şirin olsun muazzam bir sadelikte ve görsellikte olsun yeterlidir. Resimdeki evin küçük olması deniz kenarında yer alıyor omasına mani olmadığı gibi açık havanın tadını çıkarmanızı da engellemeyecektir.
Küçük ve kutu gibi olan evler resimdeki gibi özel bir aydınlatma sistemi ile aydınlatıldığında ışıl ışıl parlayan ev modeli ortaya çıkıyor. Küçük olarak tasarlanmış olan evin ön cephesine veranda ve balkon eklenmiş havuz manzarası karşısında muhteşem bir güzellik oluşturularak evin küçük olması durumu arka plana atılmıştır.
Eğer küçük, şık ve modern bir evim olsun diyorsanız resimdeki gibi basit bir tasarıma sahip doğal ortam ile uyumlu ve estetik bir güzelliğe sahip bu evi tercih ederek doğanın ortasında yaşayabilirsiniz. İnce uzun bir hacmi olan ve iki odadan oluşan bu ev ana giriş kapısında yer alan verandası ile iki kişilik yaşam alanı olarak düşünülmüş.