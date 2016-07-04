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Gününüzü güzelleştirecek 7 bahçe

Aydin Sanli Aydin Sanli
Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Balkon, Veranda & Teras
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Evlerin arka kısmındaki bahçeler ta Roma İmparatorluğu'na kadar temelleniyor. Romalılar yüzlerce yıl önce inşa ettikleri evlerde bir arka bahçe olmasına özen gösteriyor ve bu bahçelerde ailecek dinlenip sosyalleşiyorlardı. 

Bu gelenek günümüzde pek çok ülkenin mimarisinde de görülüyor. Bahçelere bahçenin büyüklüğüne göre küçük bir çimenlik alan, barbekü ya da havuz koymak mümkün. Bu yazıda hoşunuza gidecek bahçelerden bir derleme yaptık. Hazırsanız, başlayalım. 

Beyaz duvarların sadeliği

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Balkon, Veranda & Teras
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Beyaz duvarlar ışığı yansıtıyor ve bahçenin daha geniş görünmesini sağlıyor. Bu özellik küçük bahçelerde çok önem kazanıyor, zira bahçenin geniş görünmesi içindekilere daha fazla huzur veriyor. Beyazın bir diğer özelliği ise her renge ve malzemeye uyumlu oluşu. Burada da ahşabın beyaz duvarlarla ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. 

Rustik bahçe

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Modern Havuz
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Bu bahçede sekiz kişinin oturabileceği masa sayesinde kalabalık toplantılar yapmak mümkün. Havuz küçük olsa da sıcak yaz günlerinde serinlemek için birebir. Bahçenin doğal taşlı yan duvarları bahçeye rustik bir hava kazandırıyor. 

Bahçeniz için daha fazla ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İç bahçe

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje Asyatik Bahçe
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

Genellikle küçük iç bahçeler farklı daire ve evleri birleştiriyor. Bu bahçeler küçük de olsa ev sahiplerinin temiz hava eşliğinde kitap okumasını ya da dinlenmesini sağlıyor. Hiç olmazsa evden çıkarken biraz yeşillik görmek herkese iyi geliyor. 

Bu resimdeki iç bahçe palmiye ağaçları, bambular ve doğal taşların birleşimiyle harika bir tropikal bahçe olmuş. 

Küçük bahçe

Reforma de vivienda en el Centro de Pamplona, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra Minimalist Bahçe
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

Küçücük bir bahçe bile hiç bahçe olmamasından iyidir. Burası da apartmanın ışık boşluğu gibi olsa da, küçük bir düzenlemeyle ferah bir bahçeye dönüşmüş. Beyaz duvarlar sayesinde aydınlık bir bölüme dönüşen bahçe, yuvarlak masa ve bitkilerle daha da güzel hale gelmiş. 

Rengarenk

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Balkon, Veranda & Teras
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Söz konusu geniş bir bahçe olunca devreye mimarların girmesinde fayda var. Bu bahçede de mimarların parmağının olduğu çok açık. Renkler ve geometri yerli yerinde. Yeşil ve mavi adeta ahenkle dans ediyor. Ahşap ve pergola çözümler sayesinde kapalı bölümü de olan bahçe son derece kullanışlı. 

Şehirde bir vaha

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Modern Bahçe
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Eğer şehir içinde ve kalabalık yerlerde bir bahçe tasarlıyorsanız, bu bahçenin size şehrin boğuculuğunu çabucak unutturacak bir yer olması lazım. Bu küçük bahçe de yemyeşil bir vahaya dönüştürülmüş. Derme çatma sehpalar, dümdüz bembeyaz saksılar bahçeye adeta bir kır evi bahçesi havası kazandırmış. 

Lüks arka bahçe

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Bahçe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Küçük bir alan da lüks bir bahçeye dönüştürülebilir. Küçük ama insanı adeta içine çeken havuz elbette bahçenin baş rolünde. Küçük şelaleden akan suyun sesinin bahçede oturanları dinlendireceğinden hiç kuşku yok. Yeşil bitkiler ise bahçeye renk katıyor. 

Bahçeler ilginizi çekiyorsa, bu yazı da tam sizlik.

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