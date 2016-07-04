Gününüzü güzelleştirecek 7 bahçe

Genellikle küçük iç bahçeler farklı daire ve evleri birleştiriyor. Bu bahçeler küçük de olsa ev sahiplerinin temiz hava eşliğinde kitap okumasını ya da dinlenmesini sağlıyor. Hiç olmazsa evden çıkarken biraz yeşillik görmek herkese iyi geliyor.

Bu resimdeki iç bahçe palmiye ağaçları, bambular ve doğal taşların birleşimiyle harika bir tropikal bahçe olmuş.