9 harika ağaç ev

Ağaç evler sadece ormanlık bölgelerde kullanılan bir çözüm olmaktan çoktan çıktı. Artık dünyanın her yerinde çok estetik ağaç evler görmek mümkün. Ağaç evler öyle moda ki, bazı modern yapılarda bile ağaç ev esintilerine rastlanıyor.
Bugün size çeşitli ağaç evlerden seveceğinizi düşündüğümüz bir derleme yaptık. Klasik kulübelerden, yeni nesil minimalist ağaç evlere uzanan bu seçkiyi beğeneceğinizi umuyoruz. Hazır mısınız?
Biraz geleneksel bir başlangıç yapmak istedik. Bunun kadar rustik bir ağaç ev bulamayacağınızı düşünüyoruz. Kayak merkezlerinde rastlanan ağaç evlere benzeyen ev, oldukça geniş görünüyor. Kocaman bir verandaya sahip evde en dikkat çekici özelliklerden biri ahşapta renk olarak iki farklı tonun kullanılmış olması.
Ağaç eve sahip olunca, ahşap bakımı konusunda hizmet veren profesyonellere de ihtiyaç var. Buradan bu konuda hizmet veren profesyonellere ulaşabilirsiniz.
Geleneksel bir evden oldukça farklı bir eve geçiyoruz. Sanırız bu evin mimarlarının aldığı brief, bir ağaç ev istendiği ama son derece modern bir yapı olması gerektiği doğrultusundaydı. Mimarlar bu briefin gerekliliğini sonuna kadar yerine getirmişler.
Ahşap ev dedik ama bu şirin kulübeyi de seçkiye dahil etmeden edemedik. Bahçenize ahşaptan böyle bir müştemilat inşa etmek isteyebilirsiniz. Eminiz sıcak yaz günlerinde bahçede geçen vakti daha kolay hale getirecektir.
Bu modern ev ne kadar da olağanüstü görünüyor. Bu ev ahşabın şehir ortamında da çok hoş görünebileceğinin bir kanıtı gibi. Enine ahşap panellerden inşa edilmiş evin kapıları ise farklı bir renk tonunda tercih edilmiş ve ortaya hoş bir kontrast çıkmış.
Hiç nefesinizi kesmeyen bir ahşap ev gördünüz mü? Varsa bile biz henüz rastlamadık ve rastlamak da istemiyoruz. Bu yekpare ahşap ev de tüm zamanlara hizmet ediyor ve yumuşak rengiyle olağanüstü görünüyor. Bu evin avlusunda barbekü keyfine değer biçilemez sanıyoruz.
Böyle bir ahşap eve sahip olmayı düşlüyorsanız, çardaklar da ilginizi çekebilir.
Boşluklu ince keresteler sayesinde modern bir görüntü kazanan bu ev, tarz ve estetiği bir araya getirme konusunda bir başyapıt gibi duruyor. Modern bir iç mekana sahip evin dışı isi kır dokusuna sahip. Ormanın içindeki ev, bulunduğu ortamla da son derece uyumlu.
Ağaç kütüklerinden yapılmış bu evin yapımında ince ince çalışıldığını düşünüyoruz. Her ne kadar kütük evler basit olarak algılansa da ortaya çıkan sonuç son derece güzel. Biraz hayal gücümüzü zorlayarak, bu koyu renkli şaheserin içinde tüylü halılar ve romantik bir şömine olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk kış gecelerinde insanın içini ısıtacak cinsten.
Bu ev klasik ahşap evle, modern estetiği bir araya getiren bir anlayışa sahip. Alt katın çıplak beton olarak bırakıldığı binada üst katlar ahşap panellerle kaplanmış. Bu şekilde hem şehir duygusu, hem de kır duygusu aynı yapıda bir araya getirilmiş.
Son olarak içinde bulunduğu çevreyle son derece uyumlu bu ahşap evi göstermek istiyoruz. Yapı göz alıcı ayrıntılara sahip olmasa da içinde bulunduğu bahçeyle yarattığı uyum sayesinde göz kamaştırıcı bir özelliğe kavuşuyor.
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