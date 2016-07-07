9 harika ağaç ev

Biraz geleneksel bir başlangıç yapmak istedik. Bunun kadar rustik bir ağaç ev bulamayacağınızı düşünüyoruz. Kayak merkezlerinde rastlanan ağaç evlere benzeyen ev, oldukça geniş görünüyor. Kocaman bir verandaya sahip evde en dikkat çekici özelliklerden biri ahşapta renk olarak iki farklı tonun kullanılmış olması.

Ağaç eve sahip olunca, ahşap bakımı konusunda hizmet veren profesyonellere de ihtiyaç var. Buradan bu konuda hizmet veren profesyonellere ulaşabilirsiniz.