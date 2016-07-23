Önce&Sonra: 5 farklı mutfak dönüşümü

Herhalde renovasyon projelerinde dış cepheden sonra en çok ilgi çeken bölüm mutfaklar oluyor. Zira mutfak evin en fazla zaman geçirilen bölümlerinden biri ve mutfakta çok fazla ayrıntı bulunuyor. Mutfaklar zamanın getirdiği yenilikleri barındırıp, geçen zamana ayak uydurmalı.

Bu yazımızda size 5 küçük mutfağın olağanüstü dönüşümünü göstereceğiz. Bazı projelerde kullanım alanı duvarın kaldırılmasıyla genişletilmiş. Bazılarında ise kullanım alanı sabit kalmış ama mutfaklar adeta metamorfoz geçirmiş. Bu halleriyle mutfaklar ailelerin keyifle bir araya geleceği mekanlara dönüşmüş. Mutfakları görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Haydi gelin başlayalım.