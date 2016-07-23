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Önce&Sonra: 5 farklı mutfak dönüşümü

Aydin Sanli Aydin Sanli
REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Modern Mutfak
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Herhalde renovasyon projelerinde dış cepheden sonra en çok ilgi çeken bölüm mutfaklar oluyor. Zira mutfak evin en fazla zaman geçirilen bölümlerinden biri ve mutfakta çok fazla ayrıntı bulunuyor. Mutfaklar zamanın getirdiği yenilikleri barındırıp, geçen zamana ayak uydurmalı. 

Bu yazımızda size 5 küçük mutfağın olağanüstü dönüşümünü göstereceğiz. Bazı projelerde kullanım alanı duvarın kaldırılmasıyla genişletilmiş. Bazılarında ise kullanım alanı sabit kalmış ama mutfaklar adeta metamorfoz geçirmiş. Bu halleriyle mutfaklar ailelerin keyifle bir araya geleceği mekanlara dönüşmüş. Mutfakları görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Haydi gelin başlayalım.

Önce: Fonksiyonel ama demode

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Mutfak çok da kötü durumda değil. Ancak oldukça eski moda bir tasarıma sahip. Mutfak küçük, kasvetli ve karolar son derece demode. Ahşap doğramalar da eski moda. Bu mutfağın kesinlikle bir dönüşüme ihtiyacı var. Dönüşümden sonraki hali için imleci aşağıya kaydırın. 

Sonra: Açık ve ferah

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Mutfağın yeni hali, aydınlık, ferah ve iç açıcı. Mutfağın çeper duvarları ortadan kaldırılarak mutfak evin diğer bölümleriyle entegre edilmiş. Ortaya bir mutfak adası yerleştirilmiş. Hem tezgah, hem de yemek masası olarak işlev gören ada yerden tasarruf sağlıyor. Arka bölümdeki dolaplar, ankastre elektrikli cihazları da barındırıyor. Aydınlatma çözümleri mutfağa sevimli bir hava katmış.

İşlevsel bir mutfak için size yakın bir mutfak planlayıcısı bulabilirsiniz.

Önce: Çağdışı

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Bu mutfağın en önemli sorunu zeminin bir kısmının çökmüş olmasaydı. Mutfağı dönüştürecek profesyonelleri bekleyen en önemli sorun buydu. Onun yanı sıra mutfağın havalandırması da bir başka sorundu. Karanlığk mutfağın aydınlığa kavuşturulması da önemliydi. Doğal ışığın girmediği mutfak bu haliyle çok kasvetli görünüyor ve sil baştan bir dönüşümü hak ediyor. 

Sonra: Işıl ışıl bir mutfak

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Beklendiği gibi mutfak sil baştan yenilenmiş. Mobilyalardan zemine kadar her yer gıcır gıcır. Dolaplar eski dolaplara göre çok daha estetik ve işlevsel olmuş. Tezgahın kahverengisi ve dolapların beyaz rengi hoş bir kontrast yaratmış. Tezgahın olduğu duvara açılan pencere mutfağın aydınlık ve ferah olmasını sağlamış. 

Öncesi: Tarih öncesinden

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Bu küçük mutfak hiç davetkar görünmüyor. Yer döşemelerinden duvardaki fayanslara kadar her şey adeta geçmiş yüzyıllardan gibi görünüyor. Üstelik mutfaktaki florasan aydınlatma mutfağı soğuk gösteriyor. Kesinlikle kısa sürede değişmeli. 

Sonra: Modern ve konforlu

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Bunun az önceki mutfak olduğuna inanabiliyor musunuz? Mutfak komple yenilenmiş. Bembeyaz mobilyalarıyla oldukça ferah görünüyor. Mutfağa hakim olan beyaz renk yerler, duvar ve sandalyelerdeki turuncu renkle dengelenmiş.  Mutfak tezgahı ise bembeyaz görüntüsüyle oldukça davetkar görünüyor.

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Önce: Darmadağınık

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Modern Mutfak
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Mutfak şu ana kadar gördüğümüz mutfaklardan daha geniş olmasına rağmen öyle yanlış düzenlenmiş ki, son derece sıkışık görünüyor. Mutfak dolapları olmasına rağmen mutfak malzemeleri her tarafa dağılmış durumda. Mutfakta kullanılan renkler de mutfağa itici bir hal kazandırmış. Işıklandırma da mutfağı son derece soğuk gösteriyor. 

Sonra: İşlevsel

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Modern Mutfak
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Mutfağın çevresi değişmiş. Alt dolapların kahverengi olduğu mutfakta, üst dolaplar ise beyaz olarak tercih edilmiş. Elektrikli cihazlar için ise inoks doku seçilmiş. Mutfak bu haliyle çok daha tertipli ve düzenli görünüyor. 

Önce: İçler acısı

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Şu ana kadar gördüğümüz mutfaklar kötü durumda olsa da yine de işlev gösteriyorlardı ancak bu mutfak tam bir harabe. Mutfak neresinden tutsanız elinizde kalıyor, o yüzden acil bir elden geçirmeye ihtiyacı var. 

Sonra: Minimalist

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Modern Mutfak
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Kiler ve mutfak alanı şık kapıyla birbirinden ayrılmış. Mutfak bembeyaz dolaplarla donatılmış. Tezgah ile de siyah ve beyazın klasik karşıtlığından faydalanılmış. Duvarlarda ise bu kontrastı yumuşatmak için gri tercih edilmiş. Elektrikli cihazlar da bu renk tercihlerine göre seçilmiş. 

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa, bu yazıya da bir bakın deriz. 

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