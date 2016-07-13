Bayılacağınız 10 konforlu ev

Bugün sizi Polonya'ya götüreceğiz ve tasarımlarıyla büyüleyen 10 farklı eve kısa bir bakış atacağız. Bu evlerin çoğu birbirine benziyor gibi görünse de, hepsinin farklı karakteristikleri var ve bu özellikler hepsini birbirinden farklı kılıyor.
Tüm evler samimi, sıcak ve konforlu. Hepsi de huzurlu birer aile evi. Hepsini de beğeneceğinizden endişemiz yok. Gelin yavaş yavaş turumuza başlayalım.
Harika evler seçkimizi, seçkinin adına yaraşır bu güzel evle açıyoruz. Gerek evin mimarisi, gerekse de peyzajın güzelliğiyle göz dolduran evin en belirgin yanı yeşille maviye kucak açması. Evin dış cephesindeki doğal taş kaplama eve rustik bir esinti kazandırırken, evin diğer yerlerinden modernlik fışkırıyor. Giydirme çatıda bulunan güneş panelleriyle temiz enerji kullanan ev olağanüstü yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor. Ahşap zeminli güneşlenme alanları ve bahçedeki çimenler arasında harika bir uyum bulunuyor.
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Bu evi görünce insanın dilinin tutulması işten bile değil. Çok görkemli olmamasına rağmen insan gözlerini evden alamıyor. Veranda bölümündeki küçük havuz, evin estetik değerini yükseltmiş. Evin beyaz rengine rağmen verandanın kahverengi ahşapla kaplanması çok hoş bir kontrast sağlamış.
Evin alt katına ve üst katına ayrı ayrı baktığınızda sanki iki değişik eve bakıyor gibi oluyorsunuz. Alt kat ve üst arasında hacimsel farkın yanı sıra dış cepheler itibarıyla dokusal fark da mevcut. Alt kat doğal taşla kaplıyken, üst kat ahşap panellerle kaplanmış vaziyette. Evin bahçesinin peyzajı da göz alıcı. Bu ev bu haliyle son derece dingin ve huzur verici görünüyor.
Siyah ve beyazın sonsuz ortaklığından oluşan bu ev klasik bir şaheser gibi görünüyor. Bahçenin peyzajı bir harika. Ardıç kümeleri verandadaki saksılara bile uzanmış. Evin pencere ve kapı çerçeveleri ahşap tercih edilmiş ve eve ilginç bir hava katıyorlar. Bu evin modasının geçmeyeceğinden emin olabiliriz.
Bu ev doğal ışığın evin her yerine dolmasını sevenler için birebir. Yüksek çatı tavanıyla modern bir tasarım örneği olan ev, cam ön cephesiyle de estetik olarak göz dolduruyor. Belki mahremiyetine düşkün olanların tercihi olmaz ama gün ışığıyla dans etmek isteyenler için bulunmaz bir ev.
Bu ev tipik bir orta ve kuzey Avrupa evi. Sağlam çatı, rengi ve materyali itibariyle evin cepheleriyle kontrast teşkil ediyor. Evin ön cephesindeki küçük balkon ise evin tasarımına hareket kazandırmış. Bugün gördüğümüz diğer evler gibi bu ev de davetkar ve işlevsel bir verandaya sahip.
Bu ev şu ana kadar gördüklerimizden farklı bir tasarıma sahip. Giydirme çayı kullanılmayan evin damı böylelikle kullanım alanı olarak da işlev görebiliyor. Çatıdaki güneş enerjisi panelleri evde temiz enerjinin kullanıldığının göstergesi. Bahçede minimalist bir tasarım benimsenmiş. Ahşap güneşlenme alanları, havuz ve çimenlik alanlar birbirleriyle gayet uyumlu.
Sade ve konforlu bu evin temel renkleri gri ve beyaz olarak seçilmiş. Bu renkler eve modern bir görüntü kazandırmış. Evin hem iç hem de dış verandası bulunuyor. Böylece mevsimin durumuna göre oksijen alarak oturmak mümkün olabiliyor.
Bu ev bir harika değil mi? Bu yazıda gördüğümüz evlerin en genişi olan bu ev iki katlı ve farklı hacimlere sahip. Bahçesi, kapalı verandası, ve açık verandası bulunuyor. Tasarım, renk ve form itibarıyla klasik bir görünümü olan ev tüm ailenin keyifle yaşayabileceği bir yaşam alanı olmuş.
Bu yazımızı bu evle kapatıyoruz. Geniş pencereleri sayesinde güneş ışığının bolca girdiği bu ev, oldukça ferah görünüyor. Beyaz rengiyle dışarıdan da ferah görünen evin bahçe ve veranda tasarımı da parmak ısırtıyor.
Bu evler hoşunuza gittiyse şunlara da muhakkak göz atın deriz.