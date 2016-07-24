Çeşme'de olağanüstü bir ev

Bugün sizi son yılların en gözde tatil merkezi Çeşme'ye götürüyoruz. Seçkin bir tatil merkezi olan ilçenin müdavimleri de seçkin insanlar oluyor ve bu ilçenin mimarisine de yansıyor. Tanıtacağımız olağanüstü villa da bu seçkin mimarinin bir ürünü.
1982 yılında İzmir'de kurulan Mimode Mimarlık 80 kişilik personeliyle konuttan sosyal tesislere kadar çok farklı alanlarda tasarımlar yapıyor. Bugünkü gezeceğimiz villa da firmanın imzasını taşıyor.
Salon oldukça geniş ve yüksek tavanıyla ferah bir yaşam alanı. Geniş pencereleri ve cam kapıları sayesinde içeriye bol miktarda gün ışığı giriyor ve mekan bir kat daha ferahlaşıyor. Genel itibariyle modern mobilyaların kullanıldığı salonda bazı aksesuarlar sayesinde farklı esintilere de gidilmiş. Saksılardaki koçanlar salona rustik bir hava katmış.
Bu resimde de salonu bir başka açıdan görüyoruz. Asma katla kaplı olmayan bölümde tavan en tepeye kadar uzanıyor ve salona çok hoş bir derinlik duygusu katıyor. Bu yükseklikteki pencereler salonun oldukça aydınlık olmasına katkı sağlıyor. Evin duvarları ve zeminlerin açık renk tercih edilmesi mekanın ferahlığına katkı sağlıyor. Cam aydınlatma unsurları ise, salonun genel kompozisyonuna hizmet ediyor.
Salonla bir arada bulunan mutfak da evin geneli gibi son derece aydınlık. Duvarın bir bölümünde kullanılan doğal taşlar mutfakta rustik esintiler esmesini sağlıyor. Doğal rattan masa ve sandalyeler ise mutfağa klas bir dokunuşta bulunmuş.
Mutfağın açık renkli duvar ve zeminleriyle, siyah tezgahlar hoş bir kontrast oluşturuyor. Elektrikli cihazlarda ise bu kontrastı dengeleyen inoks doku tercih edilmiş.
Asma kat, bir sohbet alanı olarak tasarlanmış. İki tane tasarım ürünü koltuk ve fiskos masası, zemin döşemeleriyle uyum sağlıyor. Tavandaki ahşap paneller de evin genelinde gördüğümüz rustik çizgilerin bir devamı niteliğinde. Böyle aydınlık bir alanda ve tasarım ürünü koltuklarda kahve yudumlamanın keyfi paha biçilemez olsa gerek.
Misafirler için tasarlanan yatak odasında kahverengi ve turuncu tonların uyumu dikkat çekiyor. Duvarların koyu kahverengi kaplandığı odada nevresim takımları turuncu-kahverengi arası seçilerek bütünlük sağlanmış. Beyaz raf ve makyaj masası ise kontrast sağlıyor.
Evin prensesi için hazırlanan odada ise pembenin hakimiyeti dikkat çekiyor. Pembe ve beyazın uyumu ve zeminde tercih edilen koyu renk dikkat çekici bir kontrast sağlıyor.
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Ebeveyn yatak odasında ise klasik renk paletinden taviz verilmemiş. Koyu kahve yer döşemesi ve kapı doğramaları, odanın çeşitli yerlerinde kullanılan beyaz, krem ve bej tonlarla dengelenmiş. Balkona açılan kapı ve penceresi sayesinde bol ışık alan odada dinlenmiş olarak uyanmamak mümkün değil gibi.
Banyoda sade bir tasarım tercih edilmiş. Gri ve beyazın klasik uyumundan faydalanılan banyoda ahşap doğrama ve ahşap rafla kontrast sağlanmış.
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