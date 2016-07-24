Çeşme'de olağanüstü bir ev

Bugün sizi son yılların en gözde tatil merkezi Çeşme'ye götürüyoruz. Seçkin bir tatil merkezi olan ilçenin müdavimleri de seçkin insanlar oluyor ve bu ilçenin mimarisine de yansıyor. Tanıtacağımız olağanüstü villa da bu seçkin mimarinin bir ürünü.

1982 yılında İzmir'de kurulan Mimode Mimarlık 80 kişilik personeliyle konuttan sosyal tesislere kadar çok farklı alanlarda tasarımlar yapıyor. Bugünkü gezeceğimiz villa da firmanın imzasını taşıyor.