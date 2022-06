Estetik dostu ithal duvar kağıdı modelleri

Bir zamanların vazgeçilmez duvar dekorasyonu malzemelerinden olan duvar kağıtları son yıllarda yine adından söz ettirmeye başladı. Duvar kağıtları dekorasyon sahnesine bu kez çok daha iddialı dönmeye hazırlanıyor, zira artık duvar kağıtları konusunda tüketiciler önceki yıllara oranla çok daha fazla alternatife sahipler. Üstelik bu çeşitlilik sadece desen konusuyla da sınırlı değil. Yeni teknolojiler sayesinde üç boyutlu duvar kağıtları ya da ipek veya farklı lifler gibi değişik malzemelerin duvar kağıtlarında kullanılmas gibi yenilikler dışında, ayrıca su, buhar, yağ gibi maddelere dayanıklı malzemeden üretilen ürünler sayesinde duvar kağıtları artık mutfak ve banyo gibi daha önce görmeye alışık olmadığımız bölümlere de girmeye başladılar.

İşte biz de bu yazımızda her geçen gün giderek daha popüler hale gelmeye başlayan duvar kağıtları konusunu bir kez daha incelemeye karar verdik. Daha önceki yazılarımızı takip etmiş olanlar duvar kağıtları konusunda yeni olmadığımızı farketmiş olsalar gerektir. Duvar kağıtlarını incelediğimiz önceki yazılarımızda genel değil duvar kağıtları konusunu daha ayrıntıya inerek incelemiştik; örneğin ‘Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda olduğu gibi. Bugünkü yazımızda da yine benzer bir yöntem izleyip sadece ithal duvar kağıtları konusunu ele alacağız. 1980’li yıllardan sonra ithalatın artması ve dış pazarların birbirleriyle daha fazla kaynaşması, Gümrük Birliği Andlaşması’nın yürürlüğe girmesi gibi ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle Türk halkı dış ülkelerde üretilen malları daha yakından ve nisbeten daha ucuza tanıma fırsatı buldu. Elbette dekorasyon ve tasarım dünyası bu gelişmelerden münezzeh olmadığından, tasarım ürünü ve dekorasyonla ilgili ithal mallar ülkemizde de görülmeye başlandı. Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan duvar kağıtları da işte bahsettiğimiz bu gelişmeler sonucunda gündemimize girmiş oldu. Her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da sizlere on adet görsel örnek eşliğinde ithal duvarf kağıtlarını tanıtmaya çalışacağız. Örneklermizi sitemizde yer alan bu alana öncülük eden iki firmadan seçtik. Hannahome Design ve 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları isimli iki firmamızdan seçtiğimiz örnekler eşliğinde sizlere ithal duvar kağıdı piyasası ve tasarımında ne gibi yenilikler olduğunu aktarmaya çalışacağız. Şimdi örnek modellerimizi görmeye geçebiliriz.