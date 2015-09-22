Estetik dostu ithal duvar kağıdı modelleri

Bir zamanların vazgeçilmez duvar dekorasyonu malzemelerinden olan duvar kağıtları son yıllarda yine adından söz ettirmeye başladı. Duvar kağıtları dekorasyon sahnesine bu kez çok daha iddialı dönmeye hazırlanıyor, zira artık duvar kağıtları konusunda tüketiciler önceki yıllara oranla çok daha fazla alternatife sahipler. Üstelik bu çeşitlilik sadece desen konusuyla da sınırlı değil. Yeni teknolojiler sayesinde üç boyutlu duvar kağıtları ya da ipek veya farklı lifler gibi değişik malzemelerin duvar kağıtlarında kullanılmas gibi yenilikler dışında, ayrıca su, buhar, yağ gibi maddelere dayanıklı malzemeden üretilen ürünler sayesinde duvar kağıtları artık mutfak ve banyo gibi daha önce görmeye alışık olmadığımız bölümlere de girmeye başladılar.
İşte biz de bu yazımızda her geçen gün giderek daha popüler hale gelmeye başlayan duvar kağıtları konusunu bir kez daha incelemeye karar verdik. Daha önceki yazılarımızı takip etmiş olanlar duvar kağıtları konusunda yeni olmadığımızı farketmiş olsalar gerektir. Duvar kağıtlarını incelediğimiz önceki yazılarımızda genel değil duvar kağıtları konusunu daha ayrıntıya inerek incelemiştik; örneğin ‘Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda olduğu gibi. Bugünkü yazımızda da yine benzer bir yöntem izleyip sadece ithal duvar kağıtları konusunu ele alacağız. 1980’li yıllardan sonra ithalatın artması ve dış pazarların birbirleriyle daha fazla kaynaşması, Gümrük Birliği Andlaşması’nın yürürlüğe girmesi gibi ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle Türk halkı dış ülkelerde üretilen malları daha yakından ve nisbeten daha ucuza tanıma fırsatı buldu. Elbette dekorasyon ve tasarım dünyası bu gelişmelerden münezzeh olmadığından, tasarım ürünü ve dekorasyonla ilgili ithal mallar ülkemizde de görülmeye başlandı. Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan duvar kağıtları da işte bahsettiğimiz bu gelişmeler sonucunda gündemimize girmiş oldu. Her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da sizlere on adet görsel örnek eşliğinde ithal duvarf kağıtlarını tanıtmaya çalışacağız. Örneklermizi sitemizde yer alan bu alana öncülük eden iki firmadan seçtik. Hannahome Design ve 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları isimli iki firmamızdan seçtiğimiz örnekler eşliğinde sizlere ithal duvar kağıdı piyasası ve tasarımında ne gibi yenilikler olduğunu aktarmaya çalışacağız. Şimdi örnek modellerimizi görmeye geçebiliriz.
İskandinav tarzındaki bu ilk örneğimiz Ankara kökenli firmamız 4 Duvar’a ait. Bordo gibi her zaman, romantizm, aşk ve tutkuyu çağrıştıran renklere sahip duvar kağıdındaki motifler de çok estetik bir görüntüye sahip. Koyu renklerden hoşlanıyorsanız tüm odayı kaplayabileceğiniz gibi, kontrast sevenlerden iseniz fotoğrafta görüldüğü gibi son yılların popüler uygulaması olan farklı duvarlara farklı kağıt yönünde bir uygulamaya da gidebilirsiniz. Uygulama ne olursa olsun şıklığı garanti ediyoruz.
Bu kez Hannahome’dan bir örnekle devam ediyoruz. İstanbul kökenli olan Hannahome Design firması bu duvar kağıdı koleksiyonunu İtalya’dan ithal etmiş. Yeni nesil birçok duvarf kağıdınd olduğu gibi insan sağlığına zarar verecek hiçbir madde barındırmayan bu duvar kağıtları, evin her odasına yer alabilecek özellikleri, desen ve renkleriyle iddialı bir çıkış yapıyor. Fütüristik görüntüsüyle görece genç insanların aklını çelmeye aday gibi görünüyor.
Aynen yukarıda olduğu gibi yine Hannahome’un ‘Geleceğe Dönüş’ ismini verdiği koleksiyona ait bir tasarımla karşınızdayız. Böyle siyah-beyaz geometrik ve minimalist çizgilerden oluşan modern ve şehirli duvar kağıtları hedef kitlesi bulmakta zorlanmaz gibi görünüyor. Bu koleksiyondaki duvar kağıtlarının önemli bir özelliği de güneş ışınlarına karşı dayanıklı ve kolay temizlenebilen maddelerden imal edilmiş olması.
Yine aynı koleksiyondan puantiyeli bir ürünle devam etmek istiyoruz. Pastel renkli geometirik dizilmiş puantiyerle bezenmiş bu modelin, aynen fotoğrafta olduğu gibi ahşap mobilyalarla desteklendiğinde daha ön plana çıkıp güzelliği, zerafeti ve şıklığının daha belirgin kılınacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle, esasen sizin de bildiğiniz, basit bir gerçeği yine de tekrarlamış olalım: Duvar kağıdınızı seçerken mutlaka sevdiğiniz tarzı ve odanızın genel dekorasyonunu göz önünde bulundurmayı unutmayın.
Aynı koleksiyondan devam ediyoruz ancak bu kez oldukça sıradışı bir modelle. Hayatında yeni bir tad arayan, değişik modellerden ve dekorasyonlardan korkmayan, farklılıklara açık insanlar için tasarlanan bu modelde değişik renk ve şekillerde bardak ve kase figürleri göze çarpıyor. Figürler dolayısıyla akla ilk mutfakları getirse de genç odalarıyla da uyum kapasitesi olduğunu düşünüyoruz. Girişte de belrttiğimiz gibi yeni teknolojiler sayesinde artık mutfaklarda da uzun süre yıpranmayan, su, nem, sıcaklık gibi etkenlere dayanıklı duvar kağıtları görebilmek mümkün.
Bu kez 4 Duvar’dan bir örnekle karşınızdayız. Daha çok çalışma masaları için tasarlandığı anlaşılan bu örneğimizin üzerindeki çarpıcı figürler dikkatlerden kaçmamış olmalı. Koyu renk sevenlerin hiç düşünmeden çalışma odaları için uygulayabilecekleri modern çizgide bir ithalduvar kağıdı tasarımı. Farklı, avangart, göz alıcı bir çalışma.
Evlerinde çiçek ferahlığı isteyen, iç açıcı dekorasyonları tercih edenlerin ama herhalde özellikle de kadınların hoşuna gidecek bir 4 Duvar ürününü görüyorsunuz. Duvarlar yüzey olarak bir odada en fazla yer kaplayan alan olduğundan bir duvarın rengi ve kaplandığı desenler odanın genel atmosferi açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden duvar dekorasyonunda işi şansa bırakmamak gerekir. Duvarlarınızı bu gördüğünüz güzelliklere ve birçok benzerine gözü kapalı oalrak emanet edebilirsiniz.
Daha çok bir kız çocuğuna hitap ettiği anlaşılan sıradaki modelimizde tatlı bir lila renk ile çocuk odalarının vazgeçilmez figürlerinden sevimli kediler birlikteliğini görüyoruz. Çocuklarımıza her alanda kendimizden daha fazla özen gösterdiğimiz için elbette genelde oda, özelde duvar dekorasyonunda ince eleyip sık dokumamız normaldir. 4 Duvar firması çocuklarınız için de bol miktarda alternatif sunuyor, söz konusu alternatifleri sitemizin ilgili bölümğnde yapacağınız küçük bir geziyle dahi keşfedebilirsiniz.
Hannahome’un yatak odaları için ithal ettiği bu tasarım, bu kez ‘Zamanda yolculuk’ isimli koleksiyona ait. Firma seriyi tarif ederken ‘Klasikle moderni harmanlayan’ ifadesini kullanıyor, ki fotoğrafını gördüğünüz örnekte de bunu okumak mümkün. Yatak odaları genelde uyku kalitesini arttırmak için koyu renk dekore edildiğinden biz bu duvar kağıtlarının yatak odalarına daha uygun olacağını düşündük ancak elbette zevke göre başka bölümlerde de kullanmanız mümkün.
Evet, başlıkta da okuduğunuz gibi örneğini gördüğünğüz serideki duvar kağıtları ham ipekten üretiliyor. Burada tropikal tarzda bir örneğini gördüğünüz ve ‘Precious Fiber’ adı verilen bub serideki duvar kağıtlarınin çok farklı birçok modelini yine sitemizde bulabilirsiniz. Ürünün tanıtımında da denildiği gibi bu duvar kağıtları gerçekten ‘yaşam alanlarına bambaşka bir boyut getiriyor’. Vurucu ve elegant, iddialı ve estetik modellerden arayanlar için birebir tasarım, ithal edildiği ülke isie yine İtalya.