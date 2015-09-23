Odalarında farklılık arayanlara: 3 boyutlu duvar kağıtları

Birkaç gün önceki ‘Estetik dostu ithal duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda, başlıktan da anlaşılacağı üzere genelde duvar kağıtları konusunu, özelde de bu duvar kağıtlarının çeşitli teknolojik ve dizaynla ilgili yenilikleri bünyesinde barındıran ithal versiyonlarını ele almıştık. Bugünkü yazımızda yine duvar kağıtlarını ele almakla birlikte bu kez oldukça değişik ve görece yeni bir versiyon olan üç boyutlu duvar kağıtları üzerinde duracağız. Hem materyal hem de dizayn olarak teknolojinin tüm nimetleri kullanılarak üretilen bu duvar kağıtlarının, evlerinde farklılık ve çarpıcı bir görüntü arayan sıradışı tarzları seven okurlarımızın hoşuna gideceğini tahmin ediyoruz.

Özellikle 70’li ve 80’li yıllarda moda olan ancak daha sonraki yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte eski cazibe ve popülerliğini yitiren duvar kağıtlarının dekorasyon ve iç mimari dünyasında son günlerde yine ön plana çıktığını görüyoruz. Artık çok farklı malzemelerden, çok kaliteli ve dayanıklı, döşenmesi kolay duvar kağıtları üretildiği gibi, ayrıca neredeyse sınırsız sayıda dizayn alternatifi bulabilmek de mümkün. Dolayısıyla her zevke ve her tarz mobilya ve dekorasyon öğesine uyumlu olabilen duvar kağıtları bulabilmek artık çok kolay. Herhalde duvar kağıtlarını son yıllarda popüler hale gelip tercih edilir olmasındaki ana etkenlerden biri de bu olsa gerektir. Üstelik de daha önceki yıllarda olduğu gibi klasik duvar dekorasyonu kalıplarına bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Yani bir duvarı bir duvar kağıdıyla kaplarken, hemen yanındaki duvarı kendi kişisel zevk ölçütlerinize göre diğer duvarla uyumlu olacak şekilde başka bir model duvar kağıdıyla da kaplayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan üç boyutlu duvar kağıtları dekorasyonda görece yeni bir çözüm. Çarpıcı ve göz alıcı duruşlarıyla günden güne takipçileri artan bir duvar kağıdı türü. Temizlenebilir dokuları, dayanıklı ve insan sağlığına zarar veren herhangi bir madde barındırmayan yapılarıyla artık sadece salon veya oturma odasında değil mutfaklarda ve banyolarda da görmeye alıştığımız ürünler. Sizlere bugün de, başta Group Enerji Yapı Dekorasyon olmak üzere çeşitli firmalardan görsel örneklerle dekorasyon dünyasındaki bu yeni fenomeni tanıtmaya çalışacağız. Bir yazı çerçevesinde elbette sınırlı sayıda ürün ve tasarıma yer verebiliyoruz ama siz burada gördüğünüzden çok daha fazlasını sitemizin ilgili kısmında yapacağınız kısa bir turla da görme şansına sahipsiniz.