Odalarında farklılık arayanlara: 3 boyutlu duvar kağıtları

Birkaç gün önceki ‘Estetik dostu ithal duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda, başlıktan da anlaşılacağı üzere genelde duvar kağıtları konusunu, özelde de bu duvar kağıtlarının çeşitli teknolojik ve dizaynla ilgili yenilikleri bünyesinde barındıran ithal versiyonlarını ele almıştık. Bugünkü yazımızda yine duvar kağıtlarını ele almakla birlikte bu kez oldukça değişik ve görece yeni bir versiyon olan üç boyutlu duvar kağıtları üzerinde duracağız. Hem materyal hem de dizayn olarak teknolojinin tüm nimetleri kullanılarak üretilen bu duvar kağıtlarının, evlerinde farklılık ve çarpıcı bir görüntü arayan sıradışı tarzları seven okurlarımızın hoşuna gideceğini tahmin ediyoruz.
Özellikle 70’li ve 80’li yıllarda moda olan ancak daha sonraki yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte eski cazibe ve popülerliğini yitiren duvar kağıtlarının dekorasyon ve iç mimari dünyasında son günlerde yine ön plana çıktığını görüyoruz. Artık çok farklı malzemelerden, çok kaliteli ve dayanıklı, döşenmesi kolay duvar kağıtları üretildiği gibi, ayrıca neredeyse sınırsız sayıda dizayn alternatifi bulabilmek de mümkün. Dolayısıyla her zevke ve her tarz mobilya ve dekorasyon öğesine uyumlu olabilen duvar kağıtları bulabilmek artık çok kolay. Herhalde duvar kağıtlarını son yıllarda popüler hale gelip tercih edilir olmasındaki ana etkenlerden biri de bu olsa gerektir. Üstelik de daha önceki yıllarda olduğu gibi klasik duvar dekorasyonu kalıplarına bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Yani bir duvarı bir duvar kağıdıyla kaplarken, hemen yanındaki duvarı kendi kişisel zevk ölçütlerinize göre diğer duvarla uyumlu olacak şekilde başka bir model duvar kağıdıyla da kaplayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan üç boyutlu duvar kağıtları dekorasyonda görece yeni bir çözüm. Çarpıcı ve göz alıcı duruşlarıyla günden güne takipçileri artan bir duvar kağıdı türü. Temizlenebilir dokuları, dayanıklı ve insan sağlığına zarar veren herhangi bir madde barındırmayan yapılarıyla artık sadece salon veya oturma odasında değil mutfaklarda ve banyolarda da görmeye alıştığımız ürünler. Sizlere bugün de, başta Group Enerji Yapı Dekorasyon olmak üzere çeşitli firmalardan görsel örneklerle dekorasyon dünyasındaki bu yeni fenomeni tanıtmaya çalışacağız. Bir yazı çerçevesinde elbette sınırlı sayıda ürün ve tasarıma yer verebiliyoruz ama siz burada gördüğünüzden çok daha fazlasını sitemizin ilgili kısmında yapacağınız kısa bir turla da görme şansına sahipsiniz.
Dekoros isimli firmamıza ait bu ürün grinin açık ve daha koyu tonlarını üç boyutlu olarak harmanlıyor. Tüm yeni nesil duvar kağıtları gibi dayanıklı ve kolayca temizlenebilir maddelerden imal edilmiş. Silinebilir olma özelliğini sağlayan da vinil olması. Serideki tüm duvar kağıtlarının aynı özellikte olduğunu da belirtelim, böylece firmanın modellerinde siz de kendi odanızın dekorasyonuna uyan birbirinden değişik modelleri bulup istediğinizi seçebilirsiniz.
Sıradaki modelimiz daha çok kapalı ticari mekanları bulunan okuyucularımıza hitap ediyor. Fotoğrafta örneğini gördüğünüz sinema salonu gibi. ‘Inreda’ isimli bu tasarım ise bu yazımızda birçok ürününü örnek olarak kullanacağımız Group Enerji Yapı Dekorasyon’a ait. Artık üç boyutlu film izleme fenomenin yagınlaştığı günümüzde üç boyutlu duvar kağıtları sinema salonları için kaçınılmaz bir çözüm sunuyor. Renkleri canlılık ve vuruculuğunu da tasarımın artı puan hanesine yazıyoruz.
Dalga motiflerine sahip bu üç boyutlu duvar kağıdı örneğimizde kırmızının alev ve ateşle ihtişamlı dansını görüyoruz. ‘Dragon’ isimli bu model her zaman tutku ve ihtirasla eş anlamlı kabul edilen kırmızı renkleri duvar dekorasyonuna başarı ile uygulamış. Ancak kabartmalı dalga motiflerinin kattığı anlam ve güzelliği de kesinlikle es geçmemek gerekir. İhtişamlı, vurucu ve iddialı modeller arayanlar için hiç duraksamadan tavsiye edebileceiğimiz bir tasarım.
Kahverenginin en güzel ev asil tonlarından birini muhteva eden bu tasarım, koyu renk oda dekorasyonuna sahip okuyucularımız için gayet uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Rustik tarz üst başlığı altında değerlendireceğimiz bu üç boyutlu duvar kağıdı örneği de tarzı sevenlerin kaçırmaması gereken hem sadeliği hem de elegant duruşuyla enfes bir çalışma.
Yine Group Enerji firmasına ait bu kez açık renkte yani bej bir duvar dekorasyonu görüyoruz. Hemen yukarıdaki modelimizi gibi yine rustik tarzda. Farklı büyüklüklerde ve kimisi iç içe geçmil oval halkalardan oluşan göze hoş gelen dizaynı küçük karelere bölünerek sadeleştirilmiş. Fotoğrafta gördüğünüz gibi başarılı bir ışıklandırmayla çok cazip bir seçenek haline gelebileceğini düşünüyoruz.
Group enerji firmasından son örneğimiz yine Rustik tarzda bir tasarım. Yatak odaları için tasarlandığı anlaşılmakla birlikte kanımızca salon veya oturma odası gibi bölümlerde uygun mobilya dekorasyonu yakalanabilirse kullanılmasında hiçbir sakınca olmayacaktır. Spiral şeklindeki figürler yine bir önceki örneğimizde olduğu gibi küçük karelere bölünerek yerleştirilmiş. Koyu ve huzur veren rengi ve figürleriyle uykunuzu kolaylaştıracak nitelikteki dekorasyon elbette fotoğraftaki gibi uygun tablo veya benzeri yan öğelerle desteklenip zenginleştirilebilir de.
Creativespace’in endüstriyel tarzdaki bu duvar kağıdı tarihe yolculuk yaptıran eşsiz görüntüsü ve güzelliğiyle büyülüyor. ‘Step’ isimli bu model özellikte fotoğrafta görülen renklerdeki mobilya dekorasyonu ve eskitilmiş görünümlü ahşap öğelerle mükemmel bir uyum içinde. Seride bulabileceğiniz tek tasraım elbette bir tek bu örnek değil, siz de kendi zevk ve ihtiyaçlarınıza göre bir model bulabilirsiniz.
Bu çarpıcı duvar kağıtlarını tasarımı Artmodel’e ait. Kontrast uygulaması sayesinde vuruculuğu pembenin en göze çarpan tonlarından biriyle arttırılan bu modern duvar kağıdı tasarımın özellikle genç ve şehirli okuyucularımızın dikkatini çekecek özellikte olduğunu düşünüyoruz. Üstelik Artmodel firması yalnızca duvar kağıdı seçenekleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sizlere kendi duvar kağıdı tasarımınızı hazırlama olanağı da sunuyor. Tek yapmanız gereken istediğiniz tasarımı seçip ya da hazırlayıp firmayla bağlantıya geçmek. Daha sonra size sadece odanızın keyfini sürmek kalacak.
Yine Artmodel’in çiçekler serisinden devam etmek istiyoruz. Bir önceki modelimizde yer alan aynı ilkelerle tasarlanmış başka bir örnek. Bu kez çarpıcılık parlak yeşil renk uygulamasıyla sağlanmış. Görece açık renklerde, modern ve minimalist dekorasyonlarla birebir uyacağını düşündüğümüz bu tarzdaki duvar kağıtları için yukarıda söylediklerimiz aynen geçerli. Siz de firmaya başvurarak kendi tarzını yansıtan tasarımların duvarlarınızı süslemesini sağlayabilirsiniz.
Bugünkü yazımızı sıradışı bir örnekle bitirmek istiyoruz. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere üç boyutlu duvar kağıtları genelde farklılık arayan sıradışı insanların daha çok ilgisini çeken ürünlerdir. İşte o sıradışı insanlar için sıradışı bir örnek: Yazımızdaki ilk örneğin sahibi de olan Dekoros firmasına ait derinlik duygusu veren bu tasarımda Almanya’dan ithal özel kağıtlar kulanılmaktadır. Elbette bu yeni nesil kağıtlar silinmeye, yıpranmaya ve darbelere karşı dayanıklı yapılarıyla duvar dekorasyonunuz için uzun bir ömür de vaad ediyor.