homify 360°: Salonuna Ferrari park edilmiş ev

Hatırlarsınız Ferrari marka arabasına tüp taktırmak isteyen kişi Türkiye'den çıkmıştı, Ferrarisini evinin salonuna park eden kişi ise Çin'den çıktı. Bugün size, Çin'in uzun sahilleri ve yürüyüş yolları yüzünden Hong Kong'a da benzetilen Sai Kung bölgesinde yer alan spm derece lüks ve bir o kadar da ilginç bir evi tanıtacağız.

423 metrekarelik toplam alana yayılmış olan bu şık villa, sadece gösterişli bir ev olmakla kalmayıp mimari açısından da heyecan verici bir genel görüntü sunuyor. İç mimarisi MILLIMETER INTERIOR DESIGN LIMITED yapılan villanın ilginçliği çok dar bir yapıya sahip olması. Ama tasarımcılar bu güçlüğe rağmen dört katlı evi, bir garaj, devasa bir salon, bir aile odası, dört misafir odası, bir hobi odası ve dev bir yatak odasıyla donatmayı başarmışlar. Ayrıca bu muhteşem yatak odası, harika bir bahçe ve deniz manzarası sunan çatı terasına açılıyor.

Gelin hem pratiklik ve kullanım kolaylığı, hem de estetik açıdan son derece etkileyici olan ve içine Ferrari park edebileceğiniz bu nefis villayı yakından tanıyalım.