homify 360°: Salonuna Ferrari park edilmiş ev

Hatırlarsınız Ferrari marka arabasına tüp taktırmak isteyen kişi Türkiye'den çıkmıştı, Ferrarisini evinin salonuna park eden kişi ise Çin'den çıktı. Bugün size, Çin'in uzun sahilleri ve yürüyüş yolları yüzünden Hong Kong'a da benzetilen Sai Kung bölgesinde yer alan spm derece lüks ve bir o kadar da ilginç bir evi tanıtacağız.
423 metrekarelik toplam alana yayılmış olan bu şık villa, sadece gösterişli bir ev olmakla kalmayıp mimari açısından da heyecan verici bir genel görüntü sunuyor. İç mimarisi MILLIMETER INTERIOR DESIGN LIMITED yapılan villanın ilginçliği çok dar bir yapıya sahip olması. Ama tasarımcılar bu güçlüğe rağmen dört katlı evi, bir garaj, devasa bir salon, bir aile odası, dört misafir odası, bir hobi odası ve dev bir yatak odasıyla donatmayı başarmışlar. Ayrıca bu muhteşem yatak odası, harika bir bahçe ve deniz manzarası sunan çatı terasına açılıyor.
Gelin hem pratiklik ve kullanım kolaylığı, hem de estetik açıdan son derece etkileyici olan ve içine Ferrari park edebileceğiniz bu nefis villayı yakından tanıyalım.
Fotoğrafta gördüğünü gibi bina aslında tasarımcılara zorluk çıkarabilecek ince uzun bir arazi üzerine konumlanmış durumda. Bu alan sıkıntısının üstesinden gelmek için mimarlar, evi dört kat olarak tasarlayıp her bir katı maksimum kullanacak şekilde düzenlemişler. En üst kata ise evsahiplerinin çevredeki nefis manzarayı seyredebileceği şık bir teras konmuş. Ayrıca evin arka tarafında da bu ince uzun şekli devam ettiren ve etrafı kereste ve beton duvarla çevrili bir havuz bulunuyor. Aslında ev genel görünümü itibarıyla farklı büyüklüklerdeki kutuların üst üste konmuş halini andırıyor. Ama asıl mesele bunun estetik anlamda göze hoş gelecek şekilde kotarılmış olması.
Şekli itibarıyla gerçekten alışılmadık bir villa olan bu konutun maksimum alanının kullanmak adına zemin üçe bölünmüş. Eşit alanlara sahip olan havuz ve güvertenin oluşturduğu simetriyi, en sondaki küçük rahatlama alanı mükemmel biçimde tamamlıyor. Havuzun sonundaki temiz su tedarik ünitesi hem dekoratif bir unsur işlevi görüyor, hem de havuzun suyunun tazelenmesini sağlıyor. Havuza girişi kolaylaştırmak adına ekstra bir merdiven yerine, sol alt köşede görebileceğiniz iki zarif basamak eklenmiş. Bu havuzun en güzel yönlerinden biri de suya girip sırt üstü yattığınızda etrafınızda görebileceğiniz müthiş tropikal bitki örtüsü ve bunun sağladığı huzurlu ortam.
Yukarıda gördüğünüz gibi bu ilginç villa aslında dışarıdan o kadar lüks görünmese de evin içine girmenizle birlikte bu algı da değişiyor. Evin en sıradışı taraflarından biri elbette salona entegre edilmiş olan ve normal işlevi dışında bir dekorasyon unsuru olarak da hizmet gören garaj. Tabii böyle bir garaja da Murat 124 park edecek değilsiniz, Ferrari'den aşağısı yakışmazdı. Garajın kendine özgü ışıklandırması sayesinde Ferrari adeta bir sanat galerisinde sergilenen değerli bir sanat eserine dönüşüyor. Öyle ki zaten otomobil evin merkez unsuru olduğu için duvarlarda ya da evin bu kısmında genel olarak başka bir dekorasyona ihtiyaç duyulmamış.
Evin giriş katı şekilde gördüğünüz gibi, dar olmasına rağmen, dekorasyonu sayesinde ferah ve iç açıcı bir görüntü sunabiliyor. Havuz tarafına açılan geniş, tam boy pencereler içeriyle dışarısı arasında belirli bir akışkanlık sağlarken, iç mekânda basit ve hafif endüstriyel renklere yer verilmiş olması gösterişsiz ama son derece asil bir atmosfer oluşturuyor. Tavana monte edilen ışıklandırma sistemi ev sakinlerini ya da konuukları seçkin bir tiyatro sahnesindeymiş gibi hissettirirken, son derece orijinal bir görüntü sunuyor. Bütün bu sade ve şık dekorasyonu tamamlayan unsur ise kırılgan bir sanat eseri gibi evin baş köşesini işgal eden Ferrari oluyor.
Dışarıdan bakıldığında neredeyse hiç görünmeyen mutfak, zemin katın bir kademe altına yerleştirilmiş. Zarif, pürüzsüz ve modern görünümlü paslanmaz çelikle donatılmış ankastre mutfak, evin iç dekorasyonuna hakim olan minimalist hissiyatı da devam ettiriyor. Mutfağı evin geri kalanından da cam bir panel ayırırken, panelin diğer tarafından geniş bir yemek masası bulunuyor. Seviyesi tercihe göre ayarlanabilen ve üst kısmı zeminde kullanılan malzemeyle kaplanan bu masa evin genel şıklığına da katkıda bulunuyor.
Giriş katındaki oturma odasına ilaveten evin ikinci katında başka bir oturma odası daha bulunuyor. Bu ikinci oturma odasının zemininde açık renkli ahşap malzemeden laminant kaplı ve alt katta gördüğümüz modern ama sade dekorasyon anlayışının buraya da hakim olduğunu görüyoruz. Salonun genel soluk renk skalasına eğlenceli ve canlı bir unsur katan sarı renk ne kadar uyumluysa, bahçeye bakan geniş pencereler de o kadar iç açıcı görünüyor.
Villanın çalışma odası hem fiziksel, hem de zihinsel çalışmaların huzur içinde gerçekleştirilmesi için mükemmel biçimde tasarlanmış. Siyaha çalan duvarları tamamlayan açık renkli laminant, ahşap vurgularıyla odaya samimiyet ve sıcaklık katan masa ve tabii ki zinde kalmanızı garanti edecek olan fitness aletiyle bu görüp görebileceğiniz en şık ve ferah çalışma odalarından biri olabilir.
Doğal renklerin, keskin hatların ve minimalist bir yaklaşımın damga vurduğu bu büyüleyici yatak odası, hem şıklığıyla, hem de ferahlığıyla insanı etkiliyor. Terasa açılan geniş cam kapılar sayesinde doğal ışıktan maksimum faydalanma şansına kavuşurken, sabahın ilk ışıklarını aşağıdaki muhteşem manzaraya bakarak da karşılayabilirsiniz.
Son olarak hemen yatak odasının yanında bulunan ana banyoya da bir göz atalım. Zeminde mermerle laminant arasındaki keskin geçiş, banyonun karakterini tanımlarken, şık tasarımlı lavabo ve küvet de evin genelinde gördüğümüz o zevkli seçimlerin devamını teşkil ediyor. Yine tavana entegre edilen ışıklandırma sistemi de bu banyonun bu kadar güzel görünmesini sağlayan bir başka etken.
Peki ya siz bu evi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.