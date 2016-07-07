İlham alacağınız 8 rustik mutfak

Mutfak dekorasyonlarında rustik düşüncenin bambaşka bir yeri vardır. Mutfağınızın bir kişiliğe sahip olmasını, kullanımı kolay ve işlevsel olmasını istiyorsanız rustik tasarımlara yer vermelisiniz. Çeşitli mobilyalar ile dekore edebileceğiniz, ahşap dekorasyonlar ile mutfağınızın görsel olduğu kadar modern olmasını sağlayacağınız bu dekorasyonlar mutfağınızın diğer yaşam alanları gibi kullanılmasını sağlayacaktır. Mutfaklarda ahşap tasarımların yeri farklıdır. İmkanlar elverdiğince mutfak mobilyalarının ahşap olması, zemin kaplamasının ahşap olarak tercih edilmesi, mutfakların ahşap yönünden zengin olması evinizin en önemli alanlarının mutfak olmasına katkıda bulunuyor. Rustik tasarımlar ve dekorasyonlar mutfağın karakterini artırırken hem sade hem dekoratif hem de görsel açıdan muhteşem olmasını sağlıyor.