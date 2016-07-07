현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

İlham alacağınız 8 rustik mutfak

ümit atdağ ümit atdağ
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonlarında rustik düşüncenin bambaşka bir yeri vardır. Mutfağınızın bir kişiliğe sahip olmasını,  kullanımı kolay ve işlevsel olmasını istiyorsanız rustik tasarımlara yer vermelisiniz. Çeşitli mobilyalar ile dekore edebileceğiniz, ahşap dekorasyonlar ile mutfağınızın görsel olduğu kadar modern olmasını sağlayacağınız bu dekorasyonlar mutfağınızın diğer yaşam alanları gibi kullanılmasını sağlayacaktır. Mutfaklarda ahşap tasarımların yeri farklıdır. İmkanlar elverdiğince mutfak mobilyalarının ahşap olması, zemin kaplamasının ahşap olarak tercih edilmesi, mutfakların ahşap yönünden zengin olması evinizin en önemli alanlarının mutfak olmasına katkıda bulunuyor. Rustik tasarımlar ve dekorasyonlar  mutfağın karakterini artırırken hem sade hem dekoratif hem de  görsel açıdan muhteşem olmasını sağlıyor.

Renkli bir dünya

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Rustik Mutfak
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Mutfaklarda tezgah ile dolap arasında kalan duvarlar renkli seramikler ile kaplanarak mutfağın daha renkli bir dünyaya sahip olması sağlanır. Bu mutfakta renkler mutfak tezgahına, duvar seramiklerine,  zeminine ve dolaplarına  yayılmış ve çok renkli, uyumlu, insanın içini açan farklı bir dünya yaratılmış. Mutfak olmaktan çok insanların renkler içinde zaman geçireceği mükemmel bir tasarıma sahip olan mutfak ahşap dolaplar ile  rustik özelliğini taşımaya devam etmiş.

Bahçe mutfağı

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Barbekü alanları olan mutfaklar işlevsellikleri ve kullanımları açısından  eğlenceli, keyifli ve zarif mutfaklar olarak dikkat çekmektedir.  Arkadaşlarınızla yapacağınız bir yemek toplantısında resimdeki mutfağın tüm özelliklerini kullanarak  keyifli ve mutlu dakikalar yaşayabilirsiniz. Tüm araç gereçlerin estetik bir şekilde  muhafaza edildiği mutfak bahçenizin görselliğini de artıracaktır.

Klasik tasarımlar

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Rustik Mutfak
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Farklı düşüncelerle yapılan tasarımlar kadar klasik tasarımlarda bir mutfağın kusursuz güzellikte bir mutfak olmasını sağlar. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi renkli sandalyeler klasik masa ve klasik mutfak dekorasyonları ile mutfak hem renkli hem de klasik bir mutfak olarak tüm ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz bir yaşam alanı olmuş.

Modern ve rustik

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Kırsal Mutfak
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Rustik tasarımların modernite ile buluşmuş hali olarak bu mutfağı örnek verebilirim. Ahşap yoğunluklu olarak dekore edilmiş ve minimalist düzende dizayn edilerek bir mutfağın hem işlevsel hem de görsel olabileceğini göstermesi açısından  ideal mutfaktır. Geniş penceresi ile aydınlık bir tasarım yapılarak mutfağın doğal bir alan olması sağlanarak yaşam alanı olarak kullanılması sağlanmış.

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Rustik Mutfak
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Rustik tasarıma bir başka örnek olarak bu mutfağı gösterebiliriz.  Ahşaptan yapılmış kolay kullanılabilir mutfak dolapları,  tavanın ve zeminin aynı ahşap ile kaplanmış olması,  renk ve dekoratif uyum mutfağın estetik ve zarafet olarak en üst noktada olmasını sağlamış.

Estetik tasarımlar

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira Eklektik Mutfak
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

Mutfağın tüm alanında aynı dekorasyon düşüncesine sadık kalınarak  estetik ve beyaz yoğunluğunda bir dekorasyon yapabilir ve mutfağınızın ahşap ile uyumlu zarif ve şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Mutfak ta kullanacağınız mobilyaların tamamında aynı tonda ahşap tercih etmeli, duvar kaplamalarında koyu renkli ahşaplar tercih ederek mutfağınızın doğal ve estetik olmasını sağlayabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Rahatlık ve duygusal

Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine MutfakLavabo & Armatürler
Perimetro Cucine

Perimetro Cucine
Perimetro Cucine
Perimetro Cucine

Büyük annenizin mutfağı gibi neşeli, huzurlu ve geleneksel bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız resimdeki mutfak dekorasyonunu tercih edebilirsiniz. Tüm mutfak dolaplarının belirgin olması tek renkte olması ve zeminin eskitilmiş karolarla kaplanmış olması  mutfağınızın  geleneksel ve mutlu bir mutfak olmasını sağlar. Şirin bir mutfak masası ile mutfak konseptinin babaannenizin mutfağına benzemesini sağlayabilirsiniz.

Beyazın saflığı

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Ev dekorasyonunda beyaz renk kullanılması evin ışıl ışıl olmasını sağladığı  gibi evinizin görsel bir ev olmasına da katkıda bulunur.  Mutfak dekorasyonlarında beyaz renk tercih edildiğinde resimdeki gibi estetik ve zarif bir mutfak ortaya çıkararak evinizin en doğal alanı olmasını sağlar.

Evinizi büyüleyici bir görünüme kavuşturmak için 5 ipucu
Bu rustik mutfak örneklerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler