Evini satmak isteyenler için 8 ipucu

Diyelim ki almayı düşündüğünüz evi ilk kez görmeye gidiyorsunuz, nihai kararınızı belirleyen şeylerden biri ilk izleniminiz değil midir? İlk bakışta eve içiniz ısınmaz, bir şeyleri sizi rahatsız ederse, evin içi dünyanın en güzel ortamını bile sunsa bir şekilde o evi almaya kendi kendinizi ikna edemezsiniz. Bu bakımdan evinizi satmak istiyorsanız, öncelikle satacağınız mülkün dışarıdan bakıldığında nasıl bir izlenim verdiğine dikkat etmelisiniz. Kaotik, düzensiz, kirli görünen bir ev daha baştan müşteriyi itecektir. Bu bakımdan eğer satacağınız ev buradaki gibi mustakil bir evse, etrafındaki her türlü pisliği temizlemeli, eğer varsa bahçeye ve verandaya çekidüzen vermeli, gerekirse size ekstra fiyat olarak dönecek bir yatırım yapıp evin dış cephesini boyatmalısınız. Maksat bu örnekte olduğu gibi, evi ilk bakışta çekici ve herkesin içinde yaşamak isteyeceği bir ortam haline getirmek.