Evini satmak isteyenler için 8 ipucu

homify ev, dekorasyon, tasarım ve mimariyle ilgili her şeyi ayağınıza getiren, hem dekorasyon konusunda fikir ve ilham alabileceğiniz, hem de işin uzmanıyla temasa geçerek evinizi yaptırabileceğiniz bir platform. Elbette böyle bir platformda ev satın alma ve elden çıkarma konularını da işlememek olmazdı. Bu yazıda satın almaktan çok mevcut evini elden çıkarmak isteyen okurlarımıza seslenerek, bir evi maksimum değere ve zarar etmeden satmak için izleyecekleri yollardan söz edeceğiz. İşte evini satmak isteyenlerin mutlaka dikkate alması gereken sekiz ipucu.
Diyelim ki almayı düşündüğünüz evi ilk kez görmeye gidiyorsunuz, nihai kararınızı belirleyen şeylerden biri ilk izleniminiz değil midir? İlk bakışta eve içiniz ısınmaz, bir şeyleri sizi rahatsız ederse, evin içi dünyanın en güzel ortamını bile sunsa bir şekilde o evi almaya kendi kendinizi ikna edemezsiniz. Bu bakımdan evinizi satmak istiyorsanız, öncelikle satacağınız mülkün dışarıdan bakıldığında nasıl bir izlenim verdiğine dikkat etmelisiniz. Kaotik, düzensiz, kirli görünen bir ev daha baştan müşteriyi itecektir. Bu bakımdan eğer satacağınız ev buradaki gibi mustakil bir evse, etrafındaki her türlü pisliği temizlemeli, eğer varsa bahçeye ve verandaya çekidüzen vermeli, gerekirse size ekstra fiyat olarak dönecek bir yatırım yapıp evin dış cephesini boyatmalısınız. Maksat bu örnekte olduğu gibi, evi ilk bakışta çekici ve herkesin içinde yaşamak isteyeceği bir ortam haline getirmek.
Eğer evinizi boşalttıktan sonra satışa çıkarıyorsanız, buradaki öneriler geçerli olmayabilir ama hâlen içinde oturduğunuz bir evi satmak üzereyseniz, evin içinde yapılacak birkaç değişiklik muhtemel müşteri sayısını da rahatlıkla artıracaktır. Ayrıca bir evin özellikle salonu ne kadar ferah ve geniş görünürse o kadar iyidir. O yüzden müstakbel alıcılara göstermeden önce evinizdeki tüm gereksiz eşyalardan kurtulup, şekildeki gibi sade ve salonu büyük gösteren bir dekorasyondan yana karar almanız çok faydalı olabilir. Bazen boyut olarak çok büyük olan bir yer gözümüze daracık görünebileceği gibi, bunun tam tersi bir optik illuzyon yaratmak da mümkün.
Bunu söylemeye gerek yok herhalde ama evinizi satacağınız mevsim bahar değilse bile, kapıya
satılık yazısın asmadan önce esaslı bir bahar temizliğine girişmenizde sonsuz faydalar var. Düşünsenize böyle pırıl pırıl görünen bir banyodan sonra o ev alıcının gözünde çok daha çekici hale gelmez mi?
Yine çok bariz ama unutulabilecek bir ayrıntı. Evinizi satışa çıkarmadan önce dört bir yanını dolaşıp tamir ya da bakım isteyen kısım ve eşyaların bir listesini çıkarmalı, sonra da bu bakımı bizzat gerçekleştirmelisiniz. Hafifçe sarkmış bir duvar kâğıdı ya da ucu kırılmış bir çit belki çok önemli olmayabilir, ama psikolojik anlamda muhtemel alıcıyı böyle küçük şeyler caydırır.
Evinizin değerini ya da müşteri sayısını artırmak istiyorsanız, evinizi baştan aşağıya yeniden boyamak yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olur. Ama bunu yaparken açık ve fazla göze batmaya renkleri kullanarak her zevke hitap etmeye ve mekânın ferah bir görünüm almasına çalışın.
Eğer satacağınız evde uzun zamandır yaşıyorsanız, gerek eşyalar gerekse de dekorasyonu itibarıyla evinizde kişisel unsurları en aza indirmeniz mantıklı olacaktır. Zira herkes sizinle aynı zevke sahip olmayabilir. Dolayısıyla salondaki o çılgın lambayı ya da duvardaki tuhaf pop-art tabloyu konuklarınıza gösterin ama muhtemel bir alıcıya değil. Mümkün olan evi olabildiğince doğal ve nötr hale getirip, iyi bir ilk izlenim bırakabilmek olmalı.
Elbette evin tamamını değiştirip modern bir hava vermeye çalışmak zor bir iş olabilir, ama ufak tefek ışıklandırma oyunlarıyla ya da bu örnekte olduğu gibi yatak çarşafların ya da nevresimlerini değiştirerek olumlu bir etki sağlamak da büsbütün imkânsız değil.
Başta söylediğimiz gibi alıcı açısından karar verirken en belirleyici etken ilk izlenimdir. İlk izlenimin olumlu olması için de evin ışığı kritik öneme sahiptir. Eğer eviniz doğal ışık bakımından zengin değilse, yapayk ışıklandırmayla bu eksikliği giderebileceğiniz gibi, perdeleri ya da kapıları açık tutarak doğal ışığı maksimuma çıkarmak da çok önemlidir.