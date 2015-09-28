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Mışıl mışıl uyutan bebek odası dekorasyon fikirleri

Meral Eser Meral Eser
Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK Modern Çocuk Odası
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Yatak odası dizaynı yetişkin bireyler için olduğu kadar, çocuklar ve bebekler için de önemli detaylar içeriyor. Bilakis temiz ve derin bir uyku çekmek için, dekorasyon stili ve yakalanan atmosferin önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evlerimizin biricik yaşam alanlarından birine gelirsek; özellikle çocuk sahibi olmayı düşünenler ya da bizzat çocuk sahiplerini ilgilendirecek alanlardan biri bebek odası olacaktır. Ayrıca bebek odası dekorasyon fikirleri ile ilgilenenler için Bebek yatak odası dekorasyonu için pratik çözümlemeler yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Bebek odası dekore etmek için derlediğimiz bebek yatak odası modellerinden zevkinize göre dekorasyon fikirleri bulacağınızı ümit ediyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız bebek odası dekorasyon örneklerini incelemeye başlayabiliriz.

Bebeğe dair tüm gereksinimler, aksamayan akış

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

Bir bebek odası dekorasyonu için elbette yatak odasının baş kahramanı küçük kahramanlar için tüm ihtiyaçlar en başından göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla gereksinim duyulduğunda bebek odası akışı aksaksız ve pratik yollarla işlemeli. Gün ışığı alması bakımından ve bebeğin bakımı için kolaylık sağlaması bakımından beşik konumu ve duruşu odanın merkezini odak almış. Diğer tüm ihtiyaçlar beşiğin, dolayısıyla bebeğin etrafında konum alıyor. Krem ve kahverengi tonlarının kullanıldığı mobilya ürünleri ile uyum ve ahenk yakalanıyor. Duvar zemini rengi olarak tercih edilen yeşil rengi, doğa ile iç içe bir bebek odası dekorasyonu ile adeta bütünleşiyor. Sade ve dingin atmosferiyle gördüğünüz bebek odası dekorasyonu, Almanya'da bulunan Allnatura imzası taşıyor.

Pastel renklerle tatlı uykular

'Prestige Classic' baby cot by Pali homify Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Sarı
homify

'Prestige Classic' baby cot by Pali

homify
homify
homify

Kaliteli bir uyku zemini hazırlamak için, bebek odası dekorasyonunun rahatlatıcı ve dinlendirici yumuşak tonlarda olmasını tercih edebilirsiniz. Günün büyük bir kısmını uyku ihtiyacını gidererek geçirmek isteyen bebekler için olmazsa olmazı konfor ve rahatlık. Daha konforlu bir bebek odası dekorasyonu sağlamak isteyenler için açık renk tonlarında duvar zemini ve ona uyumlu pastel renk tonlarında dinlendirici bir bebek odası dekorasyonu sağlanabilir.

Kahverengi krem: Sevimli havyan figürleri

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK Modern Çocuk Odası
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

Doğal ışığı muntazam alan beşik konumu ile, bebek odası dekorasyonunda krem ve kahverengi tonları ağırlıklı tercih edilmiş. Duvar kağıdı ya da şık duvar boyaları ile göze hitap eden yapraklarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Öte yandan ata binip sürme oyununu çok seven küçükler için figür, tüm bebek odası dekorasyonunda değerlendirilmiş. Genel olarak daha renkli pembe ve mavilerin ağırlıklı kullanıldığı bebek odası dekorasyonu fikirlerine alternatif bir sunum olmuş. Krem rengi beşik ve mobilya ürünlerinde de sevimli at figürlerini dekor olarak değerlendirebilirsiniz.

Bebek emzirme ve ninni köşesi

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Bebeklerin sürekli bakım ve ilgi istediğini hepimiz biliriz. Dolayısıyla bebek emzirme ve bakımı ile ilgili alan hem oturma hem uyutma eylemi için değerlendirilebilir. Mışıl mışıl uyutan ninnilerle emzirdikten sonra uyutmak için hoş bir oturma alanı dizayn edilebilir. Öte yandan büyümekte olan bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan eşya ve gereçlerde uyum ve ahenk söz konusu. Nevresimlerden örtülere, oyuncaklara değin sempatik renk ve desenlerle bezenmiş gereçler ve ayrıca duvar dekoru, şık bir bebek odası dekorasyon fikri olarak değerlendirilebilir.

Renklerle gelen canlılık

Perçin evi/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Çocuk Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

Perçin evi/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Farklı formlarda bebek yatakları oldukça ilgi çekiyor. Hem işlevsel hem estetik açıdan değerlendirebileceğiniz yatak modelleri, modern stil bebek odası dekorasyonu fikirleri arayanlar için oldukça ideal. Göz alıcı renklerin bebek odasına getirdiği canlılık ve ahenk odayı özel yapan detaylardan sadece biri.Tek renk  yer döşemesi sarı zemin tercihinin yanısıra, duvar dekorunda da renkli öğeler ve şık bir dizayn söz konusu.

Rüya gibi bir oda

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Çocuk Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Pastel renklerin yumuşak tonları belki de bir bebek odasına yakışacak en güzel renk tonlarından. Özellikle kız bebek çocukları için tercih edilen pembe renkli bebek odası dekorasyon fikirleri oldukça ilgi çekiyor. Tatlı rüyalara dalmadan önce şık ve göz kamaştırıcı pembe tonlarında bebek odası dekorasyonları oldukça cazip.Mis gibi bir uyku ve dinlendiren, yatıştıran bir atmosfer yaratmak için de bire bir.

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Modern stil bir bebek odası

Carmen homify Modern Çocuk Odası
Carmen homify

Baby bedding Bobo,

Carmen homify
Carmen homify
Carmen homify

Beyaz ve gri renk tonlarının tüm bebek odası dekorasyonuna hakim olduğu bir örnekle karışı karşıyayız. İki rengin o naif duruşu ve modern stil yorumu gözü okşuyor. Sevimli yastık modelleri ile odanın duvar dekoru ve diğer objelerle uyumlu figürler tercih edilmiş. Tekerlekli ayaklı beşik tercihi ile, istenildiği takdirde bebeği farklı yerlere taşıyabilme olanağı sunuyor. Öte yandan bebek odasını daha geniş ve ferah gösteren yumuşak tonlarda beyaz ve gri renkleri tercih edilmiş.

Bebek bakımı

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby Modern Çocuk Odası
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

Her şekilde bebeklerin beklediği alakayı muntazam gösterebilmek için doğru ışık kullanımı ve renk akışı etkili olacaktır. Öte yandan bebek altı bezleme ihtiyacı ile, uyutma ihtiyacını giderecek akış birbirine yakın olmalıdır. Eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız, ya da bebek sahibi bireylerden biriyseniz, bebek odası dekorasyonu için mobilya ürünleri ve duvar dekoru arasında ahenk yakalayabilirsiniz. Eğer küçük bebek odası planına sahipseniz, beşik konumu duvar kenarı ve en iyi ışık alan konum olarak belirlenebilir.

Düşleri süsleyecek duvar dekorları

Autumn Owl Branch Luxury Nursery Wall Art Sticker Designs for a baby girls or baby boy nursery room Enchanted Interiors Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Enchanted Interiors

Autumn Owl Branch Luxury Nursery Wall Art Sticker Designs for a baby girls or baby boy nursery room

Enchanted Interiors
Enchanted Interiors
Enchanted Interiors

Ahşap beşik modelleri hem doğal dokusuyla hem de yarattığı sıcak atmosfer ile oldukça kullanışlı. En değerli varlıklarınızın, bebeklerinizin mümkün mertebe en doğal malzemelerle çevrili olmasını tercih edeceksinizdir. Öte yandan göze hitap eden duvar dekorları, sevimli karakterler bir bebek odası dekorasyonu fikri olarak oldukça cazip bir seçim. Özellikle estetik unsurlara değer veren ve bebeğin iç dünyasını da zenginleştirmek isteyenlere.

Mavilerle yakalanan uyum

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK Modern Çocuk Odası
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

Biricik bebeğiniz için gönlünüze göre döşeyeceğiniz bebek odası alanına sahipseniz, işte size hem işlevsel hem de uyum ve ahenk yakalayan mobilya takımları. Dolap ve gardropların, çekmecelerin, beşik ve çok amaçlı oturabileceğiniz bir kutunun bulunduğu şık ve göz okşayan bir bebek odası dekorasyonu. Maviden vazgeçmeyenler ve mavileri bebek odası dekorasyonunda mutlaka kullanmayı tercih edenlerin ilgisini çekebilecek yatak odasında, açık renk tonlarında mobilya ürünleri kullanılmış. Duvar zeminleri maviye boyanırken, tek duvar tatlı yeşil renk tonlarına boyanmış. Bebek odası dekorasyonunun genel ahengiyle uyumlu mavi renk tonlarını aksesuar ve halıda görebiliyorsunuz. Bebek odası dekorasyonu ile uyumlu ahşap beşik modeli ise odanın merkez noktasını odak alarak, en iyi yaklaşımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bebek dünyası: Aksesuarlar, çocuk mobilyaları, oyuncaklar

Lacote prenses bebek odası Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Lacote Design

Lacote prenses bebek odası

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Çocukların  ve elbette bebeklerin renkli dünyasına bir adım atmaya hazır mısınız? Oldukça sınırsız hayal gücü ve oyun zevki içeren bir dünyadan bahsediyoruz. Eğlenmek için sadece ihtiyaçları karşılayan mobilya ürünleri yetersiz kalacak. Çocukların zevklerine hitap edecek aksesuarlar, oyuncaklar ve belki de küçük bir yemek masası bebek odası dekorasyonunun atmosferini tamamen değiştirebilir. Kardeş sahibi bebekler için de aynı odayı kullanacaklar için, farklı ve ortak mobilya ürünleri, oyuncak ve aksesuarları değerlendirebilirsiniz.

Açık raflı dolaplarla kullanım kolaylığı

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Elinizi uzattığınız anda belki hemen toparlayabileceğiniz, gereçlere ulaşabileceğiniz açık raflara ihtiyacınız olacak. İster duvar dekoru olarak değerlendirilebilecek farklı stillerde raf modelleri olsun, ister ahşap açık raflı dolaplar olsun; oda düzeni ve ahenk artık problem olmayacak. Bebek odası dekorasyon fikirleri arayanlara, şık ve alternatif çözümler sunan bir çocuk odası dekorasyon örneği.

Her tarz için uygun orta sehpa modelleri
Bu bebek odası dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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