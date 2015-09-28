Mışıl mışıl uyutan bebek odası dekorasyon fikirleri

Yatak odası dizaynı yetişkin bireyler için olduğu kadar, çocuklar ve bebekler için de önemli detaylar içeriyor. Bilakis temiz ve derin bir uyku çekmek için, dekorasyon stili ve yakalanan atmosferin önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evlerimizin biricik yaşam alanlarından birine gelirsek; özellikle çocuk sahibi olmayı düşünenler ya da bizzat çocuk sahiplerini ilgilendirecek alanlardan biri bebek odası olacaktır. Ayrıca bebek odası dekorasyon fikirleri ile ilgilenenler için Bebek yatak odası dekorasyonu için pratik çözümlemeler yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Bebek odası dekore etmek için derlediğimiz bebek yatak odası modellerinden zevkinize göre dekorasyon fikirleri bulacağınızı ümit ediyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız bebek odası dekorasyon örneklerini incelemeye başlayabiliriz.
Bir bebek odası dekorasyonu için elbette yatak odasının baş kahramanı küçük kahramanlar için tüm ihtiyaçlar en başından göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla gereksinim duyulduğunda bebek odası akışı aksaksız ve pratik yollarla işlemeli. Gün ışığı alması bakımından ve bebeğin bakımı için kolaylık sağlaması bakımından beşik konumu ve duruşu odanın merkezini odak almış. Diğer tüm ihtiyaçlar beşiğin, dolayısıyla bebeğin etrafında konum alıyor. Krem ve kahverengi tonlarının kullanıldığı mobilya ürünleri ile uyum ve ahenk yakalanıyor. Duvar zemini rengi olarak tercih edilen yeşil rengi, doğa ile iç içe bir bebek odası dekorasyonu ile adeta bütünleşiyor. Sade ve dingin atmosferiyle gördüğünüz bebek odası dekorasyonu, Almanya'da bulunan Allnatura imzası taşıyor.
Kaliteli bir uyku zemini hazırlamak için, bebek odası dekorasyonunun rahatlatıcı ve dinlendirici yumuşak tonlarda olmasını tercih edebilirsiniz. Günün büyük bir kısmını uyku ihtiyacını gidererek geçirmek isteyen bebekler için olmazsa olmazı konfor ve rahatlık. Daha konforlu bir bebek odası dekorasyonu sağlamak isteyenler için açık renk tonlarında duvar zemini ve ona uyumlu pastel renk tonlarında dinlendirici bir bebek odası dekorasyonu sağlanabilir.
Doğal ışığı muntazam alan beşik konumu ile, bebek odası dekorasyonunda krem ve kahverengi tonları ağırlıklı tercih edilmiş. Duvar kağıdı ya da şık duvar boyaları ile göze hitap eden yapraklarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Öte yandan ata binip sürme oyununu çok seven küçükler için figür, tüm bebek odası dekorasyonunda değerlendirilmiş. Genel olarak daha renkli pembe ve mavilerin ağırlıklı kullanıldığı bebek odası dekorasyonu fikirlerine alternatif bir sunum olmuş. Krem rengi beşik ve mobilya ürünlerinde de sevimli at figürlerini dekor olarak değerlendirebilirsiniz.
Bebeklerin sürekli bakım ve ilgi istediğini hepimiz biliriz. Dolayısıyla bebek emzirme ve bakımı ile ilgili alan hem oturma hem uyutma eylemi için değerlendirilebilir. Mışıl mışıl uyutan ninnilerle emzirdikten sonra uyutmak için hoş bir oturma alanı dizayn edilebilir. Öte yandan büyümekte olan bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan eşya ve gereçlerde uyum ve ahenk söz konusu. Nevresimlerden örtülere, oyuncaklara değin sempatik renk ve desenlerle bezenmiş gereçler ve ayrıca duvar dekoru, şık bir bebek odası dekorasyon fikri olarak değerlendirilebilir.
Farklı formlarda bebek yatakları oldukça ilgi çekiyor. Hem işlevsel hem estetik açıdan değerlendirebileceğiniz yatak modelleri, modern stil bebek odası dekorasyonu fikirleri arayanlar için oldukça ideal. Göz alıcı renklerin bebek odasına getirdiği canlılık ve ahenk odayı özel yapan detaylardan sadece biri.Tek renk yer döşemesi sarı zemin tercihinin yanısıra, duvar dekorunda da renkli öğeler ve şık bir dizayn söz konusu.
Pastel renklerin yumuşak tonları belki de bir bebek odasına yakışacak en güzel renk tonlarından. Özellikle kız bebek çocukları için tercih edilen pembe renkli bebek odası dekorasyon fikirleri oldukça ilgi çekiyor. Tatlı rüyalara dalmadan önce şık ve göz kamaştırıcı pembe tonlarında bebek odası dekorasyonları oldukça cazip.Mis gibi bir uyku ve dinlendiren, yatıştıran bir atmosfer yaratmak için de bire bir.
Beyaz ve gri renk tonlarının tüm bebek odası dekorasyonuna hakim olduğu bir örnekle karışı karşıyayız. İki rengin o naif duruşu ve modern stil yorumu gözü okşuyor. Sevimli yastık modelleri ile odanın duvar dekoru ve diğer objelerle uyumlu figürler tercih edilmiş. Tekerlekli ayaklı beşik tercihi ile, istenildiği takdirde bebeği farklı yerlere taşıyabilme olanağı sunuyor. Öte yandan bebek odasını daha geniş ve ferah gösteren yumuşak tonlarda beyaz ve gri renkleri tercih edilmiş.
Her şekilde bebeklerin beklediği alakayı muntazam gösterebilmek için doğru ışık kullanımı ve renk akışı etkili olacaktır. Öte yandan bebek altı bezleme ihtiyacı ile, uyutma ihtiyacını giderecek akış birbirine yakın olmalıdır. Eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız, ya da bebek sahibi bireylerden biriyseniz, bebek odası dekorasyonu için mobilya ürünleri ve duvar dekoru arasında ahenk yakalayabilirsiniz. Eğer küçük bebek odası planına sahipseniz, beşik konumu duvar kenarı ve en iyi ışık alan konum olarak belirlenebilir.
Ahşap beşik modelleri hem doğal dokusuyla hem de yarattığı sıcak atmosfer ile oldukça kullanışlı. En değerli varlıklarınızın, bebeklerinizin mümkün mertebe en doğal malzemelerle çevrili olmasını tercih edeceksinizdir. Öte yandan göze hitap eden duvar dekorları, sevimli karakterler bir bebek odası dekorasyonu fikri olarak oldukça cazip bir seçim. Özellikle estetik unsurlara değer veren ve bebeğin iç dünyasını da zenginleştirmek isteyenlere.
Biricik bebeğiniz için gönlünüze göre döşeyeceğiniz bebek odası alanına sahipseniz, işte size hem işlevsel hem de uyum ve ahenk yakalayan mobilya takımları. Dolap ve gardropların, çekmecelerin, beşik ve çok amaçlı oturabileceğiniz bir kutunun bulunduğu şık ve göz okşayan bir bebek odası dekorasyonu. Maviden vazgeçmeyenler ve mavileri bebek odası dekorasyonunda mutlaka kullanmayı tercih edenlerin ilgisini çekebilecek yatak odasında, açık renk tonlarında mobilya ürünleri kullanılmış. Duvar zeminleri maviye boyanırken, tek duvar tatlı yeşil renk tonlarına boyanmış. Bebek odası dekorasyonunun genel ahengiyle uyumlu mavi renk tonlarını aksesuar ve halıda görebiliyorsunuz. Bebek odası dekorasyonu ile uyumlu ahşap beşik modeli ise odanın merkez noktasını odak alarak, en iyi yaklaşımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Çocukların ve elbette bebeklerin renkli dünyasına bir adım atmaya hazır mısınız? Oldukça sınırsız hayal gücü ve oyun zevki içeren bir dünyadan bahsediyoruz. Eğlenmek için sadece ihtiyaçları karşılayan mobilya ürünleri yetersiz kalacak. Çocukların zevklerine hitap edecek aksesuarlar, oyuncaklar ve belki de küçük bir yemek masası bebek odası dekorasyonunun atmosferini tamamen değiştirebilir. Kardeş sahibi bebekler için de aynı odayı kullanacaklar için, farklı ve ortak mobilya ürünleri, oyuncak ve aksesuarları değerlendirebilirsiniz.
Elinizi uzattığınız anda belki hemen toparlayabileceğiniz, gereçlere ulaşabileceğiniz açık raflara ihtiyacınız olacak. İster duvar dekoru olarak değerlendirilebilecek farklı stillerde raf modelleri olsun, ister ahşap açık raflı dolaplar olsun; oda düzeni ve ahenk artık problem olmayacak. Bebek odası dekorasyon fikirleri arayanlara, şık ve alternatif çözümler sunan bir çocuk odası dekorasyon örneği.