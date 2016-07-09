Eski bir mutfağın inanılmaz dönüşümü

Bugün homify 360 sayfamızda eski ve kullanışsız bir mutfağın nasıl modern, şık ve de son derece fonksiyonel bir hale getirilebildiğine tanık olacağız. Fransız iç mimar Agnes Dandine tarafından yönetilen iç mimari ve renovasyon firması Chichichic tarafından yapılan tadilatta beyaz ve sarı tonlarındaki demode ve ucuz, kalitesiz görünümlü mutfağın siyah detaylarla işlenen, ahşabın verdiği tüm sıcaklığı başarıyla taşıyan, sofistike bir havaya sahip, sevimli dekoratif unsurlarla insanı adeta içine çeken bir mutfağa dönüşümüne sizler de hayret edeceksiniz. Bir mutfağın boyutu ve şekli nasıl olursa olsun, doğru tasarım ve estetik bir bakış ile muhteşem bir mekana nasıl dönüşebileceğini homify sayfalarından önceden beridir yazmaktayız ve konuyla ilgili Dergi sayfalalarımızda onlarca fikir ve ipucu bulabilirsiniz. Bugün inceleyeceğimiz mutfak da bu örnekler içerisinde yerini alacak. Eski ve demode halinden şık ve sofistike haline dönüşümünü gelin hep birlikte inceleyelim. Benzer başka örnekler için Dergi sekmesinden ulaşabileceğiniz Önce & Sonra sayfalarımızı incelemeyi unutayın!
İlk fotoğrafımız tadilat esnasında çekilmiş ve mekanın altyapı problemlerini komple gözler önüne seriyor. Açıktaki borular eskimiş, seramikler ve eski dolaplar berbat halde. Mekanın potansiyeli gözler önünde ama hem mutfağın eskimiş olması ve günümüz trendlerine uygun olmaması hem de işlevselliğinin dönem şartları için yetersizliği tadilat için yeterli nedenler. Bu mutfak olsukça küçük boyutlara sahip, tıpkı bizim evlerimizdeki mutfaklar gibi! Dolayısıyla bu dönüşüm hikayesi de bizler gibi sıradan apartman dairelerinde yaşayan ve küçük ya da orta boyutlu alanlara sahip insanlar için son derece ilham verici. Bu mutfağın bir adet önemli avantajı var, o da geniş penceresi sayesinde doğal gün ışığı alabiliyor olması.
Eski mutfağın tek avantajı eskiliğini izleyebilecek yegane renge sahip olması: Beyaz. Ancak kalitesiz malzemelerle yapılmış olduğunu bu beyazlık dahi gizleyemiyor. Açık sarı renkteki parlak sırlı seramikler beyaz kaplamalı sunta dolaplar, mutfak içinde berbat bir lokasyona sahip lavabo (pencereden gelen ışık arka tarafta kalıyor ve lavaboda iş yapan kişinin gölgesinin önüne düşmesine neden oluyor), lavabo ile aynı yüksekliğe sahip olmayan tuhaf bir tezgah… Hepsinin değişmesi lazım!
Hepsinin değişmesi lazım! dedik ve haklıydık! Hepsi de elbette değiştirilmiş. Lavabo olması gerektiği gibi pencerenin altına taşınmış, böylece gün içerisinde gelen doğal ışığı önden alabilecek. Tezgah her nookta tamamen aynı hizada ve muhteşem bir ahşap malzeme ile yapılmış. Sarı renkteki parlak sırlı seramiklerin yerini mekana soriftike bir hava veren ve hem beyazla hem de ahşapla mükemmel uyum sağlayan siyah seramikler almış. Dolaplarda yine beyaz renk tercih edilmiş.
Ahşap tezgah ile beyaz dolaplar arasında kalan geniş, siyah dikdörtgen seramikler yatay döşenmiş. Bu basit detayın bir önemi var! Nasıl ki enine çizgili giysiler insanları olduğundan şişman gösterir, aynı mantıkla yatak döşenmiş seramikler de mekanları olduğundan geniş göstermektedir. Oturma odaları ve yatak odaları için aynı şey yatay çizgilere sahip duvar kağıtları ile de gerçekleştirilmektedir.
Ahşap tezgahın oluşturduğu country (kırsal) stil eğilimli eklektik dekorasyon vintage dekoratif aksesuarlar ile desteklenmiş. Baskılı emaya kupalar kırsal stile uygun bir açık raf sisteminde sergileniyor, sevimli teneke tepsi rafın üstünde bulunan kupaların arkasında yerini almış. Üst fotoğraflarda görünen köşe raf sevimli bir sürahi ile süslenmiş. Kısacası bu mutfak hem sevimliliği ile hem de fonksiyonelliği ile muhteşem bir alana dönüştürülmüş!
Küçük mutfakların dekorasyonu ile ilgili ’Küçük mutfaklar için düşük maliyetli dekorasyon önerileri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.