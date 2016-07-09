Eski bir mutfağın inanılmaz dönüşümü

Ahşap tezgahın oluşturduğu country (kırsal) stil eğilimli eklektik dekorasyon vintage dekoratif aksesuarlar ile desteklenmiş. Baskılı emaya kupalar kırsal stile uygun bir açık raf sisteminde sergileniyor, sevimli teneke tepsi rafın üstünde bulunan kupaların arkasında yerini almış. Üst fotoğraflarda görünen köşe raf sevimli bir sürahi ile süslenmiş. Kısacası bu mutfak hem sevimliliği ile hem de fonksiyonelliği ile muhteşem bir alana dönüştürülmüş!

Küçük mutfakların dekorasyonu ile ilgili ’Küçük mutfaklar için düşük maliyetli dekorasyon önerileri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.