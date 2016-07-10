Ah bu ev benim olsa…

homify sayfalarında hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından en güzel, en davetkar ya da bazen en çılgın, en sıra dışı evleri görmek imkanına sahip oluyoruz. Bu evlerden bazıları son derece mütevazi evler… Sevimli köy evleri, taş evler, ahşap evler. Bazıları ise ancak hayallerimizi süsleyecek türde olanlar… Malikaneler, yalılar, saray yavruları. Bugünkü yazımızda her iki türe de örnek teşkil edebilecek konut modellerini derledik. Kimi ülkemizden kimiyse dünyanın farklı köşelerinden olan bu evlerden bakalım hangileri size hitap edecek?
İlk örneğimiz İspanya'dan. Sürdürülebilir mimari örneği olan bu ev yüz yetmiş metrekare büyüklüğünde ve üç yatak odasına ve iki banyoya sahip. Dışı cephesi Amerikan siding olarak da bilinen ahşap paneller ile kaplı olan bu konutun izolasyonu muhteşem. Geniş verandası da cephe kaplaması ile uyumlu olacak şekilde ahşap rabıtlarla yapılmış. Bu ev hakkında daha detaylı bilgi için ’Büyük modern ve fantastik beyaz ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
İkinci örneğimiz ülkemizden, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden. İstanbullu mimarlık firması Plano Mimarlık ve Teknoloji imzası taşıyan bu harika taş ev çam ağaçlarının altında muhteşem bir lokasyona sahip. Tipik, eski taş evlere göre çok daha büyük olan ve kusursuz işçiliği ile öne çıkan bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiler ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımıda.
Üçüncü örneğimiz Almanya'dan. Üç yüz kırk beş metrekarelik muhteşem bir malikane, 1921 yılında yanında konumlanan daha büyük bir malikanenin bahçıvan evi olarak zamanında iki yüz kırk metrekare üzerine inşa edilmiş! Krefeld şehrinin anıt binalarından biri olan ve ve belirli regülasyonlara bağlı olan yapı Krefeldli mimarlık firması 28 Degrees Architektur taragından yenilenmiş. Bu malikane ile ilgili bilgileri ’İki farklı cephe, bir müthiş malikan’e başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Dördüncü örneğimiz İstanbul'un Kandilli semtinden muhteşem bir yalı. Öztek Mimarlık İnşaat Mühendislik tarafından gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışması sonrası yalı kusursuz güzelliğine yeniden kavuşmuş. Bu yalının eski halini ve yenilenmiş halinin diğer açılardan fotoğraflarını bu linkte görebilirsiniz.
İngiltere'nin güneyinde kırsal bir bölgede yer alan bu muazzam malikane Tudor mimari stilinin izlerini taşıyan tipik bir country (kırsal) tarzında inşa edilmiş. Taş, ahşap ve tuğlanın bir arada kullanıldığı Rhiannon'un evi isimli bu muhteşem malikanenin içinde de sıra dışı özellikleri var. Özellikle o fantastik sifonu görmeniz lazım. Evet, sifon! Diğer fotoğraflara bu linkten kolayca ulaşabilirsiniz.
Dial Gökalp Architecture tarafından kışlarını Amerika’da yazlarını ise Kınalıada’daki dubleks dairede geçiren bi aile için tasarlanmış bu ev modern ve klasik ögeleri bir arada bulunduruyor. Denize sıfır konumdaki bu evle ilgili daha detaylı bilgiler için ’Kınalıada’da huzur dolu bir ev’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Lavanta bahçeleri içerisinde konumlanan bu muhteşem ev ise davetkar mimarisi, geniş yüzme havuzu ve açıkhava yaşam alanları ile tam bir keyfi yuvası. Meksika'da konumlanan ve kolonyal mimari ve dekorasyon stillerine sahip detaylar ile bezenmiş bu konutun diğer fotoğrafları için bu linke tıklamanız yeterli.
Bu sayfamızda genelde geleneksel mimari stillere sahip yapılara yer verdik ancak en sona bir adet de çağdaş mimari stilde bir konut eklemeyi uygun gördük. Üç geometrik parçadan oluşuyormuş gibi görünen ve muhteşem bir doğa içerisinde yer alan bu manzaralı konut Güney Kore'nin Yangpyeong bölgesinde konumlanmış. Bu çılgın mimari örneği daha yakından incelemek için ’Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi’ başlıklı yazmıza göz atabilirsiniz.