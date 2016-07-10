Ah bu ev benim olsa…

homify sayfalarında hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından en güzel, en davetkar ya da bazen en çılgın, en sıra dışı evleri görmek imkanına sahip oluyoruz. Bu evlerden bazıları son derece mütevazi evler… Sevimli köy evleri, taş evler, ahşap evler. Bazıları ise ancak hayallerimizi süsleyecek türde olanlar… Malikaneler, yalılar, saray yavruları. Bugünkü yazımızda her iki türe de örnek teşkil edebilecek konut modellerini derledik. Kimi ülkemizden kimiyse dünyanın farklı köşelerinden olan bu evlerden bakalım hangileri size hitap edecek?