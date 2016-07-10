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Ah bu ev benim olsa…

Özlem K. Özlem K.
homify İskandinav Evler
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homify sayfalarında hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından en güzel, en davetkar ya da bazen en çılgın, en sıra dışı evleri görmek imkanına sahip oluyoruz. Bu evlerden bazıları son derece mütevazi evler… Sevimli köy evleri, taş evler, ahşap evler. Bazıları ise ancak hayallerimizi süsleyecek türde olanlar… Malikaneler, yalılar, saray yavruları. Bugünkü yazımızda her iki türe de örnek teşkil edebilecek konut modellerini derledik. Kimi ülkemizden kimiyse dünyanın farklı köşelerinden olan bu evlerden bakalım hangileri size hitap edecek? 

Beyaz ahşap kaplamalı ev

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

İlk örneğimiz İspanya'dan. Sürdürülebilir mimari örneği olan bu ev yüz yetmiş metrekare büyüklüğünde ve üç yatak odasına ve iki banyoya sahip. Dışı cephesi Amerikan siding olarak da bilinen ahşap paneller ile kaplı olan bu konutun izolasyonu muhteşem. Geniş verandası da cephe kaplaması ile uyumlu olacak şekilde ahşap rabıtlarla yapılmış. Bu ev hakkında daha detaylı bilgi için ’Büyük modern ve fantastik beyaz ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Muhteşem bir taş ev

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

İkinci örneğimiz ülkemizden, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden. İstanbullu mimarlık firması Plano Mimarlık ve Teknoloji imzası taşıyan bu harika taş ev çam ağaçlarının altında muhteşem bir lokasyona sahip. Tipik, eski taş evlere göre çok daha büyük olan ve kusursuz işçiliği ile öne çıkan bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiler ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımıda.

Muazzam bir malikane

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Modern Evler
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Üçüncü örneğimiz Almanya'dan. Üç yüz kırk beş metrekarelik muhteşem bir malikane, 1921 yılında yanında konumlanan daha büyük bir malikanenin bahçıvan evi olarak zamanında iki yüz kırk metrekare üzerine inşa edilmiş! Krefeld şehrinin anıt binalarından biri olan ve ve belirli regülasyonlara bağlı olan yapı Krefeldli mimarlık firması 28 Degrees Architektur taragından yenilenmiş. Bu malikane ile ilgili bilgileri ’İki farklı cephe, bir müthiş malikan’e başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Kandilli'de bir yalı

Kandilli'de Yalı, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik yalı,istanbul,restorasyon,restitüsyon,öztek mimarlık,kayıkhane,ahşap cephe
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Kandilli'de Yalı

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Dördüncü örneğimiz İstanbul'un Kandilli semtinden muhteşem bir yalı. Öztek Mimarlık İnşaat Mühendislik tarafından gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışması sonrası yalı kusursuz güzelliğine yeniden kavuşmuş. Bu yalının eski halini ve yenilenmiş halinin diğer açılardan fotoğraflarını bu linkte görebilirsiniz.

Kırsal mimaride bir malikane

Exterior with grounds Nutshell Construction Kırsal Evler
Nutshell Construction

Exterior with grounds

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

İngiltere'nin güneyinde kırsal bir bölgede yer alan bu muazzam malikane Tudor mimari stilinin izlerini taşıyan tipik bir country (kırsal) tarzında inşa edilmiş. Taş, ahşap ve tuğlanın bir arada kullanıldığı Rhiannon'un evi isimli bu muhteşem malikanenin içinde de sıra dışı özellikleri var. Özellikle o fantastik sifonu görmeniz lazım. Evet, sifon! Diğer fotoğraflara bu linkten kolayca ulaşabilirsiniz.

Kınalıada'dan vapur manzarası

homify Yemek OdasıMasalar İşlenmiş Ahşap
homify

homify
homify
homify

Dial Gökalp Architecture tarafından kışlarını Amerika’da yazlarını ise Kınalıada’daki dubleks dairede geçiren bi aile için tasarlanmış bu ev modern ve klasik ögeleri bir arada bulunduruyor. Denize sıfır konumdaki bu evle ilgili daha detaylı bilgiler için ’Kınalıada’da huzur dolu bir ev’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

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Cennet gibi bir lokasyon

Casa Malinalco, José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos Modern Havuz
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

Lavanta bahçeleri içerisinde konumlanan bu muhteşem ev ise davetkar mimarisi, geniş yüzme havuzu ve açıkhava yaşam alanları ile tam bir keyfi yuvası. Meksika'da konumlanan ve kolonyal mimari ve dekorasyon stillerine sahip detaylar ile bezenmiş bu konutun diğer fotoğrafları için bu linke tıklamanız yeterli.

Ultra-modern bir mimari

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Bu sayfamızda genelde geleneksel mimari stillere sahip yapılara yer verdik ancak en sona bir adet de çağdaş mimari stilde bir konut eklemeyi uygun gördük. Üç geometrik parçadan oluşuyormuş gibi görünen ve muhteşem bir doğa içerisinde yer alan bu manzaralı konut Güney Kore'nin Yangpyeong bölgesinde konumlanmış. Bu çılgın mimari örneği daha yakından incelemek için ’Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi’ başlıklı yazmıza göz atabilirsiniz.

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