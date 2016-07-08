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Ahşapla gelen mucizevi güzellik: Türkiye'den 10 örnek

ümit atdağ ümit atdağ
Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
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Ev dekorasyonlarının kurtarıcı ögesi olan ahşaplar, evin her alanında rahatlıkla kullanabileceğiniz ve kullandığınız oda, hol, merdiven gibi alanları mucizevi bir şekilde zevkli bir şekilde dekore edebileceğiniz  unsurlar olarak her zaman yardımınıza koşar. Ahşap malzemesi doğal olması, özgün bir güzelliğe sahip olması,  kullanıldığı alana farklı ve özgün bir güzellik kazandırması nedeniyle evlerimizde gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz dekorasyon unsurudur. Mutfaklarda, yatak odasında, oturma odasında, holde, evin dış cephesinde kullanıldığında görselliği artıran, estetik ve çekici bir güzellik kazandıran ahşaplar   parça ve bütün olarak kullanılabilir.  Ahşap kullanılmış dekorasyonların zarafetini ve çekiciliğini görebileceğiniz ülkemizde bulunan ve muhteşem güzelliği ile insanları mest eden örnek evleri homify farkı ile inceliyoruz. Ahşapların mucizevi güzelliğini bu örnekleri inceleyerek görebilir ve evlerimizde küçük dokunuşlarla mucizeler yaratabiliriz.

Ahşabın bir eve kattığı zariflik

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap doğal görünümü, özgün güzelliği ve ortaya çıkardığı görselliği ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olan  ve dekorasyonlarda her alanda kullanılan özel bir malzemedir. Bu örnek evde ahşap tercih edilerek betonarme bir eve göre daha görsel ve daha çekici bir görselliğe sahip olması sağlanmış, ahşap rengi, özgünlüğü ile evin kusursuz görünmesi sağlanmıştır. Ahşap yerine kullanılacak malzeme doğallık ölçüsünü bu kadar net bir şekilde yansıtamayacaktır.

Yamek odası zarifliği

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yemek odaları genel olarak yemek masası ve sandalye takımlarından oluşan mutfak ile birlikte veya bağımsız olarak dekore edilen odalardır. Yemek odalarının doğal ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olması için resimdeki gibi ahşap yemek masası ve renkli sandalye takımı tercih edebilirsiniz. Ahşap yemek masası  ve konsol hem uyumlu hem de zevkli bir tercih olmuş.

Ahşap mutfaklar

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşap her alanda kullanıldığı gibi mutfakları özel alanlar haline getirmek içinde kullanılır. Resimde yer alan örnek mutfağımızda olduğu gibi mutfak tezgahı ve mutfak dolapları doğal ahşaplardan tercih edilerek mutfağınızın kusursuz bir doğallığa sahip olabilir.

Yatak odası inceliği

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yatak odası dekorasyonları sade ve şık dekorasyonlar olarak tercih edildiği için resimdeki gibi ahşap yatak takımı tercih edebilirsiniz. Resimdeki gibi doğal ahşaplardan yapılmış karyola ve üst çerçeve yatak odasının doğal olmasını sağladığı gibi ahşap konsol uyumlu ve zarif bir yatak odası olmasını sağlamış.

Mutfağın zarafeti

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap malzemeler evin her alanında doğallık oluşturduğu için evinizi tamamen ahşaptan yapabilir ve doğal bir ev sahibi olabilirsiniz. Resimde yer alan mutfak tamamen ahşaptan dekore edilmiş, ahşap duvarların doğallığı mutfak dolapları ve tezgahının da ahşaptan yapılması ile pekiştirilmiş. Sonuç olarak hayal ettiğiniz görsellikte bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Zarif ve çekici dekorasyonlar

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ahşabı sadece duvar kaplaması veya mutfak dolabı olarak değil, mutfak masası veya mutfak tezgahı olarak tercih edebilir ve mutfağınızın nezih, doğal ve zarif olmasını sağlayabilirsiniz.  Örnek mutfak dekorasyonunda mutfak tezgahı sadece ahşap olarak tercih edilmiş, mutfak masası aynı ahşaptan tercih edilerek uyum ve çekicilik sağlanmış.

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Oturma odaları

Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Ahşap mutfak ve yatak odalarında olduğu gibi oturma odalarında da tercih edilerek oturma odasının muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek oturma odasında olduğu gibi tv ünitesinin olduğu duvar açık renkli ahşap ile kaplanmış ve oturma odasının doğal bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.

Duvar dekorasyonları

Çekmeköy Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Oturma Odası
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Çekmeköy Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Ahşaplar odalar dışında duvar dekorasyonlarında da tercih edilebilir. Örnek duvar dekorasyonunda olduğu gibi zıt renklere sahip kitaplık, raf sistemi ile duvar dekorasyonunun doğal ve uyumlu bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.

Mutfakların doğal güzelliği

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ahşap malzemeler doğal bir şekilde dekore edilerek resimdeki gibi hem doğal hem çekici hem de uyumlu bir güzelliğe sahip olabilir. Resimde mutfak tezgahı, mutfak duvarı, mutfak masası aynı malzemeden yapılarak uyumlu ve doğal olması sağlanmış, mutfağın görsel ve göz alıcı bir güzelliğe  sahip olması sağlanmış.

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