Ahşapla gelen mucizevi güzellik: Türkiye'den 10 örnek

Ev dekorasyonlarının kurtarıcı ögesi olan ahşaplar, evin her alanında rahatlıkla kullanabileceğiniz ve kullandığınız oda, hol, merdiven gibi alanları mucizevi bir şekilde zevkli bir şekilde dekore edebileceğiniz unsurlar olarak her zaman yardımınıza koşar. Ahşap malzemesi doğal olması, özgün bir güzelliğe sahip olması, kullanıldığı alana farklı ve özgün bir güzellik kazandırması nedeniyle evlerimizde gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz dekorasyon unsurudur. Mutfaklarda, yatak odasında, oturma odasında, holde, evin dış cephesinde kullanıldığında görselliği artıran, estetik ve çekici bir güzellik kazandıran ahşaplar parça ve bütün olarak kullanılabilir. Ahşap kullanılmış dekorasyonların zarafetini ve çekiciliğini görebileceğiniz ülkemizde bulunan ve muhteşem güzelliği ile insanları mest eden örnek evleri homify farkı ile inceliyoruz. Ahşapların mucizevi güzelliğini bu örnekleri inceleyerek görebilir ve evlerimizde küçük dokunuşlarla mucizeler yaratabiliriz.
Ahşap doğal görünümü, özgün güzelliği ve ortaya çıkardığı görselliği ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olan ve dekorasyonlarda her alanda kullanılan özel bir malzemedir. Bu örnek evde ahşap tercih edilerek betonarme bir eve göre daha görsel ve daha çekici bir görselliğe sahip olması sağlanmış, ahşap rengi, özgünlüğü ile evin kusursuz görünmesi sağlanmıştır. Ahşap yerine kullanılacak malzeme doğallık ölçüsünü bu kadar net bir şekilde yansıtamayacaktır.
Yemek odaları genel olarak yemek masası ve sandalye takımlarından oluşan mutfak ile birlikte veya bağımsız olarak dekore edilen odalardır. Yemek odalarının doğal ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olması için resimdeki gibi ahşap yemek masası ve renkli sandalye takımı tercih edebilirsiniz. Ahşap yemek masası ve konsol hem uyumlu hem de zevkli bir tercih olmuş.
Ahşap her alanda kullanıldığı gibi mutfakları özel alanlar haline getirmek içinde kullanılır. Resimde yer alan örnek mutfağımızda olduğu gibi mutfak tezgahı ve mutfak dolapları doğal ahşaplardan tercih edilerek mutfağınızın kusursuz bir doğallığa sahip olabilir.
Yatak odası dekorasyonları sade ve şık dekorasyonlar olarak tercih edildiği için resimdeki gibi ahşap yatak takımı tercih edebilirsiniz. Resimdeki gibi doğal ahşaplardan yapılmış karyola ve üst çerçeve yatak odasının doğal olmasını sağladığı gibi ahşap konsol uyumlu ve zarif bir yatak odası olmasını sağlamış.
Ahşap malzemeler evin her alanında doğallık oluşturduğu için evinizi tamamen ahşaptan yapabilir ve doğal bir ev sahibi olabilirsiniz. Resimde yer alan mutfak tamamen ahşaptan dekore edilmiş, ahşap duvarların doğallığı mutfak dolapları ve tezgahının da ahşaptan yapılması ile pekiştirilmiş. Sonuç olarak hayal ettiğiniz görsellikte bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Ahşabı sadece duvar kaplaması veya mutfak dolabı olarak değil, mutfak masası veya mutfak tezgahı olarak tercih edebilir ve mutfağınızın nezih, doğal ve zarif olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek mutfak dekorasyonunda mutfak tezgahı sadece ahşap olarak tercih edilmiş, mutfak masası aynı ahşaptan tercih edilerek uyum ve çekicilik sağlanmış.
Ahşap mutfak ve yatak odalarında olduğu gibi oturma odalarında da tercih edilerek oturma odasının muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek oturma odasında olduğu gibi tv ünitesinin olduğu duvar açık renkli ahşap ile kaplanmış ve oturma odasının doğal bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.
Ahşaplar odalar dışında duvar dekorasyonlarında da tercih edilebilir. Örnek duvar dekorasyonunda olduğu gibi zıt renklere sahip kitaplık, raf sistemi ile duvar dekorasyonunun doğal ve uyumlu bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.
Ahşap malzemeler doğal bir şekilde dekore edilerek resimdeki gibi hem doğal hem çekici hem de uyumlu bir güzelliğe sahip olabilir. Resimde mutfak tezgahı, mutfak duvarı, mutfak masası aynı malzemeden yapılarak uyumlu ve doğal olması sağlanmış, mutfağın görsel ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.