Dünyanın dört bir yanından 10 şahane mutfak

Mutfaklar, ev hanımlarının muhteşem yemekler hazırladığı, ailecek yemeklerin yenildiği, dost ve arkadaşlar ile kahvelerin yudumlanarak dedikoduların yapıldığı evin kullanılmayan gibi görünen ancak oldukça fazla kullanılan bir odasıdır. Bu sebeplerden dolayı özellikle ev hanımları ve mutfağı kullanan ev sakinleri mutfaklarının şık, ferah, nezih ve işlevsel olmasını ister. Ferah ve nezih bir mutfak dekorasyonunun aynı zamanda işlevsel olması için dünya mutfaklarından örneklerin yer aldığı şahane mutfaklar derlemesini mutlaka incelemelisiniz. Dünya genelinde yer alan ve ülkemizden mutfaklarında dahil olduğu 10 şahane mutfağın bir araya getirilerek sizlere sunulduğu estetik açıdan kusursuz, fonksiyonellik açısından eksiksiz, ferah ve ışıl ışıl mutfakları inceleyerek mutfağınızın her detayının kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfağınızın şık ve kusursuz olduğu kadar zarif ve işlevsel olmasını arzuluyorsanız resimde yer alan muhteşem mutfağı kendinize örnek alabilirsiniz. Basit bir formda estetik bir mimariye sahip mutfak adası ile hem mutfağın sınırları belirlenmiş hem de mutfak adası yemek barı olarak kullanılabilir kılınmış. Beyza zemin ile uyumlu mutfak barı ve mutfak tezgahı mutfağın güzelliğini kat kat artırmış.
Renkli bir kişiliğe sahipseniz veya renkli dekorasyonlara bayılıyorsanız mutfağınızı resimdeki gibi renkli bir şekilde dekore ederek tarzınızı mutfağa yansıtabilirsiniz. mutfak dekorasyonunda yer alan yemek masası ve sandalyeleri zevkinize göre renklerde tercih edebilir, diğer araç gereçleri ve mutfak dolabı kapaklarını dilediğiniz renklere boyayarak renkli kişiliğinizle uyumlu mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızın sade bir dekorasyona sahip olmasını dilerseniz resimdeki gibi sadece mutfak dolabı, tezgahı ve yemek masasından oluşan minimalist bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz. Muhafaza alanı ne kadar çok olursa mutfağınızın düzeni ve sadeliği de o kadar fazla olacak, estetik açıdan mutfağınız kusursuz olacaktır.
Mutfaklar genel anlamda açık renklerde dekore edilseler de koyu renk sevenler için resimde yer alan koyu renk mutfak dekorasyonları çok şık ve ideal mutfak dekorasyonlarıdır. Zemin fayansları zıt renklerin uyumu işe görsel olarak dizayn edilmiş mutfak duvarı ve oturma alanı koyu kırmızı renk olarak tercih edilerek görsellik ön plana çıkarılmış.
Mutfağınızın işlevsel ve kullanışlı olmasını istiyorsanız resimdeki gibi hem yemek masası hem mutfak adası olan orta masa tercih etmelisiniz. Yapacağınız tercih aynı zamanda genel dekorasyona uyumlu olmalı, renk tercihleriniz mutfağın görselliğine katkı da bulunmalıdır.
Mutfak dekorasyonu zor ve bir o kadar da emek isteyen bir iştir. Uzun uğraşlar sonucunda çok şık ve içinize sinen bir mutfak dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Resimdeki mutfak dekorasyonunda olduğu gibi her detayı özenle işlenmiş ve kullanışlı, fonksiyonel, zarif bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfak dekorasyonunun şık ve zarif olması kadar ışıl ışıl olması da çok önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mutfak yerleşimi ve işlevselliği sağlanmış, geniş bir pencere bırakılarak doğal gün ışığının mutfağa girmesi sağlanmış. Aynı zamanda aydınlatma sistemi ile de mutfağın ışıl ışıl olması sağlanmış.
Eğer dekorasyonu kendiniz yapacaksanız her detaya özenle eğilmeli ve mutfağınızın resimdeki gibi zarif, şık ve büyüleyici bir güzellikte olmasını sağlamalısınız.Örnek dekorasyonda mutfak adası yemek masası olarak düzenlenmiş, görsel sandalyeler ile mutfak dolaplarının uyumlu olmasına özen gösterilerek mutfağın kusursuz olması sağlanmış.
Mutfağınızda geleneksel mutfak dolaplarının olmasını istemiyorsanız resimdeki gibi geniş bir mutfak adası tercih edebilir ve mutfak adasının alt bölümlerini depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca tavan raf sistemini kullanarak mutfağınızda fazla yer kaplamadan depolama alanları oluşturabilirsiniz.
Bir mutfağın kusursuz bir mutfak olması için resimdeki gibi zarif, çekici, görsel, kullanışlı ve işlevsel olduğu kadar göz alıcı bir güzelliğe de sahip olması gereklidir. Estetik bir dönel merdivenle ulaştığınız mutfak koyu renklerin hakimiyetinde bir yıldız gibi parlamış ve insanların beğenisi kazanmış.