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Dünyanın dört bir yanından 10 şahane mutfak

ümit atdağ ümit atdağ
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
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Mutfaklar, ev hanımlarının muhteşem yemekler hazırladığı, ailecek yemeklerin yenildiği, dost ve arkadaşlar ile kahvelerin yudumlanarak dedikoduların yapıldığı evin kullanılmayan gibi görünen ancak oldukça fazla kullanılan bir odasıdır.  Bu sebeplerden dolayı özellikle ev hanımları ve mutfağı kullanan ev sakinleri  mutfaklarının şık, ferah, nezih ve işlevsel olmasını ister. Ferah ve nezih bir mutfak dekorasyonunun aynı zamanda işlevsel olması için dünya mutfaklarından örneklerin yer aldığı şahane mutfaklar derlemesini mutlaka incelemelisiniz. Dünya genelinde yer alan ve ülkemizden mutfaklarında dahil olduğu 10 şahane mutfağın bir araya getirilerek sizlere sunulduğu estetik açıdan kusursuz, fonksiyonellik açısından eksiksiz, ferah ve ışıl ışıl mutfakları inceleyerek mutfağınızın her detayının kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.

Harika bir mutfak

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Mutfağınızın şık ve kusursuz olduğu kadar zarif ve işlevsel olmasını arzuluyorsanız resimde yer alan  muhteşem mutfağı kendinize örnek alabilirsiniz.  Basit bir formda estetik bir mimariye sahip mutfak adası ile hem mutfağın sınırları belirlenmiş hem de mutfak adası yemek barı olarak kullanılabilir kılınmış. Beyza zemin ile uyumlu mutfak barı ve mutfak tezgahı mutfağın güzelliğini kat kat artırmış.

Renkli mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Renkli bir kişiliğe sahipseniz veya renkli dekorasyonlara bayılıyorsanız mutfağınızı resimdeki gibi renkli bir şekilde dekore ederek tarzınızı mutfağa yansıtabilirsiniz. mutfak dekorasyonunda yer alan yemek masası ve sandalyeleri zevkinize göre renklerde tercih edebilir,  diğer araç gereçleri ve mutfak dolabı kapaklarını dilediğiniz renklere boyayarak renkli kişiliğinizle uyumlu mutfağa sahip olabilirsiniz.

Sade mutfaklar

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Mutfağınızın sade bir dekorasyona sahip olmasını dilerseniz resimdeki gibi sadece mutfak dolabı, tezgahı ve yemek masasından oluşan minimalist bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz. Muhafaza alanı ne kadar çok olursa mutfağınızın düzeni ve sadeliği de o kadar fazla olacak, estetik açıdan mutfağınız kusursuz olacaktır.

Koyu renkler

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfaklar genel anlamda açık renklerde dekore edilseler de koyu renk sevenler için resimde yer alan koyu renk mutfak dekorasyonları çok şık ve ideal mutfak dekorasyonlarıdır. Zemin fayansları zıt renklerin uyumu işe görsel olarak dizayn edilmiş mutfak duvarı ve oturma alanı koyu kırmızı renk olarak tercih edilerek görsellik ön plana çıkarılmış.

​Fonksiyonel mutfak

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfağınızın işlevsel ve kullanışlı olmasını istiyorsanız resimdeki gibi hem yemek masası hem mutfak adası olan orta masa tercih etmelisiniz. Yapacağınız tercih aynı zamanda genel dekorasyona uyumlu olmalı, renk tercihleriniz mutfağın görselliğine katkı da bulunmalıdır.

Şık mutfaklar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mutfak dekorasyonu zor ve bir o kadar da emek isteyen bir iştir. Uzun uğraşlar sonucunda çok şık ve içinize sinen bir mutfak dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Resimdeki mutfak dekorasyonunda olduğu gibi her detayı özenle işlenmiş ve kullanışlı, fonksiyonel, zarif bir mutfak ortaya çıkarılmış. 

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Işıl ışıl mutfak

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Mutfak dekorasyonunun şık ve zarif olması kadar ışıl ışıl olması da çok önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mutfak yerleşimi ve işlevselliği sağlanmış, geniş bir pencere bırakılarak doğal gün ışığının mutfağa girmesi sağlanmış. Aynı zamanda aydınlatma sistemi ile de mutfağın ışıl ışıl olması sağlanmış.

Zarif ve şık mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eğer dekorasyonu kendiniz yapacaksanız her detaya özenle eğilmeli ve mutfağınızın resimdeki gibi zarif, şık ve büyüleyici bir güzellikte olmasını sağlamalısınız.Örnek dekorasyonda mutfak adası yemek masası olarak düzenlenmiş, görsel sandalyeler ile mutfak dolaplarının uyumlu olmasına özen gösterilerek mutfağın kusursuz olması sağlanmış.

Tavan rafları

Ankarada bir ev homify Modern Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Mutfağınızda geleneksel mutfak dolaplarının olmasını istemiyorsanız resimdeki gibi geniş bir mutfak adası tercih edebilir ve mutfak adasının alt bölümlerini  depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca tavan raf sistemini kullanarak mutfağınızda fazla yer kaplamadan depolama alanları oluşturabilirsiniz.

Kusursuz mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bir mutfağın kusursuz bir mutfak olması için resimdeki gibi  zarif, çekici, görsel, kullanışlı ve işlevsel olduğu kadar göz alıcı bir güzelliğe de sahip olması gereklidir. Estetik bir dönel merdivenle ulaştığınız mutfak koyu renklerin hakimiyetinde bir yıldız gibi parlamış ve insanların beğenisi kazanmış.

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