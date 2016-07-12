Öncesi ve sonrasıyla kopya çekebileceğiniz 5 renovasyon!

Uygulamayı planladığınız değişiklik ne kadar basit olursa olsun yenileme hiç bir zaman kolay bir iş değildir. Var olan bir dekorasyonu yenilemek sıfırdan dekorasyon oluşturmaktan çok daha zahmetli bir iş olabilir. Eğer evinizde bir yenilemeye gidiyorsanız öncelikle sağlam bir plan yapmalı ve plana sadık kalacak şekilde adım adım ilerlemelisiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şaşırtıcı 5 renovasyon projesi tanıtacağız. Tadilata girişmeden önce bu yenileme projelerine mutlaka bir göz atın.

Evinizde bir yenilemeye ihtiyacınız varsa işe kendinize şu soruları sorarak başlayabilirsiniz;

1. Evimde nasıl bir değişikliğe ihtiyacım var?

Aileye yeni katılacak bir bebeğe oda hazırlamanız gerekebilir veya çocuk odasının artık bir genç odasına dönüşmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Balkonunuzu kapalı alanlara eklemek isteyebilir ya da mutfak ile salonu açmayı planlayabilirsiniz. Önce tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin.

2. Bunun için yeterli alanım var mı?

İstediğiniz dekorasyonu ya da mekanı yaratmak için yeterli alanınız olmayabilir bu durumda bir mimardan destek alarak yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Yeterli alanınız varsa işe koyulmak için acele etmeyin çünkü bir de bütçe belirlemeniz gerekecek.

3. Bu iş için ne kadar bütçe ayırabilirim?

Planınız evi baştan aşağı değiştirmek de olsa, basit tadilatlar ya da dekorasyon değişikliği de olsa sınırınız bütçeniz olacaktır. İsteklerinizin önem ve aciliyetini de göz önüne alarak bütçenizi belirleyin ve işe koyulduğunuzda bu bütçeyi aşmamaya özen gösterin.

Usta mimarlar tarafından gerçekleştirilen bu detaylı renovasyon projelerini inceleyerek kendi ihtiyaçlarınız için daha sağlıklı fikir yürütebilirsiniz.