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Öncesi ve sonrasıyla kopya çekebileceğiniz 5 renovasyon!

Homify Homify
Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
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Uygulamayı planladığınız değişiklik ne kadar basit olursa olsun yenileme hiç bir zaman kolay bir iş değildir. Var olan bir dekorasyonu yenilemek sıfırdan dekorasyon oluşturmaktan çok daha zahmetli bir iş olabilir. Eğer evinizde bir yenilemeye gidiyorsanız öncelikle sağlam bir plan yapmalı ve plana sadık kalacak şekilde adım adım ilerlemelisiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şaşırtıcı 5 renovasyon projesi tanıtacağız. Tadilata girişmeden önce bu yenileme projelerine mutlaka bir göz atın.

Evinizde bir yenilemeye ihtiyacınız varsa işe kendinize şu soruları sorarak başlayabilirsiniz;

1. Evimde nasıl bir değişikliğe ihtiyacım var?

Aileye yeni katılacak bir bebeğe oda hazırlamanız gerekebilir veya çocuk odasının artık bir genç odasına dönüşmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Balkonunuzu kapalı alanlara eklemek isteyebilir ya da mutfak ile salonu açmayı planlayabilirsiniz. Önce tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin.

2. Bunun için yeterli alanım var mı?

İstediğiniz dekorasyonu ya da mekanı yaratmak için yeterli alanınız olmayabilir bu durumda bir mimardan destek alarak yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Yeterli alanınız varsa işe koyulmak için acele etmeyin çünkü bir de bütçe belirlemeniz gerekecek.

3. Bu iş için ne kadar bütçe ayırabilirim?

Planınız evi baştan aşağı değiştirmek de olsa, basit tadilatlar ya da dekorasyon değişikliği de olsa sınırınız bütçeniz olacaktır. İsteklerinizin önem ve aciliyetini de göz önüne alarak bütçenizi belirleyin ve işe koyulduğunuzda bu bütçeyi aşmamaya özen gösterin.

Usta mimarlar tarafından gerçekleştirilen bu detaylı renovasyon projelerini inceleyerek kendi ihtiyaçlarınız için daha sağlıklı fikir yürütebilirsiniz.

1. Detaylı bir tadilatla muhteşem değişim

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Ufak birkaç odadan oluşan bu evde sıkı ve derinlikli bir tadilata gidilerek göz alıcı bir yenileme gerçekleştirilmiş. Eğer siz de evinizin yeterince ferah ve açık olmadığını düşünüyorsanız bu tarz bir oda açma tadilatına girişebilirsiniz. Kırılarak açılan duvarların bazı kısımlarına yeniden tuğla örülerek farklı biçimler kazandırılmış. Düz duvarlarla ayrılan odaların yerini geniş ve ferah bir alan alırken dairesel duvarlarla mekan şık bir görünüme kavuşmuş. Evin tadilattan sonraki haline bakınca projenin ne kadar iyi sonuç verdiğini bütün yalınlığıyla görebilirsiniz. Yenileme projelerinde uzmanlaşan mimarlar, her türlü eski mekanı, inanılması güç değişikliklere uğratarak göz alıcı hale getirebiliyorlar.  

2. 66 metrekarelik bir yenileme projesi

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

66 metrekarelik bu boğucu evde yapılan en büyük değişiklik salon ve mutfağın açılması olmuş. Kapalı ve karanlık bir havaya sahip olan iki oda, açılarak oldukça ferah ve geniş bir mekan kazanılmış. Bu mekanı mutfak, yemek odası ve oturma odası olarak değerlendiren mimarlar muhteşem bir dekroasyona da imza atmışlar. Evin ilk halinin fotoğraflarına baktığınızda solmuş mobilyaları, kirli duvar ve yer döşemeleri, modası geçmiş aksesuarları ile oldukça eski bir ev görebilirsiniz. Yeni haline baktığınızda ise son derece modern bir dekorasyon kullanışlı mobilyalar, şık bir zemin döşemesi ve pırıl pırıl duvarlar sizi karşılar. İşte yenileme böyle yapılır! diyebilirsiniz.  

3. Döküntü bir villanın inanılmaz değişimi

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

İlk fotoğrafa baktığınızda bunun lüks bir villaya ait olduğuna inanamayabilirsiniz. Her ne kadar, geniş bir bahçe içerisinde bulunan, çatılı ve verandalı bir villa olsa da, eski yapısı ve kötü kullanılmış iç mekanı ile tam bir virane gibi görünüyor. İkinci fotoğrafa baktığınızda ise bu viranenin uzman ellerde adeta baştan inşa edildiğini görebilirsiniz. Çatı strüktürleri kapatılan, zemini ve duvarları komple yenilenen evin bahçeye açılan cam kapıları da tamamen değiştirilmiş. Yalnızca dekorasyonu değil iç mekan tasarımı da baştan planlanmış. Bu ev için ciddi bir emek sarf eden mimarlar kesinlikle başarılı bir iş çıkarmışlar.   

4. Baştan sona yepyeni bir ev

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Kapılarından zeminine, duvarlarından pencerelerine kadar yenilenen bir ev projesi daha. Dilerseniz projenin detaylarına firma sayfasından ulaşabilirsiniz. Biz kısaca size yapılan değişikliklerden söz edelim. Antreden mutfağa kadar hemen her duvarı gömme dolaplarla daha kullanışlı hale getiren tasarımcılar başarılı bir ışıklandırma ile evi daha aydınlık göstermeyi de ihmal etmemişler. Evde, beyaz ağırlıklı bir dekorasyon ile ahşap malzemeler birleştirilerek son derece dikkat çekici bir kontrast oluşturulmuş. Beyaz ağırlıklı dekorasyonlara ilgi duyuyorsanız Tüm parlaklığıyla ultra beyaz dekorasyonlar başlıklı yazımızda çok daha dikkat çekici örnekler bulabilirsiniz.

5. 60 metrekarelik harabenin bir tasarım harikasına dönüşümü

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI Minimalist Yemek Odası
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI Minimalist Yatak Odası
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

Rutubet ve nemden görünmez hale gelen bu 60 metrekarelik ev adeta yeniden inşa ediliyor. Bütün zemin ve duvarları kırılarak, yeni dolgu ve döşeme malzemeleriyle kaplanıyor. Yalnızca boya ve sıva ile değil çok daha detaylı bir tadilat ile yenilenen bu evin son hali aklınızı başınızdan alabilir. İskandinav ve endüstriyel stilin özelliklerini taşıyan muhteşem bir dekorasyon ile tamamlanan proje her yönüyle övgüyü hak etmiş.  

Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak
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