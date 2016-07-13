Ucuz, şık, çevreci: Türkiye'den 7 ahşap ev

Ev sahibi olmakla ilgili hayaliniz kalabalık şehirlerden ya da yüksek binalardaki dairelerden çok uzaksa, bu yazımızda size mükemmel bir alternatiften söz edeceğiz. Ahşaptan imal edilmiş, bahçeli, çatılı ve sevimli bir eve sahip olmak hayal gibi görünse de, betonarme bir eve sahip olmaktan çok daha kolay olduğunu keşfedebilirsiniz. Küçük bir arsaya, kolay bir şekilde inşa ettirebileceğiniz bir ahşap eviniz ya da büyük ve masalsı bir ahşap eviniz olsun istiyorsanız bu yazıdaki örneklere mutlaka göz atın. Ahşap müstakil bir evin sıradan apartman dairelerine göre avantajlarını anlatacağımız bu yazımızda, birbirinden güzel ahşap ev örnekleri bulacaksınız. Türkiye'den 7 ahşap ev örneği ile gelin bu yapıları daha yakından tanıyalım.
Tek katlı, bahçeli ve çatılı bir ahşap ev hepimizin hayallerini süsleyen bir yapıdır öyle değil mi? Güzelliği bir yana, onlarca avantajı da olan ahşap evler size sağlıklı, güvenli ve çevreci bir hayatın kapısını açabilir. Ahşap evlerin bilinen en önemli özelliklerinden biri betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasıdır, bu nedenle deprem yükü olmadığı gibi yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde, ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ekolojik tasarımlar ve ekonomik yapılar hakkında danışmanlık almak için Homify profesyonellerine göz atabilirsiniz.
Çatı katı bir ahşap evin en sevimli odası olabilir. Özellikle yatak odası veya çocuk odası olarak değerlendirilebilen çatı katları sayesinde ahşap evleri keyifle kullanabilirsiniz. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bütün bu avantajlarının yanı sıra betonarme yapılara göre çok daha ekonomiktirler.
Genel kanının aksine ahşap strüktürlere sahip olan evler betonarme yapılara göre yangına karşı daha dayanıklıdır. Bütün bu avantajları sayesinde birçok ülkede en yaygın yapı elemanı olarak ahşap tercih edilir. Ahşap yapıların tek dezavantajı betonarme gibi yüksek katlı inşa edilememesidir. Bu nedenle yaygın konut tipinin çok katlı yapılar olduğu ülkemizde ne yazık ki ahşap evler pek yaygın değildir. Buna rağmen, kalabalık aileler için, taş ve ahşap malzemenin bir arada kullanıldığı 2 veya 3 katlı yapılar bulmak da mümkün. Eğer hayaliniz büyük ve gösterişli bir evse siz de bu modelleri değerlendirebilirsiniz.
Modern yapılarda da ahşap malzemenin etkilerini bulmak mümkün. Ahşap ev denince aklınıza hemen kırsal stil yapılar gelmesin. Farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla son derece şık ve modern kombinasyonlar üretilebiliyor.
Betonarme ve ahşap veya çelik konstrüksiyon ve ahşap olmak üzere iki farklı kombinasyona sahip olan birleşik yapılar son derece sıra dışı tasarımlar ortaya çıkarabiliyor. Ahşap ve betonarme malzemelerin bir arada kullanıldığı bu yapı hem oldukça şık hem de kullanışlı bir tasarıma sahip. Farklı tarzlara sahip ev modelleri için
Farklı tarz ve renklerle 12 şahane tek katlı ev başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Tek odalı ahşap ev olarak bilinen bungalovlar modüler evlerin atası sayılabilir. Hazır olarak getirilip tek seferde kurulan ve inşaat sıkıntılarının hemen hepsinden uzak olan bungalovlar, ahşap evlerin en küçük ve pratik olanlarıdır. Eğer bana tek odalı bir ahşap ev yeter diyorsanız ya da tatil planlarınız için böyle bir yapıya ihtiyacınız varsa bungalovları mutlaka daha yakından inceleyin.
Bu tip tatil evleri ahşap evlerin en popüler olanlarındandır. Ahşap yapıların en sıcak ve sevimli tasarımlarını bu tatil evlerinde bulabilirsiniz. Şehirdeki evinize alternatif olacak bir yaşam alanı arıyorsanız bu yapıları değerlendirebilirsiniz.