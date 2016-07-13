현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ucuz, şık, çevreci: Türkiye'den 7 ahşap ev

Homify Homify
Fibercement paneller, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
Loading admin actions …

Ev sahibi olmakla ilgili hayaliniz kalabalık şehirlerden ya da yüksek binalardaki dairelerden çok uzaksa, bu yazımızda size mükemmel bir alternatiften söz edeceğiz. Ahşaptan imal edilmiş, bahçeli, çatılı ve sevimli bir eve sahip olmak hayal gibi görünse de, betonarme bir eve sahip olmaktan çok daha kolay olduğunu keşfedebilirsiniz. Küçük bir arsaya, kolay bir şekilde inşa ettirebileceğiniz bir ahşap eviniz ya da büyük ve masalsı bir ahşap eviniz olsun istiyorsanız bu yazıdaki örneklere mutlaka göz atın. Ahşap müstakil bir evin sıradan apartman dairelerine göre avantajlarını anlatacağımız bu yazımızda, birbirinden güzel ahşap ev örnekleri bulacaksınız. Türkiye'den 7 ahşap ev örneği ile gelin bu yapıları daha yakından tanıyalım.

Tek katlı sade bir yapı

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Tek katlı, bahçeli ve çatılı bir ahşap ev hepimizin hayallerini süsleyen bir yapıdır öyle değil mi? Güzelliği bir yana, onlarca avantajı da olan ahşap evler size sağlıklı, güvenli ve çevreci bir hayatın kapısını açabilir. Ahşap evlerin bilinen en önemli özelliklerinden biri betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasıdır, bu nedenle deprem yükü olmadığı gibi yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde, ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ekolojik tasarımlar ve ekonomik yapılar hakkında danışmanlık almak için Homify profesyonellerine göz atabilirsiniz.

Çatı katı ile masalsı bir ev

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Kırsal Evler prefabrik ev,ahşap ev,kütükev,ağaçev,bungalov
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Çatı katı bir ahşap evin en sevimli odası olabilir. Özellikle yatak odası veya çocuk odası olarak değerlendirilebilen çatı katları sayesinde ahşap evleri keyifle kullanabilirsiniz. Ayrıca  ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bütün bu avantajlarının yanı sıra betonarme yapılara göre çok daha ekonomiktirler.

Büyük ev isteyenler için ideal

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Genel kanının aksine ahşap strüktürlere sahip olan evler betonarme yapılara göre yangına karşı daha dayanıklıdır. Bütün bu avantajları sayesinde birçok ülkede en yaygın yapı elemanı olarak ahşap tercih edilir. Ahşap yapıların tek dezavantajı betonarme gibi yüksek katlı inşa edilememesidir. Bu nedenle yaygın konut tipinin çok katlı yapılar olduğu ülkemizde ne yazık ki ahşap evler pek yaygın değildir. Buna rağmen, kalabalık aileler için, taş ve ahşap malzemenin bir arada kullanıldığı 2 veya 3 katlı yapılar bulmak da mümkün. Eğer hayaliniz büyük ve gösterişli bir evse siz de bu modelleri değerlendirebilirsiniz. 

Modern yapılar

Fibercement paneller, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Fibercement paneller

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Modern yapılarda da ahşap malzemenin etkilerini bulmak mümkün. Ahşap ev denince aklınıza hemen kırsal stil yapılar gelmesin. Farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla son derece şık ve modern kombinasyonlar üretilebiliyor.  

Sıra dışı tasarımlar

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi H.E: Mimarlık Modern Evler
H.E: Mimarlık

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi

H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık

Betonarme ve ahşap veya çelik konstrüksiyon ve ahşap olmak üzere iki farklı kombinasyona sahip olan birleşik yapılar son derece sıra dışı tasarımlar ortaya çıkarabiliyor. Ahşap ve betonarme malzemelerin bir arada kullanıldığı bu yapı hem oldukça şık hem de kullanışlı bir tasarıma sahip. Farklı tarzlara sahip ev modelleri için Farklı tarz ve renklerle 12 şahane tek katlı ev başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.  

Bungalovlar

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Tek odalı ahşap ev olarak bilinen bungalovlar modüler evlerin atası sayılabilir. Hazır olarak getirilip tek seferde kurulan ve inşaat sıkıntılarının hemen hepsinden uzak olan bungalovlar, ahşap evlerin en küçük ve pratik olanlarıdır. Eğer bana tek odalı bir ahşap ev yeter diyorsanız ya da tatil planlarınız için böyle bir yapıya ihtiyacınız varsa bungalovları mutlaka daha yakından inceleyin.

Çok çatılı tatil evleri

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Bu tip tatil evleri ahşap evlerin en popüler olanlarındandır. Ahşap yapıların en sıcak ve sevimli tasarımlarını bu tatil evlerinde bulabilirsiniz. Şehirdeki evinize alternatif olacak bir yaşam alanı arıyorsanız bu yapıları değerlendirebilirsiniz. 

Rüya gibi ama gerçek 8 ev
Bu ahşap ev örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler