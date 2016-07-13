Ucuz, şık, çevreci: Türkiye'den 7 ahşap ev

Tek katlı, bahçeli ve çatılı bir ahşap ev hepimizin hayallerini süsleyen bir yapıdır öyle değil mi? Güzelliği bir yana, onlarca avantajı da olan ahşap evler size sağlıklı, güvenli ve çevreci bir hayatın kapısını açabilir. Ahşap evlerin bilinen en önemli özelliklerinden biri betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasıdır, bu nedenle deprem yükü olmadığı gibi yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde, ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ekolojik tasarımlar ve ekonomik yapılar hakkında danışmanlık almak için Homify profesyonellerine göz atabilirsiniz.