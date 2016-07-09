Öncesi ve sonrası: 5 farklı ve göz alıcı banyo

Banyonuzu yenilemek istiyor ancak nasıl bir banyo dekorasyonu yapacağınıza karar veremiyorsanız sizin için öncesi ve sonrası banyo dekorasyonlarını bir araya getirerek banyolarınızı tarzınıza, zevkinize uygun bir şekilde dekore etmenizi sağlıyoruz. En küçük, en dar, en izbe, en eski banyoların yenilenerek nasıl bir şahesere dönüştüğüne şahit olarak banyonuzun istediğiniz takdirde muhteşem ve kusursuz bir banyo haline getirebilir, göğsünüzü gere gere banyonuzdan övgü ile söz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız banyo dekorasyonlarını birlikte inceleyelim.
Resimde yer alan banyo, yenileme işlemlerinden önce oldukça ihmal edilmiş, eskimiş ve yıpranmış bir banyo yer alıyor. Kötü renk tercihlerinin yanında yıpranmış olması banyonun içler acısı bir hal almasına neden olmuş. Koyu yeşil renkte lavabo ve küvet tercihi banyonun daha kötü görünmesine neden olmuş.
Banyo yenilenerek izbe halinden kurtulmuş.Beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş olan banyo, modern görüntüsü, işlevselliği ve ışıl ışıl bir banyo olması ile farklı bir banyo haline gelmiş. Pratik çözümler ile ideal seçimler bir arada yapılarak banyonun bir karakter kazanması sağlanmış.
Bu banyo örneğimiz yenilenmeden önceki hali ile oldukça klasik ve kasvetli bir banyo olarak bırakılmış. Toplamda 3.5 metre karelik bir alan olması ve düz bir dekorasyona sahip olması ile boğucu bir havaya sahip olan bu banyo yenilenerek muhteşem güzellikte bir banyo haline getirilmiş.
Banyonun yenilenmiş hali oldukça modern bir banyo olmuş. Lüks ve modern banyo takımları ile 3.5 metre karelik alan muhteşem bir alan haline getirilerek yerleşimi ile insanların rahatça kullanacakları bir banyo haline getirilmiş. Banyo mobilyaları seçimi de gayet titiz bir şekilde yapılarak banyonun modern bir banyo olması sağlanmış.
Tavanın basık olması ve dekorasyonun kötü yapılmış olması banyonun oldukça kasvetli ve sıkıcı olmasına neden olmuş. Genel görünümü ve kirli beyaz rengi banyonun boğucu bir havaya sahip olmasına ve insanın rahatsız olacağı bir ortama sahip olmasına neden olmuş.
Banyo yenileme işlemlerinin ardından ışıl ışıl bir banyo haline gelmiş. Baştan sona yeniden dekore edilen banyo pencerenin eğiminin artırılması ve saf beyaz renkte banyo mobilyaları, fayansları tercih edilmesi ile parlak beyaz renkte, serinletici ve ferah bir banyo haline getirilmiş.
Resimde yer alan banyonun öncesi ve sonrasına baktığınızda basit ama banyo kurallarını devrimci bir şekilde değiştiren bir tasarım yapıldığını görüyorsunuz. Koyu kırmızı fayanslar yerine açık tonlarda desenli fayanslar tercih edilmiş, koyu tonlar yerine açık tonlar ile banyonun dinlendirici ve rahatlatıcı özelliği artırılmış. Eski bnayoya nazaran muhteşem bir banyo tasarımı yapılarak banyonun görselliği artırılmış.
Banyonun rahatlatıcı etkisi kalabalık eşyalar nedeni ile yitirilmiş ve kötü bir görünme sahip boğucu bir banyo ortaya çıkarılmış. Tercih edilen renkler nedeniyle banyo çok kötü bir banyo olmuş. Küçük olması ve kalabalık olması banyonun ağır havasını daha da ağırlaştırmış.