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Öncesi ve sonrası: 5 farklı ve göz alıcı banyo

ümit atdağ ümit atdağ
homify BanyoLavabolar
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Banyonuzu yenilemek istiyor ancak nasıl bir banyo dekorasyonu yapacağınıza karar veremiyorsanız  sizin için öncesi ve sonrası banyo dekorasyonlarını bir araya getirerek banyolarınızı tarzınıza, zevkinize uygun bir şekilde dekore etmenizi sağlıyoruz. En küçük, en dar, en izbe, en eski banyoların yenilenerek nasıl bir  şahesere dönüştüğüne şahit olarak banyonuzun istediğiniz takdirde muhteşem ve kusursuz bir banyo haline getirebilir, göğsünüzü gere gere banyonuzdan övgü ile söz edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız banyo dekorasyonlarını birlikte inceleyelim.

Öncesi: ihmal edilmiş bir banyo

homify
homify

homify
homify
homify

Resimde yer alan banyo, yenileme işlemlerinden önce oldukça ihmal edilmiş, eskimiş ve yıpranmış bir banyo yer alıyor. Kötü renk tercihlerinin yanında yıpranmış olması banyonun içler acısı bir hal almasına neden olmuş. Koyu yeşil renkte lavabo ve küvet tercihi banyonun daha kötü görünmesine neden olmuş.

Sonrası: temiz ve beyaz

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Banyo yenilenerek izbe halinden kurtulmuş.Beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş olan banyo, modern görüntüsü, işlevselliği ve ışıl ışıl bir banyo olması ile  farklı bir banyo haline gelmiş.  Pratik çözümler ile ideal seçimler bir arada yapılarak banyonun bir karakter kazanması sağlanmış.

Öncesi: düz ve sıkıcı

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

Bu banyo örneğimiz yenilenmeden önceki hali ile oldukça klasik ve kasvetli bir banyo olarak bırakılmış.  Toplamda 3.5 metre karelik bir alan olması ve düz bir dekorasyona sahip olması ile boğucu bir havaya sahip olan bu banyo yenilenerek muhteşem güzellikte bir banyo haline getirilmiş.

Sonrası: lüks ve modern

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

Banyonun yenilenmiş hali oldukça modern bir banyo olmuş. Lüks ve modern banyo takımları ile 3.5 metre karelik alan muhteşem bir alan haline getirilerek yerleşimi ile insanların rahatça kullanacakları bir banyo haline getirilmiş. Banyo mobilyaları seçimi de gayet titiz bir şekilde yapılarak banyonun modern bir banyo olması sağlanmış.

Kasvetli çatı banyosu

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Tavanın basık olması ve dekorasyonun kötü yapılmış olması banyonun oldukça kasvetli ve sıkıcı olmasına neden olmuş. Genel görünümü ve kirli beyaz rengi banyonun boğucu bir havaya sahip olmasına ve insanın rahatsız olacağı bir ortama sahip olmasına neden olmuş.

Sonrası:ışıl ışıl bir banyo

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Banyo yenileme işlemlerinin ardından ışıl ışıl bir banyo haline gelmiş. Baştan sona yeniden dekore edilen banyo pencerenin  eğiminin artırılması ve saf beyaz renkte banyo mobilyaları, fayansları tercih edilmesi ile  parlak beyaz renkte, serinletici ve ferah bir banyo haline getirilmiş.

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Önce ve sonrası: zevkli bir tasarım

VORHER-NACHHER, Bad Campioni Bad Campioni Modern Banyo
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Resimde yer alan banyonun öncesi ve sonrasına baktığınızda  basit ama banyo kurallarını devrimci bir şekilde değiştiren bir tasarım yapıldığını görüyorsunuz. Koyu kırmızı fayanslar yerine açık tonlarda desenli fayanslar tercih edilmiş,  koyu tonlar yerine açık tonlar ile banyonun dinlendirici ve rahatlatıcı özelliği artırılmış.  Eski bnayoya nazaran muhteşem bir banyo tasarımı yapılarak banyonun görselliği artırılmış.

Kalabalık banyo

homify
homify

homify
homify
homify

Banyonun rahatlatıcı etkisi  kalabalık eşyalar nedeni ile yitirilmiş ve kötü bir görünme sahip boğucu bir banyo ortaya çıkarılmış. Tercih edilen renkler nedeniyle banyo çok kötü bir banyo olmuş. Küçük olması ve kalabalık olması banyonun ağır havasını daha da ağırlaştırmış.

Sonrası: modern çözümler

homify Modern Banyo Seramik Gri
homify

homify
homify
homify

Banyo yenilenerek resimdeki modern ve göz alıcı bir güzelliğe sahip banyo haline getirilmiş.  Modern aydınlatma sistemleri, açık tonlar, ve saf beyaz renklerin birleşimi ile kusursuz güzellikte bir banyo ortaya çıkarılmış.

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