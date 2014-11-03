homify 360°: Uçurumun kıyısındaki ev

Bir duvarı boydan boya pencereye dönüştürmekle elde edilen bu manzara, duvara asılacak herhangi bir sanat eserinden çok daha estetik görünüyor. Deniz manzarasından tam anlamıyla yararlanabilmek için bütün katlarda geniş pencereler kullanılmış. İç mekanda da minimalist çizgiler belirlenmiş ki evi kuşatan muhteşem manzaranın tadını çıkarırken dikkatiniz dağılmasın.

Bu modern mimarinin geleceği gören, muhteşem örneklerinden biri. Bu projeyi gören herkesin hayallerinin canlanması ve bu çarpıcı manzaranın etkisi altında kalması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.