homify 360°: Uçurumun kıyısındaki ev

Bu 'Uçurum Evi'ni görünce adrenalin bağımlılarının gözleri yuvalarından çıkarken, yükseklik korkusu olan insanlarsa tedirginleşmeye başlıyor. Bu sıradışı konsept, modern yaşam alanı kavramını yerle bir ederek tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor. Modscape'teki uzmanlarımızın elinden çıkan bu tasarım, Avusturalya'nın güneybatı sahilinde, Victoria'da yaşayanı bir çiftin isteği üzerine yapıldı. Doğayla iç içe olmak isteyen bu çift için uçurumun bir parçası olmaktan daha tatmin edici ne olabilir? Gelin daha yakından göz atalım ve ne demek istediğimizi anlamanıza yardımcı olalım…
Bu sıradışı evin en önemli, en çabuk fark edilen özelliği bir temelin üstüne inşa edilmek yerine çelik çubuklarla kayaya sabitlenmesi olarak görünüyor. Mimarlık firması, bu ilhamı kayalara, gemilerin gövdelerine ve teknelerin dış yüzeylerine yapışan midyelerden almış. Çok açık görünen statik nedenlerden ötürü ev, kayay iliştirilmek yerine sağlam bir şekilde onun parçası haline getirilmiş. Yani bir anlamda insan eliyle kayaya kaçak kat çıkılmış.
Uçurumun kıyısındaki ev, modüler bir sisteme oturtulmuş modüler bir ev olarak tasarlanmış. Bu konsept 5 katlı olarak düşünülmüş. En üst katta, teknik olarak konuşursak yer seviyesinde, katlar arasındaki bağlantılar başlıyor. Tüm katlar dikey olarak yerleştirilmiş bir asansörle ulaşılabilir hale getiriliyor.
Bu evde yaşamak ve rahatlamak için çok fazla alan var. Ama hepsinin ötesinde doğayla iç içesiniz. Oturma odasına, mutfağa ve yemek odasına ek olarak bu evde üç yatak odası, bir barbekü bölümü ve spa salonu bulunuyor. Spa salonunun yer aldığı zemin kattaki ufak teras sayesinde oda denize açılıyor. Evin sakinleri, kahvaltılarını bu terasta yaparken dalgaların arasında kıvrılan sörfçülere ellerini uzatsalar dokunacaklarmış gibi hissediyorlar.
Bir duvarı boydan boya pencereye dönüştürmekle elde edilen bu manzara, duvara asılacak herhangi bir sanat eserinden çok daha estetik görünüyor. Deniz manzarasından tam anlamıyla yararlanabilmek için bütün katlarda geniş pencereler kullanılmış. İç mekanda da minimalist çizgiler belirlenmiş ki evi kuşatan muhteşem manzaranın tadını çıkarırken dikkatiniz dağılmasın.
Bu modern mimarinin geleceği gören, muhteşem örneklerinden biri. Bu projeyi gören herkesin hayallerinin canlanması ve bu çarpıcı manzaranın etkisi altında kalması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.