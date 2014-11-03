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İç ısıtan kumaşlar

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The Hepworth Luxury Upholstered Bed, TurnPost TurnPost Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
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Kışın kapıya dayandığı şu günlerde, kışlıkları yüklükten indirmeye, evin içinde daha fazla vakit geçimeye ve dışarı çıkıp soğukla yüzleşmekten mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyoruz. Bazen evi e kadar ısıtırsak ısıtalım pencerelerden davetsiz bir misafir gibi içeri sızan soğuk hava, canımızı sıkabiliyor. Dolayısıyla böyle anlarda battaniyelere, yatak örtülerine ve yastıklarımıza olan ihtiyacımız artıyor. Bu ürünlerde kullanacağımız iç ısıtan, yumuşak kumaşlar iç mekana da sıcak bir hava katıyor. 

Elbette kış günlerinde her kumaşı kullanamazsınız. Kışın kullanacağınız kumaşları vücudumuza örteceğimiz için yumuşak olmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yünlü kumaşlar bu konuda muhteşem bir örnek teşkil ediyorlar. Dağlarda otlayan koyunlar, nasıl üşümeden duruyorlar sanıyorsunuz! Ayrıca renk de bilinçaltımıza işleyen önemli bir etken. Beyazın yumuşk tonlarından beje, donuk renkler doğal olarak dokunma ve sarınma hissi uyandırıyor. Kış kumaşları ayrıca  karmaşık desenlerin ve farklı örgü biçimlerinin de kullanıldığı bir alan olarak göze çarpıyor. Kardan adam, ren geyiği veya kar tanesi gibi kış temalı objelerin süslediği örtüler kış aylarına eğlenceli bir hava katmasının yanı sıra tarzınızı da yansıtmanıza yardımcı oluyorlar.

Uzat gitsin

Schnuffle Pouffe with Knitted top homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Schnuffle Pouffe with Knitted top

homify
homify
homify

Ne yazık ki günümüzün modern ev tasarımlarında veya restorasyon projelerinde açık bir şömineye pek yer verilmediğini görüyoruz. Kasvetli bir kış akşamında şömineyi doldurup, yakmaktan ve çıtırtılarıyla geceye geçiş yaparken evimile kalbimizi ısıtmasına müsaade etmekten daha dinlendirici başka ne olabilir ki? Şanslıysanız şöminenizin avantajlarını kullanmanızı öneririz. Kimileri şömineleri olsa bile kalorifer kullanmaktan vazgeçmiyorlar. Ancak biz şöminelerin hâlâ kullanılması gerektiğini düşünüyoruz! Yakınlarına yerleştireceğiniz bir pufla da ayaklarınızı uzatıp, yorucu günü etkilerinden arınabilirsiniz. Bu dekoratif ayak pufu, yün örgü deseninin yanı sıra iç ısıtan bir beyaz tonu içeriyor. Yerdeki kilimle de uyum sağlayan puf, şömine önü için ideal bir düzenleme sunuyor.

Sevimli perdeler

FRENCH TOILE Cabbages & Roses Pencere & KapılarPerde & Tüller
Cabbages &amp; Roses

FRENCH TOILE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Perdeler, sıcaklığı içeride tutup, soğuğu yansıtmalarının ve ışık düzeyini ayarlama imkanı vermelerinin yanı sıra odaya dekoratif bir dokunuş yapmanızı da sağlıyorlar. Perde seçimi bir odanın sunduğu ruh halini de yansıtıyor. Burada görünen sakinleştirici mavi tonu, sıcağı dışarı salmıyor ve dış dünyaya samimi bir bakış atmamızı sağlıyor. Pencere önündeki cumba benzeri bölüme oturarak kar tanelerini izlemek keyifli hale geliyor.

Kırkyama düşkünü kedi

Rufus the cat modelling quilts! Quilts by Lisa Watson Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Quilts by Lisa Watson

Rufus the cat modelling quilts!

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

Patchwork ya da kırkyama olarak anılan ufak parçaları kumaşları birleştirerek tek bir büyük kumaş elde etme işlemi, tasarımda sıkça kullanılıyor. Bu örnekte görülen kırkyama metoduyla yapılmış yorganlar, açıklanması zor bir huzur yayıyorlar. Zaten bir kedi, onların rahat olduğunu düşünüyorsa o yorganı sevmemek için bir nedeniniz kalmıyor.

İşlemeli yastıkları

Camille, Atelier Textiles Atelier Textiles Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Atelier Textiles

Camille

Atelier Textiles
Atelier Textiles
Atelier Textiles

Elbette soğuk günler ve geceleri yaşarken erkenden yatağa girip, sabah da o sıcaklığı terk etmek istemiyoruz. Bu, yatak örtülerimizin sarınmaya ve hayat arkadaşımızla tembellik etmeye uygun olması gerektiğini işaret ediyor. Pamuklu, ipekli yahut pazen kumaşlardan yapılmış kaliteli bir yatak örtüsü ihmal edilemeyecek kadar önem taşıyor. Bu örtü takımının yastıkları üzerindeki işlemeler de yatak odasına ayrı bir hava katıyor.

Kapitone yatak örtüsü

Mulberry Silk and Velvet Quilts, Luella Linen Luella Linen Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Luella Linen

Mulberry Silk and Velvet Quilts

Luella Linen
Luella Linen
Luella Linen

Yumuşak bir yatak örtüsü, mevsim ne olursa olsun yatağınızı tamamlayan en önemli unsur olacaktır. Luella Linen'deki uzmanlarımız, kataloglarındaki geniş yatak örtüsü kumaşlarıyla yatak odalarınızda rahatlatıcı ve davetkâr bir hava yakalamanıza yardımcı olacaklardır. Fotoğraftaki yatak örtüsü elbette çok özel. Kadife ve has ipekten yapılan örtünün cildinizde nasıl bir his yaratacağını bir tahmin edin! Bu örtü ve çok daha fazlası istediğiniz renk, biçim veya büyüklükte tasarlanarak, hayal gücünüzün erişebildiği bir tasarımla size ulaşıyor.

Yumuşak yatak başlığı

The Hepworth Luxury Upholstered Bed, TurnPost TurnPost Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
TurnPost

The Hepworth Luxury Upholstered Bed

TurnPost
TurnPost
TurnPost

Yatak örtünüzün ve yorganınızın modaya uygun, şık kumaşlardan oluşmasını istiyorsanız neden daha ileri gidip, aynı hissi yatak başlığınıza taşımayasınız? Homify'ın uzman kadrosundan TurnPost'un elinden çıkan bu tasarım, düğmeli yüzeyi ve gül kurusu rengiyle şık bir görünüm sunuyor. Bu görüntüye eklenen beyaz deri kaplı düğmeler, yastık efekti yaratıyor. Kadifeyle yünlü kumaşın karışımından yapılan yatak başlığı, yataktan çıkmayı hiç istemeyecek noktaya gelmenize neden olabilir. Bizden söylemesi!

homify 360°: Uçurumun kıyısındaki ev
Kış aylarında içinizi ısıtacak kumaş örneklerinden bir derleme yaptık.

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