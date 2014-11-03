İç ısıtan kumaşlar

Kışın kapıya dayandığı şu günlerde, kışlıkları yüklükten indirmeye, evin içinde daha fazla vakit geçimeye ve dışarı çıkıp soğukla yüzleşmekten mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyoruz. Bazen evi e kadar ısıtırsak ısıtalım pencerelerden davetsiz bir misafir gibi içeri sızan soğuk hava, canımızı sıkabiliyor. Dolayısıyla böyle anlarda battaniyelere, yatak örtülerine ve yastıklarımıza olan ihtiyacımız artıyor. Bu ürünlerde kullanacağımız iç ısıtan, yumuşak kumaşlar iç mekana da sıcak bir hava katıyor.

Elbette kış günlerinde her kumaşı kullanamazsınız. Kışın kullanacağınız kumaşları vücudumuza örteceğimiz için yumuşak olmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yünlü kumaşlar bu konuda muhteşem bir örnek teşkil ediyorlar. Dağlarda otlayan koyunlar, nasıl üşümeden duruyorlar sanıyorsunuz! Ayrıca renk de bilinçaltımıza işleyen önemli bir etken. Beyazın yumuşk tonlarından beje, donuk renkler doğal olarak dokunma ve sarınma hissi uyandırıyor. Kış kumaşları ayrıca karmaşık desenlerin ve farklı örgü biçimlerinin de kullanıldığı bir alan olarak göze çarpıyor. Kardan adam, ren geyiği veya kar tanesi gibi kış temalı objelerin süslediği örtüler kış aylarına eğlenceli bir hava katmasının yanı sıra tarzınızı da yansıtmanıza yardımcı oluyorlar.