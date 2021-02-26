Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir?

Türkiye'nin geçirdiği baş döndürücü değişim ve özellikle hiç dinmeyen inşaat yatırımlarının bir sonucu da iç mekân anlayışının değişmesi ve mutfakların eskisine oranla büyümesi oldu. Birçok Batı ülkesinin aksine Türkiye'de yemek yapma ve yeme kültürünün daha yerleşik olması da mutfağın evlerdeki önemini artıran bir başka etken. Öyle ki birçok yeni evde, ev sahipleri kimi zaman oturma odasından çok mutfağına özen gösterip, evin bu alanının istediği gibi olmasını istiyor. Dolayısıyla da pek çok farklı mutfak modelleri ile yeni tasarımlar görüyoruz.

Bu doğrultuda ortaya çıkan ve her geçen gün yaygınlaşan yeni mutfak trendlerinden biri de açık mutfaklar. Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak elbette kâğıt üzerinde her zaman çekici bir kimi dezavantajlarının da olduğu doğru. Bu yazıda homify'dan seçtiğimiz örnek mutfaklar üzerinden açık mutfağın artı ve eksilerini ele alacağız, sizin için uygun olup olmadığını görmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Amerikan mutfak kullanışlı mı? İşte açık mutfakların avantajları ve dezavantajları: