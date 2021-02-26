Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir?

Türkiye'nin geçirdiği baş döndürücü değişim ve özellikle hiç dinmeyen inşaat yatırımlarının bir sonucu da iç mekân anlayışının değişmesi ve mutfakların eskisine oranla büyümesi oldu. Birçok Batı ülkesinin aksine Türkiye'de yemek yapma ve yeme kültürünün daha yerleşik olması da mutfağın evlerdeki önemini artıran bir başka etken. Öyle ki birçok yeni evde, ev sahipleri kimi zaman oturma odasından çok mutfağına özen gösterip, evin bu alanının istediği gibi olmasını istiyor. Dolayısıyla da pek çok farklı mutfak modelleri ile yeni tasarımlar görüyoruz.
Bu doğrultuda ortaya çıkan ve her geçen gün yaygınlaşan yeni mutfak trendlerinden biri de açık mutfaklar. Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak elbette kâğıt üzerinde her zaman çekici bir kimi dezavantajlarının da olduğu doğru. Bu yazıda homify'dan seçtiğimiz örnek mutfaklar üzerinden açık mutfağın artı ve eksilerini ele alacağız, sizin için uygun olup olmadığını görmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Amerikan mutfak kullanışlı mı? İşte açık mutfakların avantajları ve dezavantajları:
Elbette Amerikan mutfak modellerinin en büyük artısı sağladığı hareket alanı ve ferahlık. Dar bir alana sıkıştırılmış ufacık bir mutfak yerine, girdiğinizde içinizin açıldığı, rahatça hareket edebildiğiniz, her şeyi tıkıştırmak zorunda olmadığınız bir mutfak yaşam kalitenizi muhakkak artıracaktır.
Açık mutfağın bir başka güzel tarafı da evinde misafir ağırlamayı sevenlere sağladığı kolaylık. Zira bu fotoğraftaki gibi bir mutfakta, bir yandan yemeklerinizi hazırlar ya da hamur işlerinizle ilgilenirken, bir yandan da sosyalleşebilir, konuklarınızı ayaküstü ağırlayabilir, herkes oturma odasına oturup sohbet ederken siz mutfağa tıkılıp kalmak zorunda kalmazsınız. Özellikle mutfağı evinin merkezine alanlar, salondan çok burada vakit geçirenler için ideal düzenleme bu olmalı.
Son olarak açık mutfağın aslında salonla mutfak arasındaki koridor ya da geçiş alanını da evin aktif kullanım bölgesine sokarak yer tasarrufu sağladığını da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden de özellikle metrekare alanı küçük evlerde açık mutfak tasarımları oldukça kullanışlı diyebiliriz.
Açık mutfakta yemek yapmak elbette zevkli bir iştir ama baharatlı yemeklere düşkünseniz ya da mutfak robotu gibi elektronik aletleri sık kullanıyorsunuz, bu durum evin diğer sakinleri ya da konuklarınız açısından biraz can sıkıcı olabilir. Zira açık mutfak demek, kapıyı kapatamamanız demek. Dolayısıyla iyi bir havalandırma sistemi ya da güçlü bir aspiratörünüz yoksa, tüm yemek kokuları evin her yerine yayılacak, mutfak aletlerinin ya da hiç durmayan çeşmenin, bulaşıkların gürültüsünü herkes duymak zorunda kalacak, yemek yapılan mutfağın kaotik atmosferi göz zevkinizi bozacaktır. Eğer özellikle oturma odanız sizin için dinlenip rahatlayabileceğiniz sessiz ve huzurlu bir ortam anlamına geliyorsa, böyle bir açık mutfaktan uzak durmak iyi bir fikir olabilir.
Açık mutfak modelleri söz konusu olduğunda yukarıdaki eksilerinden biri olan göz zevki açısından ilk dikkat etmeniz gereken şey bu enfes örnekte olduğu gibi yeterince dolabınızın olduğundan emin olmak. Zira meşakkatli bir yemek operasyonunun ortasında sağda solda biriken kirli kap kacak ve tabağı geçici olarak bir yerlere tıkmak isteyeceksiniz. Ayrıca gürültü faktörünü en aza indirmek için de özellikle buzdolabı ve bulaşık makinası seçiminde bu aletlerin ne kadar gürültü çıkardığına bakmak gerekiyor.
Tabii bunun dışındaki renk ve tarz tercihleri tamamen sizin kişisel zevkinizle ilgili. Örneğin burada seçtiğimiz mutfak ortada ada biçimde duran hafif endüstriyel görünümlü tezgâha rağmen, yoğun ahşap kullanımı sayesinde hem ferah, hem de son derece sıcak ve samimi bir mutfak izlenimi veriyor.
Eğer mustakil bir ev planlıyor ya da yaptırıyorsanız, mutfağınızla ilgili temel kararları daha proje çizilmeden vermeniz çok işe yarayabilir. Zira bu örnekteki gibi bir açık mutfak planlıyorsanız, mutfağın pencerelerinin yeri ve boyutu da aynen burada olduğu gibi kişiye özel olarak ayarlanabilir ve ferah ama karanlık bir mutfakla yüzleşmek zorunda kalmazsınız.
Türk mutfaklarının vazgeçilmez unsurlarından biridir köşe takımları ve açık bir mutfak köşe takımı için en ideal ortam olmayabilir. Bu bakımdan eğer mutfağınızı değiştireceksiniz ve illâ ki bir köşe takımım olsun diyorsanız, planlamayı da buna göre yapmanız gerekiyor. Açık bir mutfağa şık bir köşe takımı yerleştirmenin en iyi yöntemlerinden birini bu fotoğrafta görebilirsiniz. Hem mutfakla organik uyum sağlayan, hem de küçük aileler ideal bir kahvaltı ya da akşam yemeği mekânına dönüşebilir müthiş bir uygulama.
Açık mutfak modelleri içinde en çok kullanılan mutfak ünitelerinin başında mutfak adaları geliyor. Peki mutfak adanızı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bkz: Ada mutfak yaptırmadan önce bilmeniz gereken her şey
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