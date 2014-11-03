Evim için doğru kanepeyi nasıl seçebilirim?

Kanepeler, görkemli mobilyalar olmasalar da yaşamımızda önemli yer tutuyorlar. İşten eve döndüğümüzde, yemek yemek veya uyumak için bile yorgunken kendimizi koltuğun üzerine bırakıveriyoruz. Kimimizin günlük yaşamının büyük bölümünü, hafta sonlarında bile geçirdiği yerler olan kanepeler, ailenin de bir araya gelip vakit geçirdiği yerlere dönüşebiliyor. Maç, film ya da dizi izlemek için televizyonla birlikte kanepe de akla hemen geliyor. Bu yüzden kanepe seçmek, tıpkı yatak seçmek gibi dikkatli bir gözden geçirme süreci istiyor. Genelde daha konforlu bir kanepeye daha fazla para ödemek normal karşılanıyor. Ama daha ucuz bir tercih yaparsanız da canınız her sıkıldığında kanepenizi değiştirebiliyorsunuz. Bugün, altı farklı karakteri yansıtan altı farklı kanepeyle karşınızdayız. Hepsi farklı tarzlara ve ihtiyaçlara yönelik olan bu kanepelerden size uygun olanı seçmeniz hiç de zor olmayacaktır.
Seyahat etmek sizin içi bir tutku mu? Farklı yerler gördükçe kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz? Öyleyse farklı kültürlere alışkın olmanız gerekir. Siz bir dünya vatandaşısınız. Ziyaret ettiğiniz her ülkeden evinize bir parça getiriyorsunuz. Eviniz, dünyanın dört bir yanından alınmış hatıralarla dolu. Tutkulu ve hatıralarınızı canlandıracak doğal renkleri seviyorsanız bu ikili model sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. Rahat ve fazla yer kaplamayan bu kanepe, uluslararası uçuşlardaki ekonomi sınıfı koltuklarını andırıyor. İşin güzel tarafı, istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Masaj özelliği olan koltuklar (AVM'lerdeki 10 dakikalık koltuklardan çok daha iyi elbette) rahatlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca şekli de değiştirebiliyor, odanızın durumuna göre L köşe takımına bile dönüştürebiliyorsunuz. Kaplama kumaşları da hakiki deriden, ekolojik kumaşlara kadar geniş bir yelpazeden seçilebiliyor.
Vahşi doğayla yüzleşmeyi, macera yaşamayı seviyorsanız; lükse düşkün fakat olmasa da olur diyenlerdenseniz bu deri kaplı kanepe tam size göre. İyi bir zevk sahibiyseniz ve bunu evinize yansıtmak istiyorsanız bu koltuğa bayılacaksınız. Deri kaplamasının hardal rengiyle koyu veya açık yüzeylerde tezat yaratabilen bu kanepe, şüphesiz dinlendirici görünüyor. Ayrıca olduğu gibi oturmanız veya elektrikli sistemiyle arkasını yatırarak yatak konumuna getirmeniz mümkün.
Özgür ruhlu, gezgin, arayış içinde ve yerini bulamamış biriyseniz şık eşyalara gönül indirmemeniz doğaldır. Hayatınızı asgari eşyayla zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayarak sürdürme eğilimindesiniz. Tüm bunlara rağmen konfordan vazgeçemiyorsanız sizin için mükemmel koltuğu bulduk! Sade, basit ve gösterişsiz kumaşların kullanıldığı, ruhunuzun rahatlığını yansıtan bir kanepe bu. Uyumak, dinlenmek veya aklınızdaki seyahat romanına başlamak için ideal bir kurulum.
Tembellik doğanızda varsa ve iş yerinizde geçirdiğiniz zorlu bir günün ardından hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyorsa bu kanepeyi tercih etmeniz gerekir. İşten eve geldiğinizde üstünüzü değiştirip, arkasını yatırıp, kurulmak için ideal bir kanepeyi beğeninize sunuyoruz. En güzel tarafı da bu koltuğu neredeyse parmağınızı bile oynatmadan eski haline döndürmeniz mümkün. Kendini boşluğa bırakarak dinlenmek isteyenler için daha iyi bir seçim olamazdı!
Bazen kanepeleri oturma odasında basitçe kullanmak yerine bütün ailenin karakterini yansıtacak şekilde konumlandırmayı tercih edebiliyoruz. Çünkü gerçekten tüm ailenin birlikte film ya da başka bir programı izlemesinden daha keyifli bir vakit geçirme şekli olamaz. Ama bu sefer de karşımıza muhabbetin körelmesi çıkıyor. Fakat fotoğraftaki gibi bir sehpanın etrafını kuşatan oturma grubuna oturan insanlar, birbirleriyle daha fazla konuşma ihtiyacı duyuyorlar. Bu koltuk takımı, farklı şekilde konumlanabilmesiyle hem muhabbet ateşini yakmaya, hem de sahip olduğunuz odanın şekline göre uygun tasarımı yakalamanıza yardımcı oluyor.
Yeni çıkan filmleri derhal izleyen bir sinema tutkunuysanız, filmlerinizi izlerken patlamış mısırınızı ve diğer abur cuburlarınızı keyifle tüketebileceğiniz rahat bir kanepeye ihtiyacınız vardır. Bu uzun ve sinemadaki sıralara benzeyen kanepe, arkadaşlarınızla birlikte evde bir sinema salonu havası yakalamanıza olanak sağlıyor. Tabii isterseniz yastıklarla etrafınızı kuşatıp, filmin tadını tek başınıza da çıkarabilirsiniz. Seçim sizin!