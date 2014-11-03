Evim için doğru kanepeyi nasıl seçebilirim?

Kanepeler, görkemli mobilyalar olmasalar da yaşamımızda önemli yer tutuyorlar. İşten eve döndüğümüzde, yemek yemek veya uyumak için bile yorgunken kendimizi koltuğun üzerine bırakıveriyoruz. Kimimizin günlük yaşamının büyük bölümünü, hafta sonlarında bile geçirdiği yerler olan kanepeler, ailenin de bir araya gelip vakit geçirdiği yerlere dönüşebiliyor. Maç, film ya da dizi izlemek için televizyonla birlikte kanepe de akla hemen geliyor. Bu yüzden kanepe seçmek, tıpkı yatak seçmek gibi dikkatli bir gözden geçirme süreci istiyor. Genelde daha konforlu bir kanepeye daha fazla para ödemek normal karşılanıyor. Ama daha ucuz bir tercih yaparsanız da canınız her sıkıldığında kanepenizi değiştirebiliyorsunuz. Bugün, altı farklı karakteri yansıtan altı farklı kanepeyle karşınızdayız. Hepsi farklı tarzlara ve ihtiyaçlara yönelik olan bu kanepelerden size uygun olanı seçmeniz hiç de zor olmayacaktır.