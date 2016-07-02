Rüya gibi bir yazlık projesi

İçinde bulunduğumuz yüz yılın en sıcak yazlarından birini yaşıyoruz. Ve kimilerinin çok sevdiği, kimilerininse sıcaktan fazlasıyla bunaldığı bu mevsimin tam ortasına yaklaştığımız bugünlerde, ister sıcak havaları isterse soğuk havaları sevsin, herkesin tatil ihtiyacı en üst seviyede. Hatta tatilini yapmış olanlar bile eminiz ikinci ve hatta üçüncü bir tatile de hayır demeyeceklerdir. Pek çok batı ülkesinde tatiller çoğu zaman gezmekle ve pansiyon, otel, motel gibi konaklama hizmeti veren tesislerde kodlanmıştır. Ülkemizde ise, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde tatil ihtiyacının oldukça önemli bir bölümü yazlık evler tarafından karşılanır. Bir hayli eski ve köklü bir toplumsal alışkanlığımız olan yazlıklar, aynı zamanda yoğunlaştıkları bölgelerde kendilerine özel bir yaşam ve tatil kültürü de yaratırlar. Özellikle çocuklar ve gençler için özgürlüğün doyasıya yaşandığı bu yazlık bölgeler kişisel gelişimleri için de büyük olanaklar sağlar. Özetle yazlık kültürü toplumumuzun tatil alışkanlığının önemli bir bölümünü kaplamakta ve yazlık evler de hayatımızda özellikle yaz aylarında büyük bir yer tutmaktalar. Bu yazımızda ele alacağımız yazlık ev ise, mevsimlik ve tatil odaklı bir konut olmanın oldukça ötesine geçen, mimarisi ve dekorasyonu göz dolduran oldukça iddialı bir tarza sahip.