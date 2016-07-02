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Rüya gibi bir yazlık projesi

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PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
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İçinde bulunduğumuz yüz yılın en sıcak yazlarından birini yaşıyoruz. Ve kimilerinin çok sevdiği, kimilerininse sıcaktan fazlasıyla bunaldığı bu mevsimin tam ortasına yaklaştığımız bugünlerde, ister sıcak havaları isterse soğuk havaları sevsin, herkesin tatil ihtiyacı en üst seviyede. Hatta tatilini yapmış olanlar bile eminiz ikinci ve hatta üçüncü bir tatile de hayır demeyeceklerdir. Pek çok batı ülkesinde tatiller çoğu zaman gezmekle ve pansiyon, otel, motel gibi konaklama hizmeti veren tesislerde kodlanmıştır. Ülkemizde ise, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde tatil ihtiyacının oldukça önemli bir bölümü yazlık evler tarafından karşılanır. Bir hayli eski ve köklü bir toplumsal alışkanlığımız olan yazlıklar, aynı zamanda yoğunlaştıkları bölgelerde kendilerine özel bir yaşam ve tatil kültürü de yaratırlar. Özellikle çocuklar ve gençler için özgürlüğün doyasıya yaşandığı bu yazlık bölgeler kişisel gelişimleri için de büyük olanaklar sağlar. Özetle yazlık kültürü toplumumuzun tatil alışkanlığının önemli bir bölümünü kaplamakta ve yazlık evler de hayatımızda özellikle yaz aylarında büyük bir yer tutmaktalar. Bu yazımızda ele alacağımız yazlık ev ise, mevsimlik ve tatil odaklı bir konut olmanın oldukça ötesine geçen, mimarisi ve dekorasyonu göz dolduran oldukça iddialı bir tarza sahip. 

Yalın bir mimari, iddialı bir peyzaj

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Özellikle ülkemizdeki örneklerinin tamamına yakını bahçeli müstakil konutlardan oluşan yazlıklar için bahçeler son derece önemlidir. Denilebilir ki bahçesi olmayan bir yazlık gerçek bir yazlık değildir. Bu tarz sahibi yazlık evde de bahçenin son derece ön planda olduğunu söylemek mümkün. Yalın ve kompakt bir mimariye sahip olan evin bahçesinde ise oldukça iddialı bir peyzaj tasarımı tercih edilmiş. Bunun sonucunda ise hem bahçe evi, hem de ev bahçeyi bir kat daha güzel gösteriyor. 

Ahşap tonlarla yıldızlaşan mutfak

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Mutfak
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Son derece geniş pencereleri ile oldukça aydınlık ve ferah bir havaya sahip olan mutfakta, mutfak dolaplarında kullanılan koyu renk ahşap tonu oldukça dikkat çekici. Zemin rengiyle de uyumlu olan bu ahşap tonu mutfağı evin diğer bölümlerinin de ötesinde bir noktaya taşıyarak adeta yıldızlaştırıyor.

Geniş bir garaj alanı

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Başta da söylediğimiz gibi, bu ev aslında bizim alışkın olduğumuz yazlık standartlarının oldukça ötesine geçiyor. Arka bölümde yer alan kapalı garaj ve en azından birkaç tane misafir aracının da park edilebileceği geniş taş döşeli alan, hiçbir masraftan kaçınılmadığını kanıtlar nitelikte.

Oturma odasında modern çizgiler hakim

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Oturma Odası
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Her ne kadar yazlık bir ev olsa da, iç mekânda herhangi bir şehir evinden ayırt edilecek belirgin bir eksiklik veya farklılık bulmak oldukça güç. Oturma odasında oldukça modern bir çizginin hakim olduğu görülüyor. Zeminde parke ya da benzeri dört mevsimlik bir malzeme kullanılmamış olması, belki de bu evin yazlık olduğuna işaret eden tek unsur denilebilir. Bunun dışında şehirde bulunan çağdaş ve tarz sahibi bir evin oturma odası nasılsa veya nasıl olması gerekiyorsa bu oturma odası da tam olarak öyle. 

Doğayla uyum içine, ideal bir yazlık projesi

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu şık ve tarz sahibi yazlık projesinin en belirleyici yönlerinden biri de her yönüyle doğayla uyum içinde olması. Çevresi ağaçlarla kaplı olan evin bahçesinde de çok çeşitli bitki ve ağaçlar bulunuyor. Üstelik bunlarla da yetinilmemiş. Evin elektrik ve sıcak su ihtiyacı için çatıya konumlandırılmış güneş panelleri de karbon ayak izinin küçültülmesi yönünde mütevazi ama bir o kadar da önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

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