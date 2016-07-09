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Evinizdeki boşlukları doldurmak için 8 şahane fikir

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evimizi dekore ederken merdiven altı, mutfak köşeleri, oturma odasında niş alanlar, hol ve giriş kapısı kenarı gibi kullanılmayan ölü alanlar dekorasyonun görselliğini bozduğu gibi evin genel uyumunun da kötü görünmesine neden olur. Bu alanlar titiz bir şekilde dekore edilmediğinde  odalarınızda boş ve kullanılmayan alanlar olarak kalacak ve mobilyalarınızın şıklığını, görselliğini ortadan kaldıracaktır. Bu olumsuz durumla karşı karşıya kalmamak için boş alanların değerlendirilmesi için şahane fikirleri incelemeli, evlerinizde bulunan ölü ve kullanılmayan alanları modern, şık ve zarif şekilde dekorasyona dahil etmelisiniz. Sizler için bir araya getirdiğimiz farklı boş alan değerlendirme fikirlerini birlikte inceleyelim.

Kapalı bahçeler

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Evinizde, daha doğal ve canlı bir şekilde dekorasyon için canlı bitkilere yer veriyorsanız merdiven basamakları altında kalan ve kullanılmayan alanları kapalı kış bahçeleri  şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede hem merdiven altının boş kalmasını önleyerek dekorasyona kazandırmış olursunuz hem de evinizin daha canlı ve yeşil bitkilerin yoğun olarak yer aldığı görsel ve doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Estetik merdivenler

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Evinizde merdiven kullanıyorsanız merdiveninizin görsel ve şık bir tasarıma sahip olmasını sağlamalısınız. Bu tasarımlar sayesinde merdiveniniz ve merdiveninizi fonksiyonel olarak kullanabilir, resimdeki gibi ulaşım amaçlı ve süs objelerinizi teşhir ederek dekorasyonunuzun mükemmel görünmesini sağlayacak raflar olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede merdiven evinizin en güzel objesi olarak salon ortasında parlayacaktır.

Çocuk oyun alanları

Oyun Evi Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Minimalist Çocuk Odası Oyun,Oyun Evi,Oyun Alanı,Çocuk,ShowrromMerdiven Alt
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Oyun Evi

Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Merdiven altları salonlarda geniş yer kaplayan ve dekorasyona dahil edilemediği için çirkin görünen alanlar olduğu için yaratıcı fikirler geliştirerek bu alanların evimizin en güzel alanlar olmasını sağlayabiliriz. Resimde yer alan uygulamada olduğu gibi merdiven altını çocuk oyun alanı, eğlence köşesi, oyun bahçesi şeklinde dekore ederek çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağlayabiliriz.

Hol için konsollar

homify Endüstriyel Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evimizde bulunan holler genel olarak boş olan koridor olarak kullanılan alanlardır. Bu alanları resimdeki gibi görsel ve şık konsol ve raf sistemleri ile muhteşem güzelliklere sahip bir alan haline getirebilirsiniz. zemin döşemeleri ile uyumlu renklerde  tercihler yaparak bu alanları daha güzel değerlendirebilirsiniz.

Oturma odası veya salonlar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Merdivenler evinizin neresinde bulunuyorsa bu odanın dekorasyonu ile uyumlu olacak şekilde merdiven altlarını düzenleyerek hem ölü alanları dekorasyona kazandırmış olursunuz hem de oturma odası içinde daha geniş alanlar oluşturarak evinizin daha işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz.

Kış bahçesi güzelliği

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Kış Bahçesi
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Salonlarda daha fazla ışık olması için yapılan tavan ışıklıklarının alt kısımları kapalı kış bahçeleri şeklinde dekore ederek bu alanların evimizin en aydınlık ve en doğal alanlar olmasını sağlayarak ölü alan olarak kalmasını önlemiş oluruz.

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Niş alanların şıklığı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evimiz doğal taş evleri şeklinde inşa edilmiş veya dekore edilmiş ise resimdeki gibi niş alanlar oluşturup bu alanları oturma alanları şeklinde veya çiçek köşeleri şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede bu alanların oda için boş ve kötü görünmesini önleyerek evinizin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz.

Şömine kenarları

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Şömine karşısında kitap okumak, müzik dinlemek ve yanan ateşin sesini dinlemek size de keyif veriyorsa evinize yapay bir şömine yaptırarak resimdeki gibi dekore edebilir ve şöminelerin kenarlarında kalan alanları çiçekler yardımıyla çok zarif bir alan haline getirebilirsiniz. Canlı çiçekleri saksılar yardımıyla bu alanlara yerleştirebilir,

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