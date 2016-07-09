Evinizdeki boşlukları doldurmak için 8 şahane fikir

Evimizi dekore ederken merdiven altı, mutfak köşeleri, oturma odasında niş alanlar, hol ve giriş kapısı kenarı gibi kullanılmayan ölü alanlar dekorasyonun görselliğini bozduğu gibi evin genel uyumunun da kötü görünmesine neden olur. Bu alanlar titiz bir şekilde dekore edilmediğinde odalarınızda boş ve kullanılmayan alanlar olarak kalacak ve mobilyalarınızın şıklığını, görselliğini ortadan kaldıracaktır. Bu olumsuz durumla karşı karşıya kalmamak için boş alanların değerlendirilmesi için şahane fikirleri incelemeli, evlerinizde bulunan ölü ve kullanılmayan alanları modern, şık ve zarif şekilde dekorasyona dahil etmelisiniz. Sizler için bir araya getirdiğimiz farklı boş alan değerlendirme fikirlerini birlikte inceleyelim.
Evinizde, daha doğal ve canlı bir şekilde dekorasyon için canlı bitkilere yer veriyorsanız merdiven basamakları altında kalan ve kullanılmayan alanları kapalı kış bahçeleri şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede hem merdiven altının boş kalmasını önleyerek dekorasyona kazandırmış olursunuz hem de evinizin daha canlı ve yeşil bitkilerin yoğun olarak yer aldığı görsel ve doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizde merdiven kullanıyorsanız merdiveninizin görsel ve şık bir tasarıma sahip olmasını sağlamalısınız. Bu tasarımlar sayesinde merdiveniniz ve merdiveninizi fonksiyonel olarak kullanabilir, resimdeki gibi ulaşım amaçlı ve süs objelerinizi teşhir ederek dekorasyonunuzun mükemmel görünmesini sağlayacak raflar olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede merdiven evinizin en güzel objesi olarak salon ortasında parlayacaktır.
Merdiven altları salonlarda geniş yer kaplayan ve dekorasyona dahil edilemediği için çirkin görünen alanlar olduğu için yaratıcı fikirler geliştirerek bu alanların evimizin en güzel alanlar olmasını sağlayabiliriz. Resimde yer alan uygulamada olduğu gibi merdiven altını çocuk oyun alanı, eğlence köşesi, oyun bahçesi şeklinde dekore ederek çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağlayabiliriz.
Evimizde bulunan holler genel olarak boş olan koridor olarak kullanılan alanlardır. Bu alanları resimdeki gibi görsel ve şık konsol ve raf sistemleri ile muhteşem güzelliklere sahip bir alan haline getirebilirsiniz. zemin döşemeleri ile uyumlu renklerde tercihler yaparak bu alanları daha güzel değerlendirebilirsiniz.
Merdivenler evinizin neresinde bulunuyorsa bu odanın dekorasyonu ile uyumlu olacak şekilde merdiven altlarını düzenleyerek hem ölü alanları dekorasyona kazandırmış olursunuz hem de oturma odası içinde daha geniş alanlar oluşturarak evinizin daha işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz.
Salonlarda daha fazla ışık olması için yapılan tavan ışıklıklarının alt kısımları kapalı kış bahçeleri şeklinde dekore ederek bu alanların evimizin en aydınlık ve en doğal alanlar olmasını sağlayarak ölü alan olarak kalmasını önlemiş oluruz.
Evimiz doğal taş evleri şeklinde inşa edilmiş veya dekore edilmiş ise resimdeki gibi niş alanlar oluşturup bu alanları oturma alanları şeklinde veya çiçek köşeleri şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede bu alanların oda için boş ve kötü görünmesini önleyerek evinizin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz.
Şömine karşısında kitap okumak, müzik dinlemek ve yanan ateşin sesini dinlemek size de keyif veriyorsa evinize yapay bir şömine yaptırarak resimdeki gibi dekore edebilir ve şöminelerin kenarlarında kalan alanları çiçekler yardımıyla çok zarif bir alan haline getirebilirsiniz. Canlı çiçekleri saksılar yardımıyla bu alanlara yerleştirebilir,