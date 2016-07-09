Evinizdeki boşlukları doldurmak için 8 şahane fikir

Evimizi dekore ederken merdiven altı, mutfak köşeleri, oturma odasında niş alanlar, hol ve giriş kapısı kenarı gibi kullanılmayan ölü alanlar dekorasyonun görselliğini bozduğu gibi evin genel uyumunun da kötü görünmesine neden olur. Bu alanlar titiz bir şekilde dekore edilmediğinde odalarınızda boş ve kullanılmayan alanlar olarak kalacak ve mobilyalarınızın şıklığını, görselliğini ortadan kaldıracaktır. Bu olumsuz durumla karşı karşıya kalmamak için boş alanların değerlendirilmesi için şahane fikirleri incelemeli, evlerinizde bulunan ölü ve kullanılmayan alanları modern, şık ve zarif şekilde dekorasyona dahil etmelisiniz. Sizler için bir araya getirdiğimiz farklı boş alan değerlendirme fikirlerini birlikte inceleyelim.