Tekerlekler üzerinde küçük ama güçlü bir ev

Bu gün Tiny Houses olarak bilinen ve 55 m2 den küçük olan tekerleklere sahip tatlı mı tatlı, çekici mi çekici bir eve misafir oluyoruz. Küçük olmasına rağmen dekorasyonu, yerleşimi, fonksiyonel tasarımı ile insanın yaşaması için her türlü özelliğe sahip olan bu mini ev, son derece esnek, düzenli ve küçük bir ailenin yaşayabileceği kadar geniş bir ev olarak mobil yaşam alanı olarak kullanılıyor. Büyük evlerle maliyetleri karşılaştırıldığında çok düşük maliyetli küçük bir yazlık ev olarak düşünülebilir.6.2*4*2.55 metre ölçülerinde toplamda 20 metrekareyi bulan mobil ev sizlere mobil bir yaşam imkanı sunuyor. Homify farkı ile inceleyeceğiniz bu mobil evi, isteğinize göre büyütebilir ihtiyaçlarınız ölçüsüne getirebilirsiniz.