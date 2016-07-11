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Tekerlekler üzerinde küçük ama güçlü bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
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Bu gün Tiny Houses olarak bilinen ve 55 m2 den küçük olan tekerleklere sahip  tatlı mı tatlı, çekici mi çekici bir eve misafir oluyoruz. Küçük olmasına rağmen dekorasyonu, yerleşimi, fonksiyonel tasarımı ile insanın yaşaması için her türlü özelliğe sahip olan bu mini ev, son derece esnek, düzenli ve küçük bir ailenin yaşayabileceği kadar geniş bir ev olarak mobil yaşam alanı olarak kullanılıyor. Büyük evlerle maliyetleri karşılaştırıldığında  çok düşük maliyetli küçük bir yazlık ev olarak düşünülebilir.6.2*4*2.55 metre ölçülerinde  toplamda 20 metrekareyi bulan mobil ev sizlere mobil bir yaşam imkanı sunuyor. Homify farkı ile inceleyeceğiniz bu mobil evi, isteğinize göre büyütebilir ihtiyaçlarınız ölçüsüne getirebilirsiniz.

Minyatür bir rüya

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Bu tatlı mobil yaşam alanı, ahşaplardan yapılmış ve ulaşımının kolaylıkla sağlanabilmesi için tekerlerle desteklenerek minyatür bir rüya şeklinde tasarlanmıştır.  Ormanda, kırda, deniz kenarında, şehrin içinde kolaylıkla kullanabileceğiniz , basit bir mobil ev ile hem yazlık hem kışlık hem de kır evi sahibi olabileceğiniz minyatür güzellik doğal hali ile her alana uyum sağlayacaktır. 20 m2 olmasına rağmen her türlü yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz minin bir ev olarak size rahat bir yaşam sunuyor.

Fonksiyonel mutfak

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Minyatür rüya evin içinde uzun bir atmak isterseniz evin küçük ama oldukça fonksiyonel özelliklere sahip dekorasyonu ile dekore edilmiş mutfağından başlamalısınız. Basit ama işlevsel olma ilkesine göre dizayn edilmiş olan mutfakta mini buz dolabı, termosifon, pişirme ünitesi gibi ana ihtiyaçları karşılayacak mutfak araç gereçleri yer alıyor. akıllı yerleşim planı ile çok küçük bir alanı  kaplayan ama fonksiyonelliği ile büyük işler çıkaran bu mutfak evin ana yaşam alanlarından biri olmuş.

Oturma odası

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

evin oturma odasına geldiğinizde, minik miniminnacık bir oturma alanı ile karşılaşıyorsunuz. Ahşap duvarlara monte edilmiş oturma alanı ve minderler ile dekore edilen bu alan koridordan baktığınızda göze hoş gelen renklerin bir arada durduğu fonksiyonel bir yaşam alanı olarak sizi karşılıyor.

Net yapılar

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Mobil rüya evi küçük bir hacime sahip olduğu için  bütün mobilyalar ve yapılar net bir şekilde tasarlanıp yerine yerleştirilmiş. Kuş bakışı baktığınızda daha iyi anlayacağını bu yerleşim evin küçük olmasına rağmen geniş bir hareket alanına sahip ve geniş bir ev gibi sizi büyülüyor. Katlanabilir yemek masası ile yemek odasına da sahip olan evin fonksiyonelliği görenleri büyülüyor.

Rahat ve konforlu yaşam

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Ahşap plakalar basit raflar ile birleştirilerek  yumuşak yastıkların olduğu oturma odasında modern bir duvar dekorasyonu oluşturmuş. Son derece rahat ve konforlu olan  bu alan, kitaplığı penceresi ve kırmızı pencere çerçevesi ile şirin bir okuma odasını andırmış.

Bahçe peyzajı

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Son olarak Tiny Houses'ın bahçe keyfi yaşamanız için katlanabilir bahçe masası ve sandalyelerini istediğiniz alana kurarak keyifli dakikalar yaşamanızı sağlayan özelliğinden bahsetmek istiyorum. Mobil olarak part etiğiniz alanda masa ve sandalyelerinizi kurup güneş paneli ile elde ettiğiniz elektrik ile aydınlatma sağlayıp serin bir gökyüzü altında huzurlu zaman geçirebilir ve ailenizle unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

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