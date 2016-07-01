En güzel 10 barbekü modeli

Barbekü yapmak adeta bizim ata sporumuz sayılabilecek aktivitelerdendir. Bizim kültürümüzde yetişen ve vejeteryan olmayan hemen hemen herkes, yaz mevsiminin gelmesini sadece bu sebepten bile iple çekmektedir. Şu anda yaz mevsiminin tam ortasında bulunduğumuzdan biz de yazı konusu olarak barbekü tasarımlarını seçtik. Evinin ve bahçesinin dekorasyonuna özen gösteren herkes, bir de barbekü tutkunuysa bu alanda da doğal olarak güzel ve estetik bir tasarımın peşinde olacaktır. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.