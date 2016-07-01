En güzel 10 barbekü modeli

Barbekü yapmak adeta bizim ata sporumuz sayılabilecek aktivitelerdendir. Bizim kültürümüzde yetişen ve vejeteryan olmayan hemen hemen herkes, yaz mevsiminin gelmesini sadece bu sebepten bile iple çekmektedir. Şu anda yaz mevsiminin tam ortasında bulunduğumuzdan biz de yazı konusu olarak barbekü tasarımlarını seçtik. Evinin ve bahçesinin dekorasyonuna özen gösteren herkes, bir de barbekü tutkunuysa bu alanda da doğal olarak güzel ve estetik bir tasarımın peşinde olacaktır. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.
Oldukça büyük sayılabilecek ölçülerdeki bu barbekü tasarımında birçok faaliyeti aynı anda da yapabilmek mümkün. Bir yandan ızgara olarak kullanılırken, diğer yandan örneğin pizza fırını olarak da faaliyet gösterebilir. Ağız tadı farklı kişilerden oluşan arkadaş veya misafir gruplarına sahip iseniz bu tasarım tam size göre.
Ahşap birçok dekoratör ve dekorasyon tüketicisi için sıcak ve samimi bir malzemedir. Fotoğrafını gördüğünüz modelde ahşap rustik bir model içinde kullanıldığında ise ortaya daha çekici ve cazip bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu barbekünün içinde bulunduğu mutfağın çekiciliğine karşı koymak gerçekten bir hayli zor.
Tam da yazlık ve doğa içierisindeki evlerin bahçelerine layık bir model olduğunu düşündüğümüz bu barbekümüz oldukça basit gözükmesine rağmen esasen bir tasarım harikası. Büyüklüğünün idealliği dışında, nötr renkteki taşları sebebiyle doğallıktan hoşlanan tasarım tüketicilerine hitap edecek türden.
Evinizin dekorasyonu modern ise ve barbekü evinizin içerisinde yer alıyorsa barbekünüzün de modern bir model olması gayet doğal bir durumdur. Mutfakla birleişik bu modern model de, hem renkleri, hem modern görünümü hem de fonksiyonelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Bu örneğimizle sizleri yenilikçi modellerle tanıştırmak istiyoruz. Alt başlığımızdan da anlayacağınız üzere bu modelin en büyük avantajı ve yeniliği mobil olması. Yani mevsime, hava şartlarına ya da sadece keyfinize göre istedğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içinde monte ve demonte edebilirsiniz!
Rustik ve geleneksel bir tarzı olan bu mutfak ve barbekü bizi adeta geçmişe doğru uzun bir yolculuğa çıkarıyor gibi. Her ne kadar basit bir dekorasyon gibi görünse de atmosferi ve verdiği nostaljik hissiyatla sıcak ve samimi barbekü yemekleri vaad ediyor. Tam yazlıklar için!
Modern ve minimalist dekorasyonun örneklerinden biriyle devam etmek istiyoruz. Sadeliğinin bir avantajı da pratik ve bakımıyla temizliğinin kolay olmasıdır. Metal yapısının kırmızı tuğladan duvarla da mükemmel bir uyum içinde olduğuna dikkat çekmek gerekir. Daha çok şehir hayatını seven, modern dekorasyon ve tasarım hayranlarına hitap eden bir model.
Büyük bir özen, istek ve başarıyla tasarlandığı daha ilk bakışta anlaşılan bu modelimiz, kapalı modellerin de ne kadar dikkat çekici ve cezbedici olabileceğinin bir kanıtı adeta. Traverten mermer döşeme bu barbekü hem iç hem de dış mekanda kullanılabilen yapısı ve barındırdığı bolca rafıyla oldukça da fonksiyonel görünüyor.
Alt başlığımızda da belirttiğimiz gibi konu barbekü olunca tuğlanın modasının hiçbir zaman geçmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük teraslara ya da bahçelere daha uygun olan bu model, tıpkı ilk örnek modelimiz gibi briçok işi bir arada görmesiyle, yani fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve barbekü modellerine ilginiz devam ediyorsa, konuyla ilgili başka örnekler için yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Haftasonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları‘ başlığını taşıyan yazımıza da göz atabilirsiniz.