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En güzel 10 barbekü modeli

Murat Aksoy Murat Aksoy
Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN BahçeOcak & Barbekü
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Barbekü yapmak adeta bizim ata sporumuz sayılabilecek aktivitelerdendir. Bizim kültürümüzde yetişen ve vejeteryan olmayan hemen hemen herkes, yaz mevsiminin gelmesini sadece bu sebepten bile iple çekmektedir. Şu anda yaz mevsiminin tam ortasında bulunduğumuzdan biz de yazı konusu olarak barbekü tasarımlarını seçtik. Evinin ve bahçesinin dekorasyonuna özen gösteren herkes, bir de barbekü tutkunuysa bu alanda da doğal olarak güzel ve estetik bir tasarımın peşinde olacaktır. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.

Çok fonksiyonlu bir dev

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Oldukça büyük sayılabilecek ölçülerdeki bu barbekü tasarımında birçok faaliyeti aynı anda da yapabilmek mümkün. Bir yandan ızgara olarak kullanılırken, diğer yandan örneğin pizza fırını olarak da faaliyet gösterebilir. Ağız tadı farklı kişilerden oluşan arkadaş veya misafir gruplarına sahip iseniz bu tasarım tam size göre.

Rustik bir model

Exposed Braai The Braai Man BahçeOcak & Barbekü
The Braai Man

Exposed Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Ahşap birçok dekoratör ve dekorasyon tüketicisi için sıcak ve samimi bir malzemedir. Fotoğrafını gördüğünüz modelde ahşap rustik bir model içinde kullanıldığında ise ortaya daha çekici ve cazip bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu barbekünün içinde bulunduğu mutfağın çekiciliğine karşı koymak gerçekten bir hayli zor.

Tüm görkemiyle taş

Clad your Braai in Stone The Braai Man BahçeOcak & Barbekü
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Tam da yazlık ve doğa içierisindeki evlerin bahçelerine layık bir model olduğunu düşündüğümüz bu barbekümüz oldukça basit gözükmesine rağmen esasen bir tasarım harikası. Büyüklüğünün idealliği dışında, nötr renkteki taşları sebebiyle doğallıktan hoşlanan tasarım tüketicilerine hitap edecek türden.

Daha modern modeller

homify BahçeOcak & Barbekü
homify

homify
homify
homify

Evinizin dekorasyonu modern ise ve barbekü evinizin içerisinde yer alıyorsa barbekünüzün de modern bir model olması gayet doğal bir durumdur. Mutfakla birleişik bu modern model de, hem renkleri, hem modern görünümü hem de fonksiyonelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Adeta bir mobil mutfak

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN BahçeOcak & Barbekü
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Bu örneğimizle sizleri yenilikçi modellerle tanıştırmak istiyoruz. Alt başlığımızdan da anlayacağınız üzere bu modelin en büyük avantajı ve yeniliği mobil olması. Yani mevsime, hava şartlarına ya da sadece keyfinize göre istedğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içinde monte ve demonte edebilirsiniz!

Gurme mutfağı

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina BahçeOcak & Barbekü
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Rustik ve geleneksel bir tarzı olan bu mutfak ve barbekü bizi adeta geçmişe doğru uzun bir yolculuğa çıkarıyor gibi. Her ne kadar basit bir dekorasyon gibi görünse de atmosferi ve verdiği nostaljik hissiyatla sıcak ve samimi barbekü yemekleri vaad ediyor. Tam yazlıklar için!

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Modernliğin zirvesi

Barbecue Pleek 66i, chemoa.fr chemoa.fr BahçeOcak & Barbekü
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Modern ve minimalist dekorasyonun örneklerinden biriyle devam etmek istiyoruz. Sadeliğinin bir avantajı da pratik ve bakımıyla temizliğinin kolay olmasıdır. Metal yapısının kırmızı tuğladan duvarla da mükemmel bir uyum içinde olduğuna dikkat çekmek gerekir. Daha çok şehir hayatını seven, modern dekorasyon ve tasarım hayranlarına hitap eden bir model.

Kapalı idealdir

homify BahçeOcak & Barbekü
homify

homify
homify
homify

Büyük bir özen, istek ve başarıyla tasarlandığı daha ilk bakışta anlaşılan bu modelimiz, kapalı modellerin de ne kadar dikkat çekici ve cezbedici olabileceğinin bir kanıtı adeta. Traverten mermer döşeme bu barbekü hem iç hem de dış mekanda kullanılabilen yapısı ve barındırdığı bolca rafıyla oldukça da fonksiyonel görünüyor.

Tuğlanın modası geçmez

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA BahçeOcak & Barbekü
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Alt başlığımızda da belirttiğimiz gibi konu barbekü olunca tuğlanın modasının hiçbir zaman geçmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük teraslara ya da bahçelere daha uygun olan bu model, tıpkı ilk örnek modelimiz gibi briçok işi bir arada görmesiyle, yani fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.

Modern bahçeler için ideal

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou BahçeOcak & Barbekü
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Bu yazıyı beğendiyseniz ve barbekü modellerine ilginiz devam ediyorsa, konuyla ilgili başka örnekler için yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Haftasonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları‘  başlığını taşıyan yazımıza da göz atabilirsiniz.

Küçük bir evi olduğundan büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri
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