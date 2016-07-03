Görenleri hayran bırakan 10 antre örneği

Fransızca’dan dilimize geçen ‘antre’ kelimesi ‘giriş’ anlamına geliyor. Doğal olarak girişte yer alan bir alan da bir evin içinde ilk göze çarpacak şey olmakta. Bu yüzden de ilk intibanın önemini göz ardı etmeyenlerin evin antre dekorasyonuna daha bir özenli davranmaları kaçınılmazdır. Antreler genel olarak evin en küçük bölümlerinden biri olmalarına rağmen zaman zaman oldukça büyük, hatta bazı küçük evlerin odaları kadar boyutlara sahip olan antrelere de rastlanmaktadır. Biz de bugünkü yazımızda dünyanın çeşitli ülkelerinden seçtiğimiz 10 birbirinden şık antreyi sizlere tanıtmak istedik. Umarız keyif alırsınız diyerek antrelerimizi incelemeye koyuluyoruz.
Ülkemiz firmalarından Kerim Çarmıklı İç Mimarlık’a ait olan bu dekorasyonun özenle planlandığı daha ilk bakışta belli oluyor. Mütevazi sayılmayacak boyutlara sahip olan bu antrede genelde açık renkler tercih edilmiş. Işıklandırmadaki zenginlik de ayrıca dikkat çekici bir husus.
Renk uyumu ve dengesinin mükemmele yakın şekilde başarıldığı bu antrede hiç kuşku yok ki en dikkati çeken kısım şahane zemin döşemesi. Göz dinlendirici, şık geometrik şekiller ve mükemmel renkler. Kolonyal tarzdan da esintler taşıyan bu antre, tarzı sevenler için bir cazibe kaynağı gibi görünüyor.
Evinizin boyutları mütevaziyse ve buna karşılık çok eşyanız varsa evin içerisindeki her bir santimetrekareyi verimli bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Fazla eşya depolama anlamında antreler de kimi zaman önemli işlevler görmektedir. Önemli olan bunu antreyi boğmadan ve dekorasyonun estetiğini bozmadan yapmaktır.
Dostlarınızı ve sevdiklerinizi böyle bir atmosferde, bu harikulade antrede karşılamak istemez misiniz? Kullanılan açık renklerin de etkisiyle bir ferahlık ve parlaklığın hüküm sürdüğü bu modern antrede sadelik en belirleyici ilke olmuş. Aydınlatma da ayrıca çok başarılı diyebiliriz.
‘Az daha çoktur’ anlamına gelen bu ifadeyi İngilizce konuşan halklar sıklıkla kullanır. Gerçekten de bazen az sayıda obje ve materyal içeren dekorasyonlar, mekanı olduğundan daha büyük göstererek, az olmalarıyla mekanın büyüklüğüne katkı sağlayabilirler. Tıpkı fotoğrafını gördüğümüz örnek modelimizde olduğu gibi.
Eğer evinizdeki bir mekan boyutları açısından mütevazi ise onu genişletmek değilse bile hiç olmazsa algı olarak daha büyükmüş gibi göstermek mümkündür. Bunlar çeşitli ışık ve görüntü oyunları ve tatlı hilelerle başarılır. Mekana rice bir ayna yerleştirmek, açık renkler tercih etmek bunlardan sadece iki tanesidir, ki örneğimizde bunun başarılı bir uygulamasını görüyorsunuz.
Camın estetik duruşunu antreye uygulayan iç mimarların bu örnekte çok büyük bir iş başardıkları su götürmez bir gerçek. Hem modern hem de klasik dokunuşlar içermesi bir paradoks gibi gözükse de, iki tarzın ustaca harmanlanmasıyla bu zorluk aşılmış görünüyor.
Elbette ki evin diğer bölümleri gibi antreler de minimalizm tutkunlarının görüş alanından kaçmıyor. Merdiven altındaki boşluğun başarıyla değerlendirildiği bu örnekte bu vesileyle oldukça da fonksiyonel görünüyor. Tarzın sevenleri için en ideal dekorasyon örneklerinden bir tanesi.
Eğer sanata meraklı okuyucularımızdansanız antrenizi bir sanat galerisine ya da bir müzeye dönüştürebilirsiniz. Önemli olan antreyi bu tür objelerle fazla boğmamak, objeleri doğru ve birbiriyle uyumlu bir şekilde konumlandırmaktır. Böylece zevk, tarz ve görgü sahibi olduğunuzu kanıtlayabilir, dostlarınızn ve misafilerinizin dikkatini çekebilirsiniz!
Antre dekorasyonu konusunda daha değişik modeller görmek, yeni fikir ve ilham kaynaklarına kapı aralamak istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Türkiye’den gözlerinizi alamayacağınız 10 antre’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz faydalı olabilir diye düşünüyoruz.