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Görenleri hayran bırakan 10 antre örneği

Murat Aksoy Murat Aksoy
House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Fransızca’dan dilimize geçen ‘antre’ kelimesi ‘giriş’ anlamına geliyor. Doğal olarak girişte yer alan bir alan da bir evin içinde ilk göze çarpacak şey olmakta. Bu yüzden de ilk intibanın önemini göz ardı etmeyenlerin evin antre dekorasyonuna daha bir özenli davranmaları kaçınılmazdır. Antreler genel olarak evin en küçük bölümlerinden biri olmalarına rağmen zaman zaman oldukça büyük, hatta bazı küçük evlerin odaları kadar boyutlara sahip olan antrelere de rastlanmaktadır. Biz de bugünkü yazımızda dünyanın çeşitli ülkelerinden seçtiğimiz 10 birbirinden şık antreyi sizlere tanıtmak istedik. Umarız keyif alırsınız diyerek antrelerimizi incelemeye koyuluyoruz.

Özenli bir tasarım

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ülkemiz firmalarından Kerim Çarmıklı İç Mimarlık’a ait olan bu dekorasyonun özenle planlandığı daha ilk bakışta belli oluyor. Mütevazi sayılmayacak boyutlara sahip olan bu antrede genelde açık renkler tercih edilmiş. Işıklandırmadaki zenginlik de ayrıca dikkat çekici bir husus.

Renk dengesi

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Kolonyal Koridor, Hol & Merdivenler
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Renk uyumu ve dengesinin mükemmele yakın şekilde başarıldığı bu antrede hiç kuşku yok ki en dikkati çeken kısım şahane zemin döşemesi. Göz dinlendirici, şık geometrik şekiller ve mükemmel renkler. Kolonyal tarzdan da esintler taşıyan bu antre, tarzı sevenler için bir cazibe kaynağı gibi görünüyor.

Stratejik dekorasyon

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Evinizin boyutları mütevaziyse ve buna karşılık çok eşyanız varsa evin içerisindeki her bir santimetrekareyi verimli bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Fazla eşya depolama anlamında antreler de kimi zaman önemli işlevler görmektedir. Önemli olan bunu antreyi boğmadan ve dekorasyonun estetiğini bozmadan yapmaktır.

Şahane bir atmosfer

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Dostlarınızı ve sevdiklerinizi böyle bir atmosferde, bu harikulade antrede karşılamak istemez misiniz? Kullanılan açık renklerin de etkisiyle bir ferahlık ve parlaklığın hüküm sürdüğü bu modern antrede sadelik en belirleyici ilke olmuş. Aydınlatma da ayrıca çok başarılı diyebiliriz.

‘Less is more’

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Koridor, Hol & Merdivenler
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

‘Az daha çoktur’ anlamına gelen bu ifadeyi İngilizce konuşan halklar sıklıkla kullanır. Gerçekten de bazen az sayıda obje ve materyal içeren dekorasyonlar, mekanı olduğundan daha büyük göstererek, az olmalarıyla mekanın büyüklüğüne katkı sağlayabilirler. Tıpkı fotoğrafını gördüğümüz örnek modelimizde olduğu gibi.

Dekorasyon oyunları

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Eğer evinizdeki bir mekan boyutları açısından mütevazi ise onu genişletmek değilse bile hiç olmazsa algı olarak daha büyükmüş gibi göstermek mümkündür. Bunlar çeşitli ışık ve görüntü oyunları ve tatlı hilelerle başarılır. Mekana rice bir ayna yerleştirmek, açık renkler tercih etmek bunlardan sadece iki tanesidir, ki örneğimizde bunun başarılı bir uygulamasını görüyorsunuz.

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Billur gibi

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Camın estetik duruşunu antreye uygulayan iç mimarların bu örnekte çok büyük bir iş başardıkları su götürmez bir gerçek. Hem modern hem de klasik dokunuşlar içermesi bir paradoks gibi gözükse de, iki tarzın ustaca harmanlanmasıyla bu zorluk aşılmış görünüyor.

Minimalizm tutkunlarına

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Elbette ki evin diğer bölümleri gibi antreler de minimalizm tutkunlarının görüş alanından kaçmıyor. Merdiven altındaki boşluğun başarıyla değerlendirildiği bu örnekte bu vesileyle oldukça da fonksiyonel görünüyor. Tarzın sevenleri için en ideal dekorasyon örneklerinden bir tanesi.

Müze gibi

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Eğer sanata meraklı okuyucularımızdansanız antrenizi bir sanat galerisine ya da bir müzeye dönüştürebilirsiniz. Önemli olan antreyi bu tür objelerle fazla boğmamak, objeleri doğru ve birbiriyle uyumlu bir şekilde konumlandırmaktır. Böylece zevk, tarz ve görgü sahibi olduğunuzu kanıtlayabilir, dostlarınızn ve misafilerinizin dikkatini çekebilirsiniz!

Büyüleyici bir antre

Entrance Hall Studio Hooton Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Antre dekorasyonu konusunda daha değişik modeller görmek, yeni fikir ve ilham kaynaklarına kapı aralamak istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Türkiye’den gözlerinizi alamayacağınız 10 antre’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

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