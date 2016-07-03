Görenleri hayran bırakan 10 antre örneği

Fransızca’dan dilimize geçen ‘antre’ kelimesi ‘giriş’ anlamına geliyor. Doğal olarak girişte yer alan bir alan da bir evin içinde ilk göze çarpacak şey olmakta. Bu yüzden de ilk intibanın önemini göz ardı etmeyenlerin evin antre dekorasyonuna daha bir özenli davranmaları kaçınılmazdır. Antreler genel olarak evin en küçük bölümlerinden biri olmalarına rağmen zaman zaman oldukça büyük, hatta bazı küçük evlerin odaları kadar boyutlara sahip olan antrelere de rastlanmaktadır. Biz de bugünkü yazımızda dünyanın çeşitli ülkelerinden seçtiğimiz 10 birbirinden şık antreyi sizlere tanıtmak istedik. Umarız keyif alırsınız diyerek antrelerimizi incelemeye koyuluyoruz.