Her duvara yakışan raf örnekleri

Duvar rafları ev dekorasyonunda ilk anda önemsenmeyen ancak diğer mobilyalar kadar dekorasyona katkısı olan ürünlerdir. Dekorasyonu çoğu zaman bir bütün olarak düşünüp, her bir detay üzerinde titizlikle durmalısınız. Duvar rafları gibi ev dizaynının olmazsa olmazları arasında görmediğiniz parçalar bir anda dekorasyonun eksik parçası gibi tamamlayıcı bir işlev görebilir. Küçük bir duvar rafı sayesinde odanızın tüm ambiyansı değişebilir, yalnızca nereye koyacağınızı iyi düşünmelisiniz. Duvar raflarını işlevsel amaçlı kullanabildiğiniz gibi yalnızca dekor amaçlı da kullanıp estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.
Oturma odasında, mutfakta, yatak odalarında hatta banyoda kullanabileceğiniz duvar raflarının kullanım alanı evinizin her bir köşesi olabilir. Bu rafları yalnızca küçük evler için değil geniş alanınız olsa da kullanabilirsiniz. Zira kapaklı olmayıp tamamen süs amaçlı da kullanılabilen raflar, duvarlarınıza dekoratif bir görünüm kazandırır. Duvar rafları ihtiyaca ve duvar göre küçük olabildiği gibi devasa modelleri de vardır. Çoğu zaman ahşap mini raflar tercih edilse de duvara gömülü raflar da oldukça kullanışlıdır. Bazı raflar ön tarafı açık kutu şeklinde olur. Bazı raflar da tek parça halinde duvara monte edilir. Şimdi hep birlikte sizin için seçtiğimi duvar raflarına göz atalım. Siz de bu duvar raflarından birebir temin edemeseniz de nereye yerleştirebileceğinize dair fikir edinebilirsiniz böylece. Bu yazı, yalnızca sitemizde bulunan ürünleri tanıtım amaçlı değil ev dekore ederken size ilham vermesi amaçlanarak da yazılıyor, unutmayın.
Good Morning Design imzalı duvar tasarımının birer parçası olan duvar
rafları ahşaptan oluşuyor ve sade bir tasarıma sahip. İki tarafında cam bulunan dar duvarı hareketlendirmek üzere düşünülmüş tasarımda resim çerçevesinin hemen altında biri aşağıda biri yukarıda olmak üzere iki raf monte edilmiş. Bu duvar rafları ilginç objelerle süslenerek dekoratif bir duvar dekorasyonu elde edilmiş. Küçük bir rafla neler yapılabileceğine dair başarılı bir örnek.
Duvar rafları tahmininizin çok ötesinde, alışılmadık
fonksiyonel özelliklere sahip olabilir. Mesela bu örnekte tamamen ahşaptan oluşan duvar için yine aynı ahşap malzeme kullanılarak bir duvar rafı oluşturulmuş. Bu rafın ilginç özelliği ise alt kısmına bisiklet yerleştirilmesi. Siz de duvar rafınıza uygum bir tutacak bölmesi ekleyerek bisikletinizi yerleştirebilirsiniz. Hem ilginç bir görünüm olur hem de bisiklet yer kaplamaz.
Mutfaklar söz konusu olduğunda duvar rafların işlevi hiç
bitmez. Bu örnekte de küçük mutfak masasının hemen üstüne üç adet ahşap raf monte edilmiş. Rafların ahşaptan olması masa ayaklarıyla uyum sağlamış. Aynı zamanda farklı yerlere monte edilen duvar raflarına değişik malzemeler yerleştirilerek her biri farklı farklı kullanılmış. Lamba ile aynı hiza da olması ise kalabalık bir görüntü yaratmıyor neyse ki.
Oturma odaları duvar raflarının en sık kullanıldığı alanlardan biri. Dolayısıyla çok farklı tasarımları kullanmaya da müsait bir bölüm. Bu örnekte de bir hayli farklı bir biçimde kullanılarak oturma odasının duvarına saksılık yapılmış. İki adet duvar rafını andıran geniş saksılar oturma odalarında bitkisini nereye yerleştireceğini bilemeyenler için de ideal görünüyor. Yaratıcılık işlevsellikle birleştiğinde anlamlı olur, unutmayalım.
Böylesine canlı bir mutfak dizaynının sevimli bir kedisi olması da şaşırtıcı değil. Mutfak dolabı yerine duvar rafı kullanmayı tercih eden tasarımda aslında her bir yerden bir tabak sallanıyor. Bu haliyle de çok canlı duran bir mutfak örneği. Üstelik bu açık raflar sayesinde tüm araç gereçler şeffaf olduğundan tencere arama derdi de kalmıyor.
Bilhassa küçük tuvaletlerde eşyaları yerleştirecek alan bulmak sıkıntıdır. Bu örnekte klozetin olduğu yere ahşaptan raflar yapılarak bu soruna çözüm bulunmuş. Aynı zamanda askılığın üst kısmı da bir duvar raf gibi kullanılarak her bir alandan verim elde edilmiş. Küçük fikirlerle büyük çözümler başlığına uyan başarılı bir tasarım örneği karşımızdaki. Yer kaplamaması açısından da başarılı.
Biraz daha sıra dışı duvar rafı örneklerine göz atmanın zamanı geldi. Bir sürü delikten oluşan metalik duvara eklemlenen iki adet duvar rafı yerlerinden sökülerek başka yerlere de takılabiliyor veya ihtiyaca göre sadece birini de kullanabiliyorsunuz. Geniş kesimi sayesinde örnekte olduğu gibi dilerseniz kitaplık dilerseniz de oturma bankı olarak kullanabileceğiniz raflar son derece kullanışlı.
Genellikle yatakların baş ucuna komodin koyulur ancak küçüklerin yatak odası tasarımında daha eğlenceli küçük müdahaleler yapabilirsiniz. Mesela resimdeki gibi yatağın yanına masa yerine sevimli bir duvar rafı yerleştirmek gibi. Ufak tefek kitap ve oyuncaklarını yerleştirebileceği duvar rafı çocuğunuzun ihtiyacını giderecektir. Aynı zamanda yatmadan evvel sütünü koymak için de ideal olabilir.
Mutfak dekorasyonunda mutfak dolabı yerine duvar rafı kullanmak sandığınızdan daha yaygın bir uygulama. Özellikle üst dolap yerine kullanılan duvar rafları bardak ve fincanları yerleştirmek için elverişli. Bu duvar raflarının üzerine dilerseniz yine mutfak dolabı yerleştirebilirsiniz. Ancak duvarı tıkış tıkış doldurmak yerine farklı yerlerde dolap kullanıp tezgah üstünde sade tasarımlı bir duvar rafı tercih etmek daha şık duracaktır.
Oturma odalarının şıklığını taçlandırmak için resim kullanmak işlevsel bir yöntemdir ancak duvara gömülü raf da işinizi görebilir. Örnekteki oturma odası dekorasyonunda duvara gömülü olarak düşünülen rafın ilginç özelliği kenarlarının çerçeveyi andırması. Bu görünümüyle sıra dışı olduğu kadar da benzersiz bir duvar rafı olmuş. Ufak tefek kitap ve biblo gibi objeleri kullanmak için de kullanışlı görünüyor.
Mutfak dekorasyonlarında duvar raflarının sıklıkla tercih edildiğini söylemiştik. Karşımızdaki dekorasyon da bu durumu başarıyla uygulamış. Alt kısmı geniş ahşap dolaplardan oluşan mutfak dekorasyonun üst kısmı kapakları olmayan siyah duvar rafından oluşuyor. Üst dolap alt dolap arasındaki duvar kısmını da camdan bir bölme olan mutfak dekorasyonu farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı oldukça şık ve modern bir tasarıma sahip.
Duvar rafı örneklerinde farklı tasarımlarla birlikte farklı malzemeler de ön plana çıkıyor. Bu örnekte ise hepsi birden bulunuyor. Banyo için tasarlanmış kalın duvar rafı betondan yapılmış ve oldukça geniş. Altı kısmında havluların yerleştirildiği duvar rafın üst kısmı lavabo olarak kullanılmış. Tuğlayı andıran dalgalı görünümüyle de ilgi çeken duvar rafı fonksiyonel bir tasarım.
Bir başka mutfak dekorasyon örneği karşımızda. Yine üst dolap yerine ahşap duvar rafı tercih edilen tasarımda raflara çeşitli bardak ve fincanlar yerleştirilmiş. Bu tabak çanağın daha ilgi çekici görünmesi içinde birkaç adet masa aydınlatmasına benzer lamba kullanılmış. Böylece mutfağınız ve dolayısıyla duvar raflarınız olduğundan çok daha şık ve estetik görünecektir kuşkusuz.
Bir mutfak için tasarlanmış duvar rafları iç kısmındaki
resimlerle beraber çok eğlenceli duvar süsüne dönüşmüşler. Esasen az eşya yerleştirilmesine rağmen ilginç boyamalarıyla çok eğlenceli ve estetik görünüyorlar. En alt kısmının olduğu duvara ise masa ayağı çizerek bir göz yanıltması yapılmış. Özellikle yaratıcı ve esprili tasarımları sevenler için hoş bir dekorasyon fikri.
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