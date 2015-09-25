Her duvara yakışan raf örnekleri

Duvar rafları ev dekorasyonunda ilk anda önemsenmeyen ancak diğer mobilyalar kadar dekorasyona katkısı olan ürünlerdir. Dekorasyonu çoğu zaman bir bütün olarak düşünüp, her bir detay üzerinde titizlikle durmalısınız. Duvar rafları gibi ev dizaynının olmazsa olmazları arasında görmediğiniz parçalar bir anda dekorasyonun eksik parçası gibi tamamlayıcı bir işlev görebilir. Küçük bir duvar rafı sayesinde odanızın tüm ambiyansı değişebilir, yalnızca nereye koyacağınızı iyi düşünmelisiniz. Duvar raflarını işlevsel amaçlı kullanabildiğiniz gibi yalnızca dekor amaçlı da kullanıp estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Oturma odasında, mutfakta, yatak odalarında hatta banyoda kullanabileceğiniz duvar raflarının kullanım alanı evinizin her bir köşesi olabilir. Bu rafları yalnızca küçük evler için değil geniş alanınız olsa da kullanabilirsiniz. Zira kapaklı olmayıp tamamen süs amaçlı da kullanılabilen raflar, duvarlarınıza dekoratif bir görünüm kazandırır. Duvar rafları ihtiyaca ve duvar göre küçük olabildiği gibi devasa modelleri de vardır. Çoğu zaman ahşap mini raflar tercih edilse de duvara gömülü raflar da oldukça kullanışlıdır. Bazı raflar ön tarafı açık kutu şeklinde olur. Bazı raflar da tek parça halinde duvara monte edilir. Şimdi hep birlikte sizin için seçtiğimi duvar raflarına göz atalım. Siz de bu duvar raflarından birebir temin edemeseniz de nereye yerleştirebileceğinize dair fikir edinebilirsiniz böylece. Bu yazı, yalnızca sitemizde bulunan ürünleri tanıtım amaçlı değil ev dekore ederken size ilham vermesi amaçlanarak da yazılıyor, unutmayın.