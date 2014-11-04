Banyonuz için esin kaynakları

Günün sıkıntılarını attığımız ya da yeni güne ferah bir başlangıç yaptığımız banyo, haklı olarak evimizin en gözde alanlarından biri. Bu nedenle, güzel görünümlü bir banyo herkesi cezbeder; ve yaygın kanının aksine, ölçünün bir önemi yoktur. Güzel bir banyonun devasa boyutlarda olmasına gerek yok, aşağıdaki birkaç yaşamsal unsuru sağlaması yeterli:

1. Işığa erişim – ister yapay ister doğal olsun, bunun hayati bir önemi vardır. Karanlık bir banyo ne davetkar ne de cana yakındır. Güzellik ve bakım seanslarınızı başlatıp bitireceğiniz bir yerin karanlık ve köhne bir yer olmasını elbette ki istemezsiniz.

2. Uygun bir havalandırma – havalandırma da en az ışık durumu kadar önemlidir. Buhar ve nemin dışarı çıkması gerekir. Bunlar alan içerisinde kaldığı takdirde küf ve bakteri gibi sorunlara yol açacaktır. Tahliye fanının iyi çalışır durumda olup olmadığını ya da banyoda pencere bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol edin.

3. Renk seçimi – rahatlatıcı ve huzur verici renkler seçin; ve mümkünse de ölçüye uygun tonlar ve dokular seçmeye de dikkat edin. Banyonuz küçükse, göz kararıyla açık renkleri koyu çizgilerle tamalamak, daha ziyade solgun bir palet seçimi yapmak uygun olacaktır.

4. Teçhizat ve kurulumlar – serbest duran küveti ve duş kabini ile bir duş-banyo kombinasyonu mu, yoksa bu her iki dünyanın en iyi yanlarını mı istiyorsunuz? Bu unsurları ölçü ve bütçe durumlarını göz önünde bulundurarak seçmeye dikkat edin ve elbette ki ilk önce araştırma yapmayı unutmayın.

5. Su tasarrufu – görsel açıdan muazzam bir banyonu işlevse olması da gerekir. Su tasarrufu yapan musluklar ve duş başlıklarının bu yepyeni banyonuzun cebinizde bir delik açmasına engel olacak en önemli araç gereçler olacağını aklınızdan çıkarmayın.

6. Dekorasyon – aynalar, vazolar ve mumlar bir banyo için her zaman iyi seçimlerdir. Yansıtıcı yüzeyler ışığı yansıtmaya yardım eder ve böylece, eğer alanınız biraz karanlıksa, doğru yöne bakan birkaç ayna ışığın çarpmasına ve karanlık köşeleri aydınlatmasına yardımcı olacaktır. Çiçekler ve mumlar da, güzel görünmenin yanında, banyonuzun her zaman bir papatya tazeliğinde kokmasını sağlamanın en kolay yoludur.

Yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda, rüyalarınızdaki banyoyu dekore etmeye hazır hale geleceksiniz. Şanslısınız ki, bugün İngiliz uzmanlarımızın esin dolu örneklerinden hazırladığımız bir fikir yazısını sizlere sunuyoruz! Bir göz atın…